Pieniądze z KRUS w lutym 2026. Pełna lista dodatków, zasiłków i nowych stawek

System ubezpieczeń rolniczych to nie tylko podstawowa emerytura. KRUS wypłaca szereg dodatków - od tych za zasługi dla wsi (dodatek dla sołtysa), przez wsparcie zdrowotne (pielęgnacyjny), aż po rekompensaty za media (ryczałt energetyczny). Ile konkretnie pieniędzy wpłynie na konto rolnika w lutym 2026 i o ile wzrosną te kwoty już od 1 marca? Oto szczegóły.

Dodatki wypłacane razem z emeryturą rolniczą

Większość z tych świadczeń KRUS przelewa w jednym terminie z Twoją emeryturą lub rentą. W lutym 2026 obowiązują następujące stawki:

Dodatek pielęgnacyjny: Wynosi obecnie 348,22 zł. Od marca wzrośnie do 366,68 zł. (Pamiętaj: jeśli masz 75 lat, KRUS doliczy go sam).

Dodatek kombatancki oraz za tajne nauczanie: Oba wynoszą obecnie po 348,22 zł. Po waloryzacji od 1 marca otrzymasz 366,68 zł.

Dodatek dla sołtysa: To świadczenie dla osób, które pełniły tę funkcję przez co najmniej 8 lat i osiągnęły wiek emerytalny. W lutym wynosi ono 354,86 zł, a od marca wzrośnie do 373,67 zł.

Ryczałt energetyczny: Rekompensata za prąd i gaz. W lutym to 312,71 zł, od marca: 336,16 zł.

Dodatek dla sieroty zupełnej: Obecnie wynosi 654,48 zł, po 1 marca wzrośnie do 689,17 zł.

Dodatek kompensacyjny: Dla wdów po kombatantach, obecnie 52,23 zł, od marca 55,00 zł.

Zasiłki chorobowe i macierzyńskie (I kwartał 2026)

KRUS wspiera rolników również w trakcie ich aktywności zawodowej. Oto aktualne stawki:

Zasiłek chorobowy: W lutym 2026 dzienna stawka wynosi 25 zł. Jeśli Twoja choroba trwa pełne 30 dni, otrzymasz od KRUS 750 zł.

Zasiłek macierzyński: To stałe świadczenie w wysokości 1000 zł miesięcznie, wypłacane przez rok (52 tygodnie) po urodzeniu dziecka.

Zasiłek pogrzebowy: W lutym 2026 roku kwota ta to nadal 4000 zł (choć trwają prace nad podwyżką).

Świadczenie wspierające dla rolników (nowość 2026)

W lutym 2026 roku rolnicy z niepełnosprawnościami mogą już pobierać nowe świadczenie wspierające. Co ważne - nie wyklucza ono pobierania emerytury rolniczej. Kwoty zależą od punktacji przyznanej przez WZON i wynoszą w lutym od ok. 752 zł (70-74 pkt) do ponad 4130 zł (95-100 pkt). Od marca kwoty te wzrosną wraz z rentą socjalną.

Świadczenia dla weteranów i osób represjonowanych

KRUS wypłaca również dodatki dla osób przymusowo zatrudnianych w kopalniach (żołnierzy-górników) oraz osób deportowanych.

Praca przymusowa/deportacja: W lutym maksymalna kwota (za 20 miesięcy) to 348,22 zł, od marca wzrośnie do 366,68 zł.

Weteran poszkodowany: Dodatek zależy od uszczerbku na zdrowiu. Od marca minimalna kwota (przy 10-20 proc. uszczerbku) wzrośnie ze 178 zł do ok. 198 zł.

O czym musisz pamiętać?