REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Rewolucja w 800 plus. Rząd szykuje wielkie zmiany. Sprawdź, co się zmieni od 2027 roku

Rewolucja w 800 plus. Rząd szykuje wielkie zmiany. Sprawdź, co się zmieni od 2027 roku

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
15 kwietnia 2026, 16:20
Anna Kot
Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
800 plus
Rewolucja w 800 plus. Rząd szykuje wielkie zmiany. Sprawdź, co się zmieni od 2027 roku
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Program 800 plus czekają największe zmiany od lat. Rząd zapowiada nowe zasady przyznawania świadczenia, które wejdą w życie 1 czerwca 2027 roku. Jeśli pobierasz pieniądze na dziecko, musisz o tym wiedzieć - kluczowe będą nowe terminy i zasady składania wniosków. Oto szczegóły.

rozwiń >

Zmiany w 800 plus od 2027 roku

Do tej pory system wypłat 800 plus był przewidywalny, ale generował ogromne obciążenie dla urzędów w krótkim czasie. Nowelizacja ustawy ma to zmienić.

REKLAMA

REKLAMA

Rewolucja w formalnościach dotyczących 800 plus

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowuje istotną nowelizację przepisów, która ma odciążyć rodziców i opiekunów. Głównym założeniem reformy jest wprowadzenie mechanizmu automatycznego przedłużania prawa do świadczenia wychowawczego na kolejne lata. Dzięki temu nie trzeba będzie co roku wysyłać nowego formularza - ZUS sam odnowi wypłaty na podstawie posiadanych już informacji.

800 plus na nowych zasadach. Koniec z jednym terminem dla wszystkich?

Najważniejszą nowością jest wprowadzenie tzw. kroczącego okresu świadczeniowego. Co to oznacza w praktyce? Obecnie wszyscy rodzice składają wnioski w tym samym czasie (od lutego), a okres świadczeniowy kończy się dla wszystkich 31 maja. Od czerwca 2027 roku okres świadczeniowy będzie ustalany indywidualnie. Twoje prawo do 800 plus będzie obowiązywać przez 12 kolejnych miesięcy od momentu przyznania, niezależnie od tego, w którym miesiącu złożysz wniosek.

Ma ona na celu wprowadzenie automatycznego, corocznego odnawiania prawa do świadczenia wychowawczego 800 plus, na kolejny okres świadczeniowy bez konieczności osobistego składania wniosku przez rodzica lub opiekuna dziecka - wynika z zamysłów MRPiPS.

REKLAMA

Choć proces ma być zautomatyzowany, rodzice zachowają możliwość aktualizacji danych, jeśli ich sytuacja rodzinna ulegnie zmianie. Ważne jest jednak to, że obowiązek tradycyjnego złożenia wniosku nie znika całkowicie. Pierwszorazowe zgłoszenie dziecka do systemu (np. po narodzinach lub po powrocie z emigracji) wciąż będzie wymagało aktywnego udziału rodzica.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

"Kroczący" okres świadczeniowy 800 plus

Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie tzw. "kroczącego" okresu świadczeniowego, który zastąpi obecny, sztywny harmonogram. W nowym systemie okres wypłat będzie ustalany indywidualnie dla każdego dziecka i będzie trwał 12 kolejnych miesięcy od momentu przyznania świadczenia. Oznacza to, że Twój "rok z 800 plus" nie będzie już zależał od ogólnopolskich terminów, lecz od daty złożenia pierwszego wniosku lub narodzin dziecka. Dzięki temu ZUS uniknie kumulacji milionów dokumentów w jednym czasie, a rodzice zyskają pewność, że ich prawo do pieniędzy jest odnawiane płynnie i automatycznie w ich własnym cyklu rocznym.

Harmonogram wdrażania zmian w 800 plus

Rząd planuje przyjąć projekt ustawy w drugim kwartale 2026 roku. Ze względu na konieczność gruntownej przebudowy systemów informatycznych ZUS-u, nowe zasady nie wejdą w życie natychmiast. Przewiduje się, że automatyzacja zacznie obowiązywać od okresu świadczeniowego 2027/2028, czyli od 1 czerwca 2027 roku.

Rozszerzenie grupy beneficjentów i cele reformy 800 plus

Nowelizacja ma również naprawić luki prawne poprzez doprecyzowanie listy osób uprawnionych do pobierania 800 plus. Zgodnie z sugestiami Rzecznika Praw Dziecka, świadczenie trafi także do osób sprawujących tzw. pieczę bieżącą nad dzieckiem na mocy wyroku sądu. Cała reforma ma na celu nie tylko wygodę obywateli, ale też redukcję kosztów administracyjnych i biurokracji po stronie państwa.

Ważne przypomnienie o obecnych terminach 800 plus

Zanim nowe przepisy wejdą w życie, nadal obowiązują stare zasady. Aby zachować ciągłość wypłat i nie stracić przelewu w czerwcu, rodzice muszą złożyć wniosek na nadchodzący okres najpóźniej do 30 kwietnia. Tylko dotrzymanie tego terminu daje gwarancję, że ZUS wypłaci pieniądze bez miesięcznej przerwy.

Dlaczego rząd zmienia zasady w 800 plus?

Głównym powodem jest chęć rozłożenia pracy ZUS-u na cały rok. Obecna kumulacja milionów wniosków w lutym i marcu często powodowała zatory. Nowy system ma zapewnić:

  • Szybszą obsługę wniosków - urzędnicy będą zajmować się mniejszą partią dokumentów każdego miesiąca.
  • Ciągłość wypłat - uniknięcie przerw w przelewach, które zdarzały się przy masowym przetwarzaniu danych.
  • Wygodę dla rodziców - nie będziesz musiał pilnować jednej ogólnokrajowej daty, system sam przypomni Ci o kończącym się okresie.

Co z wnioskami o 800 plus w 2025 i 2026 roku?

Spokojnie - do maja 2027 roku obowiązują stare zasady. Najbliższy nabór wniosków ruszy tradycyjnie 1 lutego 2025 roku. Dopiero dzieci urodzone po wprowadzeniu nowych przepisów lub wnioski składane w 2027 roku wejdą w nowy, "kroczący" tryb. Na co jeszcze uważać? Mimo technicznych zmian w terminach, podstawowe kryteria pozostają bez zmian:

  • Świadczenie przysługuje na każde dziecko do 18. roku życia.
  • Nie obowiązuje kryterium dochodowe.
  • Wnioski nadal będą składane wyłącznie drogą elektroniczną (PUE ZUS, aplikacja mZUS, bankowość elektroniczna lub portal Emp@tia).

FAQ: Wszystko, co musisz wiedzieć o nowym 800 plus

  1. Czy od czerwca 2027 roku kwota 800 plus zostanie obniżona? Nie. Rządowe zmiany dotyczą wyłącznie technicznych zasad przyznawania świadczenia i terminów składania wniosków. Kwota 800 zł na dziecko pozostaje bez zmian.
  2. Czy muszę złożyć wniosek w 2027 roku? Jeśli nowe przepisy wejdą w życie zgodnie z planem, dla osób już pobierających świadczenie, od czerwca 2027 roku proces ma być automatyczny. Nowy wniosek będzie konieczny tylko przy narodzinach dziecka lub zmianie sytuacji życiowej.
  3. Czy zmieni się sposób składania wniosków? Nie, nadal będziemy robić to wyłącznie przez internet. Dostępne kanały to aplikacja mZUS, Platforma Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia oraz bankowość elektroniczna.
  4. Czy nowe zasady wpłyną na terminy przelewów? Docelowo tak - dzięki rozłożeniu wniosków na cały rok, ZUS ma wypłacać pieniądze płynniej. Każdy rodzic będzie miał przypisany stały dzień miesiąca, w którym przelew trafi na konto, ale nie będzie on już zależny od ogólnokrajowego harmonogramu.
  5. Czy jeśli przegapię termin, stracę pieniądze? Zasada pozostaje podobna: aby zachować ciągłość wypłat, wniosek trzeba złożyć przed końcem Twojego indywidualnego okresu. Jeśli się spóźnisz, świadczenie zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku (bez wyrównania za poprzednie miesiące).
Prawie 2000 zł od ZUS. Sprawdź, jak odebrać dodatek za wychowanie dzieci w 2026 roku
Nawet 173 000 zł na wynajem mieszkania. Ruszyły rekordowe dopłaty. Sprawdź, jak odebrać pieniądze
Zamiast 800 plus i dodatkowych emerytur jeden przelew na 208 800 zł. Eksperci proponują radykalną zmianę, ale jest jeden haczyk
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Nowe zasady wynagradzania w budżetówce? MF pracuje nad zmianami
15 kwi 2026

