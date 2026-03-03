ZUS zmienił limity od 1 marca 2026. Tyle może dorobić emeryt, aby nie stracić ani grosza ze świadczenia

Pracujący seniorzy na wcześniejszych emeryturach i rentach muszą mieć się na baczności. 1 marca 2026 roku weszły w życie nowe, wyższe progi zarobkowe, które decydują o tym, czy ZUS wypłaci świadczenie w całości, pomniejszy je, czy całkowicie zawiesi. Dobra wiadomość jest taka, że dzięki wzrostowi płac w gospodarce, limity "bezpiecznego dorabiania" poszły w górę.

Magiczna granica 6438 zł. Do tej kwoty dorabiasz bez strachu

Najważniejszą liczbą dla większości dorabiających emerytów w marcu, kwietniu i maju 2026 roku jest 6 438,50 zł brutto miesięcznie. To równowartość 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Dopóki Twoje przychody z umowy o pracę, zlecenia czy działalności gospodarczej nie przekroczą tej sumy, Twoja emerytura lub renta wpłynie na konto w 100 proc. wysokości. ZUS nie ma prawa potrącić Ci ani złotówki.

Kiedy ZUS zawiesi Twoją emeryturę? Uważaj na kwotę 11957 zł

Dla osób, które zarabiają znacznie więcej, marzec 2026 przynosi "górny sufit". Jeśli Twoje miesięczne zarobki przekroczą 11 957,20 zł brutto (czyli 130 proc. średniej płacy), ZUS całkowicie wstrzyma wypłatę Twojego świadczenia za dany miesiąc. Warto o tym pamiętać przy negocjowaniu premii lub nadgodzin, bo jeden przelew powyżej tej kwoty może sprawić, że stracisz miesięczny wpływ z emerytury.

Strefa "pomiędzy". O ile ZUS może pomniejszyć wypłatę?

Jeśli Twoje zarobki zmieszczą się w przedziale między 6 438,50 zł a 11 957,20 zł, wpadasz w tzw. mechanizm zmniejszenia. W takim scenariuszu ZUS wypłaci Ci emeryturę, ale odejmie od niej kwotę przekroczenia dolnego limitu. Istnieją jednak "bezpieczniki" - urząd nie może zabrać Ci więcej niż ustalona kwota maksymalnego zmniejszenia. Od marca 2026 roku dla emerytury wynosi ona blisko 990 zł brutto.

Kto może zarabiać miliony bez żadnych limitów?

W gąszczu przepisów o limitach dorabiania istnieje grupa osób, której te obostrzenia w ogóle nie dotyczą. Są to seniorzy, którzy osiągnęli już powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn). Jeśli należysz do tej grupy, możesz zarabiać dowolne kwoty - nawet miliony złotych miesięcznie - a ZUS i tak przeleje Ci emeryturę w pełnej wysokości. Wyjątkiem są jedynie osoby pobierające rentę socjalną, gdzie zasady są znacznie surowsze.

Pamiętaj o ważnym terminie w 2026 roku

Oprócz pilnowania miesięcznych przelewów, każdy pracujący emeryt musi pamiętać o obowiązku informacyjnym. Jeśli podjąłeś pracę w marcu, musisz o tym niezwłocznie powiadomić ZUS. Zignorowanie tego obowiązku może skończyć się nie tylko wstrzymaniem świadczenia, ale także koniecznością zwrotu nienależnie pobranych pieniędzy wraz z odsetkami za wiele miesięcy wstecz.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ) o limity dorabiania do emerytury

Ile w marcu-maju 2026 może zarobić emeryt bez zmniejszenia świadczenia ZUS? W marcu, kwietniu i maju 2026 limit to 6 438,50 zł brutto miesięcznie (70 proc. przeciętnego wynagrodzenia). Do tej kwoty przychody z umowy o pracę, zlecenia czy działalności gospodarczej nie zmniejszą emerytury ani renty. Od jakiej kwoty ZUS zawiesi emeryturę za miesiąc po 1 marca 2026? Jeśli miesięczne zarobki przekroczą 11 957,20 zł brutto (130 proc. średniej płacy), ZUS całkowicie wstrzyma wypłatę świadczenia za dany miesiąc. Jeden przelew powyżej tej kwoty może pozbawić miesięcznej emerytury. Co oznacza "strefa pomiędzy" 6 438,50 zł a 11 957,20 zł dla emerytów w 2026? Przy zarobkach między 6 438,50 zł a 11 957,20 zł działa mechanizm zmniejszenia: ZUS wypłaci emeryturę, ale odejmie kwotę przekroczenia dolnego limitu. Od marca 2026 maksymalne zmniejszenie dla emerytury to blisko 990 zł brutto. Kto po 1 marca 2026 może dorabiać bez limitów do emerytury z ZUS? Limity nie dotyczą seniorów w powszechnym wieku emerytalnym (60 lat kobiety, 65 lat mężczyźni). Mogą zarabiać dowolne kwoty, a ZUS przeleje emeryturę w pełnej wysokości. Wyjątek: pobierający rentę socjalną. Jaki obowiązek informacyjny ma pracujący emeryt w marcu 2026 wobec ZUS? Po podjęciu pracy w marcu 2026 trzeba niezwłocznie powiadomić ZUS. Brak zgłoszenia grozi wstrzymaniem świadczenia i obowiązkiem zwrotu nienależnie pobranych pieniędzy z odsetkami za wiele miesięcy wstecz.

