Marcowa waloryzacja w 2026 roku przynosi historyczne zmiany dla świadczeniobiorców KRUS, bezpośrednio powiązane ze wzrostem emerytury podstawowej. Mechanizm ten sprawia, że każda zmiana w systemie powszechnym ZUS podnosi nie tylko świadczenia emerytalne, ale i renty rolnicze oraz dodatki pielęgnacyjne.

Jak wskaźnik 5,3 procent zmienia system wyliczania świadczeń rolniczych. Minimalna emerytura rolnicza od marca 2026

W 2026 roku emerytura rolnicza składa się z części składkowej i uzupełniającej, a obie te składowe zależą od kwoty emerytury podstawowej, która od 1 marca wzrośnie do poziomu około 1878,50 złotych brutto. Dzięki reformie ujednolicającej systemy, najniższa emerytura rolnicza nie może być niższa od najniższej emerytury z ZUS, co oznacza, że rolnik z pełnym stażem ubezpieczeniowym otrzyma po waloryzacji 1978,49 złotych brutto. W ujęciu netto, czyli realnej kwoty przelewanej na rachunek bankowy, rolnik pobierający minimalne świadczenie może liczyć na około 1800 złotych na rękę, co jest wynikiem zwolnienia z podatku dochodowego przy tej wysokości dochodów.

Dodatki do emerytury rolniczej 2026 i zasady zawieszania wypłat

Oprócz podstawowego świadczenia, rolnicy w 2026 roku odnotują wzrost dodatków, w tym szczególnie istotnego dodatku pielęgnacyjnego, który podobnie jak w ZUS, wzrośnie do 366,67 złotych. Kluczowym tematem pozostaje możliwość pobierania pełnej emerytury rolniczej bez konieczności zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej, co jest nowością ostatnich lat. W 2026 roku seniorzy prowadzący gospodarstwa nie muszą już przekazywać ziemi następcom, aby otrzymać część uzupełniającą świadczenia, co w połączeniu z marcową podwyżką o 5,3 procent sprawia, że łączenie pracy na roli z emeryturą staje się najbardziej opłacalnym modelem finansowym dla polskiej wsi. Dodatki do emerytury rolniczej KRUS 2026 (od 1 marca) po waloryzacji o 5,3 proc. (wskaźnik 105,3 proc.):

Dodatek pielęgnacyjny: Przewidywany wzrost do poziomu około 366,67 zł.

Dodatek dla sierot zupełnych: Wzrośnie z 553,30 zł (w 2025 roku) do ponad 580 zł.

Dodatek kombatancki: Wzrośnie z 348,22 zł do ok. 366,68 zł brutto.

Dodatek kompensacyjny: Wzrośnie z 52,23 zł do ok. 55,00 zł brutto.

Ryczałt energetyczny: Wzrośnie z 299,82 zł do ok. 315-330 zł miesięcznie.

Minimalna emerytura rolnicza: Szacuje się, że od 1 marca 2026 roku wyniesie ok. 1974,36 zł brutto.

Dodatkowo w 2026 roku zostaną wypłacone 13. i 14. emerytura - w wysokości zbliżonej do minimalnej emerytury rolniczej. Zawieszenie lub zmniejszenie świadczenia następuje w przypadku osiągania dodatkowych przychodów z pracy zarobkowej (innej niż działalność rolnicza), jeśli przekraczają one określone progi:

Zmniejszenie świadczenia: Następuje, gdy dodatkowy przychód przekroczy 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie wyższy niż 130 proc. tego wynagrodzenia.

Zawieszenie świadczenia: Następuje, gdy przychód przekroczy 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Działalność rolnicza: W przypadku emerytów rolniczych, niezaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej (nieprzekazanie gospodarstwa) skutkuje zawieszeniem lub zmniejszeniem części uzupełniającej emerytury lub renty.

Działalność nierejestrowana: Przychody z tzw. drobnej działalności, która nie wymaga rejestracji, nie mają wpływu na zawieszenie świadczenia.

Nowe limity dorabiania do renty 2026. Ile można zarobić, aby ZUS nie zabrał świadczenia?

Dla setek tysięcy osób pobierających renty z tytułu niezdolności do pracy, marzec 2026 roku to nie tylko czas waloryzacji świadczeń o 5,3 procent, ale przede wszystkim aktualizacja progów zarobkowych. Dynamiczny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce sprawia, że limity dorabiania stają się bardziej elastyczne, jednak ich przekroczenie nadal niesie za sobą ryzyko drastycznego zmniejszenia lub całkowitego zawieszenia wypłaty renty. Zrozumienie, gdzie przebiega granica między bezpiecznym dorabianiem a utratą części świadczenia, jest kluczowe dla zachowania stabilności finansowej w 2026 roku. Od 1 marca 2026 roku limity dorabiania do renty (oraz wcześniejszej emerytury) wzrosną. Bezpieczna kwota przychodu, przy której ZUS nie zmniejszy świadczenia, wyniesie 6 438,50 zł brutto miesięcznie (70 proc. przeciętnego wynagrodzenia). Przekroczenie kwoty 11 957,20 zł brutto (130 proc. przeciętnego wynagrodzenia) może skutkować zawieszeniem wypłaty renty.

Pierwszy próg bezpieczeństwa, czyli limit 70 procent średniej krajowej

Od marca 2026 roku pierwszy limit, którego przekroczenie skutkuje zmniejszeniem renty, zostaje ustalony na podstawie nowych danych o przeciętnym wynagrodzeniu za czwarty kwartał roku ubiegłego. Jeśli rencista zarobi więcej niż 70 procent tej kwoty (co w 2026 roku oscyluje wokół bariery 6438,50 zł brutto miesięcznie), ZUS zacznie pomniejszać jego świadczenie. Maksymalna kwota zmniejszenia jest również waloryzowana i w 2026 roku wynosi odpowiednio około 925 złotych dla renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz około 694 złotych dla renty z tytułu częściowej niezdolności. Oznacza to, że niewielkie przekroczenie limitu nie powoduje utraty całej renty, a jedynie jej częściową redukcję.

Całkowite zawieszenie renty 2026 po przekroczeniu 130 procent wynagrodzenia

Największe zagrożenie dla budżetu rencisty płynie z przekroczenia drugiego progu, ustalonego na poziomie 130 procent przeciętnego wynagrodzenia. W 2026 roku zarobki przekraczające tę kwotę (11 957,20 zł brutto) oznaczają natychmiastowe zawieszenie wypłaty renty przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Należy pamiętać, że do limitów wliczają się nie tylko przychody z umowy o pracę, ale także z umowy zlecenia czy działalności gospodarczej. Wyjątkiem pozostają osoby pobierające rentę inwalidy wojennego oraz rentę inwalidy wojskowego, których niezdolność do pracy powstała w związku ze służbą - te grupy mogą dorabiać w 2026 roku bez żadnych ograniczeń kwotowych.

