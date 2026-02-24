REKLAMA

Pieniądze z KRUS w lutym 2026. Pełna lista dodatków, zasiłków i nowych stawek

Pieniądze z KRUS w lutym 2026. Pełna lista dodatków, zasiłków i nowych stawek

24 lutego 2026, 12:10
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
krus
Pieniądze z KRUS w lutym 2026. Pełna lista dodatków, zasiłków i nowych stawek
System ubezpieczeń rolniczych to nie tylko podstawowa emerytura. KRUS wypłaca szereg dodatków - od tych za zasługi dla wsi (dodatek dla sołtysa), przez wsparcie zdrowotne (pielęgnacyjny), aż po rekompensaty za media (ryczałt energetyczny). Ile konkretnie pieniędzy wpłynie na konto rolnika w lutym 2026 i o ile wzrosną te kwoty już od 1 marca? Oto szczegóły.

Dodatki wypłacane razem z emeryturą rolniczą

Większość z tych świadczeń KRUS przelewa w jednym terminie z Twoją emeryturą lub rentą. W lutym 2026 obowiązują następujące stawki:

  • Dodatek pielęgnacyjny: Wynosi obecnie 348,22 zł. Od marca wzrośnie do 366,68 zł. (Pamiętaj: jeśli masz 75 lat, KRUS doliczy go sam).
  • Dodatek kombatancki oraz za tajne nauczanie: Oba wynoszą obecnie po 348,22 zł. Po waloryzacji od 1 marca otrzymasz 366,68 zł.
  • Dodatek dla sołtysa: To świadczenie dla osób, które pełniły tę funkcję przez co najmniej 8 lat i osiągnęły wiek emerytalny. W lutym wynosi ono 354,86 zł, a od marca wzrośnie do 373,67 zł.
  • Ryczałt energetyczny: Rekompensata za prąd i gaz. W lutym to 312,71 zł, od marca: 336,16 zł.
  • Dodatek dla sieroty zupełnej: Obecnie wynosi 654,48 zł, po 1 marca wzrośnie do 689,17 zł.
  • Dodatek kompensacyjny: Dla wdów po kombatantach, obecnie 52,23 zł, od marca 55,00 zł.

Zasiłki chorobowe i macierzyńskie (I kwartał 2026)

KRUS wspiera rolników również w trakcie ich aktywności zawodowej. Oto aktualne stawki:

  • Zasiłek chorobowy: W lutym 2026 dzienna stawka wynosi 25 zł. Jeśli Twoja choroba trwa pełne 30 dni, otrzymasz od KRUS 750 zł.
  • Zasiłek macierzyński: To stałe świadczenie w wysokości 1000 zł miesięcznie, wypłacane przez rok (52 tygodnie) po urodzeniu dziecka.
  • Zasiłek pogrzebowy: W lutym 2026 roku kwota ta to nadal 4000 zł (choć trwają prace nad podwyżką).

Świadczenie wspierające dla rolników (nowość 2026)

W lutym 2026 roku rolnicy z niepełnosprawnościami mogą już pobierać nowe świadczenie wspierające. Co ważne - nie wyklucza ono pobierania emerytury rolniczej. Kwoty zależą od punktacji przyznanej przez WZON i wynoszą w lutym od ok. 752 zł (70-74 pkt) do ponad 4130 zł (95-100 pkt). Od marca kwoty te wzrosną wraz z rentą socjalną.

Świadczenia dla weteranów i osób represjonowanych

KRUS wypłaca również dodatki dla osób przymusowo zatrudnianych w kopalniach (żołnierzy-górników) oraz osób deportowanych.

  • Praca przymusowa/deportacja: W lutym maksymalna kwota (za 20 miesięcy) to 348,22 zł, od marca wzrośnie do 366,68 zł.
  • Weteran poszkodowany: Dodatek zależy od uszczerbku na zdrowiu. Od marca minimalna kwota (przy 10-20 proc. uszczerbku) wzrośnie ze 178 zł do ok. 198 zł.

O czym musisz pamiętać?

  • Zasada jednego dodatku - jeśli masz prawo do kilku podobnych dodatków (np. kombatanckiego i za tajne nauczanie), KRUS wypłaci tylko jeden z nich. Wyjątkiem jest ryczałt energetyczny, który można łączyć z innymi.
  • Najszybciej sprawdzisz swoje dodatki, logując się na portal eKRUS.pl. Znajdziesz tam szczegółowy wykaz wszystkich kwot doliczanych do Twojego przelewu.
Źródło: INFOR
