REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Podatki » Tego skarbówka nikomu nie daruje. Nie wszyscy wiedzą, że obowiązuje nowy, ważny limit. Fiskus nie ma litości

Tego skarbówka nikomu nie daruje. Nie wszyscy wiedzą, że obowiązuje nowy, ważny limit. Fiskus nie ma litości

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
13 maja 2026, 08:24
Maja Retman
Maja Retman
Tego skarbówka nikomu nie daruje. Obowiązuje nowy, ważny limit. Fiskus jest bezlitosny
Tego skarbówka nikomu nie daruje. Obowiązuje nowy, ważny limit. Fiskus jest bezlitosny
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Droższy prąd, rosnące ceny żywności i usług sprawiają, że coraz trudniej spiąć domowy budżet. W takiej sytuacji wielu Polaków szuka dodatkowych źródeł dochodu poza etatem. Popularnym rozwiązaniem staje się drobna działalność prowadzona bez rejestracji firmy. To wygodna i legalna forma dorabiania, ale tylko pod warunkiem przestrzegania ściśle określonych limitów. A te w 2026 roku znacząco się zmieniły.

rozwiń >

Rosnące koszty życia sprawiają, że etatowa pensja przestaje wystarczać. Kiedy rachunki się nie spinają, a domowy budżet zaczyna pękać w szwach, na popularności zyskują elastyczne formy zarabiania. Sprzedaż internetowa, drobne naprawy, korepetycje czy rękodzieło pozwalają dorobić bez konieczności wiązania się z pracodawcą.

REKLAMA

REKLAMA

W takich przypadkach często wybierana jest działalność nierejestrowana. To rozwiązanie umożliwia legalne uzyskiwanie dochodu bez zakładania firmy, bez składek ZUS i bez prowadzenia pełnej księgowości. Kluczowe jest jednak pilnowanie limitów przychodów. Ich przekroczenie automatycznie kończy możliwość korzystania z tej formy.

Zobacz również:

Ile można było zarobić wcześniej?

Jeszcze do niedawna przepisy opierały się na miesięcznym limicie przychodów.– Zgodnie z ustawowymi regulacjami nie trzeba rejestrować swojej działalności, jeśli miesięcznie osiąga z niej przychody niższe niż 75 proc. płacy minimalnej – wyjaśniał Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy w inFakt.

W 2025 roku płaca minimalna wynosiła 4 666 zł, co oznaczało miesięczny limit na poziomie 3 499,50 zł. – W konsekwencji w ubiegłym roku można było zarobić nawet 41 994 zł bez rejestrowania działalności – wskazywał Juszczyk.

REKLAMA

Ekspert zwracał uwagę, że największą zaletą tej formy działalności są ograniczone formalności i brak obowiązku opłacania składek ZUS. – Co do zasady, bo jednak przy usługach, należy je odprowadzać – zaznacza Juszczyk. – Działalność taka podlega opodatkowaniu i rozliczeniu w zeznaniu rocznym według skali podatkowej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Obowiązuje jeden bezwzględny warunek

Choć działalność nierejestrowana daje sporą swobodę, obowiązuje jeden bezwzględny warunek. – Przychody miesięczne nie mogą przekroczyć wyznaczonego limitu – przypomina Piotr Juszczyk.

Jednocześnie możliwe jest uwzględnianie kosztów uzyskania przychodu. – Osiągając maksymalny przychód miesięczny i na przykład koszty rzędu 1 000 zł, de facto dochód będzie w kwocie wolnej od podatku, a więc w 30 tys. A tym samym nie zapłacimy podatku – tłumaczy ekspert.

W jego ocenie taka forma działalności najlepiej sprawdza się jako sposób na dorobienie do pensji lub przetestowanie pomysłu na biznes. – W mojej ocenie jest to dobry sposób na drobny zarobek, na przykład przy etacie lub na wypróbowanie działalności – dodaje.

Zobacz również:

Limit jest liczony inaczej. Zmiany w 2026 roku

Rok 2026 przyniósł istotną zmianę w zasadach prowadzenia działalności nierejestrowanej. Zmieniono nie tylko wysokość limitu, ale również sposób jego rozliczania. Zamiast limitu miesięcznego wprowadzono limit kwartalny. Obecnie przychody nie mogą przekroczyć 225 proc. minimalnego wynagrodzenia w żadnym kwartale. Przy płacy minimalnej wynoszącej 4 806 zł oznacza to limit 10 813,50 zł na kwartał.

Nowe zasady dają większą elastyczność. Możliwe jest osiąganie wyższych przychodów w jednym miesiącu i niższych w kolejnych, o ile łączna suma kwartalna nie przekroczy dopuszczalnego progu.

Nie każdy może prowadzić działalność nierejestrowaną

Warunkiem jest brak prowadzenia działalności gospodarczej przez ostatnie 60 miesięcy. Do tego okresu wlicza się także czas zawieszenia firmy. Oznacza to, że osoba, która formalnie miała zawieszoną działalność przez pięć lat i faktycznie jej nie prowadziła, nadal może skorzystać z tej uproszczonej formy zarabiania. W 2026 roku ta zasada pozostała bez zmian.

Są duże ułatwienia

Brak konieczności rejestracji działalności w CEIDG, brak zgłoszeń do GUS czy urzędu skarbowego oraz brak obowiązku opłacania zaliczek na podatek dochodowy to duże ułatwienia. Nie oznacza to jednak pełnej dowolności. W określonych sytuacjach trzeba prowadzić ewidencję sprzedaży, posiadać kasę fiskalną lub wystawić fakturę na żądanie klienta. Dochody należy również wykazać w rocznym zeznaniu PIT-36.

Zobacz również:

Przekroczenie limitu. Co dalej

Moment przekroczenia limitu przychodów oznacza koniec działalności nierejestrowanej. Od tego dnia podatnik ma siedem dni na zarejestrowanie firmy w CEIDG. Po dokonaniu rejestracji zaczynają obowiązywać wszystkie standardowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej, w tym opłacanie składek ZUS i pełne rozliczenia podatkowe. W praktyce oznacza to jedno. Dorabianie bez firmy jest możliwe, ale tylko do określonej granicy. Po jej przekroczeniu fiskus przestaje traktować taką aktywność jako „drobne zajęcie”.

Powiązane
Ponad 100 tysięcy złotych dla małżeństwa, 50 tysięcy dla singli. Trzeba spełnić tylko ten jeden warunek
Ponad 100 tysięcy złotych dla małżeństwa, 50 tysięcy dla singli. Trzeba spełnić tylko ten jeden warunek
Wprowadzili zmiany we wdowiej rencie. Świadczenie po nowemu i z podwyżką. Oto dokładne wyliczenia
Wprowadzili zmiany we wdowiej rencie. Świadczenie po nowemu i z podwyżką. Oto dokładne wyliczenia
Macie umowę o pracę? Przysługuje wam dodatkowa wypłata. To duży zastrzyk gotówki. Czy o te pieniądze trzeba się upomnieć?
Macie umowę o pracę? Przysługuje wam dodatkowa wypłata. To duży zastrzyk gotówki. Czy o te pieniądze trzeba się upomnieć?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Problem z limitem kredytowym? Rozwiązaniem może być ubezpieczenie nadwyżkowe
13 maja 2026

Coraz bardziej dojrzała polska gospodarka zaczyna mieć problemy z ograniczeniami limitów kredytowych i to mimo dobrej kondycji finansowej kontrahentów. Firmy, które do rozwinięcia skrzydeł potrzebują kredytów napotykają na ekonomiczne bariery. Dlatego rośnie potrzeba rozszerzania ochrony ubezpieczeniowej ponad poziom oferowany w ramach podstawowych polis ubezpieczenia należności handlowych.
Wyższy zasiłek dla bezrobotnych po 50. roku życia z 20-letnim stażem od czerwca 2026. Przez ile dni przysługuje i kto dostanie 120% świadczenia?
13 maja 2026

Od 1 czerwca 2026 roku wzrośnie podstawowy zasiłek dla bezrobotnych. To ważna informacja dla wszystkich osób zarejestrowanych w urzędzie pracy, ale szczególnie dla jednej grupy. Osoby po 50. roku życia, które mają co najmniej 20-letni staż pracy, mogą otrzymywać nie tylko wyższe świadczenie, lecz także pobierać je dłużej. Nie każdy jednak dostanie pieniądze automatycznie. Urząd pracy sprawdzi zarówno staż, jak i okres zatrudnienia oraz opłacane składki.
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa – wyższe limity rekompensat i nowe terminy składania wniosków już obowiązują
13 maja 2026

11 maja 2026 roku prezydent Karol Nawrocki złożył podpis pod nowelizacją ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa – i nowe przepisy weszły w życie już następnego dnia. To domknięcie procesu legislacyjnego, który opisywaliśmy w momencie głosowania sejmowego pod koniec kwietnia. Zmiany są realne i odczuwalne: maksymalna rekompensata dla grup producentów rolnych, organizacji producentów i spółdzielni rolniczych skoczyła z 50 tys. euro do 300 tys. euro w okresie trzech lat. Wprowadzono też drugi roczny termin składania wniosków. Kto może skorzystać, jak i kiedy złożyć wniosek – wyjaśniamy krok po kroku.
Pakiet „Ceny Paliw Niżej” zostanie przedłużony! Do kiedy?
13 maja 2026

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański poinformował w środę, że rząd przedłuży obowiązywanie pakietu „Ceny Paliw Niżej” do końca maja. Program obejmuje niższe stawki VAT i akcyzy na paliwa oraz mechanizm ustalający maksymalne ceny wybranych rodzajów paliw.

REKLAMA

Koniec egzaminu ósmoklasisty. Od wyników zależy przyjęcie ucznia do szkoły ponadpodstawowej
13 maja 2026

Zakończył się egzamin dla ósmoklasisty z języka obcego. To był trzeci, ostatni z egzaminów, które w tym tygodniu pisali uczniowie VIII klas szkół podstawowych.
Czy CKE może zmienić wynik egzaminu ósmoklasisty? Zasady i terminy w 2026 roku
13 maja 2026

Uczniowie i rodzice mają prawo wzglądu do sprawdzonej pracy egzaminacyjnej i do zweryfikowania wyniku. Może się zdarzyć, że przy ponownej ocenie okaże się, że uczeń powinien uzyskać wyższą liczbę punktów. Wówczas dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej zmieni wynik. Jak wygląda procedura krok po kroku? Oto najważniejsze zasady i terminy obowiązujące w 2026 roku.
Ósmoklasiści już po egzaminie. Teraz pozostaje czekać. Tego egzaminu nie można nie zdać, ale czy to oznacza, że nie ma czym się martwić?
13 maja 2026

Gdy egzamin się kończy, a stres opada, pojawia się pytanie, co dalej? Nie każdemu poszło tak, jak sobie tego życzył i jak planował. Ale przecież egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Czy jest więc czym się martwić?
200 mln osób mogłoby mieszkać w Polsce. Eksperci pokazują przyczyny miliardowych strat
13 maja 2026

Terenów pod zabudowę mieszkaniową mamy w Polsce tyle, że mogłoby tam zamieszkać nawet 200 mln osób - zauważają eksperci. Rozrastają się kosztem łąk, lasów czy mokradeł. Kwestie niekontrolowanej zabudowy mają uregulować plany ogólne gmin. Eksperci zachęcają do udziału w konsultacjach społecznych przy ich tworzeniu.

REKLAMA

Lekarze z Ukrainy tracą prawo wykonywania zawodu. Muszą znać język polski
13 maja 2026

Lekarze spoza Unii Europejskiej do 1 maja 2026 r. mieli obowiązek potwierdzić znajomość języka polskiego. Tym z nich, którzy nie spełnili ustawowych wymogów w wyznaczonym terminie, będą wygaszane warunkowe prawa wykonywania zawodu.
Nastawienie ma znaczenie. O zmianie z adaptacją w tle
13 maja 2026

Zmiana stała się codziennym elementem rzeczywistości — nie epizodem, lecz warunkiem funkcjonowania. W świecie, który przyspieszył, utracił dawną przewidywalność i podważył znane struktury, umiejętność adaptacji przestaje być atutem. Staje się kompetencją fundamentalną. I od tej kompetencji z książka Andrei Clarke w tle 20 maja będziemy dyskutować w naszym studio wideo. Szczegóły już niebawem.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA