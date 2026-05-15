Kończysz 65 lat w 2026 roku? ZUS przeliczy Twoje pieniądze. Sprawdź, o ile wzrośnie Twoja emerytura
Dla tysięcy kobiet z rocznika 1961 rok 2026 to data szczególna. To właśnie teraz, po osiągnięciu 65. roku życia, mija termin pobierania tzw. okresowej emerytury kapitałowej. Co to oznacza w praktyce? Koniec przelewów z subkonta w ZUS, ale... znaczny wzrost emerytury docelowej. Niektórzy seniorzy mogą zyskać nawet kilkaset złotych miesięcznie.
Wielkie przeliczenie emerytur rocznika 1961. Jak zyskać nawet kilkaset złotych?
Tysiące kobiet z rocznika 1961 właśnie wchodzą w kluczowy moment dla swoich finansów. Po pięciu latach pobierania emerytury, wiek 65 lat przynosi tzw. "wielkie przeliczenie". Mechanizm ZUS działa na korzyść seniorek. Zmiana dzielnika i nowe Tablice Średniego Dalszego Trwania Życia GUS mogą podnieść miesięczną wypłatę od 200 do nawet 800 złotych. Jeśli urodziłaś się w 1961 roku i od pięciu lat pobierasz emeryturę, ten rok może być momentem, w którym Twój domowy budżet odczuje wyraźną ulgę. Mechanizm "wielkiego przeliczenia" dotyczy osób, które posiadały środki na subkoncie w ZUS i należały do Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE).
Dlaczego akurat teraz? Mechanizm okresowej emerytury kapitałowej
Kobiety z rocznika 1961 przeszły na emeryturę w wieku 60 lat (w 2021 roku). Przez ostatnie 5 lat ich świadczenie składało się z dwóch części: emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) oraz tzw. okresowej emerytury kapitałowej. Ta druga wypłacana jest ze środków zgromadzonych na subkoncie tylko do momentu ukończenia 65. roku życia - czyli powszechnego wieku emerytalnego przewidzianego dla mężczyzn. W miesiącu ukończenia 65 lat przez kobietę ten okres mija. ZUS ma wtedy ustawowy obowiązek dokonać z urzędu ponownego obliczenia świadczenia docelowego.
Ile można zyskać? Nowe tablice i zasada nienaruszalności kapitału głównego
Najważniejszą informacją dla seniorek jest unikalny sposób, w jaki prawo traktuje ten proces. Zgodnie z art. 26c ustawy o emeryturach i rentach z FUS, nowa emerytura docelowa jest obliczana na nowo od całej podstawy. Co to oznacza? Kwota składek na koncie głównym oraz kapitał początkowy nie są pomniejszane o wypłaty, które seniorka otrzymywała przez ostatnie 5 lat. Do tej bazy dopisuje się niewypłaconą dotychczas, zwaloryzowaną część środków z subkonta. Zsumowany w ten sposób nowy kapitał dzieli się przez mniejszą liczbę miesięcy, ponieważ w wieku 65 lat statystycznie mamy przed sobą mniej życia niż w wieku 60 lat. Efekt? Miesięczna kwota "na rękę" niemal zawsze idzie w górę - wzrost świadczenia potrafi wynieść od 45 proc. do ponad 50 proc.
Czy trzeba składać wniosek do ZUS?
Zgodnie z przepisami, ZUS dokonuje ponownego obliczenia emerytury z urzędu (automatycznie) w dniu ukończenia przez kobietę 65. roku życia. Warto jednak trzymać rękę na pulsie. Jeśli w kolejnym miesiącu po urodzinach nie otrzymasz decyzji o nowej wysokości świadczenia lub kwota przelewu się nie zmieni, warto złożyć zapytanie przez portal PUE ZUS lub udać się do placówki osobiście. Automatyzacja czasem napotyka problemy techniczne, zwłaszcza jeśli w starej dokumentacji występowały rozbieżności.
Nowe tablice GUS a wysokość Twojej emerytury
Kluczem do wyższej emerytury przy przeliczeniu w wieku 65 lat są aktualne tablice średniego dalszego trwania życia publikowane przez GUS. Mechanizm jest prosty: im statystycznie krócej będziemy pobierać świadczenie, tym wyższa będzie jego miesięczna kwota. Według oficjalnej tabeli GUS, dla osoby w wieku dokładnie 65 lat średnie dalsze trwanie życia wynosi 222,7 miesiąca. To znacznie mniej niż w przypadku 60-latek, gdzie kapitał dzieli się przez 268,9 miesiąca. Właśnie ta różnica w "dzielniku" sprawia, że te same pieniądze dają odczuwalnie wyższy przelew każdego miesiąca.
O czym ZUS Ci nie powie? Cztery ukryte korzyści i pułapki
- Pułapka podatkowa: Skokowy wzrost emerytury (np. o 800 zł) może sprawić, że Twój roczny dochód przekroczy kwotę wolną od podatku (30 000 zł). W takim przypadku ZUS automatycznie zacznie potrącać 12 proc. zaliczki na podatek dochodowy (PIT).
