Pieniądze na dziecko w 2026 roku. Kompletna lista świadczeń: 800 plus, Aktywny Rodzic i Dobry Start. Zobacz, o jakie dodatki możesz wnioskować

Pieniądze na dziecko w 2026 roku. Kompletna lista świadczeń: 800 plus, Aktywny Rodzic i Dobry Start. Zobacz, o jakie dodatki możesz wnioskować

24 lutego 2026, 15:00
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
pieniądze rodzice dziecko
Pieniądze na dziecko w 2026 roku. Kompletna lista świadczeń: 800 plus, Aktywny Rodzic i Dobry Start. Zobacz, o jakie dodatki możesz wnioskować
Luty 2026 roku to dla polskich rodzin czas finansowych decyzji. Ruszyły kluczowe nabory wniosków, a nowe zasady programu Aktywny Rodzic i 800 plus sprawiają, że na konto typowej polskiej rodziny może wpływać co miesiąc nawet o 2300 zł więcej na każde dziecko. Oto aktualne kwoty, terminy i wymagania dla wszystkich świadczeń z ZUS.

rozwiń >

Program Rodzina 800 plus - nowy okres naboru

Luty to najważniejszy miesiąc w kalendarzu 800 Plus. Od 1 lutego 2026 roku można już składać wnioski na nowy okres świadczeniowy (trwający od czerwca 2026 do maja 2027 roku).

  • Kwota: 800 zł miesięcznie na każde dziecko.
  • Wymagania: Bez względu na dochód. Wnioski składa się wyłącznie elektronicznie.
  • Ważne: Złożenie wniosku do końca kwietnia gwarantuje ciągłość wypłat i przelew w czerwcu.

Program Aktywny Rodzic (tzw. Babciowe)

To świadczenie dla dzieci w wieku od 12. do 35. miesiąca życia. Rodzice w lutym 2026 mają do wyboru trzy opcje (nie można ich łączyć):

  • Aktywni rodzice w pracy: 1500 zł miesięcznie (1900 zł przy dziecku z niepełnosprawnością) dla rodziców pracujących, którzy opłacają nianię, babcię lub opiekunkę.
  • Aktywnie w żłobku: Dofinansowanie do 1500 zł (1900 zł przy niepełnosprawności), które ZUS przelewa bezpośrednio do żłobka na pokrycie czesnego.
  • Aktywnie w domu: 500 zł miesięcznie dla rodziców, którzy sami opiekują się dzieckiem w domu.

Zasiłek macierzyński - wyższe stawki w 2026

W lutym 2026 roku, dzięki wzrostowi przeciętnego wynagrodzenia, zasiłek macierzyński jest rekordowo wysoki.

  • Kwota: Jeśli złożysz wniosek do 21 dni po porodzie, otrzymasz 81,5 proc. podstawy wymiaru przez cały rok.
  • Na rękę: Przy średnich zarobkach rodzic otrzymuje ok. 5500-5800 zł netto.
  • Wymagania: Musisz podlegać ubezpieczeniu chorobowemu w momencie narodzin dziecka.

Dobry Start (300 plus)

Mimo że wypłaty ruszają latem, ZUS już teraz weryfikuje status uczniów w systemach oświatowych (SIO).

  • Kwota: 300 zł jednorazowo na wyprawkę szkolną.
  • Kiedy wnioskować? Nabór rusza 1 lipca 2026.
  • Dla kogo? Dla uczniów do 20. roku życia (24. roku przy niepełnosprawności). Zerówki i przedszkola są wyłączone.

Świadczenie wspierające, czyli przełom dla opiekunów

Od 1 stycznia 2026 roku o pomoc mogą ubiegać się osoby, które uzyskały minimum 70 punktów we WZON. To ogromne ułatwienie dla rodzin opiekujących się dziećmi z niepełnosprawnościami.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • Kwota: Od ok. 752 zł do ponad 4300 zł miesięcznie (kwota zależy od liczby punktów i waloryzacji renty socjalnej).
  • Atut: Można je pobierać niezależnie od pracy zawodowej opiekuna i dochodów rodziny.

Becikowe i świadczenia rodzinne (gminne)

O ile powyższe świadczenia obsługuje ZUS, o te dwa nadal wnioskujemy w urzędzie gminy lub MOPS:

  • Becikowe: 1000 zł jednorazowo (kryterium dochodowe: 1922 zł netto na osobę).
  • Zasiłek rodzinny: Od 95 zł do 135 zł miesięcznie (kryterium: 674 zł netto na osobę).

Jak sprawdzić swoje świadczenia i wypłaty?

W lutym 2026 najpewniejszym źródłem informacji jest aplikacja mobilna mZUS. Znajdziesz tam status każdego wniosku, daty planowanych przelewów oraz informacje o ewentualnych brakach w dokumentacji.

Kompletna lista świadczeń na dziecko w 2026 roku

  • 800 plus (Świadczenie wychowawcze): 800 zł miesięcznie na każde dziecko do 18 lat, bez kryterium dochodowego. Nowy okres świadczeniowy rusza 1 czerwca 2026 roku.
  • Program Aktywny Rodzic (tzw. "babciowe"): 1500 zł miesięcznie (lub 1900 zł przy dziecku z orzeczeniem o niepełnosprawności) dla aktywnych zawodowo rodziców dzieci w wieku 12-35 miesięcy (na nianię, babcię lub inną formę opieki).
  • Aktywni rodzice w pracy: 1500 zł miesięcznie (1900 zł przy dziecku z niepełnosprawnością) dla rodziców pracujących, którzy opłacają nianię, babcię lub opiekunkę.
  • Aktywnie w żłobku: Dofinansowanie do 1500 zł (1900 zł przy niepełnosprawności) na pokrycie kosztów pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, które ZUS przelewa bezpośrednio do żłobka na pokrycie czesnego.
  • Aktywnie w domu: 500 zł miesięcznie (łącznie 12 000 zł) dla rodziców dzieci w wieku 12-35 miesięcy, którzy nie pracują lub nie korzystają z dofinansowania do żłobka.
  • Dobry Start (300 plus): Jednorazowe 300 zł na wyprawkę szkolną dla dzieci uczących się do 20. lub 24. roku życia. Wnioski: 1.07-30.11.
  • Becikowe: 1000 zł jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, przy spełnieniu kryterium dochodowego.
  • Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO): Jeśli nie korzystano z niego w całości w 2025 roku, jest dostępny do 35. miesiąca życia dziecka.
  • Świadczenia rodzinne (zasiłek rodzinny + dodatki): Dodatki z tytułu urodzenia, samotnego wychowywania, wychowania w rodzinie wielodzietnej, czy podjęcia nauki.

Polecamy: Kodeks pracy 2026

Źródło: INFOR
