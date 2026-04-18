REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Twoje pieniądze » Świadczenia » ZUS przeleje prawie 2000 zł miesięcznie. Wielu rodziców nie wie, że należy do grupy uprawnionych

ZUS przeleje prawie 2000 zł miesięcznie. Wielu rodziców nie wie, że należy do grupy uprawnionych

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
18 kwietnia 2026, 18:11
[Data aktualizacji 19 kwietnia 2026, 17:07]
Anna Kot
Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
ZUS, pieniądze, gotówka
ZUS przeleje prawie 2000 zł miesięcznie. Wielu rodziców nie wie, że należy do grupy uprawnionych
CatwalkPhotos
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające, potocznie określane jako Mama 4 plus, przeszło w marcu 2026 roku istotną rewaloryzację. Obecnie osoby uprawnione mogą otrzymać maksymalnie 1978,49 zł, co stanowi równowartość najniższego gwarantowanego świadczenia emerytalnego w kraju.

Program Mama 4 plus

Program Mama 4 plus, czyli Rodzicielskie Świadczenie Uzupełniające, to specjalny mechanizm wsparcia finansowego przeznaczony dla osób, które poświęciły się wychowaniu co najmniej czworga dzieci, przez co nie zdołały wypracować stażu pracy uprawniającego do minimalnej emerytury. Od 1 marca 2026 roku świadczenie to wynosi maksymalnie 1978,49 zł brutto, co jest kwotą równą aktualnej najniższej emeryturze. O środki mogą ubiegać się kobiety po 60. roku życia oraz ojcowie po 65. roku życia (w sytuacjach szczególnych, np. śmierci matki), pod warunkiem, że mieszkają w Polsce od co najmniej 10 lat i nie posiadają innych dochodów zapewniających niezbędne utrzymanie. Świadczenie ma charakter uznaniowy i wypłacane jest przez ZUS lub KRUS albo jako pełna kwota (dla osób bez żadnych świadczeń), albo jako dopłata do obecnej emerytury, aby zrównać ją do poziomu ustawowego minimum.

REKLAMA

REKLAMA

Program ten ma na celu finansowe docenienie trudu wychowania licznej gromadki dzieci, który często uniemożliwiał rodzicom wypracowanie standardowej emerytury. Wprowadzone rozwiązanie systemowe skierowane jest do seniorów, którzy poświęcili się opiece nad potomstwem i od co najmniej 10 lat (po ukończeniu 16. roku życia) mieszkają oraz posiadają ośrodek interesów życiowych w Polsce. Najnowsze dane statystyczne z początku 2026 roku pokazują, że z tej formy wsparcia korzysta niemal 60 tysięcy osób, a państwo przeznaczyło na ten cel w zaledwie dwa miesiące ponad 123 miliony złotych.

Zasady wypłaty i aktualna wysokość świadczenia Mama 4 plus

Mechanizm działania tego wsparcia opiera się na wyrównaniu finansowym. Zakład Ubezpieczeń Społecznych sprawdza, czy dana osoba pobiera już jakąkolwiek emeryturę (również rolniczą z KRUS). Jeśli kwota ta jest niższa od progu minimalnego, urząd dopłaca brakującą różnicę. W przypadku osób, które nigdy nie pracowały zawodowo i nie mają własnych świadczeń, ZUS wypłaca pełną kwotę 1 978,49 zł. Warto zauważyć, że realne kwoty przelewów są bardzo zróżnicowane. Statystyki z lutego 2026 roku wskazują, że średnia wartość wypłacanego dodatku oscyluje w granicach 1 027,38 zł. Każdego roku, wraz z ogólną waloryzacją rent i emerytur, wysokość tego wsparcia jest automatycznie aktualizowana.

Kryteria przyznawania pieniędzy dla rodziców czworga dzieci

Aby ubiegać się o te fundusze, należy spełnić kilka konkretnych warunków. Najważniejszym z nich jest wychowanie przynajmniej czwórki dzieci oraz osiągnięcie wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn). Choć w przeważającej mierze beneficjentkami są kobiety, prawo dopuszcza przyznanie świadczenia ojcom w wyjątkowych okolicznościach. Dzieje się tak w przypadku śmierci matki, porzucenia przez nią rodziny lub długotrwałego zaprzestania wychowywania dzieci (np. z powodu ciężkiej, przewlekłej choroby). Proces ubiegania się o środki wymaga aktywności ze strony zainteresowanego. W 2026 roku najszybszą drogą jest złożenie wniosku ERSU drogą elektroniczną przez profil PUE ZUS lub aplikację mZUS. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o sytuacji rodzinnej, majątkowej oraz dokumenty potwierdzające brak dochodów wystarczających na utrzymanie.

