REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Dofinansowanie do żłobka i przedszkola – kto może dostać wsparcie?

Dofinansowanie do żłobka i przedszkola – kto może dostać wsparcie?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
23 marca 2026, 14:10
[Data aktualizacji 23 marca 2026, 14:13]
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Dofinansowanie do żłobka i przedszkola – kto może dostać wsparcie?
Dofinansowanie do żłobka i przedszkola – kto może dostać wsparcie?
Shutterstock

Dofinansowanie do żłobka i przedszkola – to spore wsparcie dla rodzin. Opieka nad małym dzieckiem to nie tylko wyzwanie logistyczne, ale i finansowe. Państwo oferuje pomoc finansową – świadczenie, które pozwala pokryć nawet całość opłaty za pobyt malucha w placówce. Co ważne, pieniądze przysługują niezależnie od dochodów rodziny, a wniosek można złożyć wyłącznie online. Oto najważniejsze informacje.

Zacznijmy od podstawy prawnej, która daje możliwość uzyskania rodzicom sporego wsparcia finansowego. Chodzi o ustawę z dnia 15 maja 2024 r. o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz wychowaniu dziecka – „Aktywny rodzic” (Dz.U. z 2026 r. poz. 203, dalej jako: ustawa) oraz o ustawę z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 t.j. (Dz. U. z 2025 r. poz. 798).

Ustawa określa warunki nabywania prawa do świadczeń wspierających rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka, oraz zasady przyznawania i wypłacania tych świadczeń. Świadczeniami „aktywny rodzic” są:

  • świadczenie „aktywni rodzice w pracy”;
  • świadczenie „aktywnie w żłobku”;
  • świadczenie „aktywnie w domu”.

Świadczenie „Aktywnie w żłobku" to realne odciążenie domowego budżetu – nawet do 1 900 zł miesięcznie na dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności. Program jest dostępny bez kryterium dochodowego, a cała procedura odbywa się online przez PUE ZUS. Warto jednak pamiętać o trzech kluczowych zasadach: wniosek najlepiej złożyć w ciągu 2 miesięcy od rozpoczęcia opieki, pieniądze trafiają bezpośrednio do placówki, a opłata za żłobek nie może przekraczać 2 200 zł, by świadczenie przysługiwało.

Ważne

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki społecznej zachęca: Twoje dziecko uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub korzysta z opieki dziennego opiekuna? Chcesz obniżyć opłaty za pobyt dziecka w instytucji opieki? Uzyskaj świadczenie Aktywnie w żłobku. Sprawdź, jak to zrobić.

Dofinansowanie do żłobka i przedszkola – kto może dostać wsparcie?

Świadczenie aktywnie w żłobku przysługuje jeśli jest się:

  • rodzicem (matką albo ojcem),
  • opiekunem prawnym,
  • osobą, której sąd powierzył opiekę nad dzieckiem, w szczególności: jesteś rodzicem zastępczym, rodzinny dom dziecka, sprawujesz pieczę bieżącą nad dzieckiem powierzoną orzeczeniem sądu, wystąpiłeś do sądu o przysposobienie dziecka i sąd powierzył Ci opiekę do czasu zakończenia procesu adopcji, jesteś dyrektorem placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, jesteś opiekunem tymczasowym (w przypadku obywateli Ukrainy).

WAŻNE: świadczenie aktywnie w żłobku nie jest wypłacane rodzicowi/opiekunowi dziecka. Świadczenie to przekazywane jest na rachunek bankowy podmiotu, który prowadzi żłobek, klub dziecięcy, zatrudnia dziennego opiekuna lub na konto bankowe dziennego opiekuna prowadzącego działalność na własny rachunek.

Dofinansowanie do żłobka i przedszkola – kto może dostać wsparcie? Na kogo przysługuje świadczenie?

Świadczenie przysługuje na dzieci, które uczęszczają do żłobka, klubu dziecięcego (znajdującego się w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych) lub są objęte opieką opiekuna dziennego (znajdującego się w wykazie opiekunów dziennych).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

ZUS podaje: Informacje o okresie uczęszczania dziecka do placówki oraz kwocie miesięcznej opłaty za placówkę pozyskujemy elektronicznie z rejestru żłobków i wykazu dziennych opiekunów prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) oraz zasilanego danymi co miesiąc przez placówki.

