REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Emerycie, sprawdź kalendarz. Masz czas tylko do piątku. Inaczej skarbówka zajmie Twoją emeryturę

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
22 kwietnia 2026, 15:00
Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
emeryt, senior, dokument
Emerycie, sprawdź kalendarz. Masz czas tylko do piątku. Inaczej skarbówka zajmie Twoją emeryturę
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Seniorzy, którzy zarejestrowali odbiorniki RTV, mają już tylko chwilę na uregulowanie opłaty, by uniknąć zajęcia części świadczenia przez urząd skarbowy. W kwietniu 2026 roku ostateczny termin upływa 24 kwietnia. Brak wpłaty po otrzymaniu wezwania z Poczty Polskiej uruchamia nieuchronną egzekucję, która może uszczuplić emeryturę lub środki na koncie bankowym.

rozwiń >

Wielu seniorów dostanie w maju niższe przelewy. Wszystko przez jeden termin, który upływa za chwilę

Osoby pobierające świadczenia emerytalne muszą zachować szczególną czujność w nadchodzących dniach, aby uniknąć przymusowego uszczuplenia ich domowego budżetu przez organy skarbowe. Obowiązek terminowego uregulowania opłat za posiadanie odbiorników radiowych i telewizyjnych spoczywa na każdym, kto dokonał ich rejestracji w placówce pocztowej. Choć prawo przewiduje szereg zwolnień, brak wpłaty w ustawowym terminie uruchamia procedurę egzekucyjną, która dla wielu seniorów kończy się bezpośrednim zajęciem części ich comiesięcznej emerytury przez urząd skarbowy.

REKLAMA

REKLAMA

Zagrożenie finansowe dla seniorów i nowe stawki w 2026 roku

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, płatność za abonament RTV powinna zostać zaksięgowana najpóźniej do 25. dnia każdego miesiąca. W kwietniu 2026 roku termin ten wypada w sobotę, co w praktyce oznacza, że seniorzy powinni dokonać przelewu lub wpłaty na poczcie najpóźniej do piątku, 24 kwietnia. Warto odnotować, że stawki za korzystanie z mediów publicznych uległy podwyżce w porównaniu do roku ubiegłego.

  • Obecnie miesięczny koszt posiadania odbiornika telewizyjnego lub zestawu telewizyjno-radiowego wynosi 30,50 zł, co stanowi wzrost z kwoty 27,30 zł obowiązującej wcześniej.
  • Z kolei za samo radio należy zapłacić 9,50 zł miesięcznie, zamiast dotychczasowych 8,70 zł.

Zignorowanie tego obowiązku nie sprawi, że dług zniknie, wręcz przeciwnie, narazi to seniora na dodatkowe koszty i stres związany z interwencją fiskusa.

Kara za brak opłacania abonamentu RTV w 2026 roku. Wysokie grzywny i egzekucja skarbowa

Kara za niepłacenie abonamentu radiowo-telewizyjnego w 2026 roku jest dotkliwa i stanowi trzydziestokrotność miesięcznej opłaty obowiązującej w roku kontroli. W przypadku posiadania odbiornika telewizyjnego grzywna wynosi 915 zł, natomiast za sam odbiornik radiowy należy zapłacić 285 zł. Należy pamiętać, że opłacenie samej kary nie zamyka sprawy - dłużnik jest dodatkowo zobowiązany do uregulowania wszystkich zaległych składek wraz z odsetkami za zwłokę. Jeśli wezwanie do zapłaty zostanie zignorowane, Poczta Polska kieruje sprawę do urzędu skarbowego, który rozpoczyna egzekucję administracyjną, mogąc zająć środki bezpośrednio z rachunku bankowego, nadpłaty podatku dochodowego, a nawet z emerytury lub wynagrodzenia za pracę.

REKLAMA

Procedura egzekucyjna i rola urzędu skarbowego

Jeśli senior zaprzestał wnoszenia opłat mimo zarejestrowanego sprzętu, Poczta Polska wysyła oficjalne wezwanie do zapłaty. Od momentu odebrania takiego pisma dłużnik ma zaledwie siedem dni na uregulowanie zaległości. Brak reakcji na to upomnienie powoduje przekazanie sprawy do właściwego urzędu skarbowego, co generuje znacznie poważniejsze skutki finansowe. Fiskus dysponuje szerokim wachlarzem narzędzi do odzyskania należności. Najczęstszą metodą jest zajęcie środków bezpośrednio z rachunku bankowego lub potrącenie długu z nadpłaty podatku dochodowego. W przypadku emerytów najskuteczniejszą drogą egzekucji jest jednak zajęcie części świadczenia emerytalnego. Oznacza to, że senior otrzyma na rękę kwotę pomniejszoną o zaległy abonament, koszty upomnienia oraz ewentualne opłaty komornicze.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kto jest zwolniony z opłat abonamentowych?

Należy podkreślić, że nie każdy emeryt jest zobowiązany do finansowania mediów publicznych. Polskie prawo chroni najstarszych i najuboższych seniorów przed tym obciążeniem, nawet jeśli posiadają oni zarejestrowany sprzęt. Całkowite zwolnienie z opłat przysługuje osobom, które ukończyły 75. rok życia. Przywilej ten dotyczy również inwalidów wojennych i wojskowych oraz osób zaliczonych do I grupy inwalidzkiej. Istotnym ułatwieniem dla młodszych emerytów, po 60. roku życia, jest kryterium dochodowe. Jeśli ich miesięczne świadczenie nie przekracza kwoty 4451,78 zł brutto, mogą oni wystąpić o zwolnienie z abonamentu, unikając tym samym ryzyka egzekucji skarbowej.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące abonamentu RTV i emerytur

  1. Kiedy dokładnie mijają terminy płatności w kwietniu 2026 roku? Ponieważ 25 kwietnia przypada w sobotę, bezpiecznym rozwiązaniem jest dokonanie wpłaty najpóźniej do piątku 24 kwietnia, aby pieniądze trafiły na konto Poczty Polskiej w wymaganym czasie.
  2. W jaki sposób urząd skarbowy pobiera pieniądze od emeryta? Skarbówka posiada uprawnienia do zajęcia środków na koncie bankowym, potrącenia długu z nadpłaty podatku lub pobrania należności bezpośrednio z wypłacanej co miesiąc emerytury lub pensji.
  3. Czy seniorzy po 75. roku życia muszą coś zgłaszać na poczcie? Osoby, które ukończyły 75 lat i mają już zarejestrowany odbiornik, są zwalniane z opłat automatycznie na podstawie danych z rejestru PESEL. Jeśli jednak odbiornik nie był wcześniej zarejestrowany, należy dopełnić formalności rejestracyjnych, aby móc legalnie korzystać ze zwolnienia.
  4. Co się stanie, jeśli zignoruję wezwanie do zapłaty z Poczty Polskiej? Brak wpłaty w ciągu 7 dni od otrzymania upomnienia spowoduje wystawienie tytułu wykonawczego i przekazanie sprawy do przymusowej egzekucji skarbowej, która wiąże się z dodatkowymi kosztami.
  5. Czy każda emerytura może zostać zmniejszona? Tak, jeśli posiadamy długi z tytułu abonamentu, urząd skarbowy ma prawo zająć część świadczenia emerytalnego, niezależnie od organu wypłacającego (ZUS, KRUS).
  6. Czy można uniknąć kary, jeśli nie używa się telewizora? Samo posiadanie sprawnego odbiornika zdolnego do odbioru programu nakłada obowiązek płatności. Jeśli sprzęt jest trwale odłączony lub służy tylko jako monitor, należy go wyrejestrować w placówce pocztowej, aby przestać naliczać opłaty.
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA