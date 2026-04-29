Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Będą szokujące zmiany w waloryzacji emerytur? Są już konkretne wyliczenia

Będą szokujące zmiany w waloryzacji emerytur? Są już konkretne wyliczenia

29 kwietnia 2026, 08:04
Maja Retman
Maja Retman
Będą szokujące zmiany w waloryzacji emerytur? Są już konkretne wyliczenia, które mogą
Będą szokujące zmiany w waloryzacji emerytur? Są już konkretne wyliczenia, które mogą
Shutterstock
Shutterstock

Ledwie 5,3 procent, tyle w tym roku wyniosła waloryzacja emerytur. Była nieco niższa niż przed rokiem. To mało, a ma być jeszcze mniej, bo nadchodzi powrót groszowych uposażeń dla 10 milionów seniorów. Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych może ledwo przekroczyć 3 proc. Jeśli rządowe prognozy się sprawdzą, minimalna emerytura w przyszłym roku może wzrosnąć o… 57 zł na rękę. Wedle doniesień „Faktu” Resort rodziny nie wyklucza zmian w mechanizmie waloryzacji. W tym roku waloryzacja emerytur i rent wyniosła 5,3 proc. Była niższa niż przed rokiem, ale wciąż zauważalna. Problem w tym, że wszystko wskazuje na to, że to był jeden z lepszych scenariuszy, na jakie mogą liczyć seniorzy.

Rząd już pracuje nad kluczowym dokumentem

Nie chodzi o przypuszczenia, tylko o konkretne prace analityczne. Rząd prowadzi obecnie prace nad dokumentem „Projektem wieloletnich założeń makroekonomicznych na lata 2026–2030”. To właśnie w nim zapisane są prognozy dotyczące inflacji, wzrostu wynagrodzeń oraz PKB — czyli wskaźników, które bezpośrednio wpływają na wysokość przyszłej waloryzacji.

Jak ustalił portal money.pl, z założeń tego dokumentu wynika, że inflacja zarówno w tym, jak i w przyszłym roku ma wynieść około 2,5 proc. Jednocześnie realny wzrost wynagrodzeń ma sięgnąć 3,4 proc. Te dwie wartości, zgodnie z mechanizmem waloryzacji, przekładają się na wzrost świadczeń na poziomie około 3,18 proc. I tu zaczyna się problem.

Najniższa waloryzacja od lat

Taki poziom oznaczałby najskromniejszą waloryzację emerytur i rent od 2019 roku. Wyraźnie niższą niż tegoroczne 5,3 proc. Mechanizm jest prosty: niższa inflacja oznacza niższe podwyżki. Tyle że dla emerytów to żadna ulga, tylko ograniczenie wzrostu świadczeń.

Według informacji dziennika Fakt, w resorcie rodziny nie wyklucza się także zmian w samym mechanizmie waloryzacji. Na razie to sygnały, nie decyzje, ale kierunek jest czytelny.

Rok wyborczy bez dodatków

Warto też zauważyć kontekst polityczny. Przyszły rok będzie rokiem wyborów parlamentarnych. Mimo to dokument, nad którym pracuje rząd, nie zakłada żadnych dodatkowych „prezentów” dla seniorów — ani jednorazowych dodatków, ani ponadstandardowych podwyżek. To oznacza, że waloryzacja ma pozostać w pełni uzależniona od wskaźników ekonomicznych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Emerytury po waloryzacji w 2027 roku. Oto konkretne wyliczenia

Jeśli prognozy się sprawdzą, minimalna emerytura wzrośnie z 1 978,49 zł brutto do 2 041,60 zł brutto. Na rękę oznacza to wzrost o około 57 zł miesięcznie.

W przypadku innych świadczeń wygląda to podobnie. Konkretne wyliczenia publikuje „Fakt.” Dla przykładu, emerytura w wysokości 2000 zł brutto wzrosłaby o nieco ponad 58 zł netto. Przy 3000 zł brutto miesięczny zysk wyniósłby około 75 zł. Osoby otrzymujące 4000 zł mogłyby liczyć na nieco ponad 100 zł więcej, a przy świadczeniu rzędu 5000 zł — około 126 zł na rękę.

Źródło: INFOR
Infor.pl
PPK: Koniec z papierowymi wezwaniami, przedsiębiorcy dostaną je przez konto w systemie ZUS
29 kwi 2026

Przedsiębiorcy nie dostaną już papierowego wezwania do zawarcia umowy o zarządzanie pracowniczym planem kapitałowym. Rada Ministrów przyjęła projekt przepisów umożliwiający wysłanie takiego wezwania przez konto w systemie ZUS.
Będą szokujące zmiany w waloryzacji emerytur? Są już konkretne wyliczenia
29 kwi 2026

Ledwie 5,3 procent, tyle w tym roku wyniosła waloryzacja emerytur. Była nieco niższa niż przed rokiem. To mało, a ma być jeszcze mniej, bo nadchodzi powrót groszowych uposażeń dla 10 milionów seniorów. Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych może ledwo przekroczyć 3 proc. Jeśli rządowe prognozy się sprawdzą, minimalna emerytura w przyszłym roku może wzrosnąć o… 57 zł na rękę. Wedle doniesień „Faktu” Resort rodziny nie wyklucza zmian w mechanizmie waloryzacji. W tym roku waloryzacja emerytur i rent wyniosła 5,3 proc. Była niższa niż przed rokiem, ale wciąż zauważalna. Problem w tym, że wszystko wskazuje na to, że to był jeden z lepszych scenariuszy, na jakie mogą liczyć seniorzy.
Rząd reaguje na skutki programu CPN. Podatek od nadmiarowych zysków zasili budżet
29 kwi 2026

Rząd planuje wprowadzenie podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, aby zrekompensować ubytek dochodów budżetowych związany z wdrożeniem programu „Ceny Paliw Niżej”. Ministerstwo Finansów przyznaje jednak, że na ten moment nie da się określić, jak długo obowiązywać będą nowe rozwiązania.
Frankowy aneks pod lupą TSUE - kredyt złotowy zamieniony na frankowy. Adwokat: ten wyrok może otworzyć nowy rozdział sporów z bankami
28 kwi 2026

30 kwietnia 2026 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyda wyrok w polskiej sprawie C-246/25 Hańczynek, który może mieć istotne znaczenie dla tysięcy konsumentów posiadających kredyty przewalutowane z PLN na CHF na podstawie aneksów do umów. To segment sporów bankowych, który dotychczas pozostawał w cieniu klasycznych spraw frankowych, choć skala problemu jest realna. Jako pełnomocnik kredytobiorczyni w tej sprawie obserwuję, że rozstrzygnięcie może wykraczać daleko poza indywidualny interes stron. Trybunał odpowie bowiem na pytanie fundamentalne: jakie skutki prawne powinno wywoływać stwierdzenie abuzywności postanowień zawartych nie w samej umowie kredytu, lecz w późniejszym aneksie, który całkowicie zmienił jej charakter.

Ile trzeba mieć procent na maturze w 2026 r., aby zdać?
28 kwi 2026

Na ile procent trzeba napisać maturę w 2026 roku, aby ją zdać? Minimalny próg dotyczy tylko matury z przedmiotów obowiązkowych. Co istotne, nie ma wymaganego minimum przy przedmiotach dodatkowych, które są do wyboru.
Dożywotnie 290 zł co miesiąc. Pieniądze dla seniorów, o które nie wnioskuje się w ZUS
28 kwi 2026

Emeryci w Polsce mogą liczyć na dodatkowy zastrzyk gotówki, który nie pochodzi z ZUS. Świadczenie ratownicze, bo o nim mowa, po marcowej waloryzacji wzrosło i trafia do kolejnych grup zasłużonych seniorów. Jakie warunki muszą spełnić byli strażacy i ratownicy, aby do połowy maja cieszyć się wyższą wypłatą? Oto szczegóły.
ZUS RUD - korekta za okres wcześniejszy niż 30 miesięcy wstecz. Rozwiązanie przejściowe tylko do końca czerwca 2026 r.
28 kwi 2026

ZUS RUD i korekta umowy o dzieło za okres wcześniejszy niż 30 miesięcy wstecz - rozwiązanie przejściowe tylko do końca czerwca 2026 r. Można to zrobić, logując się na eZUS. Należy wybrać konto indywidualne, a następnie przejść do roli Ogólnej. Oto instrukcja kreatora korekty umowy o dzieło.
Aplikacja mObywatel chroni przed kradzieżą tożsamości. Najważniejsze narzędzia do ochrony danych osobowych
28 kwi 2026

Kradzieże danych zdarzają się coraz częściej. Choć firmy i instytucje mają obowiązek je chronić, wycieki nadal się zdarzają. W aplikacji mObywatel znajdują się narzędzia, które pomagają szybko zareagować i zabezpieczyć się przed skutkami wycieku danych osobowych użytkownika.

Planujesz zakup samochodu? Dobrze rozważ swój wybór, jeśli planujesz jeździć po mieście. Kolejne miasto wprowadza SCT
28 kwi 2026

Kolejne miasto wprowadza strefę czystego transportu. Będą okresy przejściowe, ale nie zmienia to faktu, że planując zakup samochodu, trzeba dokładnie rozważyć, dokąd będzie się chciało nim pojechać. Niektórych kierowców może czekać rozczarowanie.
Nowy sposób na 3600 zł dla emeryta. ZUS wskazuje na rekordowy trend. W 2026 roku seniorzy masowo wybierają tę drogę
28 kwi 2026

Praca na emeryturze przestaje być koniecznością, a staje się finansową strategią. Dzięki kolejnej podwyżce płacy minimalnej w 2026 roku, seniorzy mogą liczyć na co najmniej 3600 zł netto dodatku do domowego budżetu. ZUS bije rekordy - już niemal 900 tysięcy emerytów łączy pobieranie świadczenia z pracą.
