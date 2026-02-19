REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Waloryzacja emerytur z KRUS w 2026 roku. Rekordowy wzrost emerytury podstawowej i nowe wypłaty dla rolników

Waloryzacja emerytur z KRUS w 2026 roku. Rekordowy wzrost emerytury podstawowej i nowe wypłaty dla rolników

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
19 lutego 2026, 12:00
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
krus
Waloryzacja emerytur z KRUS w 2026 roku. Rekordowy wzrost emerytury podstawowej i nowe wypłaty dla rolników
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Marcowa waloryzacja w 2026 roku przynosi historyczne zmiany dla świadczeniobiorców KRUS, bezpośrednio powiązane ze wzrostem emerytury podstawowej. Mechanizm ten sprawia, że każda zmiana w systemie powszechnym ZUS podnosi nie tylko świadczenia emerytalne, ale i renty rolnicze oraz dodatki pielęgnacyjne.

Jak wskaźnik 5,3 procent zmienia system wyliczania świadczeń rolniczych. Minimalna emerytura rolnicza od marca 2026

W 2026 roku emerytura rolnicza składa się z części składkowej i uzupełniającej, a obie te składowe zależą od kwoty emerytury podstawowej, która od 1 marca wzrośnie do poziomu około 1878,50 złotych brutto. Dzięki reformie ujednolicającej systemy, najniższa emerytura rolnicza nie może być niższa od najniższej emerytury z ZUS, co oznacza, że rolnik z pełnym stażem ubezpieczeniowym otrzyma po waloryzacji 1978,49 złotych brutto. W ujęciu netto, czyli realnej kwoty przelewanej na rachunek bankowy, rolnik pobierający minimalne świadczenie może liczyć na około 1800 złotych na rękę, co jest wynikiem zwolnienia z podatku dochodowego przy tej wysokości dochodów.

REKLAMA

REKLAMA

Zobacz również:

Dodatki do emerytury rolniczej 2026 i zasady zawieszania wypłat

Oprócz podstawowego świadczenia, rolnicy w 2026 roku odnotują wzrost dodatków, w tym szczególnie istotnego dodatku pielęgnacyjnego, który podobnie jak w ZUS, wzrośnie do 366,67 złotych. Kluczowym tematem pozostaje możliwość pobierania pełnej emerytury rolniczej bez konieczności zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej, co jest nowością ostatnich lat. W 2026 roku seniorzy prowadzący gospodarstwa nie muszą już przekazywać ziemi następcom, aby otrzymać część uzupełniającą świadczenia, co w połączeniu z marcową podwyżką o 5,3 procent sprawia, że łączenie pracy na roli z emeryturą staje się najbardziej opłacalnym modelem finansowym dla polskiej wsi. Dodatki do emerytury rolniczej KRUS 2026 (od 1 marca) po waloryzacji o 5,3 proc. (wskaźnik 105,3 proc.):

  • Dodatek pielęgnacyjny: Przewidywany wzrost do poziomu około 366,67 zł.
  • Dodatek dla sierot zupełnych: Wzrośnie z 553,30 zł (w 2025 roku) do ponad 580 zł.
  • Dodatek kombatancki: Wzrośnie z 348,22 zł do ok. 366,68 zł brutto.
  • Dodatek kompensacyjny: Wzrośnie z 52,23 zł do ok. 55,00 zł brutto.
  • Ryczałt energetyczny: Wzrośnie z 299,82 zł do ok. 315-330 zł miesięcznie.
  • Minimalna emerytura rolnicza: Szacuje się, że od 1 marca 2026 roku wyniesie ok. 1974,36 zł brutto.

Dodatkowo w 2026 roku zostaną wypłacone 13. i 14. emerytura - w wysokości zbliżonej do minimalnej emerytury rolniczej. Zawieszenie lub zmniejszenie świadczenia następuje w przypadku osiągania dodatkowych przychodów z pracy zarobkowej (innej niż działalność rolnicza), jeśli przekraczają one określone progi:

  • Zmniejszenie świadczenia: Następuje, gdy dodatkowy przychód przekroczy 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie wyższy niż 130 proc. tego wynagrodzenia.
  • Zawieszenie świadczenia: Następuje, gdy przychód przekroczy 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.
  • Działalność rolnicza: W przypadku emerytów rolniczych, niezaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej (nieprzekazanie gospodarstwa) skutkuje zawieszeniem lub zmniejszeniem części uzupełniającej emerytury lub renty.
  • Działalność nierejestrowana: Przychody z tzw. drobnej działalności, która nie wymaga rejestracji, nie mają wpływu na zawieszenie świadczenia.
Zobacz również:

Nowe limity dorabiania do renty 2026. Ile można zarobić, aby ZUS nie zabrał świadczenia?

