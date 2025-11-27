REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Waloryzacja emerytur w 2026. Rząd szykuje świadczeniobiorcom niespodziankę. Oto przewidywana data wypłaty i ile wyniesie podwyżka

Waloryzacja emerytur w 2026. Rząd szykuje świadczeniobiorcom niespodziankę. Oto przewidywana data wypłaty i ile wyniesie podwyżka

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
27 listopada 2025, 10:15
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
pieniądze 2026 waloryzacja gotówka waloryzacja emerytur
Waloryzacja emerytur w 2026. Poznaj przewidywaną datę wypłaty i ile wyniesie podwyżka. Rząd szykuje świadczeniobiorcom niespodziankę
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Coroczna waloryzacja emerytur, będąca w rzeczywistości wyrównaniem inflacji, tradycyjnie przypada na marzec i jest z niecierpliwością wyczekiwana przez seniorów. Pojawia się pytanie: kiedy dokładnie oraz o ile wzrosną świadczenia? Znane są już pierwsze szacunki dotyczące tej kwoty, a rząd zapowiedział też dodatkową nowość dla emerytów. Oto szczegóły.

Cel i mechanizm waloryzacji emerytur i rent

Waloryzacja to kluczowy mechanizm mający za zadanie ochronę siły nabywczej emerytur w kontekście rosnących kosztów życia. Jest to forma wyrównania inflacyjnego, a nie tradycyjna podwyżka. Wysokość świadczeń jest co roku automatycznie dostosowywana w oparciu o poziom inflacji oraz dynamikę wzrostu przeciętnych wynagrodzeń.

REKLAMA

REKLAMA

Waloryzacja emerytur - terminy i podstawa prawna

Najbliższa waloryzacja emerytur i rent nastąpi 1 marca 2026 roku. Obowiązek ten wynika bezpośrednio z przepisów zawartych w Ustawie z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z nimi, ZUS (lub inny właściwy organ) mnoży kwotę świadczenia z końca lutego przez wskaźnik waloryzacji. Dzięki temu wyższe kwoty trafią do emerytów i rencistów już w marcu, co ma zaktualizować ich dochody i częściowo zachować realną wartość świadczeń. Należy zaznaczyć, że przewiduje się, iż waloryzacja ta będzie mniej spektakularna niż w poprzednich latach, co jest efektem stopniowego wyhamowywania zarówno inflacji, jak i tempa wzrostu płac.

Prognozowana wysokość wskaźnika waloryzacji i zmiany w 2026 roku

Waloryzacja polega na pomnożeniu obecnego świadczenia przez wskaźnik obliczany na podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz ułamka realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. W związku z tym wskaźnik jest inny każdego roku. Aktualne szacunki wskazują, że w 2026 roku wskaźnik waloryzacji wyniesie 4,88 proc. To jest jednak prognoza – ostateczną wartość poznamy w lutym, po ogłoszeniu przez GUS wyników inflacji i wynagrodzeń za 2025 rok.

Gwarantowany wzrost i "Godna emerytura"

Obecna minimalna emerytura wynosi 1878,91 zł brutto. Przy szacowanym wskaźniku wzrosłaby ona do około 1970 zł brutto. Jednak, po podpisaniu przez prezydenta Karola Nawrockiego projektu ustawy o "Godnej emeryturze", wprowadzono gwarancję: najniższe świadczenie nie może wzrosnąć w wyniku waloryzacji o mniej niż 150 zł. Oznacza to, że osoby pobierające minimalną emeryturę otrzymają na konta 2030 zł brutto (1847,30 zł na rękę) już od 1 marca 2026 roku, niezależnie od finalnego wskaźnika. To samo gwarantowane minimum dotyczy trzynastek i czternastek. Pozostali emeryci otrzymają wyrównanie zgodne z oficjalnie podanym wskaźnikiem, co szacunkowo przełoży się na podwyżkę do około 193 zł netto miesięcznie.

REKLAMA

Zakres objętych świadczeń

Waloryzacja od 1 marca 2026 roku obejmie szeroki krąg świadczeniobiorców. Dotyczy ona nie tylko emerytów ZUS i KRUS, ale także:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • Emerytur mundurowych.
  • Rencistów z tytułu niezdolności do pracy.
  • Osób korzystających z rent rodzinnych i socjalnych.
  • Osób pobierających świadczenia przedemerytalne.

Wzrostowi ulegną również liczne dodatki i świadczenia uzupełniające wypłacane wraz z rentą lub emeryturą, w tym dodatek pielęgnacyjny, kombatancki, dla sieroty zupełnej oraz ryczałt energetyczny. Cały proces przeliczenia i wypłaty nowych kwot zostanie przeprowadzony automatycznie przez ZUS lub KRUS.

Powiązane
Kto dostanie podwójną emeryturę? Oto lista roczników uprawnionych do otrzymania dwóch świadczeń
Kto dostanie podwójną emeryturę? Oto lista roczników uprawnionych do otrzymania dwóch świadczeń
Ponad 1400 zł co miesiąc od ZUS. Bez względu na wiek! Wypłaty świadczenia trwają minimum pół roku. Oto sposób na wydłużenie okresu wypłat do nawet 3 lat
Ponad 1400 zł co miesiąc od ZUS. Bez względu na wiek! Wypłaty świadczenia trwają minimum pół roku. Oto sposób na wydłużenie okresu wypłat do nawet 3 lat
Nowe dane GUS. Oto kwota średniej emerytury z ZUS
Nowe dane GUS. Oto kwota średniej emerytury z ZUS
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zasiłek pogrzebowy 2026 – nowa kwota 7 000 zł, zasady, komu przysługuje i jak go dostać
27 lis 2025

W 2026 roku zasiłek pogrzebowy po raz pierwszy od ponad dekady wyraźnie wzrośnie do 7 000 zł. To dobra wiadomość dla rodzin, które mierzą się z rosnącymi kosztami pochówku. Ale uwaga: ZUS będzie dokładnie sprawdzał, komu świadczenie naprawdę przysługuje. Wystarczy jeden błąd w dokumentach, by nie dostać ani złotówki. Sprawdź, kto ma pewne prawo do zasiłku, a komu grozi odmowa.
Zimowanie motocykla - jak zabezpieczyć jednoślad na zimę, aby odpalił wiosną i uniknąć wydatków?
27 lis 2025

Koniec sezonu motocyklowego to czas na odpowiednie przygotowanie maszyny do kilkumiesięcznego postoju. Złe zimowanie motocykla może skutkować poważnymi problemami technicznymi wiosną – od wyładowanego akumulatora, przez zardzewiałe tarcze hamulcowe, aż po uszkodzony silnik. Sprawdź, jak profesjonalnie przygotować swój jednoślad do zimy, unikając powszechnych mitów i błędów, które mogą kosztować Cię sporo pieniędzy.
Co najmniej 7000 zł na rękę. Kto ma dostać takie wynagrodzenie? Uzasadnienie jest proste – to istotne dla bezpieczeństwa państwa
27 lis 2025

Państwo powinno zapobiegać odpływowi pracowników z kluczowych sektorów istotnych dla bezpieczeństwa obywateli. Trzeba podnieść ich wynagrodzenia i objąć je finansowaniem centralnym. Mowa o 7000 zł na rękę.
Rząd chce przeprowadzić rewolucję ruchu na skalę krajową. Jeżeli nie podejmiemy teraz wspólnych działań, będziemy żyli krócej. Będziemy ponosić ogromne koszty leczenia
27 lis 2025

Rząd chce przeprowadzić rewolucję ruchu na skalę krajową. Jeżeli nie podejmiemy teraz wspólnych działań, będziemy żyli krócej. Będziemy ponosić ogromne koszty leczenia. Ponad połowa polskich pracowników ma nadwagę lub otyłość. Tylko 1/3 pracowników jest aktywnych fizycznie. Jak można dbać o zdrowe i odporne zespoły pracowników?

REKLAMA

Brakuje 1,5 miliona pracowników. Czy Polska wykorzysta potencjał osób z niepełnosprawnościami?
27 lis 2025

Około miliona osób z niepełnosprawnościami w wieku produkcyjnym wciąż pozostaje poza rynkiem pracy. Ta dysproporcja ogranicza rozwój przedsiębiorstw i obciąża budżet państwa. Eksperci Sodexo podkreślają, że lukę kadrową można zmniejszyć, angażując osoby, które dziś są poza systemem, a chcą pracować. Jak wykorzystać ten potencjał?
Dodatek pielęgnacyjny ZUS 2026 – kto dostanie, ile wyniesie i jakie zmiany wchodzą w życie?
27 lis 2025

Dodatek pielęgnacyjny w 2026 roku trafi do ponad dwóch milionów osób, ale dla wielu zasady jego przyznawania zmienią się bardziej, niż się wydaje. Nowy system orzekania, katalog 208 chorób i jednolite zasady ZUS w całym kraju sprawią, że łatwiej przewidzieć decyzję, ale trudniej przejść procedurę bez kompletnej dokumentacji. Sprawdź, kto dostanie świadczenie i ile wyniesie po waloryzacji.
ZUS przejmie obowiązki płatników składek. Nowe regulacje już na horyzoncie
27 lis 2025

Rewolucja w ZUS już nadchodzi. Zakład przejmie obowiązki płatników składek, przygotowując dokumenty i wyliczenia samodzielnie, a przedsiębiorcy będą musieli jedynie je zatwierdzać. Nowy system Jednolitego Pliku Ubezpieczeniowego ma uprościć formalności, ograniczyć biurokrację.
TSUE ws. uznawania małżeństw jednopłciowych. RPO: trzeba wykonać orzeczenie
27 lis 2025

Co dalej z orzeczeniem TSUE ws. uznawania małżeństw jednopłciowych? Rzecznik Praw Obywatelskich mówi jasno: trzeba wykonać. Należy zmienić polskie rozporządzenie określające wzory aktów stanu cywilnego.

REKLAMA

1100 zł na ferie zimowe w 2026 r. do wzięcia dla dzieci urodzonych do 31 grudnia 2021 r. Można już składać wnioski o świadczenie
27 lis 2025

Fundacja „Szansa dla Gmin” – jako jeden z organizatorów wypoczynku zimowego dla dzieci rolników dofinansowanego ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników – rozpoczęła nabór wniosków na kolonie zimowe dla dzieci, które odbędą się w okresie ferii zimowych w 2026 r. Każdy z ich uczestników zimowiska organizowanego przez Fundację, może otrzymać aż 1100 zł dofinansowania. Świadczenie przysługuje dzieciom urodzonym do 31 grudnia 2021 r. 
ZUS podniesie emeryturę o blisko 1900 złotych. Nie trzeba mieć stażu pracy. Wystarczy złożenie jednego oświadczenia
27 lis 2025

Czy to możliwe, że ZUS może podnieść emeryturę prawie o 1900 złotych i to także tym, którzy nie wypracowali obwarowanego przepisami wymaganego stażu? Tak. Wystarczy złożenie tylko jednego oświadczenia, żeby otrzymać dopłatę do minimalnej kwoty.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA