Pieniądze na dziecko w 2026 roku. Kompletna lista świadczeń: 800 plus, Aktywny Rodzic i Dobry Start. Zobacz, o jakie dodatki możesz wnioskować
Luty 2026 roku to dla polskich rodzin czas finansowych decyzji. Ruszyły kluczowe nabory wniosków, a nowe zasady programu Aktywny Rodzic i 800 plus sprawiają, że na konto typowej polskiej rodziny może wpływać co miesiąc nawet o 2300 zł więcej na każde dziecko. Oto aktualne kwoty, terminy i wymagania dla wszystkich świadczeń z ZUS.
- Program Rodzina 800 plus - nowy okres naboru
- Program Aktywny Rodzic (tzw. Babciowe)
- Zasiłek macierzyński - wyższe stawki w 2026
- Dobry Start (300 plus)
- Świadczenie wspierające, czyli przełom dla opiekunów
- Becikowe i świadczenia rodzinne (gminne)
- Jak sprawdzić swoje świadczenia i wypłaty?
- Kompletna lista świadczeń na dziecko w 2026 roku
Program Rodzina 800 plus - nowy okres naboru
Luty to najważniejszy miesiąc w kalendarzu 800 Plus. Od 1 lutego 2026 roku można już składać wnioski na nowy okres świadczeniowy (trwający od czerwca 2026 do maja 2027 roku).
- Kwota: 800 zł miesięcznie na każde dziecko.
- Wymagania: Bez względu na dochód. Wnioski składa się wyłącznie elektronicznie.
- Ważne: Złożenie wniosku do końca kwietnia gwarantuje ciągłość wypłat i przelew w czerwcu.
Program Aktywny Rodzic (tzw. Babciowe)
To świadczenie dla dzieci w wieku od 12. do 35. miesiąca życia. Rodzice w lutym 2026 mają do wyboru trzy opcje (nie można ich łączyć):
- Aktywni rodzice w pracy: 1500 zł miesięcznie (1900 zł przy dziecku z niepełnosprawnością) dla rodziców pracujących, którzy opłacają nianię, babcię lub opiekunkę.
- Aktywnie w żłobku: Dofinansowanie do 1500 zł (1900 zł przy niepełnosprawności), które ZUS przelewa bezpośrednio do żłobka na pokrycie czesnego.
- Aktywnie w domu: 500 zł miesięcznie dla rodziców, którzy sami opiekują się dzieckiem w domu.
Zasiłek macierzyński - wyższe stawki w 2026
W lutym 2026 roku, dzięki wzrostowi przeciętnego wynagrodzenia, zasiłek macierzyński jest rekordowo wysoki.
- Kwota: Jeśli złożysz wniosek do 21 dni po porodzie, otrzymasz 81,5 proc. podstawy wymiaru przez cały rok.
- Na rękę: Przy średnich zarobkach rodzic otrzymuje ok. 5500-5800 zł netto.
- Wymagania: Musisz podlegać ubezpieczeniu chorobowemu w momencie narodzin dziecka.
Dobry Start (300 plus)
Mimo że wypłaty ruszają latem, ZUS już teraz weryfikuje status uczniów w systemach oświatowych (SIO).
- Kwota: 300 zł jednorazowo na wyprawkę szkolną.
- Kiedy wnioskować? Nabór rusza 1 lipca 2026.
- Dla kogo? Dla uczniów do 20. roku życia (24. roku przy niepełnosprawności). Zerówki i przedszkola są wyłączone.
Świadczenie wspierające, czyli przełom dla opiekunów
Od 1 stycznia 2026 roku o pomoc mogą ubiegać się osoby, które uzyskały minimum 70 punktów we WZON. To ogromne ułatwienie dla rodzin opiekujących się dziećmi z niepełnosprawnościami.
- Kwota: Od ok. 752 zł do ponad 4300 zł miesięcznie (kwota zależy od liczby punktów i waloryzacji renty socjalnej).
- Atut: Można je pobierać niezależnie od pracy zawodowej opiekuna i dochodów rodziny.
Becikowe i świadczenia rodzinne (gminne)
O ile powyższe świadczenia obsługuje ZUS, o te dwa nadal wnioskujemy w urzędzie gminy lub MOPS:
- Becikowe: 1000 zł jednorazowo (kryterium dochodowe: 1922 zł netto na osobę).
- Zasiłek rodzinny: Od 95 zł do 135 zł miesięcznie (kryterium: 674 zł netto na osobę).
Jak sprawdzić swoje świadczenia i wypłaty?
W lutym 2026 najpewniejszym źródłem informacji jest aplikacja mobilna mZUS. Znajdziesz tam status każdego wniosku, daty planowanych przelewów oraz informacje o ewentualnych brakach w dokumentacji.
Kompletna lista świadczeń na dziecko w 2026 roku
- 800 plus (Świadczenie wychowawcze): 800 zł miesięcznie na każde dziecko do 18 lat, bez kryterium dochodowego. Nowy okres świadczeniowy rusza 1 czerwca 2026 roku.
- Program Aktywny Rodzic (tzw. "babciowe"): 1500 zł miesięcznie (lub 1900 zł przy dziecku z orzeczeniem o niepełnosprawności) dla aktywnych zawodowo rodziców dzieci w wieku 12-35 miesięcy (na nianię, babcię lub inną formę opieki).
- Dobry Start (300 plus): Jednorazowe 300 zł na wyprawkę szkolną dla dzieci uczących się do 20. lub 24. roku życia. Wnioski: 1.07-30.11.
- Becikowe: 1000 zł jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, przy spełnieniu kryterium dochodowego.
- Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO): Jeśli nie korzystano z niego w całości w 2025 roku, jest dostępny do 35. miesiąca życia dziecka.
- Świadczenia rodzinne (zasiłek rodzinny + dodatki): Dodatki z tytułu urodzenia, samotnego wychowywania, wychowania w rodzinie wielodzietnej, czy podjęcia nauki.
