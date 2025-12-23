REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Wsteczne 800 plus dla seniorów, czyli rekompensata dla osób 50+ za wychowanie dzieci. Czy nowy dodatek do emerytury za trud wychowania dzieci stanie się faktem?

Wsteczne 800 plus dla seniorów, czyli rekompensata dla osób 50+ za wychowanie dzieci. Czy nowy dodatek do emerytury za trud wychowania dzieci stanie się faktem?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
23 grudnia 2025, 21:13
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
para seniorów seniorzy 800 plus dla seniora 800 plus dla seniorów
Wsteczne 800 plus dla seniorów, czyli rekompensata dla osób 50+ za wychowanie dzieci. Czy nowy dodatek do emerytury za trud wychowania dzieci stanie się faktem?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Pojawiła się petycja o przyznanie seniorom świadczenia 800 plus jako rekompensaty za trud wychowania dzieci w czasach braku wsparcia państwa. Autorzy wniosku wskazują na poczucie niesprawiedliwości wśród starszego pokolenia, które - choć wychowało obecnych podatników - czuje się pominięte w aktualnej polityce prorodzinnej. Oto szczegóły.

rozwiń >

Finansowe zadośćuczynienie za trud wychowania dzieci oraz nowa koncepcja 800 plus dla seniorów

Nowa inicjatywa społeczna zakłada wprowadzenie świadczenia pieniężnego w wysokości 800 złotych, które miałoby trafiać do rąk osób starszych jako wyraz uznania za ich wieloletni trud wychowawczy. Projekt ten jest pomyślany jako forma finansowej rekompensaty dla pokoleń, które poświęciły czas i zasoby na opiekę nad dziećmi w okresach, gdy państwowa pomoc dla rodzin praktycznie nie istniała lub była bardzo ograniczona. Głównym założeniem jest przekonanie, że seniorzy zasługują na wsparcie zbliżone do tego, jakie otrzymują obecnie młodzi rodzice, co pozwoliłoby na częściowe wyrównanie szans oraz realizację idei sprawiedliwości między różnymi grupami wiekowymi.

REKLAMA

REKLAMA

Zasady przyznawania dodatku 800 plus dla seniorów oraz mechanizm podziału środków

Zaproponowany system wypłat opiera się na bardzo konkretnym mechanizmie uzależniającym wsparcie od liczby dzieci, które obecnie są aktywne zawodowo i zasilają polski system podatkowy. Zgodnie z tym modelem, za każde pracujące dziecko rodzice otrzymywaliby łącznie 800 złotych miesięcznie. W sytuacji, gdy oboje rodzice pozostają w związku małżeńskim, kwota ta byłaby dzielona po połowie, co oznaczałoby 400 złotych dodatku dla każdego z nich. Takie rozwiązanie ma na celu nie tylko wsparcie budżetów domowych emerytów, ale również podkreślenie wartości, jaką dla państwa stanowi wychowanie przyszłego podatnika.

Analiza finansowa postulatów zawartych w petycji o 800 plus dla seniora

Oficjalny wniosek w tej sprawie, sformułowany w połowie 2025 roku, zawiera szczegółowe wyliczenia dotyczące strat, jakie zdaniem autorów poniosły starsze generacje. Skoro obecny system zakłada wsparcie przez 18 lat życia dziecka, pomysłodawcy wyliczyli, że za wychowanie jednego potomka rodzicom należy się łącznie niemal 173 tysiące złotych, co odpowiada dwunastoletniemu okresowi pobierania świadczenia 800 plus. W przypadku rodzin wielodzietnych kwoty te stają się jeszcze wyższe, przekraczając przy dwójce dzieci barierę 345 tysięcy złotych, co ma obrazować skalę braku wcześniejszego wsparcia systemowego.

Poczucie niesprawiedliwości i walka o godne życie pokolenia budowniczego gospodarki

Postulat ten dotyczy szerokiej grupy osób, obejmującej zarówno seniorów pamiętających czasy PRL, jak i osoby po pięćdziesiątym roku życia, których dzieci stały się pełnoletnie przed wdrożeniem programów socjalnych nowej generacji. Wśród tej grupy dominuje poczucie bycia pominiętym w nowoczesnej polityce społecznej, mimo że to właśnie ich praca i wysiłek wychowawczy stworzyły fundamenty dzisiejszej gospodarki. Argumentacja petycji wskazuje, że "wychowanie podatnika" to realna inwestycja w budżet państwa, która powinna zostać doceniona zwłaszcza w obliczu niskich świadczeń emerytalnych, otrzymywanych przez osoby budujące kraj w trudniejszych realiach ekonomicznych.

