Strona główna » Prawo » Wiadomości » Ten nadajnik automatycznie przekaże informacje o trybie życia mieszkańców. Co będzie wynikało z profilu grzewczego?

Ten nadajnik automatycznie przekaże informacje o trybie życia mieszkańców. Co będzie wynikało z profilu grzewczego?

26 maja 2026, 16:42
Małgorzata Masłowska
oprac. Małgorzata Masłowska
Prawniczka, mediatorka, szkoleniowiec
Już od 1 stycznia 2027 r. zmienią się zasady rozliczania zużycia wody i ciepła. Z danych dotyczących zużycia będzie można stworzyć profil grzewczy. Czego będzie można się z niego dowiedzieć o mieszkańcach?

Ten nadajnik automatycznie przekaże informacje

Niedawno pisaliśmy o zmianach w zakresie zasad rozliczania zużycia wody. Nadchodzi bowiem koniec cyklicznych wizyt inkasentów w domach w celu odczytania stanu wodomierza. Już niedługo, bo od 1 stycznia 2027 roku, każde urządzenie będzie musiało umożliwiać dokonanie odczytu radiowego. Ten wymóg to efekt zmian w przepisach, które mają usprawnić rozliczanie zużycia wody, a za niewywiązanie się z tego obowiązku będą groziły kary finansowe. To jednak nie koniec zmian, bo nowe zasady będą dotyczyły również rozliczania kosztów zużycia ciepła. Jak bowiem wynika z art. 16 ustawy z 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw, do dnia 1 stycznia 2027 r. właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego zastąpi ciepłomierze, podzielniki kosztów ogrzewania lub wodomierze do pomiaru ciepłej wody użytkowej zamontowane przed dniem wejścia w życie ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, urządzeniami posiadającymi funkcję zdalnego odczytu. Analogicznie jak w przypadku wodomierzy, za niedostosowanie się do tych wymogów będzie groziła grzywna w wysokości do 10.000 zł, ograniczenie wolności lub areszt.

Dane dotyczące ogrzewania to dane osobowe

Choć w wielu mieszkaniach już od pewnego czasu działają podzielniki radiowe raportujące zużycie ciepła bez udziału mieszkańców, to nie każdy wie, jakie dokładnie dane taki nadajnik przekazuje. Tymczasem są to nie tylko bieżące wskazania zużycia ciepła. Jak wskazuje portal warszawawpigułce.pl, udostępniane dane składają się na profil grzewczy, z którego można wyciągnąć szereg wniosków dotyczących trybu życia mieszkańców danego lokalu. Na przykład, regularna aktywność grzejnika o stałych porach może wskazywać rytm dnia domowników. Z kolei brak aktywności przez dłuższy czas na wyjazd. Wnioski można również wyciągnąć z rozkładu zużycia ciepła w ciągu dnia. Największe zużycie wcześnie rano i wieczorem może wskazywać, w jakich godzinach mieszkańcy przebywają poza domem. Dane te są rejestrowane i przechowywane przez co najmniej 27 miesięcy. Kto ma dostęp do tych informacji? Co do zasady zarządca budynku i firma rozliczeniowa obsługująca podzielniki, która w większości przypadków jest podmiotem zewnętrznym wobec zarządcy. Co istotne, dane udostępniane za pośrednictwem radiowych podzielników są danymi osobowymi w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (RODO). To zaś oznacza, że przetwarzające je podmioty są obciążone szeregiem obowiązków przewidzianych dla administratorów danych.

Podstawa prawna

art. 16 ustawy z 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 868)

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

