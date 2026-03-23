Dziecko zachorowało, a ty musisz iść do pracy? Oto pieniądze, które ci się należą z ZUS

Chore dziecko, zamknięte przedszkole, hospitalizowany współmałżonek - sytuacje, które potrafią namieszać w kalendarzu. Nie każdy wie, że w takich wypadkach przysługuje zasiłek opiekuńczy. W 2026 roku zasady jego przyznawania nie zmieniły się znacząco, ale diabeł tkwi w szczegółach: limitach dni, warunkach i dokumentach. Sprawdź, czy masz prawo do tego świadczenia z ZUS i ile realnie możesz dostać.

rozwiń >

Czym jest zasiłek opiekuńczy i kto go dostanie w 2026 roku?

Zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym w ZUS - zarówno pracownikom na etacie, jak i zleceniobiorcom, osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą, a nawet nianią pracującą na umowie uaktywniającej. Co istotne - zasiłek opiekuńczy otrzymasz niezależnie od okresu ubezpieczenia, co odróżnia go od zasiłku chorobowego, gdzie obowiązuje 30-dniowy lub 90-dniowy okres wyczekiwania. Tu nie trzeba czekać ani jednego dnia.

Świadczenie jest wypłacane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Oznacza to, że zasiłki nie obciążają funduszu pracodawców. Nawet jeżeli pracodawca wypłaca zasiłek (w przypadku gdy jest do tego zobowiązany), wypłacone kwoty rozlicza z ZUS.

Na kogo można wziąć zasiłek? Nie tylko na chore dziecko

Wbrew powszechnemu przekonaniu zasiłek opiekuńczy nie ogranicza się wyłącznie do opieki nad chorym dzieckiem. Zasiłek opiekuńczy można otrzymać na własne dzieci lub dzieci małżonka, dzieci przysposobione, a także dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie (np. w ramach rodziny zastępczej).

Ale to nie koniec listy. Zasiłek przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 14 lub innym chorym członkiem rodziny, za którego uważa się: małżonka, rodzica dziecka, rodziców, ojczyma, macochę, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku ponad 14 lat – pod warunkiem, że pozostają oni z osobą sprawującą opiekę we wspólnym gospodarstwie domowym w okresie sprawowania opieki.

Kiedy zasiłek przysługuje na zdrowe dziecko?

Nie każdy zdaje sobie sprawę, że zasiłek opiekuńczy przysługuje także wtedy, gdy dziecko jest zdrowe. Można z niego skorzystać, jeśli dziecko nie ukończyło 8 lat i wystąpiła jedna z następujących sytuacji:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

nieprzewidziane zamknięcie żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły,

konieczność izolacji dziecka z powodu podejrzenia o nosicielstwo choroby zakaźnej,

choroba niani lub dziennego opiekuna,

poród lub choroba małżonka bądź rodzica dziecka, którzy stale opiekują się dzieckiem, a poród lub choroba uniemożliwia tę opiekę,

pobyt w szpitalu lub innej placówce leczniczej małżonka bądź rodzica dziecka, którzy stale opiekują się dzieckiem.

Ważne Ważny niuans: zamknięcie żłobka, przedszkola, klubu dziecięcego lub szkoły jest „nieprzewidziane", jeśli zostałeś o tym zawiadomiony w terminie krótszym niż 7 dni przed ich zamknięciem. Jeśli placówka ogłosiła zamknięcie z większym wyprzedzeniem, formalnie nie spełniasz tego warunku.

Ile dni zasiłku w roku - limity, o których warto pamiętać

To jeden z najczęściej mylonych elementów. Przepisy wyznaczają roczne limity, które zależą od tego, kim się opiekujesz:

60 dni w roku kalendarzowym - jeżeli opiekujesz się zdrowym dzieckiem do lat 8 lub chorym dzieckiem do lat 14 (w tym dzieckiem niepełnosprawnym w tym wieku). 30 dni w roku kalendarzowym - jeśli opiekujesz się chorym dzieckiem niepełnosprawnym, które ukończyło 14 lat, ale nie ukończyło 18 lat. 14 dni w roku kalendarzowym - jeżeli opiekujesz się dzieckiem w wieku ponad 14 lat lub innym chorym członkiem rodziny.

Łączny okres wypłaty zasiłku opiekuńczego nie może przekroczyć 60 dni w roku kalendarzowym. Limit ten nie zależy od liczby osób uprawnionych do zasiłku, liczby dzieci lub członków rodziny, którzy wymagają opieki.

Ważne Innymi słowy: masz troje dzieci - nadal jest to wspólna pula 60 dni na oboje rodziców łącznie.

A jeśli w roku kalendarzowym opiekujesz się wyłącznie niepełnosprawnym dzieckiem oraz innymi chorymi członkami rodziny (i nie masz innych dzieci, które nie ukończyły 14 lat), zasiłek opiekuńczy przysługuje łącznie za okres nie dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym, w tym nie dłuższy niż 14 dni na opiekę nad chorymi członkami rodziny.

Jest jeszcze inny obowiązkowy warunek: brak innego domownika zdolnego do opieki

Zasiłek opiekuńczy przysługuje, gdy nie ma innych członków rodziny, którzy mogą zapewnić opiekę. To kluczowa zasada, o którą rozbija się wiele wniosków. Jeśli w domu jest inny dorosły domownik zdolny do zajęcia się dzieckiem, ZUS może odmówić wypłaty.

Ważne Jest od tego ważny wyjątek: nie dotyczy to opieki nad chorym dzieckiem w wieku do lat 2. W takiej sytuacji zasiłek przysługuje nawet wtedy, gdy inni członkowie rodziny mogliby zapewnić dziecku opiekę.

Kogo nie uznaje się za osobę mogącą zapewnić opiekę? Jest to osoba:

całkowicie niezdolna do pracy,

chora,

niesprawna fizycznie lub psychicznie ze względu na swój wiek,

zatrudniona na podstawie umowy o pracę i odpoczywająca po pracy na nocnej zmianie,

prowadząca działalność pozarolniczą,

niezobowiązana do sprawowania opieki na podstawie przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeśli odmawia ona sprawowania opieki.

Ile wynosi zasiłek opiekuńczy w 2026 roku?

Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku. Wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawujesz opiekę, również za dni ustawowo wolne od pracy.

Jak ustalić tę podstawę? Zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku, czyli średniego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym powstała konieczność opieki. Dla osób na etacie chodzi o wynagrodzenie brutto pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika (łącznie 13,71%).

Za każdy dzień sprawowania opieki, nie wyłączając dni wolnych od pracy, wypłaca się 1/30 część podstawy wymiaru zasiłku opiekuńczego.

Ważne Co ważne - podstawa wymiaru zasiłku nie może być niższa od kwoty wynagrodzenia minimalnego pracowników, po pomniejszeniu o kwotę odpowiadającą 13,71%. Od stycznia 2026 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 4806 zł. Minimalna podstawa wymiaru zasiłku w 2026 roku to zatem ok. 4 147 zł (4 806 zł minus 13,71%), a zasiłek opiekuńczy za pełny miesiąc przy tej stawce to ok. 3 318 zł brutto. Stawka zasiłku za 1 dzień sprawowania opieki to zatem nie mniej niż ok. 110 zł brutto.

Oboje rodzice mają prawo, ale zasiłek opiekuńczy dostanie tylko jedno z nich

Prawo do zasiłku mają na równi matka i ojciec dziecka. Zasiłek może otrzymać jednak za dany okres tylko jeden z rodziców, ten który wystąpi z wnioskiem o jego wypłatę.

To daje rodzicom pewną elastyczność - mogą się zamieniać w trakcie choroby dziecka. Jeśli mama weźmie zasiłek na pierwsze 5 dni, tata może złożyć wniosek na kolejne 5. Łącznie jednak wszystko sumuje się do wspólnego limitu 60 dni.

Kiedy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, a ZUS odmówi wypłaty?

Nawet jeśli spełniasz wszystkie powyższe warunki, istnieją sytuacje, w których ZUS odmówi wypłaty. Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje za okres:

w którym masz prawo do wynagrodzenia na podstawie przepisów szczególnych,

w którym korzystasz z urlopu bezpłatnego lub urlopu wychowawczego,

w którym jesteś tymczasowo aresztowany lub odbywasz karę pozbawienia wolności,

objęty zwolnieniem lekarskim, w czasie którego pracowałeś lub wykorzystywałeś to zwolnienie niezgodnie z jego celem, co zostało stwierdzone w czasie kontroli.

Ten ostatni punkt jest szczególnie istotny. ZUS przeprowadza kontrole i w razie stwierdzenia, że zwolnienie wykorzystywane jest niezgodnie z przeznaczeniem (np. na wyjazd wakacyjny zamiast na faktyczną opiekę), cofa prawo do zasiłku i żąda zwrotu wypłaconych środków.

Jakie dokumenty złożyć i gdzie, żeby dostać zasiłek opiekuńczy?

Aby otrzymać zasiłek opiekuńczy, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku: formularz Z-15A - w przypadku opieki nad dzieckiem, formularz Z-15B - w przypadku opieki nad innym chorym członkiem rodziny (np. małżonkiem, rodzicem, ojczymem, macochą, teściem, babcią, dziadkiem, wnukiem, rodzeństwem czy rodzicem dziecka). Wniosek o zasiłek opiekuńczy należy złożyć przy każdorazowym ubieganiu się o zasiłek, z wyjątkiem przypadków nieprzerwanych okresów sprawowania opieki nad tym samym dzieckiem.

W zależności od sytuacji mogą być potrzebne dodatkowe dokumenty:

oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka, przedszkola lub szkoły,

decyzja inspektora sanitarnego o konieczności izolacji dziecka z powodu podejrzenia choroby zakaźnej,

jeśli opiekujesz się chorym dzieckiem niepełnosprawnym powyżej 14 lat, niezbędne będą dokumenty takie same jak do wypłaty zasiłku na chore dziecko, a dodatkowo:

orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby.



Wszystkie wnioski - zarówno ubezpieczonego, płatnika składek, jak i lekarza - można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS (eZUS).

Ile trzeba czekać na wypłatę?

Jeżeli zasiłek wypłaca ZUS, wypłata nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień.

Jeżeli zasiłek wypłaca płatnik składek (bo zgłasza do ubezpieczenia chorobowego więcej niż 20 ubezpieczonych), zasiłek otrzymasz w terminie wypłaty wynagrodzenia, nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia dokumentów.

Warto wiedzieć, że roszczenie o wypłatę zasiłku przedawnia się po upływie 6 miesięcy od ostatniego dnia -okresu, za który zasiłek przysługuje. Jeśli przegapisz ten termin - pieniądze przepadną. Tylko w przypadku, gdy niewypłacenie zasiłku w całości lub w części było następstwem błędu płatnika składek zobowiązanego do wypłaty zasiłku albo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, roszczenie o wypłatę zasiłku przedawnia się po upływie 3 lat.

Zasiłek opiekuńczy a specjalny zasiłek opiekuńczy - to nie to samo, jednego już nie ma

Na koniec warto rozwiać częste nieporozumienie. Zasiłek opiekuńczy z ZUS, opisywany w tym artykule, to świadczenie krótkoterminowe z ubezpieczenia chorobowego - przysługuje na czas konkretnej sytuacji (choroby dziecka, zamknięcia placówki itd.).

Nie należy go mylić ze specjalnym zasiłkiem opiekuńczym, który był świadczeniem rodzinnym wypłacanym przez gminy osobom rezygnującym z pracy w celu sprawowania stałej opieki nad osobą niepełnosprawną. Od 1 stycznia 2024 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych zmieniające dotychczasowe zasady przyznawania świadczeń dla opiekunów. Osoby, które przed tym dniem nabyły prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, zachowały je na zasadzie ochrony praw nabytych - jednak nie dłużej niż do końca okresu, na który prawo zostało przyznane. Nowe wnioski o specjalny zasiłek opiekuńczy nie są już przyjmowane.

Źródło: ZUS