MF pracuje nad projektem dotyczącym kierunków zmian w systemie kształtowania wynagrodzeń w sektorze finansów publicznych - poinformował wiceminister finansów Jurand Drop, cytowany w komunikacie po posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego.
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. Prawda czy mit? [Komentarz]
15 kwi 2026

Mechanizm, który i tak ma ograniczone zasoby, nie zawsze dociera do tych, którzy najbardziej go potrzebują, a część osób pozostaje bez wsparcia. Dlaczego?
Nowa skala podatkowa PIT, drugi próg od 140 tys. zł już od 2027 r. - projekt w Sejmie złożyli posłowie z koalicji rządowej
15 kwi 2026

Podwyższenie drugiego progu podatkowego ze 120 000 do 140 000 zł - zakłada projekt noweli złożony w Sejmie przez klub parlamentarny Polska 2050. Według jego autorów, projekt ma na celu odciążenie klasy średniej, a utrzymanie obecnego progu stanowi swoistą karę za zaradność i aktywność zawodową. Obecnie pierwszy próg podatkowy dla dochodu do 120 000 zł wynosi 12 proc., a drugi próg podatkowy dla dochodu powyżej 120 000 zł - 32 proc.

REKLAMA

Czy zmienią się zasady egzaminowania na kartę rowerową?
15 kwi 2026

Rośnie potrzeba reformy zasad uzyskiwania karty rowerowej. Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec wskazał na konieczność unowocześnienia form egzaminowania. Przyznał jednak, że nie ma planów ujednolicenia bazy pytań dla uczniów ani ujednolicenia standardów w skali kraju.
Praca w Niemczech 2026: ile można zarobić?
15 kwi 2026

Praca w Niemczech była bardzo często wybierana przez Polaków jako szansa na dużo wyższy zarobek. Można zauważyć jednak spadającą liczbę chętnych do pracy u zachodnich sąsiadów. Ile można zarobić w Niemczech w 2026 r.?
Zamiast 800 plus i dodatkowych emerytur jeden przelew na 208 800 zł. Eksperci proponują radykalną zmianę, ale jest jeden haczyk
15 kwi 2026

Dotychczasowe instrumenty wsparcia socjalnego w Polsce nie przyniosły przełomu w statystykach demograficznych, co zmusza analityków do poszukiwania zupełnie nowych rozwiązań. Eksperci z Klubu Jagiellońskiego postulują radykalną zmianę: zamiast rozproszonych świadczeń wypłacanych przez lata, rodzice mieliby otrzymywać jednorazowy, potężny zastrzyk gotówki tuż po narodzinach dziecka.
PPK bije rekordy. Odnotowano największy wzrost wartości aktywów netto
15 kwi 2026

PPK bije rekordy. W kwietniu 2026 r. odnotowano największy wzrost wartości aktywów netto (WAN). Ile wynosi przeciętny zysk na inwestycji dla uczestnika PPK, który oszczędza w programie od początku?

REKLAMA

Świadczenie wspierające w 2026 roku. Czy jest dochodem w MOPS?
15 kwi 2026

Czy świadczenie wspierające jest dochodem w pomocy społecznej? Jak takie pieniądze wpływają na zakres pomocy otrzymywanej w gminie? Oto najważniejsze informacje i aktualne przykłady.
Tak tanio od dawna nie było! Sprawdź ceny benzyny i oleju napędowego w czwartek 16 kwietnia
15 kwi 2026

Minister energii wydał kolejne obwieszczenie w sprawie maksymalnej ceny paliw ciekłych na stacji paliw. Tym razem chyba wszyscy kierowcy będą zadowoleni. Sprawdź, jakie ceny paliw będą obowiązywać na stacjach benzynowych w czwartek 16 kwietnia.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA