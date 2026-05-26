Strona główna » Prawo » Praca » Renty » Renta socjalna » Osoby z niepełnosprawnościami coraz częściej pracują. Co z limitami w ZUS?

Osoby z niepełnosprawnościami coraz częściej pracują. Co z limitami w ZUS?

26 maja 2026, 16:20
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Dorabianie do rent z ograniczeniami
Dorabianie do rent z ograniczeniami
Z informacji przekazanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, iż w Polsce rośnie zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami. Czy jest szansa na likwidację limitów dorabiania do rent socjalnych i chorobowych?

Dorabianie do rent z ograniczeniami

Problem tzw. pułapki rentowej jest dyskutowany od wielu lat. W ostatnim czasie interpelację w tej sprawie skierowali do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej posłowie: Agnieszka Ścigaj, Krzysztof Ciecióra, Robert Warwas, Anna Dąbrowska-Banaszek, Maria Koc, Anna Kwiecień, Lidia Czechak i Urszula Rusecka.

„Obecnie obowiązujące regulacje przewidują, że po przekroczeniu poziomu około 70% przeciętnego wynagrodzenia świadczenie ulega zmniejszeniu, natomiast po przekroczeniu 130% – zostaje zawieszone. W praktyce prowadzi to do sytuacji, w której nawet niewielkie przekroczenie ustawowych progów może skutkować znaczącą utratą świadczenia, co zniechęca osoby z niepełnosprawnościami i rencistów do podejmowania aktywności zawodowej lub zwiększania dochodów. Problem ten dotyczy znaczącej części osób pobierających świadczenia rentowe i stanowi istotną barierę w aktywizacji zawodowej” – wskazują posłowie.

I pytają m.in. o to kiedy można oczekiwać przedstawienia konkretnych propozycji legislacyjnych dotyczących ograniczenia lub likwidacji pułapki rentowej.

MRPiPS: Rośnie udział osób z niepełnosprawnościami w rynku pracy

W odpowiedzi na interpelację, wiceminister rodziny Sebastian Gajewski podkreślił, iż polskie prawo nie wyklucza możliwości wypłacania renty osobie, która pracuje zarobkowo w celu poprawienia swojej sytuacji materialnej. Przepisy nie powodują bowiem definitywnej utraty prawa do renty w przypadku osiągania przychodów z pracy zarobkowej. W sytuacji przekroczenia ustawowych progów świadczenie ulega odpowiednio zmniejszeniu albo zawieszeniu wyłącznie na okres uzyskiwania przychodu powodującego przekroczenie limitu.

Ważne

„Aktywność zawodowa stanowi ważny element rehabilitacji i integracji społecznej osób z niepełnosprawnościami, których zatrudnienie w Polsce rośnie. Wzrost ich udziału w rynku pracy obrazują wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). Ich porównanie między rokiem 2007 a 2025 pokazuje stały pozytywny trend wzrostu zarówno współczynnika aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami, jak i wskaźnika zatrudnienia” – poinformował Gajewski. „W IV kw. 2007 r. współczynnik aktywności zawodowej w wieku produkcyjnym dla tej grupy wynosił 23,8%, a wskaźnik zatrudnienia 20,2%. W IV kw. 2025 r. współczynnik aktywności zawodowej w wieku produkcyjnym osiągnął 37,4%, a wskaźnik zatrudnienia 34,1%” – informuje ministerstwo.

Są dane o zmniejszanych i zawieszanych rentach

Z udzielonej odpowiedzi wynika, iż resort dysponuje też danymi dotyczącymi liczby świadczeń zmniejszanych i zawieszanych z tytułu osiągania przychodów, co pozwala ocenić skalę przekroczeń obowiązujących progów.

„Dane dotyczące liczby osób objętych mechanizmem zmniejszenia lub zawieszenia świadczeń wskazują, że przeciętna miesięczna liczba rent z tytułu niezdolności do pracy zmniejszonych z tytułu osiągania przychodu wyniosła 5 tys. w 2025 r., natomiast zawieszonych 2,2 tys., zaś liczba rent socjalnych zmniejszonych wyniosła 1,8 tys., a zawieszonych 1,2 tys. W 2025 r. kwota zmniejszeń rent z tytułu niezdolności do pracy wyniosła 45,2 mln zł, a kwota świadczeń zawieszonych 63,5 mln zł. Kwota zmniejszeń rent socjalnych wyniosła z kolei 20,5 mln zł, a świadczeń zawieszonych 24,7 mln zł” – czytamy w odpowiedzi na interpelację.

Wiceminister Gajewski wskazuje również na to, iż obowiązujące limity są wysokie i podlegają kwartalnej waloryzacji wraz ze wzrostem przeciętnego wynagrodzenia. Przykładowo, osoba w marcu 2026 r. pobierająca rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w wysokości przeciętnej (2704,45 zł) i zarabiająca 11 900 zł otrzymałaby przy rozliczeniu miesięcznym, rentę zmniejszoną o 989,411 zł. Przychody za marzec wyniosłyby zatem 13 615,04 zł.

Gajewski przypomniał też o nowym świadczeniu wspierającym. Osoba z niepełnosprawnością może je łączyć bez limitu z rentą socjalną i dodatkiem dopełniającym.

Likwidacja pułapki rentowej wciąż na etapie analiz

Jak zapewnił wiceminister, w resorcie rodziny stale prowadzone są analizy dotyczące wpływu obowiązujących regulacji na aktywność zawodową osób z niepełnosprawnościami, a także potencjalnych skutków zniesienia lub złagodzenia obowiązujących limitów. Według szacunków zniesienie zawieszania i zmniejszania rent z tytułu niezdolności do pracy zwiększyłoby wydatki FUS o ok. 114,7 mln zł rocznie, a zniesienie analogicznych ograniczeń dla rent socjalnych zwiększyłoby wydatki o ok. 47,6 mln zł rocznie.

„Przedstawione zagadnienia należy traktować w sposób szczególny, wyznaczony ich społeczną wagą. Z uwagi na koszty projektowanych zmian niezbędne jest uzyskanie pozytywnego stanowiska Ministra Finansów i Gospodarki w sprawie podniesienia progów lub ich całkowitego usunięcia oraz zwiększenia wynikającej z tego dotacji z budżetu państwa do FUS. Minister Finansów i Gospodarki wskazał, że nie widzi obecnie zasadności reformy obowiązujących regulacji dotyczących osiągania przychodów przez emerytów i rencistów. Kwestia ta pozostaje przedmiotem dialogu pomiędzy kierownictwem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Finansów i Gospodarki. Na obecnym etapie nie przedstawiono jeszcze ostatecznego harmonogramu prac legislacyjnych. W MRPiPS w dalszym ciągu analizuje się społeczne, ekonomiczne i finansowe skutki wprowadzenia projektowanych rozwiązań. Ewentualne propozycje legislacyjne będą uzależnione od wyników trwających analiz oraz przebiegu uzgodnień międzyresortowych” – uzasadnia ministerstwo rodziny.

Źródło: Interpelacja nr 16783 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie tzw. pułapki rentowej oraz jej wpływu na sytuację pracujących osób z niepełnosprawnością/Sejm

Ten nadajnik automatycznie przekaże informacje o trybie życia mieszkańców. Co będzie wynikało z profilu grzewczego?
26 maja 2026

Już od 1 stycznia 2027 r. zmienią się zasady rozliczania zużycia wody i ciepła. Z danych dotyczących zużycia będzie można stworzyć profil grzewczy. Czego będzie można się z niego dowiedzieć o mieszkańcach?
Osoby z niepełnosprawnościami coraz częściej pracują. Co z limitami w ZUS?
26 maja 2026

Z informacji przekazanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, iż w Polsce rośnie zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami. Czy jest szansa na likwidację limitów dorabiania do rent socjalnych i chorobowych?
Zasądzenie kwoty na rzecz małżonków bez solidarności oznacza podział kwoty po połowie - wtedy może być poniżej progu do skargi kasacyjnej
26 maja 2026

Sąd Najwyższy 27 lutego 2026 (I CSK 150/25) odrzucił skargę kasacyjną pozwanego w sprawie, gdzie małżonkowie żądali solidarnego zasądzenia 90 261 zł. Problem? Sąd zasądził tę kwotę, ale bez solidarności – więc z mocy prawa podzieliła się po połowie (art. 379 § 1 k.c.). Każdy małżonek dostał 45 131 zł, czyli poniżej progu 50 000 zł wymaganego dla skargi kasacyjnej. Co to oznacza, gdy majątek jest wspólny?
Najem krótkoterminowy: wysokie zyski czy kosztowna pułapka? Kiedy staje się działalnością gospodarczą?
26 maja 2026

Najem krótkoterminowy w Polsce wciąż jest trochę „między światami”. Nie ma jednej ustawy, która porządkuje go od A do Z, a wszystko zależy od charakteru najmu i jego skali. Oznacza to, że ten sam wynajem może być raz traktowany jako prywatny, innym razem jako działalność gospodarcza, a w pewnych sytuacjach nawet jako coś zbliżonego do usług hotelowych. I właśnie przez tę nieostrość wielu właścicieli porusza się w szarej strefie interpretacyjnej – dopóki nic się nie wydarzy, temat nie istnieje.

Ceny paliwa na środę. Tyle jutro zapłacimy za benzynę i olej napędowy
26 maja 2026

Minister energii wydał nowe obwieszczenie, w którym określił maksymalne ceny detaliczne benzyny i oleju napędowego obowiązujące w środę 27 maja. Czy nadal utrzymuje się tendencja spadkowa cen paliw? Sprawdzamy!
Czy banki celowo dawały kredytobiorcom wadliwe umowy do podpisu? Anatomia systemowego błędu
26 maja 2026

W debacie publicznej na temat wadliwych umów o kredyt konsumencki coraz częściej pojawia się narracja o celowym działaniu banków na szkodę klientów. Jej zwolennicy twierdzą, że instytucje finansowe świadomie wpisywały do umów klauzule niezgodne z prawem, licząc na niewiedzę konsumentów i nikłe prawdopodobieństwo zakwestionowania zapisów. Tezę tę chętnie podchwytują prawnicy reprezentujący kredytobiorców w sporach sądowych. Tymczasem rzeczywistość jest bardziej złożona - i właśnie dlatego bardziej niepokojąca. Jeśli błędy wynikały z chciwości, remedium jest proste: lepsza regulacja i dotkliwe sankcje. Jeśli jednak u ich podstaw leży splot strukturalnych dysfunkcji organizacyjnych, luk kompetencyjnych i nieprecyzyjnych przepisów - problem jest znacznie trudniejszy do wyeliminowania. I znacznie trudniejszy do zapobieżenia w przyszłości. Dlatego rozumiem zarówno stronę kredytobiorców przez których najczęściej przemawiają emocje oraz bankowców, którzy rozliczani są za swoje błędy po wielu latach bez względu na to ile w tych bledach było celowego działania.
Polska coraz bardziej zależna od cudzoziemców na rynku pracy. Nowe dane
26 maja 2026

W 2025 r. pracujący i mieszkający w Polsce cudzoziemcy zwiększyli nasz PKB od 200 do 416 mld zł, czyli od 5,1 proc. do 10,7 proc. - wynika z raportu „Migracja w Polsce”, którego wyniki publikuje „Rz”.
Pracodawcy żądają rachunków potwierdzających zakup wakacyjnych wyjazdów. Bez tego nie chcą wypłacać pieniędzy. Czy to jest zgodne z prawem?
26 maja 2026

Prawo do świadczeń z ZFŚS budzi wiele emocji. Uprawnieni błędnie zakładają, że należą się one każdemu po równo, a pracodawcy często próbują w uchwalanych regulaminach niezgodnie z prawem ograniczać dostęp do świadczeń. Są też kwestie, których od lat nie udaje się ostatecznie wyjaśnić. Tymczasem każdemu zależy na przysługujących mu pieniądzach.

Dodatkowy dzień wolny od pracy w sierpniu 2026 r. – jest decyzja Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Czy 1 sierpnia nie będziemy pracować?
26 maja 2026

W dniu 27 maja 2026 r. sejmowa Komisja do Spraw Petycji rozpatrzy odpowiedź Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na dezyderat w sprawie ustanowienia 1 sierpnia (tj. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, która jest już świętem państwowym) dniem ustawowo wolnym od pracy. Resort pracy zajął w tej sprawie stanowisko już styczniu br. Teraz czas na „ruch” posłów, będących członkami ww. Komisji.
Zasiłek macierzyński na JDG do 16,5 tys. zł brutto. Co muszą wiedzieć mamy-przedsiębiorczynie?
26 maja 2026

W 2025 roku kobiety założyły w Polsce 102,8 tys. jednoosobowych działalności gospodarczych, co stanowiło 39% wszystkich nowo powstałych JDG – wynika z danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego i CEIDG. Własna firma daje niezależność, ale wymaga też przemyślanego planowania – zwłaszcza gdy przedsiębiorczyni jest już mamą lub planuje nią zostać.
