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Urodziłeś się w latach 1950-1965? ZUS może wypłacać Ci za małe pieniądze

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10 lipca 2026, 13:32
Anna Kot
Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
emeryci, seniorzy, dokument, kalkulator
Wyższa emerytura dla roczników 1950-1965. Tysiące seniorów może zyskać nawet kilkaset złotych
Shutterstock

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ZUS wypłaca Ci zaniżoną emeryturę? Jeśli pracowałeś przed 1999 rokiem i urodziłeś się w latach 1950-1965, masz teraz ogromną szansę na wyższe świadczenie. Wszystko przez błędy w dokumentacji oraz nowe tablice trwania życia. Wyjaśniamy, jak odzyskać należne pieniądze.

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Dlaczego te roczniki są kluczowe?

Osoby urodzone w tym przedziale to tzw. "roczniki przejściowe". Ich emerytura w dużej mierze zależy od kapitału początkowego - czyli odtworzonej kwoty składek za lata pracy przed 1999 rokiem, gdy nie było jeszcze indywidualnych kont w ZUS. Problem polega na tym, że w latach 90. wiele archiwów zakładowych uległo zniszczeniu. Jeśli przy wyliczaniu emerytury ZUS przyjął Ci za tamte lata "płacę zerową" lub minimalną z powodu braku druku Rp-7, Twoje dzisiejsze świadczenie jest zaniżone.

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Cyfryzacja archiwów - łatwiejszy dostęp do dokumentów

W 2026 roku odnalezienie dokumentów płacowych jest łatwiejsze niż kiedyś, choć proces nie jest w pełni zautomatyzowany. Kluczowe jest skorzystanie z Bazy Zlikwidowanych Zakładów Pracy (dostępnej na stronie ZUS i archiwów państwowych). Wiele prywatnych firm przechowujących akta zdigitalizowało swoje spisy, co pozwala szybciej ustalić, gdzie fizycznie znajdują się Twoje listy płac.

Pułapka tabel GUS. Czy warto przeliczać emeryturę?

Kluczem do wysokości emerytury jest tablica średniego dalszego trwania życia. GUS publikuje ją co roku pod koniec marca.

  • Dla osób już będących na emeryturze: Możesz wnioskować o przeliczenie kapitału początkowego, jeśli dostarczysz nowe dowody (np. odnalezione świadectwa pracy lub legitymację ubezpieczeniową).
  • Dla osób dorabiających: Jeśli pracujesz na emeryturze, raz w roku możesz złożyć wniosek o doliczenie składek, co podwyższy Twoje świadczenie.

Waloryzacja 2026 - dlaczego maj to dobry moment?

Jesteśmy po marcowej waloryzacji świadczeń. W 2026 roku, ze względu na wskaźniki z lat ubiegłych, kapitał na kontach ZUS znacząco wzrósł. Osoby, które zdecydowały się przejść na emeryturę w drugim kwartale 2026 roku, korzystają z tzw. waloryzacji rocznej i kwartalnej, co często daje wynik korzystniejszy o kilkanaście procent w stosunku do osób z początku roku.

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Jak złożyć wniosek przez PUE ZUS (krok po kroku)?

Nie musisz stać w kolejkach. Wykorzystaj portal PUE ZUS (często nazywany e-ZUS):

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  1. Zaloguj się przez Profil Zaufany lub aplikację mObywatel.
  2. Przejdź do panelu "Świadczeniobiorca".
  3. Wybierz formularz ERPO (Wniosek o ponowne obliczenie świadczenia).
  4. Jeśli masz skany nowych dokumentów (np. legitymacji ubezpieczeniowej z wpisami o zarobkach), możesz dołączyć je jako załączniki, ale pamiętaj, że ZUS może wezwać Cię do okazania oryginałów.
  5. Podpisz wniosek elektronicznie. Decyzja powinna zapaść w ciągu 30 dni.

Lista kontrolna. Co przygotować?

Legitymacja ubezpieczeniowa:

  • Zielona książeczka to często "złoty bilet" - zawarte w niej wpisy o zarobkach są dla ZUS wiarygodne nawet bez druku Rp-7.
  • Książeczka wojskowa - okres służby zasadniczej jest okresem składkowym.
  • Odpisy aktów urodzenia dzieci - ważne dla kobiet - okresy opieki nad dzieckiem (urlopy wychowawcze) podnoszą kapitał początkowy.
  • Informacja o studiach - dyplom ukończenia studiów wyższych (przed 1999 roku) pozwala doliczyć okresy nieskładkowe.

ZUS rzadko przelicza kapitał początkowy automatycznie z urzędu. Jeśli uważasz, że Twoje lata pracy przed 1999 rokiem nie zostały w pełni uwzględnione, musisz złożyć wniosek sam.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

  1. Czy przeliczenie może obniżyć emeryturę? Nie. Jeśli z nowych wyliczeń wyjdzie niższa kwota, ZUS będzie kontynuował wypłatę dotychczasowego, wyższego świadczenia.
  2. Kiedy najlepiej złożyć wniosek? Jeśli masz nowe dokumenty - jak najszybciej. Jeśli chcesz przeliczyć składki z pracy na emeryturze - po zakończeniu roku kalendarzowego lub po ustaniu zatrudnienia.

Dlaczego roczniki 1950-1965 mogą mieć zaniżoną emeryturę z ZUS?

Osoby urodzone w latach 1950-1965 to "roczniki przejściowe". Emerytura zależy od kapitału początkowego, a "płaca zerowa" lub minimalna przyjęta za lata pracy przed 1999 rokiem z powodu braku druku Rp-7 może zaniżać świadczenie.

Gdzie w 2026 roku szukać dokumentów płacowych do przeliczenia kapitału początkowego w ZUS?

Kluczowe jest skorzystanie z Bazy Zlikwidowanych Zakładów Pracy dostępnej na stronie ZUS i archiwów państwowych. Prywatne firmy przechowujące akta zdigitalizowały część spisów, co ułatwia ustalenie miejsca przechowywania list płac.

Jakie dokumenty warto przygotować do przeliczenia kapitału początkowego w ZUS?

Warto przygotować legitymację ubezpieczeniową z wpisami o zarobkach, książeczkę wojskową, odpisy aktów urodzenia dzieci oraz dyplom ukończenia studiów wyższych przed 1999 roku. Dokumenty te mogą potwierdzać okresy składkowe lub nieskładkowe.

Jak złożyć wniosek ERPO przez PUE ZUS o ponowne obliczenie świadczenia?

Należy zalogować się przez Profil Zaufany lub aplikację mObywatel, przejść do panelu "Świadczeniobiorca", wybrać formularz ERPO i dołączyć skany nowych dokumentów. Wniosek podpisuje się elektronicznie, a decyzja powinna zapaść w ciągu 30 dni.

Czy przeliczenie kapitału początkowego może obniżyć emeryturę wypłacaną przez ZUS?

Nie. Jeśli z nowych wyliczeń wyjdzie niższa kwota, ZUS będzie kontynuował wypłatę dotychczasowego, wyższego świadczenia.

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Źródło: INFOR
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