Świadczenie przysługuje na dofinansowanie kosztów objęcia dziecka opieką w żłobku, klubie dziecięcym albo sprawowaną przez dziennego opiekuna. Świadczenie przysługuje do końca roku szkolnego, w którym dziecko skończy 3 lata, a gdy objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym jest niemożliwe lub utrudnione – do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 4 lata. Nie ma początkowego wieku dziecka, od którego przysługiwałoby świadczenie. Warunkiem jest uczęszczanie dziecka do placówki i potwierdzenie tego w rejestrze żłobków albo w wykazie dziennych opiekunów.

Ważne

Świadczenie przysługuje bez względu na dochód w rodzinie. Od świadczenia nie pobiera się zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na ubezpieczenie zdrowotne. Świadczenie nie podlega egzekucji administracyjnej i komorniczej.

Dofinansowanie do żłobka i przedszkola. Ile wynosi świadczenie aktywnie w żłobku?

Świadczenie przysługuje w wysokości:

  • do 1500 złotych miesięcznie na dziecko,
  • do 1900 złotych miesięcznie – jeżeli dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

– nie więcej jednak niż wysokość opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną, kwotę świadczenia ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy świadczenia. Nie może to być więcej niż wysokość przypadającej na danego rodzica miesięcznej opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Dofinansowanie do żłobka i przedszkola. Gdzie i jak złożyć wniosek?

Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie, ​​przez PUE/eZUS. ZUS wyjaśnia: możesz złożyć wniosek o świadczenie aktywnie w żłobku najwcześniej w dniu, w którym Twoje dziecko zacznie uczęszczać do żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna. Jeśli złożysz wniosek w ciągu 2 miesięcy od tego dnia, to ZUS przyzna świadczenie od dnia, w którym dziecko rozpoczęło pobyt w żłobku, klubie dziecięcym lub u opiekuna dziennego. Jeśli złożysz wniosek później, to ZUS przyzna świadczenie aktywnie w żłobku od miesiąca, w którym złożyłeś wniosek. Aby otrzymać wsparcie złóż wniosek o świadczenie aktywnie w żłobku (AwZ). Jak utworzyć wniosek o świadczenie aktywnie w żłobku (AwZ)

  1. Zaloguj się do swojego konta na PUE/eZUS.
  2. Przejdź do zakładki: Ogólny lub Ubezpieczony lub Świadczeniobiorca.
  3. Wybierz z bocznego menu [Aktywny Rodzic – Wniosek i informacje]->[Utwórz nowywniosek].

Dofinansowanie do przedszkola z PFRON 2026

Jak podaje sam PFRON, 347 zł miesięcznie – tyle maksymalnie może wynieść dofinansowanie z PFRON dla rodziców posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności do pobytu dziecka w żłobku lub przedszkolu w 2026 roku w ramach programu „Aktywny samorząd” realizowanego w PCPR Wniosek w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) można złożyć od 1 marca 2026 roku.

Pomoc jest skierowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka. Mieści się to w ramach modułu I, obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15 maja 2024 r. o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka –„Aktywny rodzic” (Dz.U. z 2026 r. poz. 203)

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 t.j. (Dz. U. z 2025 r. poz. 798)

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 marca 2025 r. w sprawie wysokości kosztu pobytu dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna na okres od dnia 1 kwietnia 2025 r. do dnia 31 marca 2026 r. (M. P. z 2025 r. poz. 283)

Polecamy: KODEKS PRACY 2026

Powiązane
Elastyczny czas pracy dla rodziców. Kiedy pracodawca musi się zgodzić?
Elastyczny czas pracy dla rodziców. Kiedy pracodawca musi się zgodzić?
Dodatek dla samotnych rodziców – kto może go dostać?
Dodatek dla samotnych rodziców – kto może go dostać?
Dłuższy urlop dla tych rodziców dostępny już od roku [komunikat ZUS]
Dłuższy urlop dla tych rodziców dostępny już od roku [komunikat ZUS]
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Nowy podatek od mieszkań? Nawet 1,5 proc. za nadmiarowe lokale – sprawdź, czy zapłacisz!
23 mar 2026

Nowa Lewica chce uderzyć w właścicieli wielu mieszkań. Już od trzeciej nieruchomości ma pojawić się podatek, który z czasem wzrośnie do 1,5 proc. wartości. Politycy mówią o „uwolnieniu mieszkań”, krytycy – o nowym obciążeniu dla inwestorów.
Dla kogo koniec worków na śmieci? Już od 1 kwietnia bioodpady będą tam odbierane na nowych zasadach
23 mar 2026

