REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » To koniec abonamentu RTV w Polsce? Nadchodzi nowa opłata. Ile wyniesie i kto zapłaci?

To koniec abonamentu RTV w Polsce? Nadchodzi nowa opłata. Ile wyniesie i kto zapłaci?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
04 maja 2026, 15:00
Anna Kot
Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
telewizja, pilot, tv, RTV, abonament RTV, gotówka, pieniądze
To koniec abonamentu RTV w Polsce? Nadchodzi nowa opłata. Ile wyniesie i kto zapłaci?
marekfromrzeszow
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Tradycyjny abonament RTV, kojarzony z uciążliwymi kontrolami i rejestracją telewizorów, jest na ostatniej prostej. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pracuje nad nową ustawą medialną, która ma całkowicie zmienić sposób finansowania TVP i Polskiego Radia. Zmiany są nieuniknione, bo obecny system jest nieszczelny i archaiczny.

rozwiń >

Dlaczego abonament RTV zniknie?

Obecny system, choć uznawany za archaiczny, wciąż opiera się na fizycznym posiadaniu odbiornika. W dobie smartfonów i streamingu definicja "telewizora" jest całkowicie nieprzystająca do realiów, a ściągalność opłat - mimo drastycznych kar i blokad kont bankowych- nadal jest niska. Rząd od lat deklaruje chęć wprowadzenia systemu, który byłby:

REKLAMA

REKLAMA

  • Powszechny - doliczany automatycznie do podatku każdego obywatela.
  • Technologicznie neutralny - płatny bez względu na to, czy oglądamy treści na ekranie 75-calowym, czy na tablecie.
  • Realnie tańszy - obiecana stawka (ok. 8-9 zł) byłaby ponad trzykrotnie niższa niż obecny abonament, który w 2026 roku wynosi już 30,50 zł miesięcznie.

Opłata audiowizualna zamiast abonamentu RTV

Najbardziej prawdopodobnym następcą jest opłata audiowizualna. W przeciwieństwie do abonamentu nie będzie ona wymagała rejestracji urządzenia na poczcie.

Jak będziemy płacić opłatę audiowizualną?

Rozważane są obecnie dwa główne warianty poboru daniny:

  1. Dopisanie do rachunku za prąd - opłata byłaby pobierana automatycznie przez dostawców energii. To rozwiązanie budzi jednak kontrowersje prawne i techniczne.
  2. Opłata przy rozliczeniu PIT/CIT - to obecnie faworyt ekspertów. Podatek byłby doliczany do rocznego zeznania podatkowego. Dzięki temu objąłby niemal każdego dorosłego Polaka i każdą firmę.

Ile wyniesie nowa opłata audiowizualna?

Z zapowiedzi wynika, że nowa danina ma być mniej dotkliwa dla portfela niż obecny abonament. Mówi się o kwocie w granicach 8-9 złotych miesięcznie.

REKLAMA

  • Przy płatności rocznej z podatkiem PIT byłoby to około 100-108 zł rocznie.
  • Dla porównania: dzisiaj roczny abonament za telewizor to koszt blisko 300 zł (przy braku zniżek).

Kto zostanie zwolniony z płacenia opłaty audiowizualnej?

Nowy system ma zachować szeroki katalog zwolnień. Prawdopodobnie za media publiczne nadal nie zapłacą:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • Seniorzy powyżej 75. roku życia (lub 60. roku życia z niską emeryturą).
  • Osoby z I grupą inwalidzką.
  • Kombatanci i inwalidzi wojenni.
  • Osoby o najniższych dochodach.

Kiedy wejdą zmiany? Kiedy opłata audiowizualna wejdzie w życie?

Prace nad nową ustawą medialną trwają. Choć pierwsze zapowiedzi mówiły o 2025 roku, bardziej realistycznym terminem wdrożenia nowego systemu jest 2026 lub 2027 rok. Do tego czasu obowiązują stare zasady - jeśli masz zarejestrowany odbiornik, nadal musisz opłacać abonament, aby uniknąć kary i egzekucji komorniczej. Do czasu wejścia w życie nowej ustawy, kontrole Poczty Polskiej nadal są legalne, a zaległości w abonamencie mogą skutkować zajęciem konta bankowego.

Jakie są stawki kar za brak abonamentu w 2026 roku?

Kara za używanie niezarejestrowanego odbiornika RTV wynosi 915 zł, co stanowi 30-krotność miesięcznej stawki abonamentowej (30,50 zł), a w przypadku samego radia jest to 285 zł. Mimo zapowiedzi reformy systemu i wprowadzenia opłaty audiowizualnej, kontrolerzy Poczty Polskiej wciąż egzekwują przepisy na dotychczasowych zasadach, nakładając dodatkowo obowiązek spłaty zaległości do 5 lat wstecz. Urząd Skarbowy w 2026 roku działa jeszcze sprawniej, wykorzystując systemy teleinformatyczne do automatycznego blokowania rachunków bankowych dłużników lub potrącania należności z nadpłat podatku dochodowego.

