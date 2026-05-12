ZUS wypłaca 4353 zł miesięcznie bez względu na dochód. Przelewy trafią na konta 14 maja. Wystarczy spełnić te warunki w 2026

12 maja 2026, 18:00
Marzena Sarniewicz
ZUS wypłaca 4353 zł miesięcznie bez względu na dochód
Ruszyły majowe wypłaty świadczenia wspierającego, które może sięgnąć nawet ponad 4 tys. zł miesięcznie i nie obowiązuje tutaj kryterium dochodowe. Pieniądze już trafiają na konta. Sprawdzamy, kto może je otrzymać i co trzeba zrobić żeby nie przegapić swojej szansy.

Komu przysługuje świadczenie wspierające w 2026 roku?

Świadczenie mogą otrzymać osoby:

  • które ukończyły 18 lat,
  • posiadają decyzję o poziomie potrzeby wsparcia (70–100 pkt),
  • są obywatelami Polski lub uprawnionymi cudzoziemcami.

Świadczenie nie zastępuje renty, a jest dodatkową formą pomocy.

W 2026 roku więcej osób otrzyma świadczenie wspierające

Przypomnijmy też, że od 1 stycznia 2026 ZUS wypłaca świadczenie także tym osobom, które do tej pory były wykluczone z systemu z powodu zbyt niskiej punktacji w ocenie potrzeby wsparcia. To oznacza, że w tym roku tysiące nowych osób otrzyma realne wsparcie finansowe, niezależne od wysokości dochodów.

Świadczenie wspierające było wprowadzane etapami. Chodziło o to, aby pomoc w pierwszej kolejności trafiała do osób w najtrudniejszej sytuacji.

Do końca 2025 roku wyglądało to tak:

  • od 1 stycznia 2024 – świadczenie dostawały osoby z najwyższą punktacją: od 87 do 100 pkt,
  • od 1 stycznia 2025 – program rozszerzono na osoby z 78–86 pkt.

Od 1 stycznia 2026 ZUS objął świadczeniem wspierającym także osoby z pozostałymi uprawniającymi poziomami punktacji, czyli od 70 do 77 pkt.

Ile wynosi świadczenie wspierające w maju 2026?

Wysokość wsparcia uzależniona jest od liczby punktów przyznanych przez WZON i od wysokości renty socjalnej, która po waloryzacji w marcu 2026 wynosi 1978,49 zł brutto. Im więcej punktów dostanie osoba z niepełnosprawnością, tym wyższy procent renty socjalnej przysługuje miesięcznie. Wobec tego świadczenie wspierające wynosi odpowiednio:

  • 70-74 pkt - 40% - 792 zł
  • 75-79 pkt - 60% - 1188 zł
  • 80-84 pkt - 80% - 1583 zł
  • 85-89 pkt - 120% - 2375 zł
  • 90-94 pkt - 180% - 3562 zł
  • 95-100 pkt - 220% - 4353 zł

Jak zdobyć decyzję o poziomie potrzeby wsparcia?

Pierwszym krokiem jest uzyskanie decyzji z wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON), który określa poziom potrzeby wsparcia. Złożyć wniosek można:

  • w wojewódzkim zespole,
  • za pośrednictwem powiatowego zespołu,
  • elektronicznie - przez portal Emp@tia.

Ocena obejmuje m.in. samodzielne poruszanie się, ogólną komunikację, wykonywanie codziennych czynności, potrzebę wsparcia w różnych sferach życia.

Jak złożyć wniosek o świadczenie w ZUS?

Po uzyskaniu decyzji o poziomie wsparci wniosek składa się do ZUS wyłącznie online:

  • przez PUE ZUS,
  • przez Emp@tia,
  • przez bankowość elektroniczną (jeśli bank współpracuje z ZUS).

Kiedy ZUS wypłaca świadczenie wspierające?

ZUS realizuje wypłaty w następujących terminach:

  • 2. dzień miesiąca,
  • 4. dzień miesiąca,
  • 7. dzień miesiąca,
  • 9. dzień miesiąca,
  • 12. dzień miesiąca,
  • 14. dzień miesiąca,
  • 16. dzień miesiąca,
  • 18. dzień miesiąca,
  • 20. dzień miesiąca,
  • 22. dzień miesiąca.

Jeżeli termin wypłaty przypada na święto lub dzień wolny od pracy, świadczenie wpływa na konta wcześniej.

Kiedy świadczenie wspierające nie przysługuje?

ZUS odmówi wypłaty, jeśli osoba:

  • przebywa w całodobowej placówce opiekuńczej (DPS, ZOL, ZPO, zakład karny, areszt),
  • pobiera podobne świadczenie za granicą.
Infor.pl
Problem z limitem kredytowym? Rozwiązaniem może być ubezpieczenie nadwyżkowe
13 maja 2026

Coraz bardziej dojrzała polska gospodarka zaczyna mieć problemy z ograniczeniami limitów kredytowych i to mimo dobrej kondycji finansowej kontrahentów. Firmy, które do rozwinięcia skrzydeł potrzebują kredytów napotykają na ekonomiczne bariery. Dlatego rośnie potrzeba rozszerzania ochrony ubezpieczeniowej ponad poziom oferowany w ramach podstawowych polis ubezpieczenia należności handlowych.
Wyższy zasiłek dla bezrobotnych po 50. roku życia z 20-letnim stażem od czerwca 2026. Przez ile dni przysługuje i kto dostanie 120% świadczenia?
13 maja 2026

Od 1 czerwca 2026 roku wzrośnie podstawowy zasiłek dla bezrobotnych. To ważna informacja dla wszystkich osób zarejestrowanych w urzędzie pracy, ale szczególnie dla jednej grupy. Osoby po 50. roku życia, które mają co najmniej 20-letni staż pracy, mogą otrzymywać nie tylko wyższe świadczenie, lecz także pobierać je dłużej. Nie każdy jednak dostanie pieniądze automatycznie. Urząd pracy sprawdzi zarówno staż, jak i okres zatrudnienia oraz opłacane składki.
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa – wyższe limity rekompensat i nowe terminy składania wniosków już obowiązują
13 maja 2026

11 maja 2026 roku prezydent Karol Nawrocki złożył podpis pod nowelizacją ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa – i nowe przepisy weszły w życie już następnego dnia. To domknięcie procesu legislacyjnego, który opisywaliśmy w momencie głosowania sejmowego pod koniec kwietnia. Zmiany są realne i odczuwalne: maksymalna rekompensata dla grup producentów rolnych, organizacji producentów i spółdzielni rolniczych skoczyła z 50 tys. euro do 300 tys. euro w okresie trzech lat. Wprowadzono też drugi roczny termin składania wniosków. Kto może skorzystać, jak i kiedy złożyć wniosek – wyjaśniamy krok po kroku.
Pakiet „Ceny Paliw Niżej” zostanie przedłużony! Do kiedy?
13 maja 2026

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański poinformował w środę, że rząd przedłuży obowiązywanie pakietu „Ceny Paliw Niżej” do końca maja. Program obejmuje niższe stawki VAT i akcyzy na paliwa oraz mechanizm ustalający maksymalne ceny wybranych rodzajów paliw.

Koniec egzaminu ósmoklasisty. Od wyników zależy przyjęcie ucznia do szkoły ponadpodstawowej
13 maja 2026

Zakończył się egzamin dla ósmoklasisty z języka obcego. To był trzeci, ostatni z egzaminów, które w tym tygodniu pisali uczniowie VIII klas szkół podstawowych.
Czy CKE może zmienić wynik egzaminu ósmoklasisty? Zasady i terminy w 2026 roku
13 maja 2026

Uczniowie i rodzice mają prawo wzglądu do sprawdzonej pracy egzaminacyjnej i do zweryfikowania wyniku. Może się zdarzyć, że przy ponownej ocenie okaże się, że uczeń powinien uzyskać wyższą liczbę punktów. Wówczas dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej zmieni wynik. Jak wygląda procedura krok po kroku? Oto najważniejsze zasady i terminy obowiązujące w 2026 roku.
Ósmoklasiści już po egzaminie. Teraz pozostaje czekać. Tego egzaminu nie można nie zdać, ale czy to oznacza, że nie ma czym się martwić?
13 maja 2026

Gdy egzamin się kończy, a stres opada, pojawia się pytanie, co dalej? Nie każdemu poszło tak, jak sobie tego życzył i jak planował. Ale przecież egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Czy jest więc czym się martwić?
200 mln osób mogłoby mieszkać w Polsce. Eksperci pokazują przyczyny miliardowych strat
13 maja 2026

Terenów pod zabudowę mieszkaniową mamy w Polsce tyle, że mogłoby tam zamieszkać nawet 200 mln osób - zauważają eksperci. Rozrastają się kosztem łąk, lasów czy mokradeł. Kwestie niekontrolowanej zabudowy mają uregulować plany ogólne gmin. Eksperci zachęcają do udziału w konsultacjach społecznych przy ich tworzeniu.

Lekarze z Ukrainy tracą prawo wykonywania zawodu. Muszą znać język polski
13 maja 2026

Lekarze spoza Unii Europejskiej do 1 maja 2026 r. mieli obowiązek potwierdzić znajomość języka polskiego. Tym z nich, którzy nie spełnili ustawowych wymogów w wyznaczonym terminie, będą wygaszane warunkowe prawa wykonywania zawodu.
Nastawienie ma znaczenie. O zmianie z adaptacją w tle
13 maja 2026

Zmiana stała się codziennym elementem rzeczywistości — nie epizodem, lecz warunkiem funkcjonowania. W świecie, który przyspieszył, utracił dawną przewidywalność i podważył znane struktury, umiejętność adaptacji przestaje być atutem. Staje się kompetencją fundamentalną. I od tej kompetencji z książka Andrei Clarke w tle 20 maja będziemy dyskutować w naszym studio wideo. Szczegóły już niebawem.