Pierwszy kwartał roku to często okres zmian w zakresie gospodarowania odpadami. Dotyczą one nie tylko samej wysokości opłat, ale również wyboru metody ich ustalania i zasad odbioru odpadów. Należy jednak pamiętać, że te zmiany tak samo, jak i same opłaty, mają charakter lokalny.
Podatek katastralny 2026 - projekt Lewicy w Sejmie. Kogo obejmie i ile zapłacimy?
23 mar 2026

Lewica 20 marca 2026 r. złożyła w Sejmie projekt ustawy o tzw. podatku od biznesu mieszkaniowego. Nowa danina ma zastąpić podatek od nieruchomości, a jej wysokość będzie zależeć nie od metrażu, lecz od wartości lokalu. Właściciele jednego lub dwóch mieszkań mogą spać spokojnie - wyższe stawki ruszą dopiero od trzeciej nieruchomości. Rząd jednak dystansuje się od pomysłu, a prezydent grozi wetem.
Podatnik przezroczysty podatnik dla skarbówki. O tym jak KSeF, DAC8 i przepisy AML kończą erę finansowej anonimowości
23 mar 2026

Obowiązkowy Krajowy System e-Faktur, wdrożenie unijnej dyrektywy DAC8 obejmującej kryptowaluty i automatyczną wymianą informacji podatkowych oraz notorycznie zaostrzane przepisy AML - te trzy zmiany składają się na jeden obraz: era finansowej anonimowości w Europie, w tym w Polsce dobiega końca. Co to oznacza w praktyce?

Donos do urzędu skarbowego: jak zgłosić nieprawidłowości i pozostać anonimowym?
23 mar 2026

Ukrywanie dochodów, praca „na czarno” czy podejrzane rozliczenia – takie przypadki można zgłaszać do fiskusa. Administracja skarbowa jasno określa zasady: liczy się konkret, a anonimowość jest możliwa. Sprawdziliśmy oficjalne wytyczne i procedury!
Typowe błędy w prezentowaniu danych finansowych i jak ich unikać
23 mar 2026

Rola analizy finansowej ewoluuje – z retrospektywnej rejestracji zdarzeń zmienia się w narzędzie wspierające doradztwo strategiczne. W tym modelu wizualizacja danych to nie estetyczny dodatek, lecz krytyczny zasób decyzyjny. Jest to jednak broń obosieczna: nieodpowiednio przygotowane wizualizacje mogą zniekształcać rzeczywistość i prowadzić do kosztownych błędów. Niniejszy artykuł wskazuje, jak unikać pułapek wizualizacji, by maksymalizować wartość dla odbiorcy.
Wracają do Polski, ale nie do tej samej szkoły. O niewidzialnych wyzwaniach edukacyjnych dzieci powracających z emigracji
23 mar 2026

Powroty dzieci z emigracji do Polski coraz częściej stają się trwałym elementem krajobrazu edukacyjnego, a nie jedynie incydentalnym zjawiskiem związanym z decyzjami pojedynczych rodzin. Według danych GUS i Eurostatu, w latach 2016–2023 do Polski powróciło ponad 300 tys. obywateli w wieku produkcyjnym, z czego znaczącą część stanowiły rodziny z dziećmi w wieku szkolnym.
Świadczenie pielęgnacyjne wliczane do stażu pracy? Zmiana poprawiłaby sytuację opiekunów na rynku pracy
23 mar 2026

Dzięki takiemu rozwiązaniu powracający na rynek pracy opiekunowie zyskaliby dłuższy wymiar urlopu wypoczynkowego czy wyższy dodatek stażowy. Jakie argumenty przemawiają za wprowadzeniem nowych przepisów? Czy jest szansa na taką zmianę?

Wyższa emerytura bez wychodzenia z domu? Zobacz, jak złożyć wniosek ERPO przez internet
23 mar 2026

Czy wiesz, że Twoja emerytura może być wyższa, a do jej przeliczenia wystarczy kilka kliknięć? ZUS coraz śmielej zachęca seniorów do korzystania z portalu eZUS (PUE ZUS). Sprawdź, kto może zyskać dodatkowe pieniądze i jak złożyć wniosek ERPO online, by nie stać w kolejkach.
Złagodzenie wymagań dotyczących toalet i pomieszczeń socjalnych w pracy. Przesunięto też termin na wdrożenie zmian
23 mar 2026

Czy dostęp do pomieszczenia socjalnego i toalety odpowiadającej określonym standardom może być w XXI wieku tematem podlegającym długotrwałej dyskusji? Jak się okazuje, tak. Pracodawcom samorządowym od 2022 r. nie udało się dostosować infrastruktury do wymagań wynikających z przepisów, a resort właśnie postanowił złagodzić wymagania. Co czeka pracowników zatrudnionych jako kierowcy?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

