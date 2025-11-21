Seniorzy po 60. i 65. roku życia mogą otrzymać dopłatę na prąd i ogrzewanie w wysokości 1200 zł! Kiedy ruszą wypłaty i jakie kryteria trzeba spełniać, aby otrzymać to wsparcie finansowe?

W ramach wsparcia dla najuboższych emerytów, rząd planuje wprowadzić nowe świadczenie osłonowe. Oznacza to roczną dopłatę w średniej wysokości 1200 zł dla seniorów po ukończeniu 60 (kobiety) i 65 (mężczyźni) lat. Ma to być forma ochrony przed rosnącymi kosztami energii elektrycznej i ogrzewania, w tym nowym unijnym obciążeniem ETS2. Oto szczegóły.

Bon energetyczny: Nowe wsparcie dla najuboższych emerytów

Rząd planuje wprowadzenie bonu energetycznego, czyli nowej dopłaty osłonowej, której głównym celem jest wsparcie najuboższych seniorów w Polsce. Świadczenie to ma pomóc osobom, które ukończyły 60. i 65. rok życia, w pokryciu stale rosnących kosztów energii elektrycznej i ogrzewania, zapobiegając tym samym dramatycznym wyborom między opłaceniem ciepła a zakupem niezbędnych leków.

Przyczyna wprowadzenia świadczenia: Tarcza przed ETS2

Nowy program osłonowy jest bezpośrednią reakcją na planowane unijne regulacje, a konkretnie na wprowadzenie tzw. "podatku od ogrzewania" ETS2, związanego z emisją CO₂. Mimo że Polska dąży do opóźnienia wejścia w życie tych przepisów, przygotowuje system wsparcia, aby zabezpieczyć obywateli przed gwałtownymi podwyżkami cen energii, które mogą być wynikiem tej dyrektywy.

Kryteria uprawniające do nowej dopłaty do ogrzewania i prądu

Nowa dopłata do ogrzewania i prądu jest skierowana do seniorów, którzy muszą jednocześnie spełnić trzy istotne kryteria. Po pierwsze, wiek: dotyczy to kobiet po ukończeniu 60. roku życia i mężczyzn po 65. roku życia. Po drugie, dochód: miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym beneficjenta nie może przekraczać kwoty 2525 zł brutto. Po trzecie, źródło ciepła: wymagane jest zamieszkiwanie w budynku, w którym wykorzystywane jest indywidualne źródło ciepła oparte na paliwach kopalnych, takich jak na przykład węgiel lub olej opałowy.

Wysokość i obsługa bonu energetycznego

Średnia wysokość tego wsparcia ma wynieść 1200 zł w skali roku. Pieniądze te mają być wypłacane w ratach kwartalnych, co przekłada się na około 300 zł co trzy miesiące, zapewniając tym samym realne odciążenie budżetów najbardziej potrzebujących osób. Za obsługę i wypłatę dopłat odpowiedzialny będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), gdzie seniorzy będą musieli składać wnioski podlegające weryfikacji pod kątem spełnienia kryteriów dochodowych.

Harmonogram i terminy składania wniosków o bon energetyczny

Obecny nabór wniosków jest już zamknięty. Choć początkowo rozważano start programu w 2025 roku, rząd potwierdził, że realne rozpoczęcie nowego programu osłonowego nastąpi najwcześniej w 2027 roku, po jego oficjalnym ogłoszeniu.

1200 zł dopłaty dla seniorów 60/65+ - podsumowanie

Obecnie planowane są dwie główne formy wsparcia w postaci bonu energetycznego, które mogą dotyczyć seniorów, choć tylko jedna z nich jest w fazie realizacji na rok 2024. W kontekście kwoty 1200 zł, najbardziej istotny jest planowany, stały program wsparcia. Rząd planuje wprowadzenie specjalnego bonu energetycznego dla seniorów, który ma wynosić średnio 1200 zł rocznie. Jest on dedykowany kobietom po ukończeniu 60. roku życia oraz mężczyznom po 65. roku życia. Świadczenie to miałoby być wypłacane w czterech kwartalnych ratach, po około 300 zł każda. Kluczowym kryterium jest kryterium dochodowe, zgodnie z którym miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym seniora nie może przekraczać 2525 zł brutto. Co ważne, program ten ma dotyczyć osób mieszkających w budynkach wyposażonych w indywidualne źródło ciepła wykorzystujące paliwa kopalne (np. węgiel, olej opałowy). Obsługą tego świadczenia ma zająć się Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), a jego start jest przewidziany najwcześniej na 2027 rok. Podsumowując, bon o wartości 1200 zł rocznie, skierowany stricte do seniorów jako stałe wsparcie, jest jeszcze na etapie planowania i ma wejść w życie dopiero w 2027 roku.