Nie tylko po stracie bliskiej osoby, poza żałobą, mogą czekać na Ciebie nieoczekiwane środki finansowe i to ad plus nie ad minus. Wciąż mało osób wie, że ZUS i OFE przechowują tysiące złotych, ale aby je odzyskać, potrzebujesz tylko jednego wniosku. Pieniądze się należą też na skutek rozwodu, unieważnienia małżeństwa, ustania wspólności majątkowej w czasie trwania małżeństwa albo umownego wyłączenia lub ograniczenia wspólności ustawowej między posiadaczem subkonta a jego współmałżonkiem dla której prowadzone jest subkonto w ZUS. Sprawdź szczegóły.

rozwiń >

Można powiedzieć, że ZUS i OFE czekają z tysiącami złotych! Po śmierci bliskiego wystarczy jeden wniosek, by odzyskać średnio 29 000 zł

Śmierć bliskiej osoby to zawsze trudny moment, naznaczony stratą i żalem. Jednak w ferworze tych emocji wiele osób zapomina o ważnych kwestiach finansowych, które mogą mieć realny wpływ na przyszłość. Czy wiesz, że w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz Otwartych Funduszach Emerytalnych mogą czekać na Ciebie znaczne środki? Mowa o poważnych kwotach, a ich odzyskanie wcale nie jest skomplikowane – wystarczy złożyć odpowiedni wniosek. Przygotuj się i dowiedz, jak bez trudu odzyskać średnio blisko 29 tysięcy złotych, które należą się Tobie po zmarłym ubezpieczonym.

REKLAMA

REKLAMA

Komunikat ZUS z dnia 18 lutego 2026 r. - to warto wiedzieć!

Jak są dzielone i wypłacane środki z subkonta? ZUS podpowiada.

W odróżnieniu od środków zgromadzonych na indywidualnym koncie w ZUS środki z subkonta (tak jak środki z OFE) są dzielone w przypadku:

rozwodu,

unieważnienia małżeństwa,

ustania wspólności majątkowej w czasie trwania małżeństwa albo umownego wyłączenia lub ograniczenia wspólności ustawowej między posiadaczem subkonta a jego współmałżonkiem,

śmierci osoby, dla której prowadzimy subkonto w ZUS.

W przypadku rozwodu, unieważnienia małżeństwa lub ustania wspólności majątkowej:

REKLAMA

środki zgromadzone na subkoncie w ZUS, które przypadają byłemu współmałżonkowi w wyniku podziału majątku wspólnego małżonków, przekazujemy w ramach wypłaty transferowej na subkonto byłego współmałżonka (nie wypłacamy gotówki); wysokość wypłaty zależy od zapisów zawartych w dokumentach sądowych dotyczących podziału majątku wspólnego byłych współmałżonków.

W przypadku śmierci osoby, dla której prowadzimy subkonto, dochodzi do tzw. dziedziczenia środków:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

jeśli w chwili śmierci osoba posiadająca subkonto pozostawała w związku małżeńskim, współmałżonek zmarłego otrzymuje w ramach wypłaty transferowej połowę środków znajdujących na subkoncie w ZUS w zakresie, w jakim środki te stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej (nie wypłacamy gotówki).

pozostałe środki (albo wszystkie, jeśli osoba zmarła nie miała współmałżonka) przekazujemy osobom wskazanym przez osobę zmarłą, a jeśli nie ma takich osób, środki te wchodzą w skład spadku.

Tysiące złotych ukryte na subkontach i w OFE

Dla wielu Polaków informacja o możliwości odzyskania środków po zmarłych bliskich z ZUS i OFE może być zaskoczeniem. Okazuje się jednak, że na subkontach osób, które były członkami Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) lub posiadały subkonto w ZUS, zgromadzone są znaczące kwoty. Z danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wynika, że na koniec października 2024 roku w OFE znajdowało się ponad 212 miliardów złotych. Z kolei Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał do OFE kwotę 9,14 miliona złotych. Za 2025 r. jak i w 2026 r. te kwoty mogą być jeszcze większe.