REKLAMA

Reakcja organów państwowych oraz prognozowane koszty obsługi nowego świadczenia

Mimo dużego zainteresowania opinii publicznej i emocjonalnego charakteru debaty, propozycja ta pozostaje obecnie jedynie w sferze postulatów obywatelskich. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zajęło w tej sprawie negatywne stanowisko, podkreślając, że obecne ramy prawne dotyczące pomocy w wychowywaniu dzieci nie dają podstaw do wypłacania dodatków do emerytur. Przeszkodą są również ogromne obciążenia dla finansów publicznych, ponieważ wprowadzenie tego świadczenia kosztowałoby budżet ponad 43 miliardy złotych rocznie, co stanowiłoby znaczący odsetek wydatków przeznaczanych na wszystkie programy socjalne w Polsce.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Różnice między propozycją 800 plus dla seniora a świadczeniem uzupełniającym 500 plus

W debacie publicznej niezwykle ważne jest precyzyjne odróżnienie omawianego postulatu od funkcjonującego już w systemie świadczenia uzupełniającego, często potocznie nazywanego 500 plus dla seniora. Podczas gdy nowa propozycja ma być formą powszechnej rekompensaty za wychowanie dzieci, istniejący dodatek jest przeznaczony wyłącznie dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Ponadto obecnie wypłacane świadczenie jest ściśle powiązane z kryterium dochodowym i ma charakter socjalny, a nie rekompensacyjny, co czyni obie te inicjatywy zupełnie odrębnymi instrumentami polityki państwa.

Powiązane
ZUS nie zwróci nienależnie pobranych składek za 10, 15 i 25-letni okres, nawet jeżeli sam stwierdzi, że nie miał podstaw, by je pobierać. „Czarna dziura” przez którą „obywatel traci wszystko: składki, okres ubezpieczenia, prawo do świadczeń i zaufanie do Państwa”
ZUS nie zwróci nienależnie pobranych składek za 10, 15 i 25-letni okres, nawet jeżeli sam stwierdzi, że nie miał podstaw, by je pobierać. „Czarna dziura” przez którą „obywatel traci wszystko: składki, okres ubezpieczenia, prawo do świadczeń i zaufanie do Państwa”
Nawet 4258,32 zł rocznie ekstra z KRUS. Mało kto korzysta z tego dofinansowania
Nawet 4258,32 zł rocznie ekstra z KRUS. Mało kto korzysta z tego dofinansowania
Co oznacza symbol 02-P? Kiedy można dostać orzeczenie o niepełnosprawności z powodu choroby psychicznej?
Co oznacza symbol 02-P? Kiedy można dostać orzeczenie o niepełnosprawności z powodu choroby psychicznej?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Deklaracja świąteczno-noworoczna 2026. Sprawdź w Twojej parafii czy bądź kiedy musisz wypełnić
23 gru 2025

Okres świąteczno-noworoczny to czas spotkań w gronie rodziny i przyjaciół. To czas rozmów przy stole, zadawania niewygodnych pytań i poruszania tych lżejszych jak cięższych tematów: politycznych, prawnych czy gospodarczych. To też czas rozmów o kościele i wierze. Jednym z punkt tegorocznych debat będzie deklaracja świąteczno-noworoczna 2026. Już teraz wielu zastanawia się czy należy złożyć odpowiednie oświadczenie/ deklarację u siebie w parafii. W niektórych parafiach jest termin, np. do 27 grudnia 2025 r.
QUIZ Kultowe filmy świąteczne. Jak dobrze je znasz?
23 gru 2025
Filmy świąteczne – bez nich nie ma Świąt Bożego Narodzenia. Rozwiąż quiz i zobacz, jak dobrze je znasz!
QUIZ Kolędy i świąteczne piosenki. Na pewno dobrze je znasz?
23 gru 2025
Kolędy i świąteczne piosenki śpiewane są co roku, ale czy na pewno ich teksty są tak dobrze znane, jak się wydaje? Sprawdzamy w quizie. 10/10 raczej zdobędą tylko mistrzowie.
Zmiany w emeryturach w 2026 roku. Waloryzacja, 13. i 14. emerytura, limity dorabiania
23 gru 2025

