Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Wyjątkowy prezent od państwa na 100. urodziny. Emerytura honorowa to już prawie 7000 zł miesięcznie. Sprawdź zasady

Wyjątkowy prezent od państwa na 100. urodziny. Emerytura honorowa to już prawie 7000 zł miesięcznie. Sprawdź zasady

18 maja 2026, 12:30
Anna Kot
Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
stulatek, 100 lat, tort, senior, emeryt, świadczenie honorowe, emerytura honorowe
Wyjątkowy prezent od państwa na 100. urodziny. Emerytura honorowa to już prawie 7000 zł miesięcznie. Sprawdź zasady
Lucky Business
Shutterstock

Osiągnięcie setnego roku życia to powód do wielkiego świętowania w gronie rodziny. Mało kto jednak wie, że dla stulatków państwo przygotowało wyjątkowy prezent finansowy. Świadczenie honorowe to dodatkowe wsparcie, które od marca wynosi już rekordowe 6938,92 zł brutto miesięcznie i co ważne - podlega corocznej waloryzacji. Komu przysługuje to dożywotnie świadczenie i jak wyglądają procedury?

Tradycja przyznawania tego dodatku trwa w Polsce od lat, jednak niedawne reformy diametralnie zmieniły zasady na korzyść seniorów. To specjalne świadczenie wypłacane jest niezależnie od dotychczasowej emerytury, renty czy innych dodatków, takich jak dodatek pielęgnacyjny z ZUS.

Ile wynosi emerytura honorowa?

Wysokość świadczenia rośnie dzięki marcowej waloryzacji.

  • Aktualna stawka: Od 1 marca 2026 roku emerytura honorowa wynosi dokładnie 6938,92 zł brutto miesięcznie.
  • Kto świętuje w tym roku? Wyższa stawka trafia do osób, które swoje setne urodziny obchodzą w 2026 roku - czyli do rocznika urodzonego w 1926 roku.
  • Realna podwyżka: W porównaniu do ubiegłego roku kwota ta wzrosła o 349,25 zł brutto miesięcznie (z poziomu 6589,67 zł).
  • Zasada waloryzacji: Zgodnie z Ustawą o świadczeniu honorowym z tytułu ukończenia 100 lat życia, raz przyznane pieniądze podlegają corocznej waloryzacji. Oznacza to, że starsi stulatkowie również otrzymują marcowe podwyżki i nikt nie zostaje z zaniżoną kwotą z ubiegłych lat.

Gwałtowny wzrost liczby stulatków - dane demograficzne

Wprowadzenie nowej ustawy regulującej te wypłaty stało się koniecznością ze względu na sytuację demograficzną. Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że liczba osób pobierających świadczenie honorowe dynamicznie rośnie. Obecnie w Polsce wypłaca się je już ponad 4000 seniorów (dla porównania jeszcze w 2018 roku było ich niespełna 2000). Co ciekawe, zdecydowaną większość beneficjentów - ponad 80 proc. - stanowią kobiety, co bezpośrednio wynika ze statystycznej długości życia pań.

Czy każdy stulatek musi składać wniosek?

Większość seniorów otrzyma pieniądze w sposób w pełni zautomatyzowany:

  • Dla emerytów i rencistów: Jeśli stulatek pobiera już jakiekolwiek świadczenie, proces następuje "z urzędu". System sam wyłapuje datę urodzenia i zaczyna wypłacać pieniądze automatycznie.
  • Dla osób bez świadczeń: Jeśli senior nigdy nie pracował i nie pobiera żadnej emerytury (np. zajmował się domem), konieczne jest złożenie wniosku w ZUS (formularz ESH) wraz z dokumentem tożsamości potwierdzającym datę urodzenia.

Ważne: Nowe przepisy wprowadziły bezpiecznik chroniący budżet przed nadużyciami osób mieszkających na stałe za granicą. Aby stulatek bez prawa do zwykłej emerytury otrzymał dodatek honorowy, oprócz polskiego obywatelstwa musi udowodnić, że jego centrum interesów osobistych lub gospodarczych znajdowało się w Polsce przez co najmniej 10 lat po ukończeniu 16. roku życia.

Kto wypłaca pieniądze?

Za wypłaty odpowiadają odpowiednie organy emerytalne zależnie od przeszłości zawodowej stulatka:

  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) - dla większości obywateli oraz osób bez stażu pracy,
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) - dla rolników,
  • Resortowe organy emerytalne (MSWiA lub MON) - dla byłych mundurowych i żołnierzy.

Majątek ani dotychczasowy dochód nie mają żadnego znaczenia. Jedynym kryterium przyznania środków jest wiek oraz spełnienie warunków obywatelstwa i zamieszkania.

FAQ - najczęstsze pytania o emeryturę honorową

Czy emerytura honorowa jest opodatkowana? Od kwoty świadczenia potrącana jest zaliczka na podatek dochodowy oraz składka na ubezpieczenie zdrowotne. Kwota wypłaty netto na konto wynosi w większości przypadków około 6850-6900 zł miesięcznie, zależnie od indywidualnej sytuacji podatkowej seniora.

Czy rodzina może dostać te pieniądze po śmierci seniora? Prawo do dodatku wygasa w miesiącu śmierci seniora. Jeśli jednak urzędy nie zdążyły wypłacić przyznanych pieniędzy za dany miesiąc, w którym senior jeszcze żył, rodzina może złożyć wniosek o tzw. niezrealizowane świadczenie z ZUS.

Czy gmina też przyznaje prezent? Tak, tradycją lokalnych samorządów są odwiedziny wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Senior otrzymuje wtedy list gratulacyjny od Premiera RP oraz często jednorazowy upominek finansowy lub rzeczowy ufundowany bezpośrednio przez gminę.

Źródło: INFOR
Infor.pl
Pracowała w życiu tylko 1 miesiąc na zleceniu. Ile emerytury z ZUS dostaje?
18 maja 2026

Czy wiesz, że emerytura należy się nawet przy przepracowaniu w ciągu całego życia tylko jednego miesiąca? Oto przykład kobiety, która roznosiła ulotki na umowę zlecenie przez jeden miesiąc. To była jej jedyna praca z odprowadzanymi składami na ubezpieczenie społeczne. Ile emerytury z ZUS otrzymuje?
Kataster od trzeciego mieszkania? Polacy wskazali granicę, która zmienia wszystko
18 maja 2026

Polacy nie chcą podatku katastralnego? Wyniki zaskakują. Większość badanych jest przeciw, ale jednocześnie wielu nie ma jeszcze wyrobionej opinii. Kluczowe okazują się szczegóły – od której nieruchomości miałby obowiązywać i kogo realnie obciążać.
Emerytury stażowe. Kiedy wejdą w życie i kto zyska najwięcej? Oto aktualny stan prawny
18 maja 2026

Temat emerytur stażowych od miesięcy nie schodzi z czołówek portali informacyjnych. Choć projekt ten budzi ogromne nadzieje wśród osób z długim stażem ubezpieczeniowym, proces legislacyjny wciąż trwa. Wyjaśniamy, na jakim etapie są prace, jakie warunki trzeba będzie spełnić i dlaczego nowe zasady liczenia stażu pracy (obowiązujące w pełni od maja 2026 r.) nie są tym samym, co "stażówki".
Pierwsze rozliczenie VAT po miesiącu z obowiązkowym KSeF: co trzeba sprawdzić przed 20 maja stosując podwójną ścieżkę doręczeń faktur (model hybrydowy)
18 maja 2026

Zbliża się termin pierwszego rozliczenia podatku VAT po wdrożeniu Krajowego Systemu e-Faktur. Głównym wyzwaniem dla przedsiębiorców jest stosowanie modelu hybrydowego, czyli przesyłanie dokumentów równolegle przez KSeF oraz tradycyjną pocztą elektroniczną. Podwójna ścieżka doręczania faktur zaburza spójność deklaracji podatkowych, utrudnia rozliczenia z kontrahentami i zwiększa ryzyko kontroli ze strony Ministerstwa Finansów, które monitoruje aktywność podatników w okresie przejściowym.

Nowe obwieszczenie: Minister energii ustalił ceny paliwa na wtorek 19 maja. Ile zapłacimy za paliwo?
18 maja 2026

W najnowszym obwieszczeniu minister energii określił ceny benzyny i diesla na wtorek. Sprawdźmy, jaką maksymalną cenę za litr paliwa będą musieli zapłacić kierowcy w dniu 19 maja.
Masz świadczenie przedemerytalne i nadal pracujesz? Masz obowiązek rozliczyć się z ZUS-em do końca maja. Uwaga na limity zarobków!
18 maja 2026

Zbliża się ostateczny termin na dopełnienie formalności przez część świadczeniobiorców ZUS-u. Do 31 maja osoby, które jednocześnie pracują i pobierają świadczenie przedemerytalne, muszą dostarczyć do Zakładu zaświadczenie o osiągniętych przychodach za okres od 1 marca 2025 r. do 28 lutego 2026 r. Na tej podstawie Zakład ustali, czy świadczenie było wypłacane w prawidłowej wysokości, czy też powinno być zmniejszone lub zawieszone, bo przekroczyły określone limity.
Warszawa: Dziedziniec Pałacu w Wilanowie otwarty dla wszystkich
18 maja 2026

Po kontrowersyjnej imprezie techno w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, minister kultury odwołał dyrektora Pawła Jaskanisa. Na jego miejsce powołano p.o. Piotra Górajca, który już zapowiada pierwsze zmiany: nieodpłatne otwarcie dziedzińca dla publiczności i odbudowę zaufania mieszkańców.
Co zrobić, by należna w przyszłości odprawa by wyższa? O potencjalną korzyść finansową w przyszłości trzeba zadbać już teraz
18 maja 2026

Czy to prawda, że pracownicy sektora prywatnego nie palą się do korzystania z przysługujących im nowych uprawnień? Sprawa nie jest tak oczywista, jak mogłyby sugerować liczby. Choć korzyści nie mają dużego wymiaru finansowego, mogą mieć istotne konsekwencje w przyszłości.

Pełny kalendarz szkolny 2026/2027, w tym ferie zimowe 2027 – sprawdź termin dla Twojego województwa
18 maja 2026

MEN ogłosiło kalendarz roku szkolnego 2026/2027. Rok zaczyna się 1 września 2026, a wakacje startują 26 czerwca 2027. Najważniejsza informacja dla rodziców: ferie zimowe odbędą się znowu w trzech różnych terminach – w zależności od województwa możesz mieć wolne już od 18 stycznia lub dopiero od 15 lutego. Sprawdź, kiedy Twoje dziecko ma ferie, przerwy świąteczne i kiedy kończy się rok szkolny. Jeśli planujesz urlop – musisz to wiedzieć już teraz.