Dla setek tysięcy osób pobierających renty z tytułu niezdolności do pracy, marzec 2026 roku to nie tylko czas waloryzacji świadczeń o 5,3 procent, ale przede wszystkim aktualizacja progów zarobkowych. Dynamiczny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce sprawia, że limity dorabiania stają się bardziej elastyczne, jednak ich przekroczenie nadal niesie za sobą ryzyko drastycznego zmniejszenia lub całkowitego zawieszenia wypłaty renty. Zrozumienie, gdzie przebiega granica między bezpiecznym dorabianiem a utratą części świadczenia, jest kluczowe dla zachowania stabilności finansowej w 2026 roku. Od 1 marca 2026 roku limity dorabiania do renty (oraz wcześniejszej emerytury) wzrosną. Bezpieczna kwota przychodu, przy której ZUS nie zmniejszy świadczenia, wyniesie 6 438,50 zł brutto miesięcznie (70 proc. przeciętnego wynagrodzenia). Przekroczenie kwoty 11 957,20 zł brutto (130 proc. przeciętnego wynagrodzenia) może skutkować zawieszeniem wypłaty renty.

REKLAMA

Zobacz również:

Pierwszy próg bezpieczeństwa, czyli limit 70 procent średniej krajowej

Od marca 2026 roku pierwszy limit, którego przekroczenie skutkuje zmniejszeniem renty, zostaje ustalony na podstawie nowych danych o przeciętnym wynagrodzeniu za czwarty kwartał roku ubiegłego. Jeśli rencista zarobi więcej niż 70 procent tej kwoty (co w 2026 roku oscyluje wokół bariery 6438,50 zł brutto miesięcznie), ZUS zacznie pomniejszać jego świadczenie. Maksymalna kwota zmniejszenia jest również waloryzowana i w 2026 roku wynosi odpowiednio około 925 złotych dla renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz około 694 złotych dla renty z tytułu częściowej niezdolności. Oznacza to, że niewielkie przekroczenie limitu nie powoduje utraty całej renty, a jedynie jej częściową redukcję.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Zobacz również:

Całkowite zawieszenie renty 2026 po przekroczeniu 130 procent wynagrodzenia

Największe zagrożenie dla budżetu rencisty płynie z przekroczenia drugiego progu, ustalonego na poziomie 130 procent przeciętnego wynagrodzenia. W 2026 roku zarobki przekraczające tę kwotę (11 957,20 zł brutto) oznaczają natychmiastowe zawieszenie wypłaty renty przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Należy pamiętać, że do limitów wliczają się nie tylko przychody z umowy o pracę, ale także z umowy zlecenia czy działalności gospodarczej. Wyjątkiem pozostają osoby pobierające rentę inwalidy wojennego oraz rentę inwalidy wojskowego, których niezdolność do pracy powstała w związku ze służbą - te grupy mogą dorabiać w 2026 roku bez żadnych ograniczeń kwotowych.

Polecamy: Kalendarz 2026 / kalendarz księgowego

Powiązane
Roczniki 1949-1969 mogą zyskać fortunę. ZUS przelicza świadczenia z urzędu
Roczniki 1949-1969 mogą zyskać fortunę. ZUS przelicza świadczenia z urzędu
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 2026. Nowe kwoty, progi dochodowe i zbieg ze świadczeniem alimentacyjnym
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 2026. Nowe kwoty, progi dochodowe i zbieg ze świadczeniem alimentacyjnym
800 plus na nowych zasadach w 2026 roku. Harmonogram wniosków, pułapka
800 plus na nowych zasadach w 2026 roku. Harmonogram wniosków, pułapka "braku ciągłości" i rygorystyczne kontrole ZUS
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Emerytury 2026 netto: waloryzacja [Tabela]
19 lut 2026

