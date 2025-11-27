REKLAMA

Prawnik na LinkedIn. Od czego zacząć?

Prawnik na LinkedIn. Od czego zacząć?

27 listopada 2025, 15:01
Marta Kurdek
Marta Kurdek
Marketing Manager w agencji Gajewska I PR i Marketing Prawniczy
Ewa Gajewska
Ewa Gajewska
Ekspert w zakresie PR i marketingu prawnego
Kiedy pomyśleć o profilu kancelarii?
Kiedy pomyśleć o profilu kancelarii?
Jak prawnik może zacząć budowanie wizerunku? Najczęściej pierwszą myślą jest założenie profilu w mediach społecznościowych – to powszechne narzędzia, w których stosunkowo łatwo, szybko i tanio można dotrzeć do potencjalnych klientów. Obecnie funkcjonuje wiele różnych portali i aplikacji, jednak tylko jedna przeznaczona jest wyłącznie do komunikacji biznesowej. Mowa oczywiście o LinkedIn.

LinkedIn to największa platforma łącząca specjalistów z całego świata. Liczba globalnych użytkowników przekroczyła 1,2 mld. W Polsce mamy już ponad 8,1 mln użytkowników, co oznacza, że już co czwarty dorosły mieszkaniec naszego kraju ma swoje konto na LinkedIn. Nie inaczej jest wśród prawników – nawet samorządy zawodowe zachęcają do zakładania kont w serwisie i podpowiadają jak je prowadzić.

LinkedIn pozwala na prowadzenie kont indywidualnych oraz firmowych. Umożliwia rozwijanie sieci kontaktów, zachęca do tworzenia wartościowych treści w postaci postów czy artykułów, daje możliwość wchodzenia w interakcje za pomocą komentarzy i wiadomości. Jest także dobrym kanałem do promocji wydarzeń.

Co LinkedIn może dać prawnikowi?

LinkedIn, podobnie jak inne social media, są wykorzystywane do budowania zasięgów oraz widoczności. Jednak tylko LinkedIn pozwala na bezpośrednie namierzenie i dotarcie do dokładnie wyselekcjonowanych przedstawicieli grupy docelowej, co ma ogromne znaczenie zwłaszcza przy działalności B2B. Prawnik z łatwością może wyszukać (i zaprosić do swojej sieci) osoby pracujące w interesujących go branżach i firmach, a nawet na konkretnych stanowiskach.

Przed erą social mediów prawnik z informacją o swoim sukcesie, treściami merytorycznymi czy zapowiedziami prelekcji na prestiżowych konferencjach mógł dotrzeć do ograniczonej liczby osób. Aby przekazać te informacje, musiał indywidualnie poinformować swoich klientów, współpracowników czy najbliższe otoczenie. Dzięki obecności na LinkedIn alert o zmianie przepisów, relację z prowadzonego wykładu czy post na temat sukcesu w rankingu prawniczym, w ciągu zaledwie kilku godzin, może zobaczyć kilka (czasem nawet kilkanaście czy kilkadziesiąt) tysięcy osób.

Ważne

LinkedIn umożliwia też stałe podtrzymywanie zainteresowania swoją osobą. Aktywna obecność, czyli postowanie, pisanie artykułów oraz włączanie się w dyskusje pod postami innych użytkowników, sprawia, że profil jest nieustanie widoczny i łatwy do znalezienia przez innych.

Czy LinkedIn sprawdzi się dla każdego prawnika?

Platforma na ogół jest odbierana jako doskonałe narzędzie dotarcia do klientów biznesowych. Swoje konta mają tam zarówno te największe, jak i małe oraz średnie firmy. Są tam też ich pracownicy, którzy decydują o zakupie usług prawnych w imieniu organizacji.

Warto pamiętać, że mimo biznesowego charakteru portalu na LinkedIn jest miejsce również dla prawników świadczących usługi prawne na rzecz klientów indywidualnych. Oni również mogą dzielić się tam treściami związanymi z rozwodami, prawem konsumenckim czy prawem karnym. Przecież profesjonaliści, to jednocześnie też konsumenci, którzy potrzebują pomocy prawnej w życiu prywatnym! Zwłaszcza osoby, które intensywnie korzystają z LinkedIn i życiu zawodowym, prawnika, który zajmie się ich majątkiem, przeanalizuje umowę na kupno mieszkania czy rozwiąże problemem ubezpieczycielem, również będą szukać właśnie w tym serwisie. W końcu to platforma dla profesjonalistów!

LinkedIn sprawdzi się także dla prawników in-house, którzy nie zawsze muszą aktywnie pozyskiwać klientów, ale chcą budować wizerunek profesjonalisty i chcą być widoczni na rynku.

Kiedy pomyśleć o profilu kancelarii?

LinkedIn jest świetnym serwisem umożliwiającym działania związane z personal brandingiem, ale też wzmacniającym budowanie wizerunku firm, w tym kancelarii prawnych. Na platformie możemy znaleźć setki profili dużych i małych kancelarii. Nie oznacza to jednak, że zawsze działania należy prowadzić dwutorowo – na profilu indywidualnym i firmowym.

Strona kancelarii na LinkedIn, ponieważ tak profesjonalnie nazywa się profil firmowy, z pewnością przyda się większym strukturom. Kilkuosobowe kancelarie powinny mieć już swój profil, na którym będą dzielić się sukcesami całego zespołu i poszczególnych ekspertów, edukować rynek czy wspierać employer branding i działania rekrutacyjne.

Prawnik prowadzący indywidualną praktykę ze spokojem może prowadzić działania na koncie indywidualnym, ponieważ wbrew pozorom ma on większe możliwości działania na LinkedIn – może inicjować interakcję, nawiązywać kontakty, a jego posty będą automatycznie wyświetlały się większej liczbie osób. Użytkownicy chcą rozmawiać z innymi ludźmi, nie markami.

A jak działać na LinkedIn? O tym szczegółowo opowiadać będzie kolejny artykuł z cyklu „Marketing Kancelarii”.

Autorki:

Marta Kurdek
Marketing Manager w agencji Gajewska I PR i Marketing Prawniczy
Wspiera prawników i kancelarie w budowaniu silnego wizerunku. Zarządza social mediami, stronami www i content marketingiem, tworzy strategie marketingowe oraz prowadzi kampanie promocyjne. Szkoleniowiec i autorka artykułów na temat wykorzystania social media w marketingu prawniczym.

Ewa Gajewska
Właścicielka agencji Gajewska I PR i Marketing Prawniczy
Od kilkunastu lat pomaga prawnikom w budowaniu wizerunku i promocji ich usług. Specjalizuje się w marketingu usług prawniczych. Opracowuje strategie marketingowe dla kancelarii prawnych, nadzoruje komunikację marketingową i dystrybucję contentu. Zajmuje się budowaniem wizerunku i PR eksperckim, media relations, współpracą z partnerami zewnętrznymi kancelarii prawnych. Współpracuje także z samorządami prawniczymi. Szkoli i dzieli się wiedzą w mediach.

oprac. Wioleta Matela-Marszałek
Paczka na dobry początek, czyli od czego zacząć marketing kancelarii
Paczka na dobry początek, czyli od czego zacząć marketing kancelarii
Blog w kancelarii prawnej to także źródło klientów
Blog w kancelarii prawnej to także źródło klientów
Nowoczesne strony kancelarii prawnych – jak projektować markę i doświadczenie
Nowoczesne strony kancelarii prawnych – jak projektować markę i doświadczenie
Prawo