Z szacunkowych danych Instytutu Emerytalnego, powołującego się na ZUS, wynika, że średnia kwota zgromadzona na subkontach osób zmarłych to około 29 tysięcy złotych. W 2022 roku ZUS rozpatrzył blisko 97 tysięcy wniosków od spadkobierców, wypłacając łącznie 796,5 miliona złotych. Było to o 56 milionów złotych więcej niż w roku poprzednim i około 300 milionów złotych więcej niż w 2020 roku. Liczba wniosków pozostała podobnie wysoka w 2023 i 2024 roku, co świadczy o skali zjawiska.

Kto ma prawo do dziedziczenia tych środków?

Pieniądze zgromadzone na subkoncie w ZUS i w OFE nie znikają po śmierci ubezpieczonego. Prawo do ich dziedziczenia przysługuje konkretnym osobom. Przede wszystkim są to osoby wskazane przez zmarłego jeszcze za życia. Może to być małżonek, dzieci lub inne wybrane osoby. Warto podkreślić, że możliwość ta dotyczy również osób urodzonych po 1968 roku, które nie zdecydowały się na przystąpienie do OFE, ale posiadają subkonto w ZUS.

Ważne Subkonto w ZUS to specjalna część konta ubezpieczonego, prowadzona zarówno dla członków OFE, jak i dla tych, którzy po 31 stycznia 2014 roku nie zawarli umowy z OFE. Środki zapisane na subkoncie podlegają podziałowi i wypłacie nie tylko w przypadku śmierci ubezpieczonego, ale także w sytuacjach takich jak rozwód, unieważnienie małżeństwa, ustanie wspólności majątkowej w trakcie trwania małżeństwa, czy umowne ograniczenie wspólności ustawowej.

Zadbaj o przyszłość: wskaż beneficjentów już dziś

Aby uniknąć komplikacji w przyszłości i zagwarantować, że środki trafią do właściwych rąk, ZUS zachęca do wskazania osób uprawnionych do dziedziczenia subkonta jeszcze za życia. Jest to prosty, pisemny proces, który można dowolnie modyfikować. Ubezpieczony, który nie zawarł umowy z OFE, jest informowany o konieczności złożenia oświadczenia o stosunkach majątkowych między nim a współmałżonkiem oraz o możliwości wskazania beneficjentów.

Ważne Co się dzieje, jeśli takie wskazanie nie zostało dokonane? Wówczas zgromadzone na subkoncie środki wchodzą w skład masy spadkowej. Oznacza to, że będą one dziedziczone na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, co może wiązać się z dłuższą i bardziej skomplikowaną procedurą spadkową.

Procedura krok po kroku: Jak odzyskać pieniądze z OFE i ZUS?

Procedura odzyskania środków po zmarłym różni się nieznacznie w zależności od tego, czy zmarły był członkiem OFE.

Jeśli zmarły był członkiem OFE: Proces rozpoczyna się od kontaktu z otwartym funduszem emerytalnym. Należy powiadomić OFE o śmierci osoby ubezpieczonej i złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami. OFE dokona podziału środków zgodnie z dyspozycją zmarłego. W ciągu 14 dni od tego podziału, OFE poinformuje ZUS o osobach, na których rzecz podzielono środki, oraz o ich udziałach. Na podstawie tej informacji, ZUS ma 3 miesiące na podział środków zapisanych na subkoncie zmarłego. Jeśli zmarły nie był członkiem OFE lub osiągnął wiek emerytalny: W przypadku osób, które nie przystąpiły do OFE lub osiągnęły wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 dla mężczyzn), cała procedura spoczywa na ZUS. Dzieje się tak, ponieważ wobec osób, którym do emerytury pozostało mniej niż 10 lat, stosowany jest mechanizm tzw. "suwaka bezpieczeństwa", który przekazuje środki z OFE na subkonto ZUS. W momencie osiągnięcia wieku emerytalnego wszystkie środki z OFE są już zapisane na subkoncie ZUS.

Jak złożyć wniosek o wypłatę świadczeń po zmarłym?

Aby uzyskać wypłatę środków z subkonta w ZUS lub z OFE, należy złożyć wniosek. Formularz USS - ZUS jest dostępny na stronie internetowej ZUS oraz na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Wniosek ten jest przeznaczony dla osób uprawnionych, spadkobierców, małoletnich (za pośrednictwem przedstawiciela) oraz współmałżonków.

