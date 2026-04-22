Emerycie, sprawdź kalendarz. Masz czas tylko do piątku. Inaczej skarbówka zajmie Twoją emeryturę
Seniorzy, którzy zarejestrowali odbiorniki RTV, mają już tylko chwilę na uregulowanie opłaty, by uniknąć zajęcia części świadczenia przez urząd skarbowy. W kwietniu 2026 roku ostateczny termin upływa 24 kwietnia. Brak wpłaty po otrzymaniu wezwania z Poczty Polskiej uruchamia nieuchronną egzekucję, która może uszczuplić emeryturę lub środki na koncie bankowym.
Wielu seniorów dostanie w maju niższe przelewy. Wszystko przez jeden termin, który upływa za chwilę
Osoby pobierające świadczenia emerytalne muszą zachować szczególną czujność w nadchodzących dniach, aby uniknąć przymusowego uszczuplenia ich domowego budżetu przez organy skarbowe. Obowiązek terminowego uregulowania opłat za posiadanie odbiorników radiowych i telewizyjnych spoczywa na każdym, kto dokonał ich rejestracji w placówce pocztowej. Choć prawo przewiduje szereg zwolnień, brak wpłaty w ustawowym terminie uruchamia procedurę egzekucyjną, która dla wielu seniorów kończy się bezpośrednim zajęciem części ich comiesięcznej emerytury przez urząd skarbowy.
Zagrożenie finansowe dla seniorów i nowe stawki w 2026 roku
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, płatność za abonament RTV powinna zostać zaksięgowana najpóźniej do 25. dnia każdego miesiąca. W kwietniu 2026 roku termin ten wypada w sobotę, co w praktyce oznacza, że seniorzy powinni dokonać przelewu lub wpłaty na poczcie najpóźniej do piątku, 24 kwietnia. Warto odnotować, że stawki za korzystanie z mediów publicznych uległy podwyżce w porównaniu do roku ubiegłego.
- Obecnie miesięczny koszt posiadania odbiornika telewizyjnego lub zestawu telewizyjno-radiowego wynosi 30,50 zł, co stanowi wzrost z kwoty 27,30 zł obowiązującej wcześniej.
- Z kolei za samo radio należy zapłacić 9,50 zł miesięcznie, zamiast dotychczasowych 8,70 zł.
Zignorowanie tego obowiązku nie sprawi, że dług zniknie, wręcz przeciwnie, narazi to seniora na dodatkowe koszty i stres związany z interwencją fiskusa.
Kara za brak opłacania abonamentu RTV w 2026 roku. Wysokie grzywny i egzekucja skarbowa
Kara za niepłacenie abonamentu radiowo-telewizyjnego w 2026 roku jest dotkliwa i stanowi trzydziestokrotność miesięcznej opłaty obowiązującej w roku kontroli. W przypadku posiadania odbiornika telewizyjnego grzywna wynosi 915 zł, natomiast za sam odbiornik radiowy należy zapłacić 285 zł. Należy pamiętać, że opłacenie samej kary nie zamyka sprawy - dłużnik jest dodatkowo zobowiązany do uregulowania wszystkich zaległych składek wraz z odsetkami za zwłokę. Jeśli wezwanie do zapłaty zostanie zignorowane, Poczta Polska kieruje sprawę do urzędu skarbowego, który rozpoczyna egzekucję administracyjną, mogąc zająć środki bezpośrednio z rachunku bankowego, nadpłaty podatku dochodowego, a nawet z emerytury lub wynagrodzenia za pracę.
Procedura egzekucyjna i rola urzędu skarbowego
Jeśli senior zaprzestał wnoszenia opłat mimo zarejestrowanego sprzętu, Poczta Polska wysyła oficjalne wezwanie do zapłaty. Od momentu odebrania takiego pisma dłużnik ma zaledwie siedem dni na uregulowanie zaległości. Brak reakcji na to upomnienie powoduje przekazanie sprawy do właściwego urzędu skarbowego, co generuje znacznie poważniejsze skutki finansowe. Fiskus dysponuje szerokim wachlarzem narzędzi do odzyskania należności. Najczęstszą metodą jest zajęcie środków bezpośrednio z rachunku bankowego lub potrącenie długu z nadpłaty podatku dochodowego. W przypadku emerytów najskuteczniejszą drogą egzekucji jest jednak zajęcie części świadczenia emerytalnego. Oznacza to, że senior otrzyma na rękę kwotę pomniejszoną o zaległy abonament, koszty upomnienia oraz ewentualne opłaty komornicze.
Kto jest zwolniony z opłat abonamentowych?
Należy podkreślić, że nie każdy emeryt jest zobowiązany do finansowania mediów publicznych. Polskie prawo chroni najstarszych i najuboższych seniorów przed tym obciążeniem, nawet jeśli posiadają oni zarejestrowany sprzęt. Całkowite zwolnienie z opłat przysługuje osobom, które ukończyły 75. rok życia. Przywilej ten dotyczy również inwalidów wojennych i wojskowych oraz osób zaliczonych do I grupy inwalidzkiej. Istotnym ułatwieniem dla młodszych emerytów, po 60. roku życia, jest kryterium dochodowe. Jeśli ich miesięczne świadczenie nie przekracza kwoty 4451,78 zł brutto, mogą oni wystąpić o zwolnienie z abonamentu, unikając tym samym ryzyka egzekucji skarbowej.
Najczęściej zadawane pytania dotyczące abonamentu RTV i emerytur
- Kiedy dokładnie mijają terminy płatności w kwietniu 2026 roku? Ponieważ 25 kwietnia przypada w sobotę, bezpiecznym rozwiązaniem jest dokonanie wpłaty najpóźniej do piątku 24 kwietnia, aby pieniądze trafiły na konto Poczty Polskiej w wymaganym czasie.
- W jaki sposób urząd skarbowy pobiera pieniądze od emeryta? Skarbówka posiada uprawnienia do zajęcia środków na koncie bankowym, potrącenia długu z nadpłaty podatku lub pobrania należności bezpośrednio z wypłacanej co miesiąc emerytury lub pensji.
- Czy seniorzy po 75. roku życia muszą coś zgłaszać na poczcie? Osoby, które ukończyły 75 lat i mają już zarejestrowany odbiornik, są zwalniane z opłat automatycznie na podstawie danych z rejestru PESEL. Jeśli jednak odbiornik nie był wcześniej zarejestrowany, należy dopełnić formalności rejestracyjnych, aby móc legalnie korzystać ze zwolnienia.
- Co się stanie, jeśli zignoruję wezwanie do zapłaty z Poczty Polskiej? Brak wpłaty w ciągu 7 dni od otrzymania upomnienia spowoduje wystawienie tytułu wykonawczego i przekazanie sprawy do przymusowej egzekucji skarbowej, która wiąże się z dodatkowymi kosztami.
- Czy każda emerytura może zostać zmniejszona? Tak, jeśli posiadamy długi z tytułu abonamentu, urząd skarbowy ma prawo zająć część świadczenia emerytalnego, niezależnie od organu wypłacającego (ZUS, KRUS).
- Czy można uniknąć kary, jeśli nie używa się telewizora? Samo posiadanie sprawnego odbiornika zdolnego do odbioru programu nakłada obowiązek płatności. Jeśli sprzęt jest trwale odłączony lub służy tylko jako monitor, należy go wyrejestrować w placówce pocztowej, aby przestać naliczać opłaty.