Jak skutecznie wyrejestrować odbiornik przed wejściem nowej opłaty?

W obliczu planowanego przejścia na opłatę powszechną, powiązaną z numerem PESEL lub NIP zamiast posiadania sprzętu, kluczowe jest formalne zamknięcie starego konta abonenckiego, aby uniknąć dublowania opłat. Aby skutecznie wyrejestrować odbiornik, należy złożyć formularz "Zgłoszenie zmiany danych" w placówce Poczty Polskiej lub przez portal e-abonament, dołączając oświadczenie o braku urządzenia zdolnego do natychmiastowego odbioru sygnału (np. w wyniku utylizacji lub demontażu tunera). Formalności należy dopełnić do ostatniego dnia miesiąca, by opłata przestała naliczać się od kolejnego okresu, pamiętając o bezwzględnym zachowaniu papierowego potwierdzenia z datownikiem - w 2026 roku pozostaje ono jedynym skutecznym dowodem w przypadku błędnego wszczęcia egzekucji przez Urząd Skarbowy.

Czy posiadanie smartfona zmusza do płacenia opłaty w 2026 roku?

W maju 2026 roku sytuacja prawna jest klarowna dzięki ujednoliconemu orzecznictwu i nowym wytycznym Ministerstwa Kultury:

  • Obecny system (Abonament RTV): Posiadanie smartfona, tabletu czy laptopa wciąż nie jest podstawą do naliczenia kary ani obowiązku płacenia abonamentu. Zgodnie z linią orzeczniczą, urządzenia wielofunkcyjne nie są „odbiornikami” w rozumieniu starej ustawy, ponieważ ich głównym przeznaczeniem nie jest odbiór sygnału radiowo-telewizyjnego.
  • Nadchodzący system (Opłata audiowizualna): W przypadku wejścia w życie nowej daniny (planowanego na 2027 rok), kwestia posiadania smartfona traci znaczenie. Nowa opłata będzie powszechna i powiązana z osobą (PESEL), a nie ze sprzętem. Oznacza to, że każdy podatnik zapłaci ją automatycznie (np. przy rozliczeniu PIT lub w rachunku za prąd), bez względu na to, czy korzysta z tradycyjnego telewizora, czy aplikacji mobilnych.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Ile wyniesie nowa opłata audiowizualna według zapowiedzi?

Mówi się o kwocie w granicach 8-9 złotych miesięcznie. Przy płatności rocznej z podatkiem PIT byłoby to około 100-108 zł rocznie.

Kto zostanie zwolniony z płacenia opłaty audiowizualnej?

Nowy system ma zachować szeroki katalog zwolnień. Prawdopodobnie nadal nie zapłacą seniorzy powyżej 75. roku życia (lub 60. roku życia z niską emeryturą), osoby z I grupą inwalidzką, kombatanci i inwalidzi wojenni oraz osoby o najniższych dochodach.

Jakie są stawki kar za brak abonamentu RTV w 2026 roku?

Kara za używanie niezarejestrowanego odbiornika RTV wynosi 915 zł, a w przypadku samego radia 285 zł. Kontrolerzy Poczty Polskiej nakładają obowiązek spłaty zaległości do 5 lat wstecz. Urząd Skarbowy w 2026 roku automatycznie blokuje rachunki lub potrąca z nadpłat PIT.

Jak skutecznie wyrejestrować odbiornik przed wejściem opłaty audiowizualnej?

Złóż formularz "Zgłoszenie zmiany danych" w placówce Poczty Polskiej lub przez portal e-abonament, dołączając oświadczenie o braku urządzenia zdolnego do natychmiastowego odbioru sygnału. Zrób to do końca miesiąca i zachowaj papierowe potwierdzenie z datownikiem.

Czy posiadanie smartfona zmusza do płacenia abonamentu RTV w maju 2026 roku?

Nie. Posiadanie smartfona, tabletu czy laptopa wciąż nie jest podstawą do naliczenia kary ani obowiązku płacenia abonamentu RTV. Urządzenia wielofunkcyjne nie są "odbiornikami" w rozumieniu starej ustawy, ponieważ ich głównym przeznaczeniem nie jest odbiór sygnału radiowo-telewizyjnego.

Powiązane
Wypłata 800 plus w maju 2026. ZUS zmienił terminy
Wypłata 800 plus w maju 2026. ZUS zmienił terminy
Wrześniowe
Wrześniowe "czternastki" pod znakiem zapytania. Sprawdź, czy ZUS nie skreślił Cię z listy
13. emerytura w 2027 r. może wynieść ok. 2040 zł brutto. Wszystko zależy od marcowej waloryzacji
13. emerytura w 2027 r. może wynieść ok. 2040 zł brutto. Wszystko zależy od marcowej waloryzacji
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Maj 2026: co za profity dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny
04 maja 2026

W 2026 roku Karta Dużej Rodziny to już nie tylko dokument uprawniający do zniżek handlowych i komunikacyjnych. Dzięki powiązaniu z ustawą o rynku pracy KDR stała się ważnym narzędziem wspierającym aktywizację zawodową rodziców z wielodzietnych rodzin. Przepisy mają przeciwdziałać wykluczaniu tych osób z rynku pracy i uznawać specyfikę ich sytuacji. Zatem: co za profity dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny w maju 2026 r.?
Matura z jęz. polskiego: Temat nr 1): Wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość". Temat nr 2: Kiedy jest ważne dla człowieka, jak postrzegają go inni"
04 maja 2026

Temat na maturze z języka polskiego: 1) "Wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość" oraz 2) "Kiedy jest ważne dla człowieka, jak postrzegają go inni". Takie były do wyboru tematy wypracowań na poniedziałkowym egzaminie pisemnym z języka polskiego - przekazali maturzyści z XVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Warszawie.
518 zł premii czy dodatku stażowego, także w maju. Sprawdź dla kogo i kiedy [obwieszczenie MRPiPS w mocy]
04 maja 2026

Od czerwca 2025 roku weszły w życie całkowicie nowe przepisy regulujące kwestię staży, które zostały ustanowione poprzez ustawę o rynku pracy i służbach zatrudnienia, to już niemal rok obowiązywania regulacji. Co ważne, nie chodzi tu o tzw. stażowe - jako zaliczanie okresów pracy. Najbardziej istotnym elementem regulacji jest wprowadzenie świadczenia w postaci comiesięcznej premii wynoszącej 518 złotych za każdy miesiąc realizacji stażu. Te przepisy pozostają wciąż w mocy, zatem w maju 2026 r. też należy się 518 zł premii czy tzw. dodatku stażowego.
Kredyty frankowe 2026 – co zmieniły kwietniowe wyroki TSUE w sytuacji prawnej kredytobiorców
04 maja 2026

W kwietniu 2026 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał kilka bardzo istotnych wyroków dla polskich kredytobiorców. Przeważająca część wyroków dotyczyła kredytów indeksowanych lub denominowanych, potocznie nazywanych frankowymi, choć analogiczna problematyka odnosi się do kredytów powiązanych z innymi walutami obcymi (euro, dolar amerykański) a wyrok TSUE z 23 kwietnia 2026 r. dotyczył kredytów konsumenckich.

REKLAMA

PIP z nowymi uprawnieniami: co to oznacza dla pracodawców w praktyce?
04 maja 2026

Reforma Państwowej Inspekcji Pracy, która zacznie obowiązywać od 8 lipca 2026 r., jest jedną z najbardziej znaczących zmian w obszarze nadzoru nad legalnością zatrudnienia w ostatnich latach. Choć projekt wzbudzał istotne kontrowersje i był czasowo wstrzymany, ostatecznie ustawodawca zdecydował się na wzmocnienie realnych kompetencji PIP – szczególnie w kontekście umów cywilnoprawnych i współpracy B2B.
Matura polski 2026: arkusze, przecieki, tematy wypracowań
04 maja 2026

Na platformie X można już znaleźć arkusze maturalne z języka polskiego. Są pierwsze przecieki. Jakie tematy wypracowań były w 2026 r. na maturze z podstawowego języka polskiego?
Coraz więcej zwolnień lekarskich z kodami „F”. Co dla pracownika oznacza taki dokument?
04 maja 2026

Polacy chorują coraz częściej i coraz dłużej. Tak wynika z ostatnich danych opublikowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Niepokoi zwłaszcza rosnąca liczba zwolnień lekarskich z powodu zaburzeń psychicznych (kody „F”). Jakie choroby oznaczamy takim symbolem? Co powinien wiedzieć pracownik?
Listonosz już nie zapuka i nie zostawi awizo – rewolucja w doręczeniach już trwa. Co musisz wiedzieć?
04 maja 2026

W 2026 roku papierowe listy z urzędów stały się rzadkością – przynajmniej dla tych, którzy mają aktywną skrzynkę e-Doręczeń. E-Doręczenia są dziś podstawowym kanałem komunikacji podmiotów publicznych z obywatelami i firmami, o ile przepisy szczególne nie przewidują innych form doręczeń. Zmiana już obowiązuje od ponad czterech miesięcy – czas sprawdzić, czy jesteś gotowy i czy wszystko masz ustawione poprawnie.

REKLAMA

Matura matematyka 2026: kiedy i o której godzinie się zaczyna? Ile trwa egzamin?
04 maja 2026

Matura z matematyki 2026: kiedy i o której godzinie zaczyna się egzamin w terminie podstawowym? Ile trwa egzamin podstawowy, a ile rozszerzony z matematyki?
Darmowe przejazdy dla seniorów w 2026 roku. Nie tylko po 70-tce. Sprawdź, gdzie wystarczy dowód
04 maja 2026

Większość seniorów w Polsce czeka na magiczną barierę 70 lat, by przestać płacić za bilety. Okazuje się jednak, że w wielu miastach darmowa komunikacja miejska przysługuje znacznie wcześniej. Co więcej, aby uniknąć mandatu, nie potrzebujesz skomplikowanych zaświadczeń - wystarczy jeden dokument w portfelu.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA