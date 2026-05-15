Kończysz 65 lat w 2026 roku? ZUS przeliczy Twoje pieniądze. Sprawdź, o ile wzrośnie Twoja emerytura

Dla tysięcy kobiet z rocznika 1961 rok 2026 to data szczególna. To właśnie teraz, po osiągnięciu 65. roku życia, mija termin pobierania tzw. okresowej emerytury kapitałowej. Co to oznacza w praktyce? Koniec przelewów z subkonta w ZUS, ale... znaczny wzrost emerytury docelowej. Niektórzy seniorzy mogą zyskać nawet kilkaset złotych miesięcznie.

Wielkie przeliczenie emerytur rocznika 1961. Jak zyskać nawet kilkaset złotych?

Tysiące kobiet z rocznika 1961 właśnie wchodzą w kluczowy moment dla swoich finansów. Po pięciu latach pobierania emerytury, wiek 65 lat przynosi tzw. "wielkie przeliczenie". Mechanizm ZUS działa na korzyść seniorek. Zmiana dzielnika i nowe Tablice Średniego Dalszego Trwania Życia GUS mogą podnieść miesięczną wypłatę od 200 do nawet 800 złotych. Jeśli urodziłaś się w 1961 roku i od pięciu lat pobierasz emeryturę, ten rok może być momentem, w którym Twój domowy budżet odczuje wyraźną ulgę. Mechanizm "wielkiego przeliczenia" dotyczy osób, które posiadały środki na subkoncie w ZUS i należały do Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE).

Dlaczego akurat teraz? Mechanizm okresowej emerytury kapitałowej

Kobiety z rocznika 1961 przeszły na emeryturę w wieku 60 lat (w 2021 roku). Przez ostatnie 5 lat ich świadczenie składało się z dwóch części: emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) oraz tzw. okresowej emerytury kapitałowej. Ta druga wypłacana jest ze środków zgromadzonych na subkoncie tylko do momentu ukończenia 65. roku życia - czyli powszechnego wieku emerytalnego przewidzianego dla mężczyzn. W miesiącu ukończenia 65 lat przez kobietę ten okres mija. ZUS ma wtedy ustawowy obowiązek dokonać z urzędu ponownego obliczenia świadczenia docelowego.

Ile można zyskać? Nowe tablice i zasada nienaruszalności kapitału głównego

Najważniejszą informacją dla seniorek jest unikalny sposób, w jaki prawo traktuje ten proces. Zgodnie z art. 26c ustawy o emeryturach i rentach z FUS, nowa emerytura docelowa jest obliczana na nowo od całej podstawy. Co to oznacza? Kwota składek na koncie głównym oraz kapitał początkowy nie są pomniejszane o wypłaty, które seniorka otrzymywała przez ostatnie 5 lat. Do tej bazy dopisuje się niewypłaconą dotychczas, zwaloryzowaną część środków z subkonta. Zsumowany w ten sposób nowy kapitał dzieli się przez mniejszą liczbę miesięcy, ponieważ w wieku 65 lat statystycznie mamy przed sobą mniej życia niż w wieku 60 lat. Efekt? Miesięczna kwota "na rękę" niemal zawsze idzie w górę - wzrost świadczenia potrafi wynieść od 45 proc. do ponad 50 proc.

Czy trzeba składać wniosek do ZUS?

Zgodnie z przepisami, ZUS dokonuje ponownego obliczenia emerytury z urzędu (automatycznie) w dniu ukończenia przez kobietę 65. roku życia. Warto jednak trzymać rękę na pulsie. Jeśli w kolejnym miesiącu po urodzinach nie otrzymasz decyzji o nowej wysokości świadczenia lub kwota przelewu się nie zmieni, warto złożyć zapytanie przez portal PUE ZUS lub udać się do placówki osobiście. Automatyzacja czasem napotyka problemy techniczne, zwłaszcza jeśli w starej dokumentacji występowały rozbieżności.

Nowe tablice GUS a wysokość Twojej emerytury

Kluczem do wyższej emerytury przy przeliczeniu w wieku 65 lat są aktualne tablice średniego dalszego trwania życia publikowane przez GUS. Mechanizm jest prosty: im statystycznie krócej będziemy pobierać świadczenie, tym wyższa będzie jego miesięczna kwota. Według oficjalnej tabeli GUS, dla osoby w wieku dokładnie 65 lat średnie dalsze trwanie życia wynosi 222,7 miesiąca. To znacznie mniej niż w przypadku 60-latek, gdzie kapitał dzieli się przez 268,9 miesiąca. Właśnie ta różnica w "dzielniku" sprawia, że te same pieniądze dają odczuwalnie wyższy przelew każdego miesiąca.

O czym ZUS Ci nie powie? Cztery ukryte korzyści i pułapki

Pułapka podatkowa : Skokowy wzrost emerytury (np. o 800 zł) może sprawić, że Twój roczny dochód przekroczy kwotę wolną od podatku (30 000 zł). W takim przypadku ZUS automatycznie zacznie potrącać 12 proc. zaliczki na podatek dochodowy (PIT).

: Skokowy wzrost emerytury (np. o 800 zł) może sprawić, że Twój roczny dochód przekroczy kwotę wolną od podatku (30 000 zł). W takim przypadku ZUS automatycznie zacznie potrącać 12 proc. zaliczki na podatek dochodowy (PIT). PIT-0 dla Seniora : Jeśli kończysz 65 lat, czujesz się na siłach i zrezygnujesz na jakiś czas z pobierania emerytury na rzecz dalszej pracy, zyskasz całkowite zwolnienie z podatku dochodowego aż do kwoty 85 528 zł rocznie.

: Jeśli kończysz 65 lat, czujesz się na siłach i zrezygnujesz na jakiś czas z pobierania emerytury na rzecz dalszej pracy, zyskasz całkowite zwolnienie z podatku dochodowego aż do kwoty 85 528 zł rocznie. Premia za datę urodzenia : Kobiety, które obchodzą 65. urodziny po 1 czerwca, zyskują podwójnie. Ich środki na subkoncie zdążą przejść przez bardzo korzystną, roczną czerwcową waloryzację składek ZUS, co dodatkowo powiększy bazę do przeliczenia.

: Kobiety, które obchodzą 65. urodziny po 1 czerwca, zyskują podwójnie. Ich środki na subkoncie zdążą przejść przez bardzo korzystną, roczną czerwcową waloryzację składek ZUS, co dodatkowo powiększy bazę do przeliczenia. Gwarancja dziedziczenia dla rodziny: Przez pierwsze 3 lata od przejścia na emeryturę docelową (między 65. a 68. rokiem życia) obowiązuje tzw. wypłata gwarantowana. Jeśli seniorka w tym czasie umrze, wskazana przez nią osoba uposażona (np. mąż lub dzieci) otrzyma jednorazową wypłatę pozostałych na subkoncie środków. Warto upewnić się w ZUS, kto widnieje w dokumentach jako Twój spadkobierca.

Dorabianie na emeryturze w 2026 roku. Jak legalnie zwiększyć świadczenie?

Osiągnięcie 65. roku życia i przejście na emeryturę docelową nie oznacza konieczności rezygnacji z pracy. Dorabianie jest wyjątkowo korzystne dla seniorów z dwóch powodów:

Brak limitów zarobkowych : Osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, mogą zarabiać bez żadnych ograniczeń. ZUS nie zawiesi ani nie zmniejszy ich świadczenia, niezależnie od wysokości pensji.

: Osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, mogą zarabiać bez żadnych ograniczeń. ZUS nie zawiesi ani nie zmniejszy ich świadczenia, niezależnie od wysokości pensji. Coroczne doliczanie składek: Każdy miesiąc pracy to nowe składki na Twoim koncie. Raz w roku możesz złożyć wniosek o doliczenie tych okresów (druk ERPO). Najlepiej zrobić to w lipcu, tuż po przeprowadzeniu przez ZUS rocznej czerwcowej waloryzacji składek.

Lista kontrolna 65-latki. O czym musisz pamiętać?

Weryfikacja subkonta : Zaloguj się na portal PUE ZUS i sprawdź stan środków przeniesionych z OFE.

: Zaloguj się na portal PUE ZUS i sprawdź stan środków przeniesionych z OFE. Kontrola przelewu : Sprawdź wpływ na konto w miesiącu następującym po Twoich 65. urodzinach. Jeśli kwota się nie zmieniła, natychmiast skontaktuj się z ZUS.

: Sprawdź wpływ na konto w miesiącu następującym po Twoich 65. urodzinach. Jeśli kwota się nie zmieniła, natychmiast skontaktuj się z ZUS. Wniosek o doliczenie składek : Jeśli wciąż pracujesz, złóż w lipcu wniosek ERPO, aby uwzględnić nowe składki z najwyższą waloryzacją.

: Jeśli wciąż pracujesz, złóż w lipcu wniosek ERPO, aby uwzględnić nowe składki z najwyższą waloryzacją. Weryfikacja kapitału początkowego: Upewnij się, że ZUS prawidłowo wyliczył Twoje lata pracy sprzed 1999 roku.

FAQ - najczęściej zadawane pytania