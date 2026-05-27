Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Dodatek do emerytury po 65. roku życia. Jakie dokumenty i kwoty w 2026 roku?

Dodatek do emerytury po 65. roku życia. Jakie dokumenty i kwoty w 2026 roku?

27 maja 2026, 09:35
Anna Kot
Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
pieniądze, gotówka, emerytura, emerytka, seniorka, senior, emeryt
Dodatkowe pieniądze dla seniorów 65+. Sprawdź, ile ZUS przeleje na konto w 2026 roku
PawelKacperek
shutterstock

ZUS wypłaca seniorom po 65. roku życia szereg dodatków do emerytury, których stawki od 1 marca wzrosły o 5,3 procent. Marcowa waloryzacja przyniosła wyższe przelewy, jednak nie wszystkie pieniądze trafiają na konta automatycznie. Niektóre świadczenia natychmiast przepadną, jeśli senior w porę nie złoży odpowiedniego wniosku do urzędu. Sprawdź nowe kwoty i dowiedz się, jak odebrać każdy należny dodatek w 2026 roku.

Ile wynosi dodatek do emerytury po 65. roku życia?

Wiek 65 lat to czas, kiedy Polacy zyskują prawo do pobierania nowych świadczeń lub ponownego przeliczenia dotychczasowego kapitału. Oto oficjalne zestawienie dodatków finansowych, o które można ubiegać się po przekroczeniu tej granicy wieku w 2026 roku:

Świadczenie uzupełniające, czyli "500 plus dla seniora"

Osoby po 65. roku życia, które mają problemy ze zdrowiem, mogą otrzymać maksymalnie 500 zł miesięcznie "na rękę".

  • Warunek konieczny: Posiadanie orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji.
  • Kryterium dochodowe: Pełna kwota przysługuje osobom, których dotychczasowe świadczenia nie przekraczają 2187,67 zł brutto. Obowiązuje tutaj próg maksymalny wynoszący 2687,67 zł brutto - powyżej tej kwoty działa zasada "złotówka za złotówkę".

Bon senioralny - nowość dla osób 65+

W 2026 roku na mocy rządowego programu wchodzi w życie nowe świadczenie opiekuńcze ukierunkowane na osoby, które ukończyły 65. rok życia. Jego celem jest sfinansowanie wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i organizacji opieki domowej bez konieczności umieszczania seniora w placówkach stałych.

Dodatek pielęgnacyjny z ZUS

Choć standardowo ZUS przyznaje ten dodatek automatycznie każdemu po ukończeniu 75. roku życia, to osoby po 65. roku życia mogą otrzymać go wcześniej.

  • Kwota od 1 marca 2026 roku: 366,68 zł miesięcznie.
  • Jak dostać?: Należy złożyć do ZUS wniosek wraz z zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia (druk OL-9) potwierdzającym całkowitą niezdolność do pracy oraz samodzielnej egzystencji.

Ekstra gotówka: Trzynasta i czternasta emerytura

Każdy senior, który osiągnął wiek emerytalny, ma gwarantowane roczne wypłaty dodatkowe.

  • 13. emerytura: Wypłacona wiosną 2026 roku wyniosła dokładnie 1978,49 zł brutto (równowartość emerytury minimalnej).
  • 14. emerytura: Kolejny gwarantowany zastrzyk gotówki zaplanowano na wrzesień 2026 roku. Pełna kwota wyniesie 1978,49 zł brutto dla osób, których bazowe świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto.
Ważne dla kobiet: Przeliczenie emerytury po 65. roku życia

Osiągnięcie wieku 65 lat jest szczególnie opłacalne dla kobiet, które były członkiniami OFE i pobierały tzw. okresową emeryturę kapitałową. Po osiągnięciu męskiego wieku emerytalnego (65 lat) ZUS ma obowiązek przeliczyć ich świadczenie na nowo. W wielu przypadkach emerytura rośnie z urzędu nawet o 45-53 proc., co oznacza zysk rzędu kilkuset złotych każdego miesiąca.

Tabela podsumowująca. Dodatki dla seniorów 65+ w 2026 roku

Nazwa dodatku / świadczenia

Kwota w 2026 roku

Czy wniosek jest wymagany?

"500 plus dla seniora"

Do 500 zł / miesięcznie

Tak (wymagane orzeczenie)

Dodatek pielęgnacyjny (przed 75. rokiem życia)

366,68 zł / miesięcznie

Tak (na wniosek z lekarzem)

Bon senioralny

Wsparcie usługowe

Tak (zależnie od kryteriów dochodowych)

Trzynasta emerytura

1978,49 zł brutto (raz w roku)

Nie (ZUS wypłaca automatycznie)

Dodatkowe przywileje. Darmowe leki i ulgi 65+

Przekroczenie progu 65 lat daje także ogromne oszczędności pozagotówkowe:

  • Darmowe leki dla seniorów 65+: Lista bezpłatnych medykamentów obejmuje obecnie około 3800 produktów na choroby przewlekłe oraz infekcje sezonowe. Aby z nich skorzystać, receptę musi wystawić uprawniony lekarz.
  • Zniżki transportowe i Karta Seniora: Ukończenie 65 lat uprawnia do wyrobienia Ogólnopolskiej Karty Seniora oraz korzystania z ulgowych przejazdów kolejowych (np. w PKP Intercity czy lokalnej komunikacji miejskiej).
FAQ - najczęściej zadawane pytania o dodatki dla seniorów 65+

Jakie dodatki do emerytury przysługują po 65. roku życia automatycznie? Z urzędu (bez składania wniosku) ZUS wypłaca seniorom po 65. roku życia 13. oraz 14. emeryturę, o ile pobierają oni emeryturę zasadniczą. Z urzędu następuje również przeliczenie emerytury kapitałowej u kobiet, które kończą 65 lat. Inne świadczenia, takie jak dodatek pielęgnacyjny przed 75. rokiem życia czy "500 plus dla niesamodzielnych", wymagają złożenia wniosku.

Ile wynosi dodatek pielęgnacyjny dla osób powyżej 65 lat w 2026 roku? Od 1 marca 2026 roku dodatek pielęgnacyjny wynosi 366,68 zł miesięcznie. Osoba, która ukończyła 65 lat, otrzyma go jednak tylko wtedy, gdy lekarz orzecznik ZUS stwierdzi, że jest ona całkowicie niezdolna do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. Po ukończeniu 75 lat dodatek ten jest przyznawany już każdemu emerytowi automatycznie.

Jaki jest próg dochodowy do "500 plus dla seniora" w 2026 roku? W maju 2026 roku pełne 500 zł dodatku uzupełniającego otrzymają osoby, których suma świadczeń finansowanych ze środków publicznych nie przekracza 2187,67 zł brutto. Maksymalny próg uprawniający do jakiejkolwiek dopłaty wynosi 2687,67 zł brutto - powyżej tej kwoty dodatek nie przysługuje.

Co daje ukończenie 65 lat kobiecie w 2026 roku? Dla kobiet wiek 65 lat to moment zakończenia pobierania okresowej emerytury kapitałowej. ZUS łączy wtedy środki z subkonta i konta głównego, przeliczając emeryturę na nowo według aktualnych tablic dalszego trwania życia. W 2026 roku proces ten podwyższa comiesięczną wypłatę dla kobiet średnio o kilkaset złotych.

Kto ma prawo do darmowych leków po 65. roku życia? Prawo do bezpłatnych leków z oficjalnej listy Ministerstwa Zdrowia przysługuje każdej osobie, która ukończyła 65. rok życia i jest objęta ubezpieczeniem zdrowotnym. Aby lek był darmowy, recepta musi zawierać specjalne oznaczenie "DZ" i zostać wystawiona przez lekarza POZ, specjalistę lub uprawnioną pielęgniarkę.