Ważne Formularz USS - ZUS. WNIOSEK O TRANSFER/ WYPŁATĘ ŚRODKÓW Z SUBKONTA OSOBY UBEZPIECZONEJ NA RZECZ: UPRAWNIONEGO/ SPADKOBIERCY

OSOBY MAŁOLETNIEJ (nie ukończyła 18 lat i nie zawarła małżeństwa)

WSPÓŁMAŁŻONKA (w zakresie wspólności majątkowe)

We wniosku należy podać między innymi:

Dane wnioskodawcy (osoby uprawnionej, spadkobiercy, małoletniego lub współmałżonka).

Dane osoby ubezpieczonej, z której subkonta ma nastąpić wypłata.

Oświadczenie wdowy/wdowca dotyczące małżeńskich stosunków majątkowych.

Wybraną formę wypłaty środków.

We wniosku czytamy: Wypełnij WIELKIMI LITERAMI; pola wyboru zaznacz znakiem X; wypełnij kolorem czarnym lub niebieskim (nie ołówkiem); we wniosku podaj adres do korespondencji w tej sprawie

Istotne jest, że część środków zapisanych na subkoncie zmarłego, zgromadzona w okresie małżeńskiej wspólności majątkowej, zostanie automatycznie zapisana na subkoncie współmałżonka w ZUS. Co do pozostałych środków, osoba uprawniona może zawnioskować o ich przekazanie na własne subkonto w ZUS, wypłatę na wskazany numer konta bankowego, lub przekaz pocztowy (jednorazowo albo w maksymalnie 24 miesięcznych ratach).

Bez pośpiechu i bez pośredników – ZUS na to pozwala

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że po pieniądze z subkonta można zgłaszać się bez żadnych ograniczeń czasowych. Nie ma więc obawy, że roszczenie ulegnie przedawnieniu. Co więcej, ZUS podkreśla, że cała procedura jest prosta i nie wymaga korzystania z usług pośredników czy firm ubezpieczeniowych. Wystarczy samodzielne złożenie wniosku w placówce ZUS lub poprzez system PUE ZUS. To ważne ułatwienie dla osób, które w trudnym czasie żałoby nie chcą narażać się na dodatkowe koszty czy skomplikowane formalności.

Co z tym "suwakiem bezpieczeństwa" i emeryturą?

Często pojawia się pytanie, czy ZUS wypłaca pieniądze po zmarłym, który nie dożył emerytury. Odpowiedź brzmi: tak. W praktyce bardzo często dochodzi do dziedziczenia środków z subkonta po członkach OFE, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego.

W przypadku osób, którym do emerytury pozostało mniej niż 10 lat, stosuje się tzw. "suwak bezpieczeństwa". Jest to mechanizm mający na celu ochronę środków przed wahaniami na rynku kapitałowym. Polega on na stopniowym przekazywaniu środków z OFE na subkonto w ZUS. Gdy członek OFE osiągnie wiek emerytalny, wszystkie jego środki są już zapisane na subkoncie w ZUS. W takim przypadku to ZUS zajmuje się procedurą podziału środków po zmarłym, stosując zasady analogiczne do tych, które obowiązują w odniesieniu do osób niebędących członkami OFE.

Możliwość odzyskania środków zgromadzonych na subkontach w ZUS oraz w Otwartych Funduszach Emerytalnych po śmierci bliskiej osoby to ważna kwestia finansowa, która często umyka uwadze. Średnio mowa o kwotach rzędu 29 tysięcy złotych, które mogą znacząco wesprzeć osoby uprawnione. Proces odzyskiwania tych pieniędzy nie jest skomplikowany i wymaga złożenia jednego wniosku (USS - ZUS), dostępnego na stronie ZUS lub przez platformę PUE. Prawo do środków mają osoby wskazane przez zmarłego, małżonkowie oraz spadkobiercy. Warto zadbać o wskazanie beneficjentów za życia, aby uprościć procedurę. ZUS podkreśla, że po środki można zgłaszać się bez ograniczeń czasowych i bez konieczności korzystania z usług pośredników. Wiedza o tych mechanizmach może okazać się kluczowa dla wielu rodzin w trudnym momencie straty.