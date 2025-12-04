Barbórka z silnymi emocjami. Nie wszyscy górnicy dostali w 2025 roku nagrody, na które liczyli. W tle kryzys i straty

Barbórka pod znakiem zapytania

Dziś 4 grudnia i choć większość z nas jest już myślami przy świętach Bożego Narodzenia, to jednak z grup zawodowych obchodzi dziś istotne święto. Chodzi o górników i obchodzony 4 grudnia Dzień Górnika nazywany Barbórką. To święto ma szczególne znaczenie dla tej społeczności, a z jego okazji odbywają się oficjalne spotkania, msze i imprezy połączone z zabawami i integracją. Jednak Barbórka to nie tylko określenie święta, to również potoczna nazwa nagrody, którą górnicy zwyczajowo otrzymują na początku grudnia w związku z obchodzonym świętem. Ma ona nie tylko wymiar finansowy, bo jest istotną częścią przysługującego tej grupie zawodowej wynagrodzenia, ale również symboliczny jako wyraz uznania dla ciężkiej pracy wykonywanej przez górników. Jej przyznawanie rozpoczęło się jeszcze przed II wojną światową. Wysokość tego świadczenia może być różna i jest uzależniona od tego, który pracodawca ją wypłaca, jednak zwykle odpowiada wysokości miesięcznego wynagrodzenia. W Polskiej Grupie Górniczej przeciętna kwota, którą górnicy otrzymali z okazji swojego święta wyniosła 12.000 zł brutto A jak będzie w 2025 roku?

Nie wszyscy górnicy dostaną w 2025 roku nagrody w pełnej wysokości

Jak poinformowali przedstawiciele Polskiej Grupy Górniczej, czyli największej polskiej spółki węglowej, w której skład wchodzi siedem kopalń: KWK ROW, KWK Ruda, KWK Piast-Ziemowit, KWK Bolesław Śmiały, KWK Sośnica, KWK Staszic-Wujek oraz KWK Mysłowice-Wesoła, nagroda z okazji Dnia Górnika została wypłacona pracownikom spółki do 4 grudnia, a jej wysokość jest zbliżona do wysokości miesięcznej pensji. Polska Grupa Górnicza zatrudnia ponad 35 tys. osób. Nagrody wypłaca też Południowy Koncern Węglowy. Inaczej sytuacja przedstawia się w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, której przedstawiciele już od jakiegoś czasu głośno mówili o tym, że wypłaty barbórki prawdopodobnie w tym roku nie będzie. W czasie konferencji poświęconej podsumowaniem wyników za trzeci kwartał 2025 roku poinformowano, że pogłębiają się straty finansowe tej spółki i od dłuższego już czasu ma ona ujemne przepływy gotówkowe. Dziś już wiadomo, że przelewy trafią na konta świętujących górników, ale w okrojonej wysokości. Władze spółki chcą obniżać koszty i nie widzą na tym etapie działalności innej możliwości, jeśli spółka ma zachować płynność finansową. Nastroje w Jastrzębskiej Spółce Węglowej są więc w Dniu Górnika raczej mało świąteczne.