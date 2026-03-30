Nowe emerytury od 1 kwietnia. ZUS ujawnia wyliczenia – ile możesz stracić?

Dłuższe życie oznacza niższe świadczenia. Od 1 kwietnia ZUS zacznie stosować nowe tablice GUS, co przełoży się na spadek emerytur nawet o kilkadziesiąt złotych. Sprawdź, kto straci i czy warto się spieszyć z wnioskiem.

Nowe zasady od 1 kwietnia – emerytury pójdą w dół. Polacy żyją dłużej, co wpływa na świadczenia

Od 1 kwietnia, przy obliczaniu przyszłych emerytur, Zakład Ubezpieczeń Społecznych skorzysta z nowej tablicy dalszego trwania życia opublikowanej przez GUS. Oznacza to, że np. emerytury osób z kapitałem 500 tys. zł będą niższe o około kilkanaście złotych - wynika z wyliczeń przekazanych przez ZUS.

GUS podał, że średnia oczekiwana długość życia dla 60-latka w ciągu roku wzrosła o 4,5 miesiąca, a 65-latka wzrosła o 1,9 miesiąca. Zgodnie z najnowszymi tablicami GUS, 60-latek średnio będzie miał przed sobą 268,9 miesiąca życia wobec 266,4 miesiąca zapisanych w tablicach opublikowanych rok temu. Z kolei 65-latek ma przed sobą średnio 222,7 miesięcy życia wobec 220,8 rok temu.

Te tablice zdecydują o wysokości nowych świadczeń. O ile spadną emerytury?

Tablice te są podstawą do przyznania emerytur na wnioski zgłoszone od 1 kwietnia br. do 31 marca następnego roku kalendarzowego. Według wyliczeń przekazanych przez ZUS:

60-latka z kapitałem emerytalnym 500 tys. zł otrzyma emeryturę w wysokości 1859,43 zł, czyli mniej o około 17 zł (kapitał zostanie podzielony przez 268,9 zamiast przez 266,4 miesiąca);

(kapitał zostanie podzielony przez 268,9 zamiast przez 266,4 miesiąca); 65-latek z kapitałem 500 tys. zł otrzyma emeryturę w wysokości 2245,17 zł, czyli mniej o około 19 zł (kapitał zostanie podzielony przez 222,7 miesiąca zamiast 220,8 miesięcy).

Z kolei 60-latka z kapitałem 700 tys. zł otrzyma emeryturę w wysokości 2603,20 zł, czyli mniej o ok. 24 zł (kapitał zostanie podzielony przez 268,9 zamiast przez 266,4 miesiąca). 65-latek z kapitałem 700 tys. zł otrzyma emeryturę w wysokości 3143,24 zł, czyli mniej o ok. 27 zł (kapitał zostanie podzielony przez 222,7 miesiąca zamiast 220,8 miesięcy).

Ważne Kto najbardziej odczuje zmiany? Największy wpływ nowych tablic odczują osoby z wyższym kapitałem emerytalnym oraz te, które właśnie teraz planują przejście na emeryturę. Choć różnice wydają się niewielkie w ujęciu miesięcznym, w dłuższej perspektywie mogą oznaczać setki, a nawet tysiące złotych mniej w całym okresie pobierania świadczenia.

Czy warto się spieszyć z emeryturą? ZUS rozwiewa wątpliwości

Osoby, które osiągną wiek emerytalny między kwietniem br., a marcem przyszłego roku, nie muszą spieszyć się z przejściem na emeryturę, aby skorzystać z tegorocznej tablicy GUS. Przyznając emeryturę, ZUS zawsze sprawdza, czy dla zainteresowanego korzystniejsza jest tablica obowiązująca w momencie złożenia wniosku o emeryturę, czy ta, która obowiązywała, gdy ukończył on swój wiek emerytalny – i przyjmuje do obliczeń korzystniejszą z nich.

Uwaga: to nie dotyczy obecnych emerytów

Zakład wielokrotnie podkreślał, że nowe tablice - co do zasady - nie dotyczą osób, które już przeszły na emeryturę. Nie ma zatem sensu składanie wniosków o przeliczenie emerytury tylko z powodu ogłoszenia nowej tablicy GUS.

FAQ: nowe emerytury od 1 kwietnia – najważniejsze pytania i odpowiedzi

Czy emerytury od 1 kwietnia będą niższe?

Tak, w większości przypadków nowe emerytury będą nieco niższe, ponieważ ZUS zastosuje nowe tablice dalszego trwania życia, które zakładają dłuższe życie Polaków.

Dlaczego dłuższe życie obniża emeryturę?

Ponieważ zgromadzony kapitał emerytalny dzielony jest przez większą liczbę miesięcy życia. Im dłuższy przewidywany czas życia, tym niższa miesięczna wypłata.

O ile spadną świadczenia?

Według wyliczeń ZUS różnice wynoszą zwykle od kilkunastu do około 30 zł miesięcznie – w zależności od zgromadzonego kapitału i wieku przejścia na emeryturę.

Kogo dotyczą nowe tablice GUS?

Nowe zasady obejmują osoby, które złożą wniosek o emeryturę między 1 kwietnia a 31 marca kolejnego roku.

Czy obecni emeryci stracą na zmianach?

Nie. Nowe tablice nie dotyczą osób, które już pobierają emeryturę. Ich świadczenia nie zostaną obniżone z tego powodu.

Czy warto złożyć wniosek o emeryturę wcześniej, żeby uniknąć niższych świadczeń?

Nie ma takiej konieczności. ZUS sprawdza, która tablica (z momentu osiągnięcia wieku emerytalnego czy złożenia wniosku) jest korzystniejsza i stosuje lepszą dla emeryta.

Czy można przeliczyć emeryturę po zmianie tablic GUS?

Nie. Samo wprowadzenie nowych tablic nie jest podstawą do ponownego przeliczenia świadczenia.

Kto najbardziej odczuje zmiany?

Najbardziej osoby przechodzące na emeryturę teraz oraz te z wyższym kapitałem emerytalnym – choć miesięczne różnice są niewielkie, w dłuższym okresie mogą się sumować.

Od czego dokładnie zależy wysokość emerytury?

Od dwóch głównych czynników: zgromadzonego kapitału oraz średniego dalszego trwania życia według tablic GUS.

Czy zmiany będą odczuwalne w dłuższym czasie?

Tak. Nawet niewielka różnica miesięczna może oznaczać realnie niższe dochody w całym okresie pobierania emerytury.