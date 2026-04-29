Będą szokujące zmiany w waloryzacji emerytur? Są już konkretne wyliczenia

Ledwie 5,3 procent, tyle w tym roku wyniosła waloryzacja emerytur. Była nieco niższa niż przed rokiem. To mało, a ma być jeszcze mniej, bo nadchodzi powrót groszowych uposażeń dla 10 milionów seniorów. Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych może ledwo przekroczyć 3 proc. Jeśli rządowe prognozy się sprawdzą, minimalna emerytura w przyszłym roku może wzrosnąć o… 57 zł na rękę. Wedle doniesień „Faktu” Resort rodziny nie wyklucza zmian w mechanizmie waloryzacji. W tym roku waloryzacja emerytur i rent wyniosła 5,3 proc. Była niższa niż przed rokiem, ale wciąż zauważalna. Problem w tym, że wszystko wskazuje na to, że to był jeden z lepszych scenariuszy, na jakie mogą liczyć seniorzy.

Rząd już pracuje nad kluczowym dokumentem

Nie chodzi o przypuszczenia, tylko o konkretne prace analityczne. Rząd prowadzi obecnie prace nad dokumentem „Projektem wieloletnich założeń makroekonomicznych na lata 2026–2030”. To właśnie w nim zapisane są prognozy dotyczące inflacji, wzrostu wynagrodzeń oraz PKB — czyli wskaźników, które bezpośrednio wpływają na wysokość przyszłej waloryzacji.

Jak ustalił portal money.pl, z założeń tego dokumentu wynika, że inflacja zarówno w tym, jak i w przyszłym roku ma wynieść około 2,5 proc. Jednocześnie realny wzrost wynagrodzeń ma sięgnąć 3,4 proc. Te dwie wartości, zgodnie z mechanizmem waloryzacji, przekładają się na wzrost świadczeń na poziomie około 3,18 proc. I tu zaczyna się problem.

Najniższa waloryzacja od lat

Taki poziom oznaczałby najskromniejszą waloryzację emerytur i rent od 2019 roku. Wyraźnie niższą niż tegoroczne 5,3 proc. Mechanizm jest prosty: niższa inflacja oznacza niższe podwyżki. Tyle że dla emerytów to żadna ulga, tylko ograniczenie wzrostu świadczeń.

Według informacji dziennika Fakt, w resorcie rodziny nie wyklucza się także zmian w samym mechanizmie waloryzacji. Na razie to sygnały, nie decyzje, ale kierunek jest czytelny.

Rok wyborczy bez dodatków

Warto też zauważyć kontekst polityczny. Przyszły rok będzie rokiem wyborów parlamentarnych. Mimo to dokument, nad którym pracuje rząd, nie zakłada żadnych dodatkowych „prezentów” dla seniorów — ani jednorazowych dodatków, ani ponadstandardowych podwyżek. To oznacza, że waloryzacja ma pozostać w pełni uzależniona od wskaźników ekonomicznych.

Emerytury po waloryzacji w 2027 roku. Oto konkretne wyliczenia

Jeśli prognozy się sprawdzą, minimalna emerytura wzrośnie z 1 978,49 zł brutto do 2 041,60 zł brutto. Na rękę oznacza to wzrost o około 57 zł miesięcznie.

W przypadku innych świadczeń wygląda to podobnie. Konkretne wyliczenia publikuje „Fakt.” Dla przykładu, emerytura w wysokości 2000 zł brutto wzrosłaby o nieco ponad 58 zł netto. Przy 3000 zł brutto miesięczny zysk wyniósłby około 75 zł. Osoby otrzymujące 4000 zł mogłyby liczyć na nieco ponad 100 zł więcej, a przy świadczeniu rzędu 5000 zł — około 126 zł na rękę.