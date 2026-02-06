Dodatkowe wsparcie dla seniorów. Bon Wyspiarza Seniora teraz wart 400 zł

Świnoujście zwiększa wartość Bonu Wyspiarza Seniora, który w 2026 roku wyniesie 400 zł, o 50 zł więcej niż w poprzednim roku. Świadczenie, które może otrzymać nawet 8600 seniorów, będzie można przeznaczyć na wydatki zdrowotne oraz kulturalne. Wnioski o przyznanie bonu będą przyjmowane od 2 marca do 29 maja, a wypłaty rozpoczną się już w marcu.

Kto może ubiegać się o bon Wyspiarza Seniora?

O bon mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 65. rok życia i mieszkają w Świnoujściu nieprzerwanie przez co najmniej pięć lat.

Wysokość bonu Wyspiarza Seniora

Bon Wyspiarza Seniora dla mieszkańców Świnoujścia wzrasta w 2026 roku do 400 zł, co oznacza dodatkowe 50 zł w porównaniu do poprzedniego roku.

Bon może być wykorzystany na szeroką gamę celów np.:

cele zdrowotne - seniorzy mogą przeznaczyć środki na zakup leków, wizyty u lekarzy, rehabilitację czy inne usługi medyczne;

- seniorzy mogą przeznaczyć środki na zakup leków, wizyty u lekarzy, rehabilitację czy inne usługi medyczne; aktywności kulturalne - bon może być także przeznaczony na uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych, takich jak koncerty, wystawy, spektakle teatralne czy wycieczki;

- bon może być także przeznaczony na uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych, takich jak koncerty, wystawy, spektakle teatralne czy wycieczki; Wydatki na inne cele związane z jakością życia – seniorzy mogą także wykorzystać bon na inne potrzeby, które wpływają na ich komfort życia, takie jak np. opłaty za różnego rodzaju usługi, które poprawiają codzienne funkcjonowanie.

Terminy składania wniosków

Wnioski o świadczenie będzie można składać od 2 marca do 29 maja 2026 roku, a wymagane jest ich osobiste podpisanie.

Radni podjęli decyzję już na początku roku, co umożliwi urzędnikom sprawną realizację programu.

„Dzięki temu wypłaty rozpoczną się już w marcu” – mówi Joanna Agatowska, prezydent Świnoujścia.

Duże zainteresowanie bonem

W ubiegłym roku z Bonu Wyspiarza Seniora skorzystało ponad 8 tysięcy osób. W tym roku liczba wniosków ma być wyższa. Urząd Miasta Świnoujście przygotował budżet na 8600 wypłat, przeznaczając na ten cel 3,5 miliona złotych.

Źródło: eswinoujscie.pl