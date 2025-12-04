REKLAMA

Dzisiaj ruszają wypłaty! To świadczenie w wysokości 751 zł do nawet 4133,60 zł jest wolne od kryterium dochodowego. Komu przysługuje?

Dzisiaj ruszają wypłaty! To świadczenie w wysokości 751 zł do nawet 4133,60 zł jest wolne od kryterium dochodowego. Komu przysługuje?

04 grudnia 2025, 10:25
Anna Kot
oprac. Anna Kot
pieniądze
Dzisiaj ruszają wypłaty! To świadczenie w wysokości 751 zł do nawet 4133,60 zł jest wolne od kryterium dochodowego. Komu przysługuje?
Świadczenie wspierające, którego miesięczna wysokość waha się od 751 zł do 4133 zł, jest wypłacane niezależnie od dochodów beneficjenta. Rozpoczyna się właśnie następny cykl wypłat. Kto ma prawo do tego wsparcia? Jakie kryteria musi spełnić oraz jak złożyć poprawny wniosek, aby otrzymać środki? Oto szczegóły.

Jak uzyskać świadczenie wspierające?

Świadczenie wspierające jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, które spełniają kilka podstawowych kryteriów. Muszą one mieć ukończone 18 lat oraz posiadać obywatelstwo Polski, kraju Unii Europejskiej lub EFTA, albo legalnie przebywać na terytorium Polski z dostępem do rynku pracy. Kluczowym wymogiem jest uzyskanie decyzji o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia, przyznającej od 70 do 100 punktów.

Kto otrzyma świadczenie wspierające?

Świadczenie wspierające jest dostępne dla pełnoletnich mieszkańców Polski z niepełnosprawnością, pod warunkiem posiadania decyzji Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON). Decyzja ta musi określać poziom potrzeby wsparcia wyrażony w punktach. W roku 2025 uprawnione do ubiegania się o to świadczenie są osoby, u których ustalono potrzebę wsparcia w zakresie od 78 do 100 punktów.

Wniosek o świadczenie wspierające - procedura składania

Aby otrzymać świadczenie wspierające, konieczne jest złożenie dwóch oddzielnych wniosków. W pierwszej kolejności należy skierować wniosek do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (WZON), który działa przy wojewodzie. Zadaniem WZON jest precyzyjne określenie poziomu potrzebnego wsparcia. Po uzyskaniu tej decyzji, kolejny wniosek, tym razem o samo świadczenie, składa się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Wnioskowanie do ZUS odbywa się wyłącznie elektronicznie poprzez: platformę PUE ZUS, portal Emp@tia (dostępny pod adresem empatia.mpips.gov.pl) lub bankowość elektroniczną. Co istotne, wnioskujący nie musi załączać decyzji WZON, wystarczy jedynie podać jej numer.

Ile wynosi świadczenie wspierające? Wszystko zależy od punktacji

Wysokość przyznawanego świadczenia wspierającego jest bezpośrednio uzależniona od liczby uzyskanych punktów w skali potrzeby wsparcia i stanowi procent renty socjalnej, której kwota od 1 marca 2025 roku wynosi 1878,91 zł.

  • Dla osób z 70–74 punktami świadczenie wynosi 751,56 zł (40 proc. renty socjalnej).
  • Dla 75–79 punktów jest to 1127,35 zł (60 proc. renty).
  • Dla 80–84 punktów – 1503,13 zł (80 proc. renty).
  • Osoby z 85–89 punktami otrzymują 2254,69 zł (120 proc. renty).
  • W przypadku 90–94 punktów kwota wzrasta do 3382,04 zł (180 proc. renty).
  • Najwyższe świadczenie, wynoszące 4133,60 zł (220 proc. renty), przysługuje osobom z 95–100 punktami.

Świadczenie wspierające. Etapowe wprowadzanie i terminy wypłat

Dostęp do świadczenia wspierającego jest rozszerzany etapami, co stopniowo zwiększa liczbę uprawnionych:

  • I etap (od 1 stycznia 2024 roku): Osoby z poziomem potrzeby wsparcia 87–100 punktów.
  • II etap (od 1 stycznia 2025 roku): Osoby z poziomem 78–86 punktów.
  • III etap (od 1 stycznia 2026 roku): Osoby z poziomem 70–77 punktów.

Wypłaty ruszyły 4 grudnia 2025 i są realizowane niezależnie od dochodów beneficjenta oraz innych pobieranych przez niego świadczeń. Środki przekazywane są wyłącznie bezgotówkowo, na wskazane konto bankowe. Wypłaty następują w ustalone dni miesiąca: 2, 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20 i 22. Jeśli dzień wypłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, pieniądze są księgowane na koncie dzień wcześniej.

Świadczenie wspierające - wyrównanie

Jeśli złożysz wniosek o świadczenie wspierające w ciągu 3 miesięcy od otrzymania decyzji o potrzebie wsparcia, masz prawo do dodatkowej dopłaty zwanej "wyrównaniem świadczenia wspierającego". Dopłata ta pokrywa różnicę od miesiąca wydania decyzji, ale jest wypłacana przez ZUS zgodnie z przepisami, począwszy od miesiąca złożenia Twojego wniosku.

Świadczenie wspierające dla niepełnosprawnych

Świadczenie wspierające to nowe wsparcie finansowe dla osób dorosłych z niepełnosprawnościami. Przyznaje się je na podstawie poziomu potrzeby wsparcia (wyrażonego w punktach), określonego w decyzji Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON). Kwota świadczenia jest zmienna - stanowi od 40 proc. do 220 proc. renty socjalnej, w zależności od liczby przyznanych punktów. Wniosek do ZUS składa się wyłącznie elektronicznie (przez PUE ZUS, Emp@tię lub bankowość), po uprzednim otrzymaniu wspomnianej decyzji.

FAQ - najczęściej zadawane pytania: świadczenie wspierające

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać świadczenie wspierające?

Świadczenie wspierające przysługuje osobom z niepełnosprawnościami, które ukończyły 18 lat, mają obywatelstwo Polski, kraju UE lub EFTA albo legalnie przebywają w Polsce z dostępem do rynku pracy, oraz uzyskały decyzję o poziomie potrzeby wsparcia na 70–100 punktów.

Jak przebiega procedura wnioskowania o świadczenie wspierające?

Trzeba złożyć dwa wnioski: najpierw do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (WZON) o poziom potrzeby wsparcia, a po decyzji – do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wyłącznie elektronicznie przez PUE ZUS, portal Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl) lub bankowość elektroniczną; podaje się numer decyzji WZON.

Jak zależy wysokość świadczenia wspierającego od liczby punktów?

Kwota świadczenia wspierającego zależy od punktów i stanowi procent renty socjalnej (1878,91 zł od 1 marca 2025 roku): 70–74: 751,56 zł; 75–79: 1127,35 zł; 80–84: 1503,13 zł; 85–89: 2254,69 zł; 90–94: 3382,04 zł; 95–100: 4133,60 zł.

Jakie są etapy wprowadzania świadczenia wspierającego?

Świadczenie wspierające wprowadzane jest etapami: od 1 stycznia 2024 dla 87–100 pkt; od 1 stycznia 2025 dla 78–86 pkt; od 1 stycznia 2026 dla 70–77 pkt.

Czy świadczenie wspierające zależy od dochodów lub innych świadczeń?

Wypłaty świadczenia wspierającego są realizowane niezależnie od dochodów beneficjenta oraz innych pobieranych przez niego świadczeń.

Źródło: INFOR
