To świadczenie nie podlega ochronie. To przykra niespodzianka przed urlopem. Komornik zajmie je w całości

Czy komornik zajmie to świadczenie

Dzieci i młodzież niecierpliwie czekają na wakacje, a pracownicy na rozpoczęcie sezonu urlopowego. Oczywiście z urlopu wypoczynkowego można korzystać w dowolnym momencie roku, w terminie uzgodnionym z pracodawcą, jednak nie da się ukryć, że to właśnie lato jest porą roku, w czasie której pracownicy najchętniej odpoczywają. W wielu przypadkach ma to oczywiście związek z tym, że to właśnie latem dzieci i młodzież mają wakacje, a rodzina właśnie wtedy może wspólnie spędzić czas, jednak niektórzy po prostu lubią lato, ciepło i przyrodę w pełnym rozkwicie i to właśnie wtedy chcą wypoczywać.

Sezon urlopowy u wielu pracodawców wiąże się nieodłącznie nie tylko ze zwiększoną absencją, ale również z wypłatą świadczeń z ZFŚS związanych z wypoczynkiem. To zaś pociąga za sobą szereg rozmaitych komplikacji, czy to związanych z weryfikacją kryterium socjalnego, czy też z dokonywaniem potrąceń z wynagrodzenia objętego egzekucją komorniczą.

Pracodawcy często mają wątpliwości związane z tym, czy w sytuacji, gdy przysługujące pracownikowi wynagrodzenie za pracę zostało objęte egzekucją, potrąceń należy dokonywać również ze świadczenia socjalnego, a jeśli tak, to do jakiej wysokości. Pracownicy oczywiście chcieliby tego uniknąć i często argumentują, że świadczenia z ZFŚS, jako że mają charakter socjalny, nie są składnikiem wynagrodzenia i pracodawca nie może dokonywać z nich potrąceń. A co w tym zakresie wynika z przepisów?

To świadczenie nie podlega ochronie

Choć z tym, czy świadczenia socjalne są częścią wynagrodzenia za pracę wiążą się pewne kontrowersje, to jednak większość specjalistów skłania się do wniosku, że nie. To jednak wcale nie oznacza, że jest to wniosek korzystny dla pracowników. Przepisy ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego dopuszczają bowiem możliwość prowadzenia egzekucji nie tylko z wynagrodzenia za pracę, ale również z innych wierzytelności. To dlatego komornicy dokonując zajęcia nie ograniczają się zwykle wyłącznie do wynagrodzenia za pracę, ale dokonują również zajęcia na podstawie art. 895 Kodeksu postępowania cywilnego, czyli z innych wierzytelności. To właśnie w tym zakresie mieści się świadczenie z funduszu socjalnego i na tej podstawie może podlegać ono egzekucji. A co jeśli zajęcie nie obejmuje innych wierzytelności? Nie uratuje to pieniędzy pracownika. Pracodawca ma bowiem obowiązek na podstawie art. 882 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego zawiadomić komornika o tym, że pracownikowi należy się tego rodzaju świadczenie. Ostatecznie więc również i ono zostanie objęte egzekucją. Co więcej, jako że nie stanowi ono składnika wynagrodzenia, nie będzie podlegało ochronie przewidzianej w przepisach ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy dla wynagrodzenia za pracę, a pracodawca nie zastosowuje w odniesieniu do niego granic potrąceń i kwot wolnych od potrąceń.

Czy komornik może zająć świadczenie z ZFŚS związane z wypoczynkiem? Tak. Świadczenie z funduszu socjalnego mieści się w kategorii „innych wierzytelnościach”, o których mowa w art. 895 Kodeksu postępowania cywilnego i na tej podstawie może podlegać egzekucji. Czy świadczenie z ZFŚS jest chronione jak wynagrodzenie za pracę? Nie. Jako że świadczenie z ZFŚS nie stanowi składnika wynagrodzenia, nie podlega ochronie przewidzianej w Kodeksie pracy. Czy dokonując potrącenia ze świadczenia socjalnego pracodawca stosuje granice potrąceń i kwoty wolne od potrąceń? Nie. Pracodawca nie zastosuje do świadczenia z ZFŚS granic potrąceń i kwot wolnych od potrąceń, ponieważ nie stanowi ono składnika wynagrodzenia.