- PIT-0 dla Seniora: Jeśli kończysz 65 lat, czujesz się na siłach i zrezygnujesz na jakiś czas z pobierania emerytury na rzecz dalszej pracy, zyskasz całkowite zwolnienie z podatku dochodowego aż do kwoty 85 528 zł rocznie.
- Premia za datę urodzenia: Kobiety, które obchodzą 65. urodziny po 1 czerwca, zyskują podwójnie. Ich środki na subkoncie zdążą przejść przez bardzo korzystną, roczną czerwcową waloryzację składek ZUS, co dodatkowo powiększy bazę do przeliczenia.
- Gwarancja dziedziczenia dla rodziny: Przez pierwsze 3 lata od przejścia na emeryturę docelową (między 65. a 68. rokiem życia) obowiązuje tzw. wypłata gwarantowana. Jeśli seniorka w tym czasie umrze, wskazana przez nią osoba uposażona (np. mąż lub dzieci) otrzyma jednorazową wypłatę pozostałych na subkoncie środków. Warto upewnić się w ZUS, kto widnieje w dokumentach jako Twój spadkobierca.
Dorabianie na emeryturze w 2026 roku. Jak legalnie zwiększyć świadczenie?
Osiągnięcie 65. roku życia i przejście na emeryturę docelową nie oznacza konieczności rezygnacji z pracy. Dorabianie jest wyjątkowo korzystne dla seniorów z dwóch powodów:
- Brak limitów zarobkowych: Osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, mogą zarabiać bez żadnych ograniczeń. ZUS nie zawiesi ani nie zmniejszy ich świadczenia, niezależnie od wysokości pensji.
- Coroczne doliczanie składek: Każdy miesiąc pracy to nowe składki na Twoim koncie. Raz w roku możesz złożyć wniosek o doliczenie tych okresów (druk ERPO). Najlepiej zrobić to w lipcu, tuż po przeprowadzeniu przez ZUS rocznej czerwcowej waloryzacji składek.
Lista kontrolna 65-latki. O czym musisz pamiętać?
- Weryfikacja subkonta: Zaloguj się na portal PUE ZUS i sprawdź stan środków przeniesionych z OFE.
- Kontrola przelewu: Sprawdź wpływ na konto w miesiącu następującym po Twoich 65. urodzinach. Jeśli kwota się nie zmieniła, natychmiast skontaktuj się z ZUS.
- Wniosek o doliczenie składek: Jeśli wciąż pracujesz, złóż w lipcu wniosek ERPO, aby uwzględnić nowe składki z najwyższą waloryzacją.
- Weryfikacja kapitału początkowego: Upewnij się, że ZUS prawidłowo wyliczył Twoje lata pracy sprzed 1999 roku.
FAQ - najczęściej zadawane pytania
- Czy muszę składać wniosek, aby ZUS przeliczył moją emeryturę po 65. urodzinach? Nie. Zgodnie z prawem ZUS ma obowiązek dokonać zakończenia emerytury kapitałowej i wyliczenia emerytury docelowej automatycznie (z urzędu) w miesiącu Twoich 65. urodzin.
- Kiedy dokładnie zobaczę wyższą kwotę na koncie? Nowa stawka zacznie obowiązywać od dnia Twoich urodzin. Pełną wyższą kwotę lub wyrównanie otrzymasz w najbliższym terminie wypłaty świadczenia (np. jeśli urodziłaś się 15 maja, wyższa emerytura przysługuje od 15 maja, a fizyczny przelew z nową kwotą otrzymasz w czerwcu).
- Co się stało z pieniędzmi z mojego subkonta, skoro przez 5 lat wypłacano mi emeryturę kapitałową? Przez ostatnie 5 lat ZUS co miesiąc wypłacał część środków z subkonta. W wieku 65 lat subkonto zostaje zamknięte, a cała niewypłacona dotychczas, pozostała tam kwota (wraz z należnymi waloryzacjami) zostaje na stałe przepisana i dodana do Twojego głównego konta emerytalnego.
- Czy jeśli dorabiam do emerytury, ZUS sam doliczy nowe składki przy tym przeliczeniu? Nie. Automatyczne "wielkie przeliczenie" dotyczy wyłącznie połączenia zgromadzonych kapitałów i zastosowania nowego dzielnika GUS. Składki z obecnej pracy zostaną dopisane do Twojego świadczenia wyłącznie na Twój wniosek (druk ERPO), który warto składać raz w roku.
- Co zrobić, jeśli minął miesiąc od moich urodzin, a emerytura nie wzrosła? Zaloguj się na platformę PUE ZUS lub udaj się osobiście do placówki ZUS. Sprawdź, czy została wydana nowa decyzja emerytalna. Jeśli wystąpił błąd techniczny systemu, złóż pisemny wniosek o ponowne ustalenie wysokości świadczenia w związku z ukończeniem 65. roku życia.
