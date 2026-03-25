Wyższy dodatek pielęgnacyjny 2026. Zobacz nową stawkę "na rękę". Kto dostanie ją z automatu?

Wraz z tegoroczną, marcową waloryzacją emerytur i rent, w górę poszły także dodatki do świadczeń. Jednym z najważniejszych jest dodatek pielęgnacyjny, który od marca 2026 roku wynosi więcej niż w ubiegłym roku. To realne wsparcie dla osób starszych oraz tych, którzy ze względu na stan zdrowia wymagają opieki. Komu ZUS przyzna te pieniądze automatycznie, a kto musi pamiętać o złożeniu wniosku?

Zgodnie z marcową waloryzacją (wskaźnik 5,3 proc.), kwoty świadczeń opiekuńczych wzrosły. Nowe stawki obowiązują od 1 marca 2026 roku do 28 lutego 2027 roku.

Stawka podstawowa: 366,68 zł miesięcznie (wzrost z 348,22 zł).

Dla inwalidów wojennych: Osoby uznane za całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji otrzymują dodatek powiększony o 50 proc. podstawy, czyli 550,02 zł.

Pieniądze są wypłacane przez ZUS, KRUS lub organy emerytalne służb mundurowych razem z emeryturą lub rentą w jednym przelewie. Świadczenie to jest całkowicie zwolnione z podatku dochodowego.

Prawo do świadczenia mają dwie grupy osób:

Seniorzy 75+: Każda osoba po 75. roku życia, o ile posiada już ustalone prawo do emerytury lub renty.

Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji: Osoby poniżej 75. roku życia, u których lekarz orzecznik ZUS stwierdził konieczność stałej pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych.

Procedura: Automat czy wniosek?

Sposób przyznania pieniędzy zależy od Twojej sytuacji:

Po 75. urodzinach - PEŁNY AUTOMAT: Nie składasz żadnych pism. ZUS sam doliczy kwotę 366,68 zł do Twojego świadczenia od miesiąca, w którym kończysz 75 lat. Uwaga: Jeśli nabywasz prawo do emerytury np. w wieku 77 lat, dodatek zostanie przyznany wraz z nią (nie przysługuje wyrównanie za lata poprzednie, w których nie pobierałeś emerytury).

Przed 75. rokiem życia - WYMAGANY WNIOSEK: Musisz złożyć wniosek (druk ERZP) wraz z zaświadczeniem o stanie zdrowia (druk OL-9). Możesz to zrobić osobiście w placówce lub elektronicznie przez PUE ZUS.

Ważne: Samo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (z powiatu) nie wystarczy - kluczowe jest badanie przez lekarza orzecznika ZUS.

To najczęstszy błąd, który skutkuje koniecznością zwrotu pieniędzy. Zasiłek pielęgnacyjny z MOPS/Gminy (ok. 215,84 zł) jest dla osób, które NIE mają ustalonego prawa do dodatku z ZUS. Jeśli kończysz 75 lat i ZUS zacznie wypłacać Ci dodatek (366,68 zł), musisz niezwłocznie poinformować o tym swój urząd gminy i zrezygnować z tamtejszego zasiłku. Tych dwóch świadczeń nie wolno łączyć. Otrzymywanie obu tych świadczeń jednocześnie to jedna z najczęstszych pułapek prawnych, która skutkuje koniecznością zwrotu nienależnie pobranych pieniędzy wraz z odsetkami. Choć nazwy dodatku pielęgnacyjnego i zasiłku pielęgnacyjnego brzmią niemal identycznie, są to dwa różne świadczenia wypłacane przez inne instytucje: dodatek przyznaje ZUS (najczęściej osobom niezdolnym do pracy i samodzielnej egzystencji lub po 75. roku życia), natomiast zasiłek wypłaca urząd gminy lub ośrodek pomocy społecznej (np. osobom z orzeczeniem o niepełnosprawności). Kluczowa zasada ustawowa mówi wprost: zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego. W praktyce problem pojawia się najczęściej w momencie, gdy emeryt kończy 75 lat. Wówczas ZUS z automatu zaczyna wypłacać mu dodatek pielęgnacyjny do emerytury. Jeśli ta sama osoba pobierała wcześniej z gminy zasiłek pielęgnacyjny (z tytułu niepełnosprawności), ma obowiązek niezwłocznie poinformować urząd o decyzji ZUS i zrezygnować ze świadczenia gminnego. Ponieważ przepływ informacji między bazami danych ZUS a rejestrami gminnymi nie zawsze jest natychmiastowy, zdarza się, że przez kilka miesięcy pieniądze płyną z obu źródeł. Gdy urzędnicy wykryją ten fakt - co jest nieuniknione przy weryfikacji dokumentów - wydają decyzję o zwrocie całego nienależnie pobranego zasiłku. Aby uniknąć tej pułapki, należy pamiętać, że dodatek z ZUS zawsze "wypiera" zasiłek z gminy, a pilnowanie tej rozbieżności leży po stronie świadczeniobiorcy.

Świadczenie nie przysługuje osobom przebywającym w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym (ZOL) lub Pielęgnacyjno-Opiekuńczym, jeśli pobyt jest finansowany ze środków publicznych (NFZ). Wyjątkiem jest sytuacja, gdy przebywasz poza placówką (np. w domu na przepustce) przez więcej niż dwa tygodnie w miesiącu. Praktyczna wskazówka: Jeśli składasz wniosek (druk ERZP), pamiętaj, że pieniądze zostaną wypłacone z wyrównaniem od miesiąca, w którym złożono dokumenty, a nie od daty pogorszenia się stanu zdrowia. Nie zwlekaj więc z formalnościami!