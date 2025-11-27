REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Oddasz seniora pod opiekę gminie? Stracisz spadek. Samorządy mają dość i domagają się zwrotu ponoszonych kosztów

Oddasz seniora pod opiekę gminie? Stracisz spadek. Samorządy mają dość i domagają się zwrotu ponoszonych kosztów

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
27 listopada 2025, 07:16
[Data aktualizacji 27 listopada 2025, 07:16]
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Oddasz seniora pod opiekę gminie? Stracisz spadek. Samorządy mają dość i domagają się zwrotu ponoszonych kosztów
Oddasz seniora pod opiekę gminie? Stracisz spadek. Samorządy mają dość i domagają się zwrotu ponoszonych kosztów
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Społeczeństwo się starzeje, a polityka senioralna dopiero raczkuje. Kto powinien ponosić koszt pobytu mieszkańca w DPS? Przepisy jasno wskazują kolejność. Niestety regulacje te narażają samorządy na ogromne koszty, których nigdy nie mogą odzyskać, nawet jest pensjonariusz posiada duży majątek.

Kto ponosi koszt pobytu mieszkańca w DPS?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami koszty pobytu w domu pomocy społecznej ponosi w pierwszej kolejności jego mieszkaniec domu (w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka), a w dalszej małżonek, zstępni przed wstępnymi, a na końcu gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. Przy czym, jeżeli mieszkaniec ponosi pełną odpłatność, pozostałe podmioty, w tym gmina, nie mają obowiązku wnoszenia opłat. W przypadku seniorów koszty te są zazwyczaj pobierane z przysługujących im świadczeń emerytalnych, jednak trzeba pamiętać o tym, że przepisy przewidują w tym zakresie ograniczenie - mieszkaniec domu wnosi z tytułu opłaty, nie więcej niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu. Gdy opłaty wnoszą małżonek, zstępni przed wstępnymi, robią to zgodnie z zawartą umową. Z kolei gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej wnosi opłatę w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez wskazane wcześniej osoby.

REKLAMA

REKLAMA

Polecamy: Kalendarz 2026

Samorządy chcą zwrotu kosztów z masy spadkowej

Regulacje te sprawiają, że w praktyce, gdy 70% dochodu mieszkańca nie wystarcza na pokrycie opłaty w wymaganej kwocie, a pozostała część kosztu nie znajduje pokrycia w opłatach członków rodziny, różnicę ma obowiązek pokryć gmina. Jednocześnie jednak nie ma ona możliwości dochodzenia zwrotu tych kosztów, nawet jeśli mieszkaniec posiada majątek, który pozostawia w spadku swoim najbliższym znajdującym się na liście osób zobowiązanych do pokrywania opłaty za pobyt w DPS. To dlatego, jak informuje Serwis Samorządowy PAP, Związek Gmin Wiejskich RP wystosował do MRPiPS stanowisko postulujące zmiany w przepisach ustawy o pomocy społecznej dotyczące zwrotu kosztów pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej. W piśmie wskazano, że wielu mieszkańców pozostaje w placówkach przez kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat, a łączny koszt ponoszony z tego tytułu przez gminę sięga nawet setek tysięcy złotych w odniesieniu do jednej osoby. Są to obciążenia nieproporcjonalne do możliwości finansowych gmin, szczególnie tych mniejszych, a dodatkowo są niemożliwe do odzyskania. To dlatego samorządy domagają się wprowadzenia zmian w ustawie z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Miałyby one polegać na umożliwieniu im dochodzenia zwrotu kwoty różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS, a opłatą wnoszoną przez mieszkańca z jego masy spadkowej, niezależnie od tego, czy osoba ta wywiązywała się z obowiązku przekazywania swojego dochodu na ten cel. Samorządy chciałyby też rozszerzenie katalogu osób zobowiązanych do zwrotu wydatków poniesionych przez gminę o spadkobierców mieszkańca DPS posiadających prawa majątkowe do jego mienia.

Polecamy: Pomoc społeczna. Komentarz do ustawy

REKLAMA

Podstawa prawna

art. 61 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 1214)

Zobacz również:
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Czy można zignorować system kaucyjny i dalej wyrzucać puszki, plastikowe i szklane butelki do odpadów segregowanych tak jak dotychczas? Czy grożą za to kary?
26 lis 2025

Przez ostatnie miesiące dużo mówiło się o systemie kaucyjnym, który polega na selektywnym zbieraniu określonych butelek szklanych, plastikowych oraz puszek aluminiowych. Wiele kwestii zostało już opisanych, ale pojawia się praktyczny problem: co z osobami, które nie chcą albo z różnych względów nie są w stanie przechowywać niezgniecionych butelek i puszek oraz nosić ich do punktów zwrotu (automatów lub sklepów uczestniczących w systemie)? Czy w dalszym ciągu zgodne z prawem będzie wyrzucanie takich opakowań tak jak dotychczas – czyli szklanych do pojemników zielonych, a plastikowych i aluminiowych do żółtych – razem z innymi odpadami segregowanymi?
Podatek katastralny – kogo obejmie, ile wyniesie? Nowe ustalenia z Sejmu
27 lis 2025

Wraca sprawa podatku katastralnego. Lewica finalizuje projekt ustawy, który ma zostać złożony w grudniu, a jego szczegóły właśnie zaczynają wychodzić na światło dzienne. Choć propozycja ma charakter poselski, a nie rządowy, jej potencjalny wpływ na rynek nieruchomości i miliony właścicieli mieszkań może być znaczący.
Wielka reforma pracy. Nadchodzą dłuższe urlopy i rewolucja w L4. Wszystko od 1 stycznia 2026 roku
26 lis 2025

W ramach szeroko zakrojonej reformy orzecznictwa lekarskiego ZUS, w listopadzie 2025 roku Sejm procedował projekt nowelizacji w drugim czytaniu. Kluczowe zmiany w projekcie to m.in. likwidacja dotychczasowych trzyosobowych komisji lekarskich oraz modyfikacja regulacji dotyczących zaświadczeń L4, pozwalająca na podjęcie pracy przez ubezpieczonego w okresie trwania zwolnienia chorobowego.
Ważny komunikat z LUX MED: dotyczy osób z niepełnosprawnościami
26 lis 2025

Ważny komunikat z LUX MED: dotyczy osób z niepełnosprawnościami. Dzięki umowie z Grupą LUX MED OzN z PZSN START otrzymają dostęp do szerokiego zakresu usług medycznych, w tym m.in. opieki ambulatoryjnej, szpitalnej oraz innych świadczeń medycznych.

REKLAMA

TSUE nakazuje Polsce uznać małżeństwo dwóch osób tej samej płci legalnie zawarte w Niemczech i wydać polski akt małżeństwa w ramach tzw. transkrypcji
26 lis 2025

W dniu 25 listopada 2025 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok, zgodnie z którym państwo członkowskie ma obowiązek uznać małżeństwo dwóch obywateli Unii Europejskiej tej samej płci legalnie zawarte w innym państwie członkowskim, w którym korzystali oni z przysługującej im swobody przemieszczania się i pobytu. Zdaniem TSUE jako że transkrypcja jest jedynym przewidzianym w prawie polskim środkiem pozwalającym na to, aby małżeństwo zawarte w innym państwie członkowskim zostało faktycznie uznane przez organy administracyjne - Polska jest zobowiązana stosować transkrypcję bez rozróżnienia do małżeństw osób tej samej płci oraz małżeństw zawieranych przez osoby odmiennej płci.
Papież Leon XIV: małżeństwo wyłącznym związkiem kobiety i mężczyzny
26 lis 2025

Watykan w wydanym ostatnio dokumencie „Jedno ciało. Pochwała monogamii” zaznaczył, że małżeństwo jest wyłącznie związkiem kobiety i mężczyzny. Papież Leon XIV popiera dokument.
Zabójca prezydenta Adamowicza nie wniósł na czas kasacji wyroku. O przedterminowe zwolnienie będzie mógł starać się po 40 latach kary pozbawienia wolności
26 lis 2025

Zabójca prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza, nie ma już możliwości odwołania się od prawomocnego wyroku dożywotniego pozbawienia wolności. Obrońca nie złożył w odpowiednim czasie wniosku o doręczenie odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem. Nie można więc wnieść kasacji.
Przekształcenie umów cywilnoprawnych w stosunek pracy. Będą odszkodowania dla przymusowych pracodawców
25 lis 2025

Jakie konsekwencje pociągnie za sobą przekształcenie umowy cywilnoprawnej w stosunek pracy, jeśli decyzja podjęta w tym zakresie przez inspektora pracy będzie niesłuszna? Zmieniła się treść projektu, który ma wprowadzać te zmiany, a w planowanych przepisach jest mowa o odszkodowaniu.

REKLAMA

Podwyżki dla tych pracowników z negatywną opinią. Czy i o ile od stycznia 2026 roku wzrosną wynagrodzenia?
25 lis 2025

Podwyżka płacy minimalnej zawsze pociąga za sobą konieczność wprowadzenia szeregu dalszych zmian. To jednak często nie jest wcale łatwe. Choć MPRiPS pracuje nad zmianami, to jednak przygotowane przez nie przepisy wzbudziły negatywne emocje.
Świadczenie wspierające. Wyższe dla 57-latka (2255 zł), niższe dla 67-latka (1504 zł). Obaj tak samo niepełnosprawni [stopień znaczny]
26 lis 2025

Czytelnicy Infor.pl przekazali nam dokument Wytycznych, które strona rządowa wysłała do WZON. Było to w grudniu 2024 r. Dokument potwierdza to, o czym wielokrotnie pisały do nas w listach osoby niepełnosprawne. Test niesamodzielności osób niepełnosprawnych pozwala na otrzymanie maksymalnie 100 punktów (tzw. poziom potrzeby wsparcia), co daje 4134 zł. W przypadku osób niepełnosprawnych w wieku 75 lat maksymalna wysokość 100 punktów jest według wytycznych obniżana nawet o 11,7 punktu. Dlatego, że Wytyczne przyjmują założenie, że osoba w wieku 75 jest niesamodzielna z dwóch przyczyn - 1) niepełnosprawność + 2) ograniczenia wynikające z wieku. Oba te czynniki nakładają się na siebie. Trzeba je oddzielić. Dlatego - co do zasady - osoba niepełnosprawna w wieku 75 lat (i więcej) musi mieć obniżoną punktację przyznającą świadczenie wspierające - o tą część niesamodzielności, która wynika z wieku. Argumentacja strony rządowej jest logiczna. Ma tylko jeden słaby punkt - nie przewidują możliwości jej zastosowania (poprzez Wytyczne) przepisy ustawowe.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA