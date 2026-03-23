Dofinansowanie do żłobka i przedszkola – to spore wsparcie dla rodzin. Opieka nad małym dzieckiem to nie tylko wyzwanie logistyczne, ale i finansowe. Państwo oferuje pomoc finansową – świadczenie, które pozwala pokryć nawet całość opłaty za pobyt malucha w placówce. Co ważne, pieniądze przysługują niezależnie od dochodów rodziny, a wniosek można złożyć wyłącznie online. Oto najważniejsze informacje.

Zacznijmy od podstawy prawnej, która daje możliwość uzyskania rodzicom sporego wsparcia finansowego. Chodzi o ustawę z dnia 15 maja 2024 r. o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz wychowaniu dziecka – „Aktywny rodzic” (Dz.U. z 2026 r. poz. 203, dalej jako: ustawa) oraz o ustawę z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 t.j. (Dz. U. z 2025 r. poz. 798).

Ustawa określa warunki nabywania prawa do świadczeń wspierających rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka, oraz zasady przyznawania i wypłacania tych świadczeń. Świadczeniami „aktywny rodzic” są:

świadczenie „aktywni rodzice w pracy”;

świadczenie „aktywnie w żłobku”;

świadczenie „aktywnie w domu”.

Świadczenie „Aktywnie w żłobku" to realne odciążenie domowego budżetu – nawet do 1 900 zł miesięcznie na dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności. Program jest dostępny bez kryterium dochodowego, a cała procedura odbywa się online przez PUE ZUS. Warto jednak pamiętać o trzech kluczowych zasadach: wniosek najlepiej złożyć w ciągu 2 miesięcy od rozpoczęcia opieki, pieniądze trafiają bezpośrednio do placówki, a opłata za żłobek nie może przekraczać 2 200 zł, by świadczenie przysługiwało.

Ważne Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki społecznej zachęca: Twoje dziecko uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub korzysta z opieki dziennego opiekuna? Chcesz obniżyć opłaty za pobyt dziecka w instytucji opieki? Uzyskaj świadczenie Aktywnie w żłobku. Sprawdź, jak to zrobić.

Dofinansowanie do żłobka i przedszkola – kto może dostać wsparcie?

Świadczenie aktywnie w żłobku przysługuje jeśli jest się:

rodzicem (matką albo ojcem),

opiekunem prawnym,

osobą, której sąd powierzył opiekę nad dzieckiem, w szczególności: jesteś rodzicem zastępczym, rodzinny dom dziecka, sprawujesz pieczę bieżącą nad dzieckiem powierzoną orzeczeniem sądu, wystąpiłeś do sądu o przysposobienie dziecka i sąd powierzył Ci opiekę do czasu zakończenia procesu adopcji, jesteś dyrektorem placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, jesteś opiekunem tymczasowym (w przypadku obywateli Ukrainy).

WAŻNE: świadczenie aktywnie w żłobku nie jest wypłacane rodzicowi/opiekunowi dziecka. Świadczenie to przekazywane jest na rachunek bankowy podmiotu, który prowadzi żłobek, klub dziecięcy, zatrudnia dziennego opiekuna lub na konto bankowe dziennego opiekuna prowadzącego działalność na własny rachunek.

Dofinansowanie do żłobka i przedszkola – kto może dostać wsparcie? Na kogo przysługuje świadczenie?

Świadczenie przysługuje na dzieci, które uczęszczają do żłobka, klubu dziecięcego (znajdującego się w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych) lub są objęte opieką opiekuna dziennego (znajdującego się w wykazie opiekunów dziennych).

ZUS podaje: Informacje o okresie uczęszczania dziecka do placówki oraz kwocie miesięcznej opłaty za placówkę pozyskujemy elektronicznie z rejestru żłobków i wykazu dziennych opiekunów prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) oraz zasilanego danymi co miesiąc przez placówki.

Świadczenie przysługuje na dofinansowanie kosztów objęcia dziecka opieką w żłobku, klubie dziecięcym albo sprawowaną przez dziennego opiekuna. Świadczenie przysługuje do końca roku szkolnego, w którym dziecko skończy 3 lata, a gdy objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym jest niemożliwe lub utrudnione – do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 4 lata. Nie ma początkowego wieku dziecka, od którego przysługiwałoby świadczenie. Warunkiem jest uczęszczanie dziecka do placówki i potwierdzenie tego w rejestrze żłobków albo w wykazie dziennych opiekunów.

Ważne Świadczenie przysługuje bez względu na dochód w rodzinie. Od świadczenia nie pobiera się zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na ubezpieczenie zdrowotne. Świadczenie nie podlega egzekucji administracyjnej i komorniczej.

Dofinansowanie do żłobka i przedszkola. Ile wynosi świadczenie aktywnie w żłobku?

Świadczenie przysługuje w wysokości:

do 1500 złotych miesięcznie na dziecko,

miesięcznie na dziecko, do 1900 złotych miesięcznie – jeżeli dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

– nie więcej jednak niż wysokość opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną, kwotę świadczenia ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy świadczenia. Nie może to być więcej niż wysokość przypadającej na danego rodzica miesięcznej opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Dofinansowanie do żłobka i przedszkola. Gdzie i jak złożyć wniosek?

Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie, ​​przez PUE/eZUS. ZUS wyjaśnia: możesz złożyć wniosek o świadczenie aktywnie w żłobku najwcześniej w dniu, w którym Twoje dziecko zacznie uczęszczać do żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna. Jeśli złożysz wniosek w ciągu 2 miesięcy od tego dnia, to ZUS przyzna świadczenie od dnia, w którym dziecko rozpoczęło pobyt w żłobku, klubie dziecięcym lub u opiekuna dziennego. Jeśli złożysz wniosek później, to ZUS przyzna świadczenie aktywnie w żłobku od miesiąca, w którym złożyłeś wniosek. Aby otrzymać wsparcie złóż wniosek o świadczenie aktywnie w żłobku (AwZ). Jak utworzyć wniosek o świadczenie aktywnie w żłobku (AwZ)

Zaloguj się do swojego konta na PUE/eZUS. Przejdź do zakładki: Ogólny lub Ubezpieczony lub Świadczeniobiorca. Wybierz z bocznego menu [Aktywny Rodzic – Wniosek i informacje]->[Utwórz nowywniosek].

Dofinansowanie do przedszkola z PFRON 2026

Jak podaje sam PFRON, 347 zł miesięcznie – tyle maksymalnie może wynieść dofinansowanie z PFRON dla rodziców posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności do pobytu dziecka w żłobku lub przedszkolu w 2026 roku w ramach programu „Aktywny samorząd” realizowanego w PCPR Wniosek w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) można złożyć od 1 marca 2026 roku.

Pomoc jest skierowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka. Mieści się to w ramach modułu I, obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).