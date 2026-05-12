REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Renta wdowia i zasiłki dla par jednopłciowych z transkrypcją zagranicznego aktu małżeństwa

Renta wdowia i zasiłki dla par jednopłciowych z transkrypcją zagranicznego aktu małżeństwa

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
12 maja 2026, 19:28
oprac. Paweł Huczko
Renta wdowia i zasiłki dla par jednopłciowych z transkrypcją zagranicznego aktu małżeństwa
Renta wdowia i zasiłki dla par jednopłciowych z transkrypcją zagranicznego aktu małżeństwa
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Rozporządzenie pozwalające na transkrypcje zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych jest już gotowe, potrzebna jest tylko kontrasygnata ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego - poinformowała 12 maja 2026 r. Katarzyna Kotula - sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Posłanka Anna Maria Żukowska wyjaśniła, że po transkrypcji w Polsce zagraniczny akt małżeństwa pary jednopłciowej będzie miał taką samą moc prawną jak akt małżeństwa zawartego przed polskim USC. I będzie uprawniał np. do renty wdowiej, zasiłków rodzinych, czy zasiłków z ZUS (np. zasiłku opiekuńczego).

rozwiń >

Rozporządzenie w sprawie transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych - potrzebny podpis ministra cyfryzacji oraz kontrasygnata MSWiA

Na wtorkowej konferencji przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk zaapelował do ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego i ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego o „jak najszybsze ustalenie treści rozporządzenia”, które umożliwi urzędom stanu cywilnego w Polsce dokonywanie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą.

Decyzję tę skomentowali na wtorkowej konferencji prasowej przedstawiciele Lewicy. Podkreślili, że do uznania związku małżeńskiego zawartego przez osoby tej samej płci w państwie należącym do Unii Europejskiej Polskę zobowiązał wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z listopada 2025 r., a treść odpowiedniego rozporządzenia, które będzie systemowym rozwiązaniem wdrażającym wyrok TSUE, została przygotowana przez wicepremiera, ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego.

- Potrzebujemy tylko (...) kontrasygnaty ze strony ministra Kierwińskiego, bo premier Gawkowski mówił otwarcie i odważnie, że podpisze takie rozporządzenie. Zielone światło (premiera Tuska - PAP), rozumiem, oznacza, że minister Kierwiński też je podpisze, bo zgodnie z ustawą w porozumieniu tych dwóch ministrów (...) takie rozporządzenie podpisuje - powiedziała sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Katarzyna Kotula.

- Dzisiaj jest zielone światło od premiera Donalda Tuska. Dzisiaj wysyłamy jasny sygnał: równość, miłość, szczęście, godność, bezpieczeństwo - to są te wartości, z którymi koalicja 15 października szła wspólnie do wyborów. (...) Prawdziwa sprawczość polega na tym, że jesteśmy w stanie zmienić zdanie także naszych koalicjantów, którzy są sceptyczni - oceniła Kotula.

Zaznaczyła przy tym, że na systemowe rozwiązanie - które w przeciwieństwie do marcowego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego bierze pod uwagę nie jedną konkretną parę, a wszystkie - czekają samorządy.

REKLAMA

REKLAMA

Po transkrypcji aktu małżeństwa pary jednopłciowej z takimi samymi prawami jak małżeństwa zawarte w Polsce - prawo do renty wdowiej i zasiłków

Zgromadzeni na konferencji prasowej dziennikarze wyrazili wątpliwości co do skutków prawnych rozporządzenia. Odpowiedziała im Anna Maria Żukowska, która wyjaśniła, że po transkrypcji w Polsce zagraniczny akt małżeństwa pary jednopłciowej będzie miał taką samą moc prawną jak akt małżeństwa zawartego przed polskim USC.

- Wszędzie, gdzie dana instytucja wymaga (...) przedłużenia aktu małżeństwa, żeby uzyskać jakieś prawa socjalne, na przykład, czy zasiłki rodzinne, czy prawo do renty wdowiej (...) będą (akty po transkrypcji - PAP) honorowane, bo to będzie taki sam akt małżeństwa, jak ten, który funkcjonuje obecnie - zaznaczyła posłanka Żukowska.

Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski podkreślił, że osoba, która zawarła związek małżeński za granicą, uznany przez polski urząd stanu cywilnego, będzie mogła liczyć m.in. na szereg świadczeń wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych - w tym na zasiłek opiekuńczy, który już teraz przysługuje w sytuacji, kiedy konieczne jest zaopiekowanie się chorym małżonkiem.

Prezydent Warszawy: warszawski USC w najbliższych dniach dokona transkrypcji aktu małżeństwa osób tej samej płci, co do których sądy wydały już wyroki

Na portalu X prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował, że we wtorek do stołecznego ratusza wpłynął wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych. Podkreślił, że cieszy go, że na podstawie wyroku TSUE i kolejnych rozstrzygnięć NSA, warszawski USC w najbliższych dniach dokona transkrypcji aktu małżeństwa osób tej samej płci, co do których sądy wydały już wyroki.

„Jednocześnie podjąłem decyzję, że w oparciu o powyższe rozstrzygnięcia sądów, a więc w świetle kształtującej się w ten sposób linii orzeczniczej, w kolejnym kroku USC będzie dokonywał transkrypcji małżeństw osób tej samej płci obywatelstwa polskiego zawartych na terytorium państw Unii Europejskiej, które wystąpiły lub wystąpią z takim wnioskiem do USC” – przekazał Trzaskowski.

Kampania Przeciw Homofobii: oczekujemy szybkiego podpisania rozporządzenia ws. transkrypcji małżeństw jednopłciowych

Do wyżej wskazanych zapowiedzi Donalda Tuska i Rafała Trzaskowskiego odniosła się Kampania Przeciw Homofobii. - Dzisiejsze deklaracje premiera i prezydenta Warszawy to ważny sygnał, że państwo może wreszcie zacznie traktować osoby LGBT+ z należną im godnością i podmiotowością. Szczególnie istotne są słowa premiera, który przeprosił społeczność LGBT+ za lata upokorzeń i braku szacunku ze strony instytucji państwowych. To potrzebny symbol, bo przez lata polskie pary jednopłciowe były zmuszane do walki o podstawowe prawa przed sądami krajowymi i europejskimi - powiedział PAP Miko Czerwiński z KPH, podkreślając, że organizacja od lat działa na rzecz równości małżeńskiej i prawnych rozwiązań dla par jednopłciowych. - Dzisiejsze zapowiedzi pokazują, że presja społeczna, działania organizacji pozarządowych i determinacja samych par mają sens. Oczekujemy teraz szybkiego podpisania rozporządzenia przez wicepremiera Gawkowskiego i ministra Kierwińskiego i realnego wdrożenia nowych procedur, tak aby polskie rodziny mogły wreszcie otrzymać dokumenty potwierdzające ich status prawny - dodał Czerwiński.

Zaznaczył, że KPH „z niepokojem” przyjęła słowa premiera dotyczące adopcji. - Prawa dzieci i bezpieczeństwo rodzin nie powinny być przedmiotem politycznych ograniczeń czy kompromisów. Mamy nadzieję, że dzisiejsze decyzje będą początkiem dalszych działań na rzecz pełnej równości, a nie jedynie pustym gestem. Ostatecznym sprawdzianem będą konkretne akty w rękach par jednopłciowych i trwałe zagwarantowanie im ochrony oraz szacunku ze strony państwa - stwierdził.
Kampania Przeciw Homofobii zwróciła też uwagę na opublikowaną 12 maja 2026 r. tegoroczną edycję raportu Rainbow Map Index o prawno-politycznej sytuacji osób LGBT+ w 49 krajach Europy. - Realizacja zapowiedzi premiera i prezydenta Warszawy z pewnością pozwoli awansować w rankingu - przypomnijmy, że Polska znów znalazła się na szarym końcu na tle państw UE - stwierdził Miko Czerwiński.

REKLAMA

Orzecznictwo sądów w sprawie transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa pary jednopłciowej

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł w marcu 2026 r. w sprawie transkrypcji do polskiego rejestru stanu cywilnego aktu małżeństwa dwóch Polaków zawartego legalnie w 2018 r. w Berlinie. Sąd nakazał urzędowi stanu cywilnego dokonanie wpisu.

Wcześniej, w 2023 r., NSA skierował pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dwa lata później – w listopadzie 2025 r. – Trybunał orzekł, że państwo członkowskie ma obowiązek uznać małżeństwo pary tej samej płci zawarte legalnie w innym kraju Unii, nawet jeśli prawo tego państwa nie uznaje tego typu związków.

Od marca NSA nakazał transkrypcję aktów małżeństwa w sumie siedmiu par jednopłciowych.

Według resortu spraw wewnętrznych i administracji pełna realizacja wytycznych TSUE oraz wprowadzenie procedury transkrypcji wymaga zmian legislacyjnych.

Na początku kwietnia przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazali PAP, że resorty pracują nad rozwiązaniami, które umożliwią wykonanie wyroku NSA. Chodzi o zmianę rozporządzenia w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego. (PAP) ksc/ mark/

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zobacz również:
Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Prawo
Lekarze z Ukrainy tracą prawo wykonywania zawodu. Muszą znać język polski
13 maja 2026

Lekarze spoza Unii Europejskiej do 1 maja 2026 r. mieli obowiązek potwierdzić znajomość języka polskiego. Tym z nich, którzy nie spełnili ustawowych wymogów w wyznaczonym terminie, będą wygaszane warunkowe prawa wykonywania zawodu.
Czy zwrot pieniędzy pozwala uniknąć podatku od darowizny? Cztery sytuacje: pomyłkowy przelew, brak zgody na przyjęcie darowizny, odwołanie darowizny i darowizna zwrotna
13 maja 2026

Darowizna pieniędzy od rodziców, babci czy rodzeństwa to w Polsce częste sytuacje. Problem pojawia się, gdy suma przekazanych kwot nieoczekiwanie przekroczy kwotę wolną od podatku od darowizn, a obdarowany nie dopełnił formalności wymaganych do skorzystania ze zwolnienia. Czy w takiej sytuacji zwrot darowizny pozwala uniknąć obowiązku podatkowego?
Kontropinia do opinii biegłego. Kiedy warto ją przygotować i jak może pomóc kancelarii?
13 maja 2026

Opinia biegłego sądowego potrafi zmienić kierunek całego postępowania. W wielu sprawach to właśnie ona przesądza, czy sąd uzna określony mechanizm zdarzenia, odpowiedzialność za szkodę, związek przyczynowy, stan zdrowia, zdolność testowania, poczytalność sprawcy albo prawidłowość działania lekarza, pracodawcy czy instytucji. Problem zaczyna się wtedy, gdy opinia jest niejasna, niepełna, sprzeczna albo pomija istotne elementy materiału dowodowego. Strona, która otrzymuje niekorzystną opinię, często traktuje ją jak wyrok. To błąd. Opinia biegłego jest ważnym dowodem, ale nie jest rozstrzygnięciem sądu. Można ją analizować, kwestionować, uzupełniać i konfrontować z inną wiedzą specjalistyczną.
Biegli sądowi pod lupą. Czy nowa ustawa naprawdę skróci sprawy w sądach?
13 maja 2026

W polskich sądach wiele spraw nie przeciąga się dlatego, że strony nie mają argumentów. Przeciąga się dlatego, że sąd czeka na opinię biegłego albo otrzymuje opinię, która zamiast rozwiązywać problem, generuje kolejne pytania. Dotyczy to spraw cywilnych, karnych, gospodarczych, rodzinnych, pracowniczych, medycznych, odszkodowawczych i spadkowych. Dlatego zapowiadana reforma systemu biegłych sądowych jest jedną z ważniejszych zmian dla praktyki wymiaru sprawiedliwości. Ministerstwo Sprawiedliwości wskazuje, że obecny system obejmuje około 13 tysięcy ekspertów i blisko 1 tysiąc instytucji opiniujących, a projekt ustawy ma uporządkować rynek, podnieść jakość opinii i skrócić czas trwania postępowań. Projekt został skierowany do konsultacji w kwietniu 2026 roku.

REKLAMA

Samorząd zakaże wynajmu nieruchomości. Rząd wprowadza nowe przepisy w celu „ochrony prawa do spokoju i spokojnego zamieszkiwania”
13 maja 2026

W rządzie trwają prace nad nowymi przepisami, na podstawie których samorządy zyskają nowe uprawnienie – do wyznaczania, w drodze uchwał rady gminy (które stanowić będą akty prawa miejscowego), stref, w których zakazany będzie najem nieruchomości trwający krócej niż 30 dni jednorazowo w stosunku do jednego klienta (czyli – wynajem krótkoterminowy). Jak argumentuje Ministerstwo Sportu i Turystyki, będące autorem ww. projektu – nowe regulacje „mają odpowiedzieć na wyzwania związane z rosnącą skalą najmu krótkoterminowego, w tym ograniczyć szarą strefę i zapewnić uczciwą konkurencję na rynku noclegowym.”
Renta wdowia i zasiłki dla par jednopłciowych z transkrypcją zagranicznego aktu małżeństwa
12 maja 2026

Rozporządzenie pozwalające na transkrypcje zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych jest już gotowe, potrzebna jest tylko kontrasygnata ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego - poinformowała 12 maja 2026 r. Katarzyna Kotula - sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Posłanka Anna Maria Żukowska wyjaśniła, że po transkrypcji w Polsce zagraniczny akt małżeństwa pary jednopłciowej będzie miał taką samą moc prawną jak akt małżeństwa zawartego przed polskim USC. I będzie uprawniał np. do renty wdowiej, zasiłków rodzinych, czy zasiłków z ZUS (np. zasiłku opiekuńczego).
Jak sprawdzić, czy ktoś zostawił testament? Jak znaleźć testament po śmierci bliskiego?
12 maja 2026

Coraz więcej osób decyduje się dziś na sporządzenie testamentu, a wielu wybiera w tym celu notariusza. Często jednak jest tak, że po śmierci bliskiego, rodzina nie wie, czy dokument w ogóle istnieje i gdzie może się znajdować. Jak więc sprawdzić, czy zmarły pozostawił testament?
Boom na testamenty notarialne 2026. Polacy ruszyli do notariuszy, chodzi o majątek i spokój rodziny. Ile kosztuje spisanie testamentu u notariusza w 2026 roku?
12 maja 2026

Coraz więcej Polaków decyduje się na sporządzenie testamentu u notariusza. Dane pokazują wyraźny wzrost zarówno liczby testamentów notarialnych, jak i wpisów do Notarialnego Rejestru Testamentów. Eksperci zwracają uwagę, że dla wielu osób to już nie tylko formalność, ale sposób na uniknięcie rodzinnych sporów i uporządkowanie spraw majątkowych za życia. Ile kosztuje spisanie testamentu u notariusza i wpis do Notarialnego Rejestru Testamentów w 2026 roku?

REKLAMA

Pułapka na samozatrudnionych: katastrofalne skutki podatkowe skorzystania z czasowej abolicji dla tych co dobrowolnie przejdą na umowę o pracę
12 maja 2026

Ustawa z 11 marca 2026 r., którą znowelizowano ustawą o Państwowej Inspekcji Pracy, wprowadziła z dniem następującym po dniu jej ogłoszenia (czyli od dnia 8 kwietnia br.) swoisty przepis abolicyjny (art. 16). Tylko pozornie jest to przywilej. Faktycznie jest pułapką dla naiwnych – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
Ceny paliw w Polsce. Tyle zapłacimy za benzynę i olej napędowy na stacjach benzynowych
12 maja 2026

Minister energii wydał obwieszczenie określające ceny benzyny i oleju napędowego na środę 13 maja. Sprawdzamy, jaką maksymalną cenę Polacy będą musieli zapłacić za tankowanie.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA