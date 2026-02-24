Pieniądze na dziecko w 2026 roku. Kompletna lista świadczeń: 800 plus, Aktywny Rodzic i Dobry Start. Zobacz, o jakie dodatki możesz wnioskować

Luty 2026 roku to dla polskich rodzin czas finansowych decyzji. Ruszyły kluczowe nabory wniosków, a nowe zasady programu Aktywny Rodzic i 800 plus sprawiają, że na konto typowej polskiej rodziny może wpływać co miesiąc nawet o 2300 zł więcej na każde dziecko. Oto aktualne kwoty, terminy i wymagania dla wszystkich świadczeń z ZUS.

Program Rodzina 800 plus - nowy okres naboru

Luty to najważniejszy miesiąc w kalendarzu 800 Plus. Od 1 lutego 2026 roku można już składać wnioski na nowy okres świadczeniowy (trwający od czerwca 2026 do maja 2027 roku).

Kwota: 800 zł miesięcznie na każde dziecko.

Wymagania: Bez względu na dochód. Wnioski składa się wyłącznie elektronicznie.

Ważne: Złożenie wniosku do końca kwietnia gwarantuje ciągłość wypłat i przelew w czerwcu.

Program Aktywny Rodzic (tzw. Babciowe)

To świadczenie dla dzieci w wieku od 12. do 35. miesiąca życia. Rodzice w lutym 2026 mają do wyboru trzy opcje (nie można ich łączyć):

Aktywni rodzice w pracy: 1500 zł miesięcznie (1900 zł przy dziecku z niepełnosprawnością) dla rodziców pracujących, którzy opłacają nianię, babcię lub opiekunkę.

Aktywnie w żłobku: Dofinansowanie do 1500 zł (1900 zł przy niepełnosprawności), które ZUS przelewa bezpośrednio do żłobka na pokrycie czesnego.

Aktywnie w domu: 500 zł miesięcznie dla rodziców, którzy sami opiekują się dzieckiem w domu.

Zasiłek macierzyński - wyższe stawki w 2026

W lutym 2026 roku, dzięki wzrostowi przeciętnego wynagrodzenia, zasiłek macierzyński jest rekordowo wysoki.

Kwota: Jeśli złożysz wniosek do 21 dni po porodzie, otrzymasz 81,5 proc. podstawy wymiaru przez cały rok.

Na rękę: Przy średnich zarobkach rodzic otrzymuje ok. 5500-5800 zł netto.

Wymagania: Musisz podlegać ubezpieczeniu chorobowemu w momencie narodzin dziecka.

Dobry Start (300 plus)

Mimo że wypłaty ruszają latem, ZUS już teraz weryfikuje status uczniów w systemach oświatowych (SIO).

Kwota: 300 zł jednorazowo na wyprawkę szkolną.

Kiedy wnioskować? Nabór rusza 1 lipca 2026.

Dla kogo? Dla uczniów do 20. roku życia (24. roku przy niepełnosprawności). Zerówki i przedszkola są wyłączone.

Świadczenie wspierające, czyli przełom dla opiekunów

Od 1 stycznia 2026 roku o pomoc mogą ubiegać się osoby, które uzyskały minimum 70 punktów we WZON. To ogromne ułatwienie dla rodzin opiekujących się dziećmi z niepełnosprawnościami.

Kwota: Od ok. 752 zł do ponad 4300 zł miesięcznie (kwota zależy od liczby punktów i waloryzacji renty socjalnej).

Atut: Można je pobierać niezależnie od pracy zawodowej opiekuna i dochodów rodziny.

Becikowe i świadczenia rodzinne (gminne)

O ile powyższe świadczenia obsługuje ZUS, o te dwa nadal wnioskujemy w urzędzie gminy lub MOPS:

Becikowe: 1000 zł jednorazowo (kryterium dochodowe: 1922 zł netto na osobę).

Zasiłek rodzinny: Od 95 zł do 135 zł miesięcznie (kryterium: 674 zł netto na osobę).

Jak sprawdzić swoje świadczenia i wypłaty?

W lutym 2026 najpewniejszym źródłem informacji jest aplikacja mobilna mZUS. Znajdziesz tam status każdego wniosku, daty planowanych przelewów oraz informacje o ewentualnych brakach w dokumentacji.

Kompletna lista świadczeń na dziecko w 2026 roku