Emerytury 2026 netto: waloryzacja [Tabela]. Emerytury 2026 - o ile procent wzrosną świadczenia w marcu po waloryzacji? Kiedy pierwsze wypłaty wyższych emerytur dotrą do emerytów? Tabela przedstawia podwyżki emerytur od 1 marca 2026 roku brutto i netto. Ile emeryt otrzymuje na rękę po waloryzacji?
KSeF ruszył pełną parą. 2 mln użytkowników i pierwsze problemy w handlu detalicznym
19 lut 2026

Choć obowiązek korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur od 1 lutego 2026 r. dotyczy tylko największych firm, platforma już pierwszego dnia przyciągnęła niemal 2 mln użytkowników. Wśród nich znaleźli się także sprzedawcy detaliczni. Nowy system ujawnił jednak wyzwania, które wykraczają daleko poza kwestie techniczne.
Obsługa KSeF od środka: jak przekuć regulacje w sprawne procesy
19 lut 2026

Narzędzie do obsługi KSeF powinno być bezpieczne, zgodne z przepisami, zapewniać elastyczność i nie generować dodatkowych kosztów. To jednak coś więcej niż tylko spełnienie wymogów formalnych to szansa na wprowadzenie do organizacji nowej jakości.
Od marca 2026 r. będzie można dorobić więcej do emerytury (renty) bez jej obniżenia lub zawieszenia. ZUS wyjaśnia kogo dotyczą te limity
19 lut 2026

ZUS informuje, że od 1 marca 2026 r. wzrosną limity przychodu dla pracujących wcześniejszych emerytów i rencistów. Dopuszczalne progi dorabiania w porównaniu z obecnie obowiązującymi kwotami zwiększą się o 298,30 zł oraz o 553,90 zł.

REKLAMA

Seniorzy z tych roczników dostaną 7000 zł miesięcznie w 2026 roku! Jest tylko jeden warunek
19 lut 2026

Prawie 7000 zł miesięcznie przysługuje seniorom, nawet jeśli nie przepracowali ani jednego dnia. To świadczenie przysługuje dożywotnio. W 2026 roku mają je otrzymać osoby z określonych roczników, pod warunkiem spełnienia jednego wymogu.
Waloryzacja emerytur z KRUS w 2026 roku. Rekordowy wzrost emerytury podstawowej i nowe wypłaty dla rolników
19 lut 2026

Marcowa waloryzacja w 2026 roku przynosi historyczne zmiany dla świadczeniobiorców KRUS, bezpośrednio powiązane ze wzrostem emerytury podstawowej. Mechanizm ten sprawia, że każda zmiana w systemie powszechnym ZUS podnosi nie tylko świadczenia emerytalne, ale i renty rolnicze oraz dodatki pielęgnacyjne.
Przeciętne wynagrodzenie w górę. GUS podał dane za styczeń 2026
19 lut 2026

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2026 roku wyniosło 9002,47 zł, co stanowi wzrost o 6,1 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. Z kolei zatrudnienie w tym sektorze spadło o 0,8 proc. w porównaniu do stycznia 2025 roku.

Przewlekle chorzy trafią do DOM-u. Stały monitoring stanu zdrowia ma ułatwić najbardziej potrzebującym dostęp do opieki medycznej
19 lut 2026

Czy czeka nas rewolucja w zakresie opieki medycznej nad osobami przewlekle chorymi? Taki wniosek można by wyciągnąć czytając projekt przepisów dotyczących e-zdrowia, nad którymi rozpoczynają się prace. Czym będzie DOM?

REKLAMA

Euronet ogranicza wypłaty kodem BLIK z bankomatu do 200 zł. PKO BP reaguje: U nas wypłata bez limitu
19 lut 2026

PKO Bank Polski poinformował w środę, że w jego bankomatach można wypłacać gotówkę za pomocą kodu BLIK bez limitu jednorazowej wypłaty. Bank zaznaczył, że nie ma wpływu na decyzję Euronetu o ograniczeniu jednorazowej wypłaty pieniędzy Blikiem do 200 zł.
List Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z okazji Dnia Nauki Polskiej. Oto szczegóły
19 lut 2026

Nauka jest źródłem postępu cywilizacyjnego, racjonalnego myślenia i świadomego kształtowania przyszłości - napisał minister nauki i szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek w liście do środowiska naukowego, z okazji przypadającego 19 lutego Dnia Nauki Polskiej.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA