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Bon senioralny dla osób 65+. Nowe wsparcie dla tysięcy starszych osób

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03 czerwca 2026, 16:11
Adam Kuchta
Adam Kuchta
Bon senioralny dla osób 65+. Nowe wsparcie obejmie tysiące seniorów
Bon senioralny dla osób 65+. Nowe wsparcie obejmie tysiące seniorów
Shutterstock

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Nawet 1 miliard złotych ma trafić do seniorów po nowej decyzji Sejmu. Jednak nie każdy emeryt 65+ może liczyć na pełne wsparcie – część osób w ogóle nie zobaczy pieniędzy. Kluczowe są warunki, które decydują o tym, kto dostanie świadczenie w postaci bonu senioralnego i w jakiej wysokości.

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Sejmowe komisje na wspólnym posiedzeniu przyjęły w środę 27 maja, wraz z pakietem legislacyjno-redakcyjnych poprawek, rządowy projekt ustawy o bonie senioralnym i opiece długoterminowej. Regulacje wprowadzają m.in. program bonu senioralnego, czyli świadczenia niepieniężnego dla osób 65 plus.

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Sejmowe komisje przyjęły projekt ustawy o bonie senioralnym i opiece długoterminowej

Komisja Polityki Senioralnej, Komisja Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisja Zdrowia na wspólnym posiedzeniu przeprowadziły pierwsze czytanie i rozpatrzyły rządowy projekt ustawy o koordynacji opieki długoterminowej i osobach starszych.

Nowe przepisy wprowadzają bon senioralny – rozwiązanie, które ma pomóc osobom 65 plus w codziennym życiu, zapewniając im dostęp do usług wsparcia. Celem zmian jest ułatwienie seniorom funkcjonowanie w ich własnym środowisku, poprawa jakości opieki oraz lepsza koordynacja usług zdrowotnych i społecznych. Projekt realizuje kamień milowy KPO.

Kto naprawdę dostanie pieniądze? Jak będzie działał bon senioralny dla osób 65 plus?

Komisje wprowadziły do projektu pakiet zmian o charakterze legislacyjno-redakcyjnym. Odrzuciły m.in. poprawkę zgłoszoną przez poseł Urszulę Rusecką (PiS), zgodnie z którą powiat otrzymywałby dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu koordynacji opieki długoterminowej na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych. „Poprawka, która została zgłoszona jako wniosek mniejszości ma na celu zmianę charakteru przepisu z fakultatywnego na obligatoryjny.”

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Bon senioralny ma być dostępny dla każdego, kto ukończył 65. rok życia, jest obywatelem Polski, Unii Europejskiej (lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederacji Szwajcarskiej albo Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej), a jego średni dochód nie przekracza 3410 zł.

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Na co będzie można wykorzystać bon senioralny?

Będzie świadczeniem niepieniężnym, przyznawanym na usługi doraźne, trwające maksymalnie dwa tygodnie, polegające na pomocy w zaspokojeniu potrzeb życia codziennego, jak pomoc w ubraniu się, przygotowaniu posiłków, utrzymaniu porządku, ale też na wsparciu w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych czy zapewnieniu kontaktu z otoczeniem.

Program ma być wprowadzany stopniowo, w pierwszej kolejności w gminach, w których nie są realizowane publiczne usługi opiekuńcze na rzecz seniorów. Będzie realizowany w ramach trzyletnich, rządowych programów. Ich wykonawcą będą gminy.

Pierwszy program ma zostać uruchomiony w latach 2026-2028. Łączna pula środków z budżetu państwa na jego realizację to miliard złotych - 100 mln zł w 2026 r. (program ma ruszyć w IV kwartale), 400 mln zł w 2027 r. oraz 500 mln zł w 2028 r.

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Ile jest osób w wieku 65+ w Polsce?

W ocenie skutków regulacji projektu o bonie senioralnym wskazano, że według danych GUS w 2024 r. w Polsce żyło 7 mln 725 tys. osób w wieku 65 plus. Jak podano, z badania SHARE wynika, że około 25 proc. z nich ma niezaspokojone potrzeby w zakresie podstawowych czynności życia codziennego.

Jak stwierdzili autorzy projektu, biorąc pod uwagę m.in. przeciętną liczbę osób przypadających na jednego opiekuna w ramach usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania świadczonych na podstawie ustawy o pomocy społecznej (od ok. 2,15 do 4 osób), oszacowano, że wsparciem będzie mogło zostać objętych od 12 tys. do 20 tys. osób.

Ekspert: bon senioralny będzie dużym wsparciem dla dzieci opiekujących się swoimi starszymi rodzicami

„Bon senioralny jest w zasadzie bliźniaczym programem do Aktywnego Rodzica, tylko jest skierowany do innej grupy obywateli. Różnica polega też na tym, że będzie on finansował usługi, czyli pieniądze trafią do placówek opiekuńczych, a nie w gotówce do seniorów czy ich rodzin. Moim zdaniem to dobre rozwiązanie” – powiedział ekspert Dominik Owczarek z Instytutu Spraw Publicznych.

Zauważył, że w największym stopniu z programu skorzystają seniorzy w mniejszych miejscowościach, które nie oferują żadnych usług opiekuńczych. Instrument ten – jak dodał – może być elementem stymulacji usług opiekuńczych na poziomie lokalnym. Owczarek zaznaczył, że bon senioralny będzie dużym wsparciem dla dzieci opiekujących się swoimi starszymi rodzicami. „Te osoby pozostaną na rynku pracy, czyli – mówiąc kolokwialnie – będą budować PKB, płacić podatki, a ich rodzicami zajmą się osoby z odpowiednim wykształceniem i przygotowaniem” – podkreślił ekspert.

Nowe zasady opieki długoterminowej w Polsce

Celem całości projektu ustawy o koordynacji opieki długoterminowej i osobach starszych jest m.in. wprowadzenie definicji opieki długoterminowej wraz ze wskazaniem usług i świadczeń, w tym o charakterze pieniężnym, które będą zakwalifikowane do katalogu instrumentów opieki długoterminowej oraz wprowadzenie definicji opieki nieformalnej i opiekuna nieformalnego.

Projekt wprowadza też przepisy określające zasady monitorowania realizacji usług i świadczeń opieki długoterminowej i ewaluacji ich jakości. Nowe przepisy przewidują, że Pełnomocnik Rządu do spraw Polityki Senioralnej będzie koordynował działania dotyczące opieki długoterminowej oraz przygotowywał coroczne raporty o sytuacji osób starszych w Polsce.

FAQ – Bon senioralny i opieka długoterminowa

1. Czym jest bon senioralny?

Bon senioralny to nowe świadczenie niepieniężne dla osób 65+, które ma zapewniać wsparcie w codziennym funkcjonowaniu. Obejmuje m.in. pomoc w podstawowych czynnościach życiowych oraz dostęp do usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

2. Kto będzie mógł otrzymać bon senioralny?

Bon ma być dostępny dla osób, które ukończyły 65 lat, są obywatelami Polski, UE, EOG, Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii, a ich średni dochód nie przekracza 3410 zł miesięcznie.

3. Na co można wykorzystać bon senioralny?

Świadczenie obejmie usługi doraźne trwające maksymalnie dwa tygodnie. Będą to m.in.:

  • pomoc w ubraniu się i codziennej higienie,
  • przygotowanie posiłków,
  • utrzymanie porządku w domu,
  • wsparcie w kontaktach z lekarzami i systemem ochrony zdrowia,
  • pomoc w utrzymaniu kontaktu z otoczeniem.

4. Kiedy program bonu senioralnego wejdzie w życie?

Pierwszy etap programu ma zostać uruchomiony w latach 2026–2028. Start przewidziano na IV kwartał 2026 roku.

5. Ile pieniędzy przeznaczono na bon senioralny?

Łączny budżet programu wynosi 1 miliard złotych:

  • 100 mln zł w 2026 r.,
  • 400 mln zł w 2027 r.,
  • 500 mln zł w 2028 r.

6. Kto będzie realizował program?

Wykonawcami programu będą gminy. Bon ma być wdrażany stopniowo, w pierwszej kolejności tam, gdzie nie są już realizowane publiczne usługi opiekuńcze dla seniorów.

7. Czy bon senioralny to świadczenie pieniężne?

Nie. Bon senioralny ma formę świadczenia niepieniężnego – będzie realizowany w postaci usług wsparcia, a nie gotówki.

8. Jakie zmiany wprowadza ustawa o opiece długoterminowej?

Nowe przepisy definiują opiekę długoterminową oraz wprowadzają pojęcie opieki nieformalnej i opiekuna nieformalnego. Ustalają też zasady monitorowania jakości usług i ich ewaluacji.

9. Kto będzie koordynował system opieki nad seniorami?

Działania w zakresie opieki długoterminowej ma koordynować Pełnomocnik Rządu do spraw Polityki Senioralnej, który będzie też przygotowywał coroczne raporty o sytuacji osób starszych w Polsce.

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Źródło: INFOR
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