REKLAMA

Obowiązki beneficjenta i ryzyko wstrzymania wypłat przez ZUS

Otrzymywanie rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego wiąże się z koniecznością przestrzegania zasad dyscypliny finansowej. Państwo zastrzega sobie prawo do wstrzymania pomocy, jeśli sytuacja życiowa seniora ulegnie poprawie. Dotyczy to przede wszystkim podjęcia dodatkowej pracy zarobkowej lub nabycia praw do innych świadczeń (np. renty). Każdy beneficjent ma ustawowy obowiązek informowania ZUS o wszelkich zmianach w dochodach. Ukrycie takich faktów może skutkować nie tylko odebraniem dodatku, ale również koniecznością zwrotu nienależnie pobranych kwot z odsetkami, gdyż świadczenie to ma charakter socjalny i przysługuje tylko osobom realnie pozbawionym innych źródeł utrzymania.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

FAQ - najczęściej zadawane pytania

  1. Czy jeśli mam 5 lub 6 dzieci, otrzymam wyższą kwotę? Nie. Minimalna liczba dzieci to czworo, ale wychowanie większej gromadki nie zwiększa kwoty świadczenia. Maksymalna wypłata zawsze jest równa aktualnej najniższej emeryturze (1978,49 zł).
  2. Czy dodatek Mama 4 plus jest opodatkowany? Tak, od świadczenia odprowadzana jest zaliczka na podatek dochodowy oraz składka na ubezpieczenie zdrowotne. Kwota "na rękę" będzie więc niższa niż podana kwota brutto.
  3. Mam 60 lat, ale nadal pracuję na pół etatu. Czy mogę dostać dopłatę? To zależy od Twoich zarobków. Jeśli łączna kwota Twojej pensji i ewentualnej emerytury przekracza 1 978,49 zł brutto, świadczenie nie zostanie przyznane. Program jest przeznaczony dla osób bez środków na poziomie minimum emerytalnego.
  4. Czy dzieci muszą być biologiczne? Nie. Do limitu czwórki dzieci wliczają się dzieci własne, dzieci współmałżonka, dzieci przysposobione (adoptowane) oraz dzieci, nad którymi sprawowano opiekę zastępczą (z wyjątkiem zawodowej rodziny zastępczej).
  5. Co jeśli jedno z dzieci już nie żyje? Śmierć dziecka nie odbiera prawa do świadczenia. Liczy się sam fakt jego urodzenia i wychowania (co do zasady do osiągnięcia przez nie pełnoletności).

Jaka jest maksymalna kwota świadczenia Mama 4 plus po rewaloryzacji w marcu 2026?

Maksymalnie 1 978,49 zł, co stanowi równowartość najniższego gwarantowanego świadczenia emerytalnego w kraju.

Jak ZUS wylicza wysokość świadczenia Mama 4 plus i komu przysługuje pełne 1 978,49 zł?

ZUS sprawdza, czy dana osoba pobiera emeryturę (także rolniczą z KRUS) i dopłaca do progu minimalnego. Osobom, które nigdy nie pracowały zawodowo i nie mają własnych świadczeń, ZUS wypłaca pełną kwotę 1 978,49 zł.

Jakie warunki wieku i liczby dzieci trzeba spełnić, aby otrzymać świadczenie Mama 4 plus?

Najważniejszy warunek to wychowanie przynajmniej czwórki dzieci oraz osiągnięcie wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn).

Czy ojciec może otrzymać rodzicielskie świadczenie uzupełniające Mama 4 plus?

Tak, w wyjątkowych okolicznościach: śmierć matki, porzucenie rodziny lub długotrwałe zaprzestanie wychowywania dzieci (np. z powodu ciężkiej, przewlekłej choroby).

Czy beneficjent Mama 4 plus musi zgłaszać zmiany dochodów do ZUS?

Tak, każdy beneficjent rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego ma ustawowy obowiązek informowania ZUS o zmianach w dochodach. Ukrycie takich faktów może skutkować odebraniem dodatku i zwrotem nienależnie pobranych kwot z odsetkami.

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA