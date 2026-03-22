Zabrali im emerytury niezgodnie z Konstytucją, a odsetek nie oddali. Komisja sejmowa żąda pieniędzy dla tego rocznika

Emerytki urodzone w 1953 roku przez lata otrzymywały świadczenia zaniżone na podstawie przepisu, który Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodny z ustawą zasadniczą. Emerytury przeliczono, ale jedna kluczowa kwestia wciąż pozostaje otwarta. Sejmowa komisja właśnie podjęła kroki, które mogą odmienić sytuację finansową tysięcy polskich seniorek.

Sejmowa komisja walczy o dodatkowe pieniądze dla tych emerytów

Sejmowa Komisja do Spraw Petycji uchwaliła dezyderat skierowany do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Domaga się w nim wyjaśnień w sprawie niewypłaconych odsetek od emerytur, które przez lata były naliczane niezgodnie z Konstytucją. Sprawa dotyczy kobiet urodzonych w 1953 roku - jednego z najbardziej pokrzywdzonych roczników w historii polskiego systemu emerytalnego.

Pułapka wcześniejszej emerytury, o której nikt nie uprzedził

W 2012 roku Sejm uchwalił nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wprowadzając art. 25 ust. 1b. Przepis ten stanowił, że kobietom, które wcześniej skorzystały z prawa do tzw. wcześniejszej emerytury, kwoty pobranych świadczeń zostaną odjęte od podstawy obliczenia emerytury przyznawanej w powszechnym wieku emerytalnym. Regulacja weszła w życie 1 stycznia 2013 roku.

Kobiety z rocznika 1953 znalazły się w pułapce. Przechodziły na wcześniejszą emeryturę w zaufaniu do obowiązujących przepisów, nie mając pojęcia, że zasady obliczania ich przyszłego świadczenia ulegną zmianie na ich niekorzyść. Jak wskazał autor petycji, która stała się podstawą działań komisji - „kobiety z rocznika 1953 r. zostały potraktowane przez Państwo Polskie bardzo niesprawiedliwie".

Trybunał Konstytucyjny po stronie seniorek

Sprawa trafiła przed Trybunał Konstytucyjny, który 6 marca 2019 roku wydał wyrok o fundamentalnym znaczeniu (sygn. P 20/16). TK orzekł, że art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej - w brzmieniu obowiązującym do 30 września 2017 roku - w zakresie dotyczącym kobiet urodzonych w 1953 roku, które przed 1 stycznia 2013 roku nabyły prawo do wcześniejszej emerytury, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji RP. Trybunał potwierdził tym samym, że przepis naruszał fundamentalną zasadę zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa.

Emerytury przeliczono, ale o odsetkach już zapomniano

W następstwie wyroku TK ustawodawca uchwalił 19 czerwca 2020 roku nowelizację ustawy emerytalnej, która umożliwiła przeliczenie świadczeń na korzystniejszych zasadach - bez pomniejszania podstawy obliczenia o kwoty pobranej wcześniejszej emerytury. Dla tysięcy kobiet oznaczało to podwyższenie bieżących świadczeń.

Ustawa nie rozwiązała jednak problemu w pełni. Nie przewidziano w niej wypłaty odsetek ustawowych od emerytur, które przez lata - niezgodnie z Konstytucją - były wypłacane w zaniżonej wysokości. Seniorki, które przez wiele lat otrzymywały niższe świadczenia, nie doczekały się żadnej rekompensaty finansowej z tego tytułu. Posłowie i państwo o tym już zapomnieli.

Komisja sejmowa żąda odpowiedzi od rządu w sprawie pokrzywdzonych seniorek - odsetki od ZUS za kilka lat to poważny zastrzyk gotówki

22 stycznia 2026 roku Komisja do Spraw Petycji uchwaliła dezyderat nr 214 skierowany do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Komisja domaga się w nim:

kompleksowej analizy postulatów dotyczących wypłaty odsetek,

oszacowania skutków finansowych takiego rozwiązania,

wskazania liczby osób, których sprawa mogłaby dotyczyć.

Co istotne, komisja wprost zapytała, czy resort rodziny dostrzega potrzebę wprowadzenia przepisów umożliwiających wypłatę odsetek oraz czy prowadzono w tym kierunku jakiekolwiek prace legislacyjne. To pytanie, które może wymusić na rządzie zajęcie jednoznacznego stanowiska w sprawie, która od lat pozostaje nierozstrzygnięta.

Czas działa na niekorzyść seniorek

Kobiety z rocznika 1953 mają dziś ponad 72 lata. Z każdym rokiem grono uprawnionych się kurczy, a szansa na sprawiedliwość oddala. Odsetki byłyby w końcu wypłacane za zamknięty już okres zaniżenia emerytury, zatem nie narastają teraz o kolejne wartości, gdyby ktoś się zastanawiał, czy z drugiej strony, im później wypłata, tym lepiej.

Odpowiedź Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej będzie miała kluczowe znaczenie. Albo otworzy drogę do realnego zadośćuczynienia za lata zaniżonych świadczeń, albo definitywnie zamknie temat odsetek dla pokrzywdzonych seniorek. Tysiące kobiet z rocznika 1953 z niecierpliwością czeka na rozstrzygnięcie.

Źródło: gov.pl