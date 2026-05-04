To koniec abonamentu RTV w Polsce? Nadchodzi nowa opłata. Ile wyniesie i kto zapłaci?

Tradycyjny abonament RTV, kojarzony z uciążliwymi kontrolami i rejestracją telewizorów, jest na ostatniej prostej. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pracuje nad nową ustawą medialną, która ma całkowicie zmienić sposób finansowania TVP i Polskiego Radia. Zmiany są nieuniknione, bo obecny system jest nieszczelny i archaiczny.

rozwiń >

Dlaczego abonament RTV zniknie?

Obecny system, choć uznawany za archaiczny, wciąż opiera się na fizycznym posiadaniu odbiornika. W dobie smartfonów i streamingu definicja "telewizora" jest całkowicie nieprzystająca do realiów, a ściągalność opłat - mimo drastycznych kar i blokad kont bankowych- nadal jest niska. Rząd od lat deklaruje chęć wprowadzenia systemu, który byłby:

REKLAMA

REKLAMA

Powszechny - doliczany automatycznie do podatku każdego obywatela.

Technologicznie neutralny - płatny bez względu na to, czy oglądamy treści na ekranie 75-calowym, czy na tablecie.

Realnie tańszy - obiecana stawka (ok. 8-9 zł) byłaby ponad trzykrotnie niższa niż obecny abonament, który w 2026 roku wynosi już 30,50 zł miesięcznie.

Opłata audiowizualna zamiast abonamentu RTV

Najbardziej prawdopodobnym następcą jest opłata audiowizualna. W przeciwieństwie do abonamentu nie będzie ona wymagała rejestracji urządzenia na poczcie.

Jak będziemy płacić opłatę audiowizualną?

Rozważane są obecnie dwa główne warianty poboru daniny:

Dopisanie do rachunku za prąd - opłata byłaby pobierana automatycznie przez dostawców energii. To rozwiązanie budzi jednak kontrowersje prawne i techniczne. Opłata przy rozliczeniu PIT/CIT - to obecnie faworyt ekspertów. Podatek byłby doliczany do rocznego zeznania podatkowego. Dzięki temu objąłby niemal każdego dorosłego Polaka i każdą firmę.

Ile wyniesie nowa opłata audiowizualna?

Z zapowiedzi wynika, że nowa danina ma być mniej dotkliwa dla portfela niż obecny abonament. Mówi się o kwocie w granicach 8-9 złotych miesięcznie.

REKLAMA

Przy płatności rocznej z podatkiem PIT byłoby to około 100-108 zł rocznie.

Dla porównania: dzisiaj roczny abonament za telewizor to koszt blisko 300 zł (przy braku zniżek).

Kto zostanie zwolniony z płacenia opłaty audiowizualnej?

Nowy system ma zachować szeroki katalog zwolnień. Prawdopodobnie za media publiczne nadal nie zapłacą:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Seniorzy powyżej 75. roku życia (lub 60. roku życia z niską emeryturą).

Osoby z I grupą inwalidzką.

Kombatanci i inwalidzi wojenni.

Osoby o najniższych dochodach.

Kiedy wejdą zmiany? Kiedy opłata audiowizualna wejdzie w życie?

Prace nad nową ustawą medialną trwają. Choć pierwsze zapowiedzi mówiły o 2025 roku, bardziej realistycznym terminem wdrożenia nowego systemu jest 2026 lub 2027 rok. Do tego czasu obowiązują stare zasady - jeśli masz zarejestrowany odbiornik, nadal musisz opłacać abonament, aby uniknąć kary i egzekucji komorniczej. Do czasu wejścia w życie nowej ustawy, kontrole Poczty Polskiej nadal są legalne, a zaległości w abonamencie mogą skutkować zajęciem konta bankowego.

Jakie są stawki kar za brak abonamentu w 2026 roku?

Kara za używanie niezarejestrowanego odbiornika RTV wynosi 915 zł, co stanowi 30-krotność miesięcznej stawki abonamentowej (30,50 zł), a w przypadku samego radia jest to 285 zł. Mimo zapowiedzi reformy systemu i wprowadzenia opłaty audiowizualnej, kontrolerzy Poczty Polskiej wciąż egzekwują przepisy na dotychczasowych zasadach, nakładając dodatkowo obowiązek spłaty zaległości do 5 lat wstecz. Urząd Skarbowy w 2026 roku działa jeszcze sprawniej, wykorzystując systemy teleinformatyczne do automatycznego blokowania rachunków bankowych dłużników lub potrącania należności z nadpłat podatku dochodowego.

Jak skutecznie wyrejestrować odbiornik przed wejściem nowej opłaty?

W obliczu planowanego przejścia na opłatę powszechną, powiązaną z numerem PESEL lub NIP zamiast posiadania sprzętu, kluczowe jest formalne zamknięcie starego konta abonenckiego, aby uniknąć dublowania opłat. Aby skutecznie wyrejestrować odbiornik, należy złożyć formularz "Zgłoszenie zmiany danych" w placówce Poczty Polskiej lub przez portal e-abonament, dołączając oświadczenie o braku urządzenia zdolnego do natychmiastowego odbioru sygnału (np. w wyniku utylizacji lub demontażu tunera). Formalności należy dopełnić do ostatniego dnia miesiąca, by opłata przestała naliczać się od kolejnego okresu, pamiętając o bezwzględnym zachowaniu papierowego potwierdzenia z datownikiem - w 2026 roku pozostaje ono jedynym skutecznym dowodem w przypadku błędnego wszczęcia egzekucji przez Urząd Skarbowy.

Czy posiadanie smartfona zmusza do płacenia opłaty w 2026 roku?

W maju 2026 roku sytuacja prawna jest klarowna dzięki ujednoliconemu orzecznictwu i nowym wytycznym Ministerstwa Kultury:

Obecny system (Abonament RTV): Posiadanie smartfona, tabletu czy laptopa wciąż nie jest podstawą do naliczenia kary ani obowiązku płacenia abonamentu. Zgodnie z linią orzeczniczą, urządzenia wielofunkcyjne nie są „odbiornikami” w rozumieniu starej ustawy, ponieważ ich głównym przeznaczeniem nie jest odbiór sygnału radiowo-telewizyjnego.

Nadchodzący system (Opłata audiowizualna): W przypadku wejścia w życie nowej daniny (planowanego na 2027 rok), kwestia posiadania smartfona traci znaczenie. Nowa opłata będzie powszechna i powiązana z osobą (PESEL), a nie ze sprzętem. Oznacza to, że każdy podatnik zapłaci ją automatycznie (np. przy rozliczeniu PIT lub w rachunku za prąd), bez względu na to, czy korzysta z tradycyjnego telewizora, czy aplikacji mobilnych.

FAQ - najczęściej zadawane pytania