Rok 2026 przyniesie zmiany w emeryturach, które nie będą jednorazową decyzją, ale zbiorem konkretnych zasad wpływających na wysokość wypłat, dodatków i możliwość dorabiania. Zmienią się kwoty po waloryzacji, obowiązywać będą nowe limity przy łączeniu emerytury z pracą, a wypłata 13. i 14. emerytury ponownie będzie zależna od określonych warunków. Choć rząd nie zapowiada przebudowy systemu, dla części seniorów oraz osób przechodzących na emeryturę w 2026 r. różnice będą odczuwalne w domowym budżecie już od pierwszych miesięcy roku. Wyjaśniamy, co dokładnie się zmieni, kogo to dotyczy i na co trzeba zwrócić uwagę.

REKLAMA

Pomoc z MOPS w 2026 r. Sprawdź listę świadczeń i limity dochodowe
23 gru 2025

Świadczenia wypłacane przez MOPS w 2026 r. stanowią kontynuację dotychczasowych form pomocy społecznej, kierowanych do osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. W artykule przedstawiamy aktualną listę świadczeń pieniężnych i form wsparcia oferowanych przez MOPS, obowiązujące kryteria dochodowe oraz zasady ich przyznawania, w tym najważniejsze informacje dotyczące zasiłków, dodatków i pomocy dla opiekunów.
Prezydent Nawrocki podpisał postanowienie - 350 żołnierzy Wojska Polskiego w misji za granicą
23 gru 2025

Prezydent Karol Nawrocki wyznacza na kolejne pół roku misję Polskiego Kontyngentu Wojskowego poza granicami Polski. Do 350 żołnierzy i pracowników wojska będzie służyć na mocy postanowienia w pierwszej połowie 2026 roku. Ich zadaniem pozostaje walka z terroryzmem w ramach operacji międzynarodowych.
Skarga do WSA przez e-Doręczenia jest skuteczna – przełomowe orzeczenie NSA
23 gru 2025

Naczelny Sąd Administracyjny rozwiał wątpliwości dotyczące wnoszenia skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych za pośrednictwem systemu e-Doręczeń. W serii postanowień z października i listopada 2025 r. NSA potwierdził, że taka forma jest w pełni skuteczna, mimo że przepisy p.p.s.a. nie wskazują wprost tego kanału komunikacji.
Dorabianie do emerytury i renty w 2026 roku. Limity zarobków i zasady ZUS
23 gru 2025

Dorabianie do emerytury lub renty w 2026 roku jest możliwe, ale nie dla wszystkich na tych samych zasadach. Część świadczeniobiorców może pracować bez żadnych ograniczeń, inni muszą pilnować limitów przychodu, bo ich przekroczenie oznacza zmniejszenie albo zawieszenie wypłat z ZUS. Wyjaśniamy, kto i ile może dorobić w 2026 r. oraz kiedy obowiązują progi zarobkowe.

REKLAMA

Ile kosztuje wigilijna kolacja w 2025 r.? Ceny rosną, tradycja się zmienia
23 gru 2025

Przygotowanie tradycyjnej kolacji wigilijnej dla czterech osób kosztuje w tym roku niemal 4% więcej niż w 2024 r. Tymczasem coraz więcej Polaków rezygnuje z klasycznego zestawu 12 potraw – jak podaje „Rzeczpospolita”.
Renta wdowia podwyżka z 15% do 25% drugiego świadczenia czy już od 1 stycznia 2026 r.?
23 gru 2025

Do redakcji docierają pytania czy renta wdowia będzie od 1 stycznia 2026 r. już z podwyżką z 15% do 25% drugiego świadczenia? Ile maksymalnie może wynosić renta wdowia w 2026 r? Co więcej docierają też pytania czy nowa grupa osób w 2026 r. zyska prawo do renty wdowiej i ile realnie będzie podwyżka renty wdowiej w 2026 r. Poniżej wyjaśniamy.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA