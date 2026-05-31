Zasiłek z MOPS 3292 zł bez konieczności oddawania pieniędzy i bez względu na dochód. Dla kogo zasiłek celowy specjalny w 2026?



31 maja 2026, 17:54
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Bezzwrotne świadczenie pieniężne dla rodziny
Bezzwrotne świadczenie pieniężne dla rodziny
W jakich sytuacjach rodzina może otrzymać specjalną pomoc finansową z pomocy społecznej, nawet jeśli przekracza standardowe limity dochodowe? Gdzie złożyć wniosek o specjalny, bezzwrotny zasiłek? W 2026 maksymalna kwota dla czteroosobowej rodziny może wynieść nawet 3292 zł. Dowiedz się, jakie kryteria trzeba spełnić.

Co to jest specjalny zasiłek celowy 2026?

Specjalny zasiłek celowy to forma pomocy finansowej przyznawanej przez pomoc społeczną, osobom lub rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Najważniejsze jest to, że wsparcie może zostać przyznane również wtedy, gdy dochód przekracza zwykłe kryterium dochodowe obowiązujące w pomocy społecznej. To właśnie odróżnia specjalne zasiłek celowy od zwykłego zasiłku celowego.

Aby uzyskać zwykły zasiłek celowy w 2026 roku, dochód osoby lub rodziny nie może przekraczać poniższych progów:

  • 1010 zł – zł dla osoby samotnie gospodarującej,
  • 823 zł – zł na osobę w rodzinie w przypadku gospodarstwa domowego wieloosobowego.

Urzędnicy mogą jednak zrobić wyjątek i przyznać pomoc rodzinie, która formalnie zarabia więcej, a jednocześnie znalazła się w wyjątkowo trudnej sytuacji. Pomoc ma charakter uznaniowy, czyli urząd analizuje konkretną sytuację rodziny i podejmuje decyzję indywidualnie.

Specjalny zasiłek celowy wypłacany jest na mocy Art. 41. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej: "W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi."

Kiedy można dostać specjalny zasiłek celowy?

Specjalny zasiłek celowy przyznawany jest przede wszystkim w sytuacjach nagłych i trudnych do przewidzenia. Najczęściej chodzi o zdarzenia, które powodują, że rodzina nie jest w stanie samodzielnie pokryć podstawowych wydatków. Pomoc można otrzymać m.in.

  • na zakup żywności,
  • leki i leczenie,
  • opał,
  • odzież,
  • niezbędne wyposażenie mieszkania,
  • pokrycie kosztów po pożarze lub zalaniu,
  • pilne wydatki związane z chorobą,
  • koszty pogrzebu i inne wyjątkowe sytuacje życiowe.
Nawet 3292 zł dla czteroosobowej rodziny?

Zgodnie z przepisami, wartość specjalnego zasiłku celowego nie może przekroczyć kryterium dochodowego osoby lub rodziny. Dlatego nie może być wyższa niż 1010 zł dla osoby samotnej i 823 zł na osobę w rodzinie.

Dla czteroosobowej rodziny limit ten może wynosić nawet 3292 zł, gdyż 823 zł pomnożone przez cztery osoby daje właśnie taką kwotę.

Kto odpowiada za przyznanie pomocy?

Za przyznanie specjalnego zasiłku celowego odpowiadają:

  • MOPS - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej właściwy dla miejsca zamieszkania,
  • GOPS - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

To właśnie tam należy złożyć wniosek o pomoc. Decyzję wydaje kierownik ośrodka lub upoważniony pracownik. Sprawą zajmuje się pracownik socjalny który przeprowadza wywiad środowiskowy i ocenia sytuację rodziny.

Czas oczekiwania na decyzję zależy od sytuacji i konkretnego ośrodka. W pilnych przypadkach pomoc może zostać przyznana na szybciej.

Jak złożyć wniosek o specjalny zasiłek celowy?

Wniosek można złożyć na kilka sposobów:

  • Osobiście – w najbliższym OPS.
  • Online – przez ePUAP lub portal urzędu miasta/gminy, jeśli taka opcja jest dostępna.
  • Pocztą – wysyłając wniosek na adres OPS.

Do wniosku warto dołączyć:

  • Dokumenty potwierdzające dochód gospodarstwa domowego np. decyzje o przyznaniu innych świadczeń, zaświadczenia o zarobkach, PIT.
  • Informację o celu wnioskowanej pomocy np. rachunki za leki, faktury za opał.
  • Dokumentację dotyczącą np. pożaru lub zalania.
  • W niektórych przypadkach – zaświadczenie o stanie zdrowia, jeśli pomoc dotyczy leczenia lub rehabilitacji.
Czy specjalny zasiłek celowy jest jednorazowy?

Co do zasady, zasiłek celowy jest świadczeniem jednorazowym, co oznacza, że przyznawany jest na konkretne, wskazane we wniosku wydatki. W sytuacjach szczególnych np. długotrwała choroba, klęska żywiołowa, możliwe jest składanie kolejnych wniosków, jeśli sytuacja wymaga dalszej pomocy.

Podstawa prawna: art. 41 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2024 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r., poz. 1044).

Źródło: INFOR
K. Stanowski krytycznie o zasiłku pielęgnacyjnym. 1 mln Polaków upokorzonych przez brak choćby złotówki więcej. Wciąż 215.84 zł
31 maja 2026

Krzysztof Stanowski: Zasiłek pielęgnacyjny od 2019 roku nie wzrósł nawet o złotówkę i wynosi 215,84 zł.
Podwyżka pierwszego progu podatkowego do 171 000 zł, bo aktualny próg jest „nieadekwatny do kosztów życia obywateli” – zapadła decyzja Sejmu
31 maja 2026

Aktualne progi podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) są „nieadekwatne do kosztów życia obywateli” – stwierdził przewodniczący sejmowej Komisji do Spraw Petycji, poseł Rafał Bochenek. W dniu 27 maja 2026 r. ww. sejmowa komisja podjęła decyzję co do dalszych prac nad postulatem podwyższenia pierwszego progu podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) ze 120 000 zł, do kwoty stanowiącej równowartość dwukrotności rocznej mediany wynagrodzeń, tj. do 171 000 zł.
Niepełnosprawni: Zrównajmy zasiłek pielęgnacyjny (215,84 zł) i dodatek pielęgnacyjny (366,67 zł)
31 maja 2026

Osoby niepełnosprawne wskazują na konieczność nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych. Zniknąłby z niej przepis mówiący, że zasiłek pielęgnacyjny przysługuje (obecnie w wysokości 215,84 zł miesięcznie). Jednocześnie w art. 16 tej ustawy miałby się pojawić przepis mówiący, że zasiłek pielęgnacyjny ma wartość dodatku pielęgnacyjnego. Chodzi tu o bieżącą wartość dodatku pielęgnacyjnego. Taka konstrukcja przepisów oznacza coroczną waloryzację i podwyżkę zasiłku pielęgnacyjnego.
Emerycie. Otrzymałeś 2500 zł. Ale musisz zwrócić 3000 zł. Uciążliwy system ZUS i NFZ
31 maja 2026

Może się zdarzyć, że emeryt albo rencista musi zwrócić do ZUS świadczenia. Zdarza się to stosunkowo rzadko, ale się zdarza. Pojawia się wtedy problem – „Oddaję pieniądze do ZUS w kwocie brutto czy netto?" Niestety jest to kwota brutto. Dlaczego niestety? Bo jeżeli emeryturę obciążył PIT albo składka zdrowotna, to emeryt musi sam się zająć odzyskaniem tych pieniędzy. Nie zrobi za niego tego ZUS. Czyli emeryt otrzymał od ZUS np. łącznie z kilku emerytur 8271.33 zł netto, ale musi ZUS oddać 10 000 zł brutto. Różnicę między 10 000 zł a 8271.33 zł emeryt/rencista musi odzyskać sam. Jeżeli świadczenie było opodatkowane, to nadpłacony podatek PIT trzeba osobno „wyciągnąć” z Urzędu Skarbowego – skarbówka go nie odda z urzędu. To samo jest ze składką na NFZ.

Stopień umiarkowany w 2026 r. Źle ze świadczeniami z PFRON. Jeszcze gorzej z zasiłkiem pielęgnacyjnym (215,84 zł)
31 maja 2026

Dla osób niepełnosprawnych obecna sytuacja to dyskryminacja. Polega na tym, że nie ma nie tylko podwyżki zasiłków dla stopnia umiarkowanego niepełnosprawności, ale i takich świadczeń jak dopłaty PFRON do zakupu samochodu (jest pomoc przy doposażeniu samochodów dla stopnia umiarkowanego, dopłaty do kupna tylko dla stopnia znacznego). Zmniejsza się znaczenie świadczeń dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Np. zasiłek pielęgnacyjny z MOPS nie będzie waloryzowany aż do 2028 r. (według odpowiedzi na interpelacje złożone w Sejmie).
Komunikat PFRON: Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Nowy formularz INF-O-PP
31 maja 2026

Nowy druk formularza został wprowadzony Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2026 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. 2026, poz. 523)
Naukowcy odkryli nowy związek między zdrowiem zębów a płodnością
31 maja 2026

Zdrowie jamy ustnej może mieć większe znaczenie dla płodności, niż dotąd sądzono. Badania wskazują, że przewlekły stan zapalny w obrębie jamy ustnej może zaburzać funkcjonowanie układu rozrodczego.
Karetki wodne wracają na jeziora. Ratownicy będą czuwać do końca września
31 maja 2026

Ponad 4,8 mln zł kosztować będzie w tym sezonie zabezpieczenie Wielkich Jezior Mazurskich i Jezioraka przez wodne zespoły ratownictwa medycznego. Specjalistyczne karetki wodne od czerwca do końca września będą czuwać nad bezpieczeństwem żeglarzy, motorowodniaków i plażowiczów. Tylko w ubiegłym roku ratownicy interweniowali na wodzie ponad 400 razy.

Zapłaciłeś za studia z własnej kieszeni? Fiskus ma złą wiadomość
31 maja 2026

Dyrektor zatrudniony na podstawie umowy o pracę płaci z własnej kieszeni za studia związane z restrukturyzacją firmy i rozszerzeniem zakresu obowiązków. Chce zaliczyć czesne do kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy. Fiskus odmawia. Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 19 maja 2026 r. przypomina zasadę, którą łatwo przeoczyć: pracownik i przedsiębiorca rozliczają koszty według odmiennych reguł.
Kto się załapie na bon senioralny? Nowe wsparcie dla osób 65+
31 maja 2026

Bon senioralny dla osób 65 plus ma pomóc w codziennym funkcjonowaniu i zapewnić dostęp do usług opiekuńczych. Nowe przepisy przewidują m.in. pomoc przy przygotowaniu posiłków, utrzymaniu porządku czy korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych. Program ma ruszyć etapami od 2026 roku, a pierwszeństwo otrzymają gminy, w których dziś brakuje publicznych usług opiekuńczych dla seniorów.
