Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Nowy system emerytalny oparty na fizycznych sztabkach złota przechowywanych przez państwo. Sprawa w Sejmie

Nowy system emerytalny oparty na fizycznych sztabkach złota przechowywanych przez państwo. Sprawa w Sejmie

12 maja 2026, 18:44
Krzysztof Rybak
złoto, emeryci, emerytura, sejm, oszczędzanie
Coraz więcej osób zamiast papierów wartościowych czy funduszy ETF chciałoby oszczędzać właśnie w fizycznym kruszcu, widząc w nim stabilność i bezpieczeństwo. Sejm rozpatrzy propozycję stworzenia systemu, w którym oszczędności emerytalne byłyby lokowane w sztabkach złota przechowywanych razem z rezerwami państwa.

Złoto od kilku lat cieszy się w Polsce coraz większym zainteresowaniem jako forma inwestowania i zabezpieczenia oszczędności. Cena kruszcu w ostatnich dwóch latach wielokrotnie osiągała historyczne rekordy, a Narodowy Bank Polski należy obecnie do światowej czołówki banków centralnych skupujących złoto. Wraz ze wzrostem popularności inwestowania w złoto coraz częściej pojawia się pytanie, czy możliwe byłoby oszczędzanie na emeryturę w III filarze właśnie w formie fizycznego złota przechowywanego razem z rezerwami państwowymi.

Czy można dziś oszczędzać na emeryturę w fizycznym złocie? Opinia eksperta

Na pytanie odpowiada dr hab. Magdalena Szczepańska, ekspert ds. legislacji w Biurze Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji. Temat ten jest obecnie przedmiotem petycji skierowanej do Sejmu. Autor petycji zaproponował umożliwienie oszczędzania na emeryturę w fizycznym złocie składowanym razem ze złotem należącym do państwa. Chodziłoby o „powołanie instytucji, która prowadziłaby coś na wzór IKE lub IKZE, z tą różnicą, że całość środków byłaby lokowana w fizyczne złoto przechowywane razem ze złotem państwowym”.

W polskim systemie emerytalnym – obok świadczeń wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych – funkcjonują również dobrowolne formy dodatkowego oszczędzania wspierane przez państwo. Są to:

  • Pracownicze Programy Emerytalne (PPE),
  • Indywidualne Konto Emerytalne (IKE),
  • Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE),
  • Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK),
  • Ogólnoeuropejski Indywidualny Produkt Emerytalny (OIPE).

Wszystkie te rozwiązania opierają się obecnie na inwestowaniu w instrumenty finansowe funkcjonujące na rynku kapitałowym. Ponieważ petycja odnosi się głównie do IKE i IKZE, ekspert skoncentrował się właśnie na tych formach oszczędzania.

Oszczędzanie na emeryturę w III filarze. Jak działają IKE i IKZE?

Zasady funkcjonowania IKE i IKZE określa ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. W ramach obu tych rozwiązań można inwestować w ten sam rodzaj instrumentów finansowych. Konto może być prowadzone m.in. przez fundusz inwestycyjny, dobrowolny fundusz emerytalny, podmiot prowadzący działalność maklerską, zakład ubezpieczeń lub bank.

Ze względu na zamknięty katalog instytucji uprawnionych do prowadzenia IKE i IKZE, oszczędzający są ograniczeni do produktów oferowanych przez te podmioty. Obecnie instytucje te umożliwiają inwestowanie przede wszystkim w różnego rodzaju instrumenty finansowe, natomiast nie przewidują możliwości zakupu fizycznych kruszców, w tym złota.

Inwestowanie w złoto jest możliwe, ale głównie pośrednio. Czym są ETF-y?

uż dziś inwestorzy – również osoby oszczędzające w ramach IKE i IKZE -mają wiele możliwości inwestowania w złoto, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio. Możliwy jest zakup fizycznego złota w postaci sztabek lub monet bulionowych. Inwestować można również pośrednio, np. poprzez fundusze ETF, akcje spółek wydobywczych czy instrumenty pochodne oparte na cenie złota.

Część funduszy ETF posiada rzeczywiste fizyczne złoto przechowywane przez powierników, najczęściej w renomowanych instytucjach finansowych. Inwestycja w taki fundusz oznacza więc pośredni udział w zgromadzonym kruszcu.

Inne ETF-y odwzorowują cenę złota przy wykorzystaniu kontraktów terminowych i instrumentów pochodnych. W takim przypadku inwestycja nie jest zabezpieczona fizycznym metalem, lecz opiera się na mechanizmach rynku finansowego.

Alternatywą pozostają również akcje spółek zajmujących się wydobyciem złota i innych metali szlachetnych. Warto jednak pamiętać, że wyniki takich inwestycji zależą nie tylko od ceny samego złota, ale również od kosztów wydobycia, kursów walut czy sytuacji gospodarczej i politycznej w regionach działalności tych firm. Na rynku dostępne są także kontrakty terminowe, certyfikaty inwestycyjne oraz kontrakty CFD, które pozwalają uzyskać ekspozycję na złoto bez konieczności fizycznego zakupu kruszcu.

Ważne

Z obecnych przepisów wynika, że instrumenty finansowe dostępne w ramach IKE i IKZE umożliwiają inwestowanie – bezpośrednio lub pośrednio – w aktywa powiązane z ceną złota. Nadal jednak nie istnieje możliwość inwestowania poprzez zakup fizycznego złota przechowywanego przez instytucję państwową.

Złoto przechowywane wraz z państwowymi rezerwami. Jak działałby nowy system emerytalny?

W petycji zaproponowano utworzenie instytucji prowadzącej rozwiązanie podobne do IKE lub IKZE, ale oparte wyłącznie na fizycznym złocie przechowywanym razem z państwowymi rezerwami. Alternatywnie państwo mogłoby współpracować z istniejącymi instytucjami finansowymi przy zakupie i magazynowaniu złota.

Jak podkreśla ekspert, z prawnego punktu widzenia możliwe byłoby powołanie specjalnej publicznej instytucji zajmującej się inwestowaniem w fizyczne złoto i oferującej taką formę oszczędzania emerytalnego. Jednocześnie zaznacza, że obecny model funkcjonowania IKE i IKZE został stworzony z myślą o inwestowaniu w instrumenty finansowe. Wprowadzenie możliwości lokowania środków w fizycznym złocie oznaczałoby odejscie od dotychczasowej koncepcji opartej na rynku kapitałowym.

Taki system wymagałby przygotowania szczegółowych zasad działania oraz rozstrzygnięcia wielu kwestii prawnych i ekonomicznych. Chodzi m.in. o sposób przechowywania złota, rolę państwa, zasady wypłaty środków czy możliwość przekazywania fizycznego kruszcu osobom oszczędzającym. Dodatkowo przechowywanie fizycznego złota wiąże się z konkretnymi kosztami, które mogłyby wpływać na opłacalność takiego rozwiązania. Konieczne byłoby więc przeprowadzenie szczegółowej analizy ekonomicznej dotyczącej funkcjonowania całego systemu.

Nowy model oszczędzania na emeryturę. Kiedy Sejm podejmie decyzję?

Propozycja przedstawiona w petycji oznaczałaby stworzenie zupełnie nowego modelu oszczędzania na emeryturę- opartego nie na instrumentach finansowych, lecz na fizycznych aktywach. Na razie szanse na wdrożenie takiego rozwiązania wydają się jednak niewielkie. Biuro Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji rekomenduje nieuwzglednienie petycji przez sejmową komisję. Ostateczna decyzja w tej sprawie ma zostać podjęta 14 maja 2026 roku.

Źródła:

sejm.gov.pl

Opinia prawna dotycząca petycji w sprawie możliwości odkładania na emeryturę w III filarze w złocie przechowywanym przez państwo

Źródło: INFOR
Problem z limitem kredytowym? Rozwiązaniem może być ubezpieczenie nadwyżkowe
13 maja 2026

Coraz bardziej dojrzała polska gospodarka zaczyna mieć problemy z ograniczeniami limitów kredytowych i to mimo dobrej kondycji finansowej kontrahentów. Firmy, które do rozwinięcia skrzydeł potrzebują kredytów napotykają na ekonomiczne bariery. Dlatego rośnie potrzeba rozszerzania ochrony ubezpieczeniowej ponad poziom oferowany w ramach podstawowych polis ubezpieczenia należności handlowych.
Wyższy zasiłek dla bezrobotnych po 50. roku życia z 20-letnim stażem od czerwca 2026. Przez ile dni przysługuje i kto dostanie 120% świadczenia?
13 maja 2026

Od 1 czerwca 2026 roku wzrośnie podstawowy zasiłek dla bezrobotnych. To ważna informacja dla wszystkich osób zarejestrowanych w urzędzie pracy, ale szczególnie dla jednej grupy. Osoby po 50. roku życia, które mają co najmniej 20-letni staż pracy, mogą otrzymywać nie tylko wyższe świadczenie, lecz także pobierać je dłużej. Nie każdy jednak dostanie pieniądze automatycznie. Urząd pracy sprawdzi zarówno staż, jak i okres zatrudnienia oraz opłacane składki.
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa – wyższe limity rekompensat i nowe terminy składania wniosków już obowiązują
13 maja 2026

11 maja 2026 roku prezydent Karol Nawrocki złożył podpis pod nowelizacją ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa – i nowe przepisy weszły w życie już następnego dnia. To domknięcie procesu legislacyjnego, który opisywaliśmy w momencie głosowania sejmowego pod koniec kwietnia. Zmiany są realne i odczuwalne: maksymalna rekompensata dla grup producentów rolnych, organizacji producentów i spółdzielni rolniczych skoczyła z 50 tys. euro do 300 tys. euro w okresie trzech lat. Wprowadzono też drugi roczny termin składania wniosków. Kto może skorzystać, jak i kiedy złożyć wniosek – wyjaśniamy krok po kroku.
Pakiet „Ceny Paliw Niżej" zostanie przedłużony! Do kiedy?
13 maja 2026

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański poinformował w środę, że rząd przedłuży obowiązywanie pakietu „Ceny Paliw Niżej” do końca maja. Program obejmuje niższe stawki VAT i akcyzy na paliwa oraz mechanizm ustalający maksymalne ceny wybranych rodzajów paliw.

Koniec egzaminu ósmoklasisty. Od wyników zależy przyjęcie ucznia do szkoły ponadpodstawowej
13 maja 2026

Zakończył się egzamin dla ósmoklasisty z języka obcego. To był trzeci, ostatni z egzaminów, które w tym tygodniu pisali uczniowie VIII klas szkół podstawowych.
Czy CKE może zmienić wynik egzaminu ósmoklasisty? Zasady i terminy w 2026 roku
13 maja 2026

Uczniowie i rodzice mają prawo wzglądu do sprawdzonej pracy egzaminacyjnej i do zweryfikowania wyniku. Może się zdarzyć, że przy ponownej ocenie okaże się, że uczeń powinien uzyskać wyższą liczbę punktów. Wówczas dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej zmieni wynik. Jak wygląda procedura krok po kroku? Oto najważniejsze zasady i terminy obowiązujące w 2026 roku.
Ósmoklasiści już po egzaminie. Teraz pozostaje czekać. Tego egzaminu nie można nie zdać, ale czy to oznacza, że nie ma czym się martwić?
13 maja 2026

Gdy egzamin się kończy, a stres opada, pojawia się pytanie, co dalej? Nie każdemu poszło tak, jak sobie tego życzył i jak planował. Ale przecież egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Czy jest więc czym się martwić?
200 mln osób mogłoby mieszkać w Polsce. Eksperci pokazują przyczyny miliardowych strat
13 maja 2026

Terenów pod zabudowę mieszkaniową mamy w Polsce tyle, że mogłoby tam zamieszkać nawet 200 mln osób - zauważają eksperci. Rozrastają się kosztem łąk, lasów czy mokradeł. Kwestie niekontrolowanej zabudowy mają uregulować plany ogólne gmin. Eksperci zachęcają do udziału w konsultacjach społecznych przy ich tworzeniu.

Lekarze z Ukrainy tracą prawo wykonywania zawodu. Muszą znać język polski
13 maja 2026

Lekarze spoza Unii Europejskiej do 1 maja 2026 r. mieli obowiązek potwierdzić znajomość języka polskiego. Tym z nich, którzy nie spełnili ustawowych wymogów w wyznaczonym terminie, będą wygaszane warunkowe prawa wykonywania zawodu.
Nastawienie ma znaczenie. O zmianie z adaptacją w tle
13 maja 2026

Zmiana stała się codziennym elementem rzeczywistości — nie epizodem, lecz warunkiem funkcjonowania. W świecie, który przyspieszył, utracił dawną przewidywalność i podważył znane struktury, umiejętność adaptacji przestaje być atutem. Staje się kompetencją fundamentalną. I od tej kompetencji z książka Andrei Clarke w tle 20 maja będziemy dyskutować w naszym studio wideo. Szczegóły już niebawem.
