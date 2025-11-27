Szok dla seniorów! Waloryzacja w 2026 roku przyniesie niższe świadczenia zamiast oczekiwanej podwyżki. Jak to możliwe?

Chociaż liczne grono seniorów liczy na wzrost świadczeń w ramach waloryzacji rent i emerytur, dziennik "Express Bydgoski" ostrzega, że nie wszyscy uprawnieni odczują poprawę – niektórzy mogą nawet na tym stracić. O co chodzi? Oto szczegóły.

Programy socjalne i ich różnice

Trzynasta i czternasta emerytura to programy socjalne mające na celu podniesienie poziomu życia seniorów, jednak ich zasady przyznawania znacznie się różnią. Co więcej, zaplanowana waloryzacja emerytur w przyszłym roku spowoduje, że część emerytów może stracić część pieniędzy z czternastej emerytury.

Zasady wypłaty trzynastej emerytury

Trzynasta emerytura jest świadczeniem powszechnym: trafia do wszystkich seniorów, którzy na dzień 31 marca danego roku posiadają prawo do emerytury, renty lub innego długoterminowego świadczenia. Na jej przyznanie nie ma wpływu wysokość dochodu. Trzynastka jest wypłacana dla każdego w tej samej kwocie, która jest równa najniższej emeryturze. Przy prognozowanej waloryzacji na poziomie 4,88 proc. kwota ta wyniesie 1970,60 zł brutto, co daje około 1800 zł netto.

Zasady wypłaty czternastej emerytury i limity dochodowe

Czternasta emerytura jest świadczeniem o charakterze zmiennym. Otrzymują ją osoby, które na dzień 31 sierpnia danego roku mają prawo do emerytury, renty lub innego świadczenia długoterminowego. W przeciwieństwie do trzynastki, czternastka jest uzależniona od dochodu – pełna kwota trafia tylko do osób, które nie przekroczyły określonego limitu. Po przekroczeniu tego progu stosowana jest zasada "złotówka za złotówkę". W 2026 roku limit uprawniający do pełnej czternastki ma wynieść 2900 zł brutto.

Wpływ waloryzacji na czternastą emeryturę - niższe świadczenie zamiast podwyżki

Waloryzacja emerytur planowana na 2026 rok, choć generalnie potrzebna, sprawi, że część seniorów będzie niezadowolona. Wzrost świadczeń spowodowany waloryzacją sprawi, że niektórzy seniorzy przekroczą limit dochodowy uprawniający do pobierania czternastki w pełnej kwocie. Oznacza to, że osoby, których świadczenie jest wyższe niż 2900 zł brutto, w przyszłym roku otrzymają niższą czternastkę niż w 2025 roku.

Przykładowe wzrosty emerytur po waloryzacji 4,88 proc.

Jeśli waloryzacja emerytur i rent wyniesie 4,88 proc., najniższe świadczenie w kwocie 1878,92 zł brutto wzrośnie do 1970,98 zł brutto, dając seniorom 1793,59 zł na rękę. Wzrosty dla innych kwot bazowych brutto wyniosą:

