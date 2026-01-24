Te osoby nie muszą składać żadnego wniosku, aby otrzymać ten dodatek. Jest to dodatkowe wsparcie finansowe z ZUS - nie tylko dla seniorów po 75. roku życia. Dla kogo jeszcze ponad 300 zł miesięcznie?

Seniorzy, którzy ukończyli 75. rok życia, mogą liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe. ZUS automatycznie dolicza 348,22 zł specjalnego świadczenia do comiesięcznej wypłaty emerytury. Oznacza to, że aby otrzymać ten dodatek, nie trzeba składać żadnego wniosku. Oto szczegóły.

rozwiń >

Charakter i warunki przyznania dodatku pielęgnacyjnego

Dodatek pielęgnacyjny jest świadczeniem finansowym wypłacanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych osobom, które spełniają określone kryteria dotyczące wieku lub stanu zdrowia. Największą grupę beneficjentów tego wsparcia stanowią seniorzy, którzy ukończyli 75. rok życia. W tej sytuacji ZUS przyznaje i wypłaca dodatek automatycznie, co eliminuje konieczność składania przez emeryta jakichkolwiek formalnych wniosków.

REKLAMA

REKLAMA

Niezależnie od wieku, dodatek pielęgnacyjny przysługuje również osobom, które na podstawie orzeczenia lekarskiego zostały uznane za niezdolne zarówno do pracy, jak i do samodzielnej egzystencji. Aby zakwalifikować się do świadczenia z powodu stanu zdrowia, konieczne jest złożenie wniosku wraz z wymaganym zaświadczeniem o stanie zdrowia (dokument OL-9), które potwierdza wspomnianą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji. Zgodnie z ustawą z 17 grudnia 1998 roku, wystarczy spełnienie jednego z warunków (wiek 75 lat lub orzeczona niezdolność do samodzielnej egzystencji) – nie trzeba spełniać ich równocześnie.

Powiązanie z emeryturą i wysokość dodatku pielęgnacyjnego

Dodatek pielęgnacyjny jest dostępny wyłącznie dla osób, które mają już ustalone prawo do świadczeń emerytalno-rentowych. Oznacza to, że jest on doliczany i wypłacany wraz z regularną emeryturą lub rentą. Kwota tego świadczenia jest corocznie waloryzowana w marcu. Od 1 marca 2025 roku do 28 lutego 2026 roku wynosi ona 348,22 zł.

Istnieją jednak wyjątki, w których ZUS może wstrzymać wypłatę dodatku, nawet jeśli wnioskodawca spełnia wymagane warunki. Taka sytuacja ma miejsce, gdy osoba uprawniona przebywa w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub pielęgnacyjno-opiekuńczym przez okres dłuższy niż czternaście dni w miesiącu. Jeśli ZUS dowie się o jednoczesnym pobieraniu dodatku i długotrwałej opiece w takim ośrodku, może zażądać zwrotu nienależnie wypłaconych środków lub, w trakcie rozpatrywania wniosku, podjąć decyzję o jego odrzuceniu.

REKLAMA

Dodatek pielęgnacyjny jest świadczeniem finansowym wypłacanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych osobom uprawnionym do emerytury lub renty. Należy podkreślić, że jest to inny rodzaj wsparcia niż zasiłek pielęgnacyjny, przyznawany przez organy samorządowe. Wysokość dodatku pielęgnacyjnego podlega corocznej waloryzacji, która ma miejsce 1 marca. W związku z tym, do końca lutego 2025 roku, miesięczna kwota świadczenia wynosiła 330,07 zł. Natomiast od 1 marca 2025 roku do 28 lutego 2026 roku, kwota dodatku pielęgnacyjnego wynosi 348,22 zł miesięcznie. Dodatek ten przysługuje automatycznie, z urzędu, tym emerytom i rencistom, którzy ukończyli 75 lat. Osoby poniżej 75. roku życia mogą otrzymać ten dodatek, jeśli są uznane przez lekarza orzecznika ZUS za całkowicie niezdolne do pracy i do samodzielnej egzystencji; w tym przypadku konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku wraz z orzeczeniem. Dodatek pielęgnacyjny nie jest wypłacany osobom przebywającym w placówce zapewniającej całodobowe, nieodpłatne utrzymanie, chyba że dana osoba przebywa poza tą placówką przez co najmniej dwa tygodnie w miesiącu. Ponadto, pobieranie dodatku pielęgnacyjnego wyklucza możliwość jednoczesnego otrzymywania zasiłku pielęgnacyjnego.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dodatek pielęgnacyjny i zasiłek pielęgnacyjny to dwa odrębne świadczenia, których nie można pobierać jednocześnie. Dodatek pielęgnacyjny wypłacany jest przez ZUS jako część systemu emerytalno-rentowego, przysługuje osobom, które ukończyły 75 lat (automatycznie, bez wniosku i bez względu na dochód) lub zostały uznane przez ZUS za całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji, i jest waloryzowany corocznie wraz z emeryturami (np. od 1 marca). Natomiast zasiłek pielęgnacyjny to świadczenie rodzinne wypłacane przez urząd gminy/miasta (np. MOPS/GOPS) i wymaga złożenia wniosku; przysługuje on niepełnosprawnemu dziecku, osobie powyżej 16 lat ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osobie powyżej 16 lat z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21 roku życia, oraz osobie, która ukończyła 75 lat. Zasiłek pielęgnacyjny również nie zależy od dochodu, ale jest weryfikowany rzadziej (co 3 lata) i ma inną, zazwyczaj niższą, wysokość niż dodatek pielęgnacyjny. Kluczowa zasada jest taka, że jeśli osoba jest uprawniona do dodatku pielęgnacyjnego z ZUS, nie może otrzymać zasiłku pielęgnacyjnego z gminy.

FAQ - najczęściej zadawane pytania