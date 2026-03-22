Zabrali im emerytury niezgodnie z Konstytucją, a odsetek nie oddali. Komisja sejmowa żąda pieniędzy dla tego rocznika

Zabrali im emerytury niezgodnie z Konstytucją, a odsetek nie oddali. Komisja sejmowa żąda pieniędzy dla tego rocznika

22 marca 2026, 09:06
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
kobiety, seniorzy, art. 25 ust. 1b, wyrok TK, wcześniejsza emerytura, przeliczenie emerytury, rocznik 1953, zaniżona emerytura, odsetki od emerytury
Emerytki urodzone w 1953 roku przez lata otrzymywały świadczenia zaniżone na podstawie przepisu, który Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodny z ustawą zasadniczą. Emerytury przeliczono, ale jedna kluczowa kwestia wciąż pozostaje otwarta. Sejmowa komisja właśnie podjęła kroki, które mogą odmienić sytuację finansową tysięcy polskich seniorek.

Sejmowa komisja walczy o dodatkowe pieniądze dla tych emerytów

Sejmowa Komisja do Spraw Petycji uchwaliła dezyderat skierowany do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Domaga się w nim wyjaśnień w sprawie niewypłaconych odsetek od emerytur, które przez lata były naliczane niezgodnie z Konstytucją. Sprawa dotyczy kobiet urodzonych w 1953 roku - jednego z najbardziej pokrzywdzonych roczników w historii polskiego systemu emerytalnego.

Pułapka wcześniejszej emerytury, o której nikt nie uprzedził

W 2012 roku Sejm uchwalił nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wprowadzając art. 25 ust. 1b. Przepis ten stanowił, że kobietom, które wcześniej skorzystały z prawa do tzw. wcześniejszej emerytury, kwoty pobranych świadczeń zostaną odjęte od podstawy obliczenia emerytury przyznawanej w powszechnym wieku emerytalnym. Regulacja weszła w życie 1 stycznia 2013 roku.

Kobiety z rocznika 1953 znalazły się w pułapce. Przechodziły na wcześniejszą emeryturę w zaufaniu do obowiązujących przepisów, nie mając pojęcia, że zasady obliczania ich przyszłego świadczenia ulegną zmianie na ich niekorzyść. Jak wskazał autor petycji, która stała się podstawą działań komisji - „kobiety z rocznika 1953 r. zostały potraktowane przez Państwo Polskie bardzo niesprawiedliwie".

Trybunał Konstytucyjny po stronie seniorek

Sprawa trafiła przed Trybunał Konstytucyjny, który 6 marca 2019 roku wydał wyrok o fundamentalnym znaczeniu (sygn. P 20/16). TK orzekł, że art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej - w brzmieniu obowiązującym do 30 września 2017 roku - w zakresie dotyczącym kobiet urodzonych w 1953 roku, które przed 1 stycznia 2013 roku nabyły prawo do wcześniejszej emerytury, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji RP. Trybunał potwierdził tym samym, że przepis naruszał fundamentalną zasadę zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa.

Emerytury przeliczono, ale o odsetkach już zapomniano

W następstwie wyroku TK ustawodawca uchwalił 19 czerwca 2020 roku nowelizację ustawy emerytalnej, która umożliwiła przeliczenie świadczeń na korzystniejszych zasadach - bez pomniejszania podstawy obliczenia o kwoty pobranej wcześniejszej emerytury. Dla tysięcy kobiet oznaczało to podwyższenie bieżących świadczeń.

Ustawa nie rozwiązała jednak problemu w pełni. Nie przewidziano w niej wypłaty odsetek ustawowych od emerytur, które przez lata - niezgodnie z Konstytucją - były wypłacane w zaniżonej wysokości. Seniorki, które przez wiele lat otrzymywały niższe świadczenia, nie doczekały się żadnej rekompensaty finansowej z tego tytułu. Posłowie i państwo o tym już zapomnieli.

Komisja sejmowa żąda odpowiedzi od rządu w sprawie pokrzywdzonych seniorek - odsetki od ZUS za kilka lat to poważny zastrzyk gotówki

22 stycznia 2026 roku Komisja do Spraw Petycji uchwaliła dezyderat nr 214 skierowany do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Komisja domaga się w nim:

  • kompleksowej analizy postulatów dotyczących wypłaty odsetek,
  • oszacowania skutków finansowych takiego rozwiązania,
  • wskazania liczby osób, których sprawa mogłaby dotyczyć.

Co istotne, komisja wprost zapytała, czy resort rodziny dostrzega potrzebę wprowadzenia przepisów umożliwiających wypłatę odsetek oraz czy prowadzono w tym kierunku jakiekolwiek prace legislacyjne. To pytanie, które może wymusić na rządzie zajęcie jednoznacznego stanowiska w sprawie, która od lat pozostaje nierozstrzygnięta.

Czas działa na niekorzyść seniorek

Kobiety z rocznika 1953 mają dziś ponad 72 lata. Z każdym rokiem grono uprawnionych się kurczy, a szansa na sprawiedliwość oddala. Odsetki byłyby w końcu wypłacane za zamknięty już okres zaniżenia emerytury, zatem nie narastają teraz o kolejne wartości, gdyby ktoś się zastanawiał, czy z drugiej strony, im później wypłata, tym lepiej.

Odpowiedź Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej będzie miała kluczowe znaczenie. Albo otworzy drogę do realnego zadośćuczynienia za lata zaniżonych świadczeń, albo definitywnie zamknie temat odsetek dla pokrzywdzonych seniorek. Tysiące kobiet z rocznika 1953 z niecierpliwością czeka na rozstrzygnięcie.

Źródło: gov.pl

