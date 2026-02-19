REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Emerytury pomostowe 2026. Bezterminowe prawo do wcześniejszego wypoczynku i nowe kwoty netto

Emerytury pomostowe 2026. Bezterminowe prawo do wcześniejszego wypoczynku i nowe kwoty netto

19 lutego 2026, 14:15
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
emerytura, emerytury, pieniądze, gotówka
Emerytury pomostowe 2026. Bezterminowe prawo do wcześniejszego wypoczynku i nowe kwoty netto
Shutterstock

Rok 2026 to pierwszy pełny okres, w którym emerytury pomostowe stały się świadczeniem całkowicie bezterminowym. Zniesienie wymogu podjęcia pracy w szczególnych warunkach przed 1999 rokiem sprawiło, że o "pomostówkę" mogą ubiegać się teraz osoby, które swoją karierę zawodową budowały już w nowej rzeczywistości gospodarczej.

Emerytury pomostowe 2026. Bezterminowe prawo do wcześniejszego wypoczynku i nowe kwoty netto

Dzięki zniesieniu wygasającego charakteru tego świadczenia, o pomostówki mogą ubiegać się teraz także osoby, które rozpoczęły pracę w trudnych warunkach po 1999 roku. To sprawia, że tysiące pracowników z roczników 60. i 70. szukają właśnie teraz informacji o kwotach netto. Marcowa waloryzacja o 5,3 procent dodatkowo podnosi atrakcyjność tego rozwiązania, sprawiając, że minimalna kwota świadczenia oraz realne przelewy na konta byłych hutników, górników czy kierowców transportu publicznego osiągną w 2026 roku historyczne maksima.

Kto może przejść na pomostówkę w 2026 roku i jakie zawody dają to prawo?

Warunki przyznania emerytury pomostowej w 2026 roku są precyzyjnie określone i wymagają od kandydata ukończenia co najmniej 55 lat w przypadku kobiet oraz 60 lat w przypadku mężczyzn. Kluczowym kryterium pozostaje staż ubezpieczeniowy wynoszący odpowiednio 20 i 25 lat, z czego co najmniej 15 lat musi stanowić praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Lista profesji uprawnionych do tego świadczenia jest szeroka i obejmuje między innymi operatorów żurawi wieżowych, personel pokładowy statków powietrznych, nurków, kesoniarzy oraz pracowników wykonujących bardzo ciężkie prace fizyczne w hutnictwie czy energetyce. Dzięki nowelizacji przepisów, w 2026 roku o świadczenie to mogą ubiegać się również osoby, które po 31 grudnia 2008 roku wykonywały takie prace choćby przez jeden dzień, co znacząco rozszerzyło grupę potencjalnych beneficjentów.

Wysokość emerytury pomostowej. Wyliczenia netto po waloryzacji, czyli ile realnie wypłaci ZUS od marca

Wysokość emerytury pomostowej w 2026 roku jest ściśle powiązana z systemem waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych. Zgodnie z oficjalnym wskaźnikiem 5,3 procent, kwota najniższej emerytury pomostowej wzrośnie od 1 marca do poziomu 1978,49 złotych brutto. Dla seniora oznacza to realny przelew na konto w wysokości około 1800,43 złotych netto, co stanowi zauważalny wzrost względem stawek z roku ubiegłego. Warto jednak zauważyć, że średnia emerytura pomostowa, według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, oscyluje w 2026 roku wokół 3800 złotych brutto. Dla takiej kwoty waloryzacja o 5,3 procent oznacza podwyżkę o ponad 200 złotych brutto miesięcznie, co po odliczeniu składki zdrowotnej przekłada się na wzrost wypłaty netto o blisko 160 złotych każdego miesiąca.

Mechanizm złotówki za złotówkę i limity dorabiania do pomostówki

Osoby pobierające emeryturę pomostową w 2026 roku muszą pamiętać o rygorystycznych limitach dorabiania, które różnią się od zasad obowiązujących emerytów w wieku powszechnym. Przychody z pracy dodatkowej nie mogą przekroczyć 70 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, aby świadczenie było wypłacane w pełnej wysokości. Jeśli zarobki przekroczą ten próg, ale nie przekroczą 130 procent średniej krajowej, emerytura pomostowa zostanie odpowiednio pomniejszona. Najważniejszym ograniczeniem jest jednak zakaz wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze podczas pobierania pomostówki - podjęcie takiej aktywności skutkuje natychmiastowym zawieszeniem wypłaty świadczenia przez ZUS, bez względu na wysokość uzyskiwanych dochodów. Od 1 marca do 31 maja 2026 roku kwota przychodu odpowiadająca:

  • 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wynosi 6438,50 zł - przychody powyżej tej kwoty wpłyną na zmniejszenie emerytury/renty,
  • 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wynosi 11957,20 - przychody powyżej tej kwoty będą oznaczać zawieszenie emerytury/renty.
  • Jeśli natomiast miesięczny przychód będzie wyższy niż 6438,50 brutto, ale nie przekroczy kwoty 11 957,20 zł brutto, świadczenie zostanie zmniejszone o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia.
Czy emerytura pomostowa obniża przyszłe świadczenie powszechne?

Jednym z najczęściej zadawanych pytań w 2026 roku jest wpływ pobierania pomostówki na wysokość docelowej emerytury po osiągnięciu 60. lub 65. roku życia. Mechanizm jest tutaj bezlitosny: każda wypłacona złotówka z tytułu emerytury pomostowej pomniejsza kapitał zgromadzony na koncie ubezpieczonego. Oznacza to, że senior decydujący się na pomostówkę w wieku 60 lat, musi liczyć się z tym, że jego późniejsza emerytura powszechna będzie niższa, niż gdyby pracował do pełnego wieku emerytalnego. Jednak dla wielu pracowników fizycznych, których zdrowie nie pozwala na dalszą aktywność w trudnych warunkach, możliwość przejścia na bezterminową pomostówkę w 2026 roku z gwarantowaną waloryzacją 5,3 procent pozostaje jedyną racjonalną drogą do bezpiecznej jesieni życia.

