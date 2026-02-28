REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Co czeka emerytów po 65. roku życia w 2026? 5 kluczowych zmian uderzy w seniorów

Co czeka emerytów po 65. roku życia w 2026? 5 kluczowych zmian uderzy w seniorów

28 lutego 2026, 15:44
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
5 kluczowych zmian dla seniorów w 2026 roku
5 kluczowych zmian dla seniorów w 2026 roku
Rok 2026 dla wielu seniorów oznacza realne zmiany w portfelach. Dla wielu emerytów będą to podwyżki i wyższe wypłaty, dla innych, niestety, mniejsze dodatki lub ich brak. Wszystko zależy od wysokości emerytury, progów dochodowych i zasad, które wciąż nie nadążają za waloryzacją. Oto pięć najważniejszych zmian, które emeryci powinni mieć na uwadze w 2026 roku.

Waloryzacja emerytur i rent - pierwsza zmiana w 2026 roku

Jak co roku, w marcu nastąpi waloryzacja emerytur i rent. Jej celem jest ochrona świadczeń przed inflacją i częściowe uwzględnienie wzrostu płac. Oznacza to, że wszystkie emerytury i renty wzrosną.

Tegoroczna waloryzacja najprawdopodobniej wyniesie 4,88% (aktualne prognozy makroekonomiczne). Świadczenia zostaną przeliczone automatycznie. Najniższa emerytura wzrośnie z 1 878,91 zł do około 1 970 zł brutto, czyli ok. 1 799 zł netto. Osoby pobierające średnią emeryturę otrzymają od 84 zł do 162 zł więcej na rękę.

Przykładowo osoby, które mają emeryturę w wysokości:

  • 2 500 zł, od marca dostaną 2 622 zł brutto, czyli ok. 2 375 zł netto (+125 zł).
  • 3 000 zł, 3 146 zł brutto, ok. 2 840 zł netto (+125 zł).

Waloryzacja zostanie naliczona od wypłat za marzec 2026.

Trzynasta emerytura po waloryzacji 2026 - druga zmiana

Po waloryzacji automatycznie wzrośnie również kwota trzynastej emerytury. Podobnie jak minimalna emerytura, wyniesie ona ok. 1970 zł brutto. To oznacza wzrost o niespełna 100 zł w porównaniu z rokiem 2025. Jej wysokość „na rękę” będzie uzależniona od kwoty podstawowego świadczenia oraz zastosowanych potrąceń.

W przypadku 13. emerytury nie ma żadnego progu dochodowego, czyli wysokość podstawowej emerytury nie ma znaczenia. To oznacza, że wszyscy emeryci i renciści dostają pełną kwotę "trzynastki". Nie obowiązuje tu zasada "złotówka za złotówkę" jak w przypadku 14. emerytury.

Czternasta emerytura 2026 - uprawnionych będzie mniej. Trzecia ważna zmiana

I tu pojawia się ważna zmiana, która w 2026 roku będzie bardziej odczuwalna. Dlaczego? Czternasta emerytura jest świadczeniem, którego wypłata zależy od wysokości podstawowej emerytury lub renty. Pełna 14. emerytura przysługuje osobom, których świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto. Po przekroczeniu tego progu obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”, a po przekroczeniu górnego limitu (w 2025 roku była to kwota 4734,61 zł brutto) czternastka nie jest wypłacana wcale. Emerytury w 2026 roku znów będą waloryzowane, a próg 2900 zł brutto pozostaje bez zmian. W efekcie coraz więcej seniorów ma emerytury powyżej limitu.

Kwota czternastej emerytury w 2026 roku będzie pomniejszana w przypadku wszystkich emerytów, których świadczenie wyniesie powyżej 2900 zł brutto i poniżej 4 871 zł brutto. Oznacza to, że osoby z emeryturami zbliżonymi do około 4871 zł brutto dostaną tylko symboliczne kwoty 14. emerytury.

Dobrą zmianą byłoby podniesienie wysokości progu, ale na ten moment nie zapowiedziano zmian progów ani mechanizmu wypłat. Oznacza to, że w 2026 roku będą obowiązywać te same zasady co wcześniej, a skutki waloryzacji znów ograniczą liczbę uprawnionych.

Dodatki i świadczenia - będą podwyżki. Czwarta zmiana

Waloryzacja obejmie nie tylko podstawowe emerytury, ale również dodatki do emerytur wypłacane przez ZUS. W 2026 roku wzrosną m.in:

  • Dodatek pielęgnacyjny - przysługuje osobom, które mają prawo do emerytury lub renty własnej oraz zostały uznane za niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji. Aktualnie dodatek wynosi 348,22 zł miesięcznie, natomiast po waloryzacji w marcu 2026 roku wzrośnie do około 366,67 zł. Po 75. roku życia świadczenie przyznawane jest automatycznie. W przypadku niższego wieku należy złożyć wniosek do ZUS
  • Dodatek kombatancki - aktualnie wynosi 348,22 zł, a po waloryzacji wzrośnie do około 366,67 zł. Dodatek przysługuje kobietom po 55. roku życia i mężczyznom po 60. roku życia, którzy posiadają zaświadczenie o statusie kombatanta wydane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wniosek o wypłatę należy złożyć w ZUS.
  • Ryczałt energetyczny - aktualnie wynosi 312,71 zł miesięcznie, a po waloryzacji wzrośnie do 329,28 zł. Świadczenie jest przyznawane automatycznie i wypłacane razem z pozostałymi dodatkami. To rekompensata dla kombatantów i osób uprawnionych z tytułu dodatku kombatanckiego za zwiększone zużycie energii.
  • Świadczenie honorowe dla stulatków ZUS przyznaje automatycznie. W 2026 roku świadczenie honorowe wyniesie 6938,92 zł brutto miesięcznie, co stanowi ponad 300 zł więcej niż w roku 2025. Kwota ta jest stała i nie ulega zmianie w kolejnych miesiącach po przyznaniu świadczenia.

Dorabianie do emerytury w 2026 - piąta zmiana

To temat, który w 2026 roku wymaga szczególnej uwagi, bo zasady się nie zmieniają, ale limity dorabiania tak. Jeśli emeryt nie osiągnął jeszcze powszechnego wieku emerytalnego (60 lat kobiety, 65 lat mężczyźni) obowiązują go limity dorabiania. Oznacza to, że osoby dorabiające do wcześniejszej emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty rodzinnej muszą pamiętać o granicznych kwotach przychodu. Są one ustalane przez ZUS, zmieniają się co 3 miesiące i zależą od przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez GUS.

Nowe limity w 2026 roku wchodzą w życie:

  • od marca,
  • od czerwca,
  • od września,
  • od grudnia.

Aktualnie, zgodnie z informacją przekazaną przez ZUS z dnia 24 listopada 2025, od 1 grudnia 2025 do 28 lutego 2026 obowiązują następujące limity przychodu: bezpieczny próg przychodu wynosi do 6 140,20 zł brutto, natomiast górna granica 11 403,30 zł brutto.

Jeżeli miesięczny przychód przekroczy 6 140,20 zł, ale nie przekroczy 11 403,30 zł brutto, ZUS może zmniejszyć świadczenie. Maksymalne obniżki wynoszą:

  • 939,61 zł dla osób pobierających emeryturę i rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
  • 704,75 zł dla osób otrzymujących rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
  • 798,72 zł dla osób pobierających rentę rodzinną wypłacaną jednej osobie.
Źródło: INFOR
