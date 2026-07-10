REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Tyle pieniędzy z ZUS przejdzie Ci koło nosa? Roczniki 1950-1969 mogą zyskać 2000 zł

Tyle pieniędzy z ZUS przejdzie Ci koło nosa? Roczniki 1950-1969 mogą zyskać 2000 zł

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
10 lipca 2026, 13:32
Anna Kot
Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
Dodatek do emerytury, pieniądze, gotówka
Tyle pieniędzy z ZUS przejdzie Ci koło nosa? Roczniki 1950-1969 mogą zyskać 2000 zł
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Emerytura wyższa nawet o 2000 złotych? ZUS przeliczy świadczenia i wypłaci gigantyczne wyrównanie dla roczników 1950-1969. Kluczem jest udowodnienie stażu pracy sprzed 1999 roku, choć w tamtych latach dokumentacja masowo ginęła. Jak spełnić ten warunek i skutecznie odzyskać należne pieniądze? Oto szczegóły.

rozwiń >

Skąd bierze się dodatkowe 2000 zł?

Mitem jest, że istnieje jeden "specjalny przelew" o tej wartości. Kwota ta wynika z ponownego przeliczenia kapitału początkowego. Dla wielu osób z roczników 1950-1969, które pracowały przed reformą emerytalną, nowa kalkulacja może podnieść miesięczną emeryturę o 200, 300, a w rekordowych przypadkach nawet o kilkaset złotych. W skali roku daje to kwoty rzędu 2000-3000 zł dodatkowych pieniędzy w domowym budżecie.

REKLAMA

REKLAMA

Warunek, o którym wielu zapomina. Kapitał początkowy

Kluczem do sukcesu jest udokumentowanie stażu pracy sprzed 1 stycznia 1999 roku. W tamtym czasie ZUS nie prowadził indywidualnych kont cyfrowych. To na barkach pracownika spoczywa obowiązek dostarczenia dowodów na to, że pracował i odprowadzał składki. Co musisz sprawdzić?

  • Legitymacje ubezpieczeniowe: Stare wpisy o zatrudnieniu i zarobkach.
  • Świadectwa pracy: Kluczowe dokumenty z zakładów, które często już nie istnieją.
  • Archiwa: Jeśli zakład upadł, dokumenty mogą być w składnicach akt.

Dlaczego roczniki 1950-1969 są uprzywilejowane?

Osoby te weszły na rynek pracy jeszcze przed wielką reformą systemu ubezpieczeń społecznych. To ich dotyczy problem "brakujących lat" w systemie. Jeśli ZUS nie ma Twoich danych z lat 80. czy 90., do obliczeń przyjmuje kwotę zero zł za ten okres, co drastycznie obniża emeryturę.

Jak złożyć wniosek o przeliczenie?

Nie musisz czekać na specjalne zaproszenie z urzędu. Przeliczenie kapitału początkowego jest możliwe w każdym momencie - zarówno przed przejściem na emeryturę, jak i będąc już seniorem. Warto zrobić to przed 1 czerwca 2026 roku, ponieważ wtedy ZUS przeprowadzi coroczną, wysoką waloryzację stanu kont i kapitału początkowego.

REKLAMA

  • Zbierz dokumenty: Każdy rok pracy to wyższy kapitał.
  • Złóż wniosek EKP: To formularz dotyczący kapitału początkowego.
  • Dostarcz dowody na staż: Nawet praca sezonowa czy dorywcza z dawnych lat może mieć znaczenie.

Pamiętaj: ZUS nie doliczy tych pieniędzy automatycznie. Jeśli nie dostarczysz dokumentów, urząd uzna, że w tym czasie nie pracowałeś.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

FAQ - wszystko, co musisz wiedzieć o przeliczeniu emerytury dla roczników 1950-1969

Kto może ubiegać się o przeliczenie kapitału początkowego? Każdy, kto urodził się po 31 grudnia 1948 roku i pracował przed 1 stycznia 1999 roku. Dotyczy to zwłaszcza roczników 50. i 60., których staż pracy z tamtego okresu często nie jest w pełni ujęty w systemie ZUS.

Ile dokładnie można zyskać? Kwota podwyżki jest indywidualna. Średnio emeryci zyskują od 200 do kilkuset złotych miesięcznie. Skumulowana korzyść w skali roku często przekracza 2000 zł. Ponadto, jeśli zaniżenie emerytury wynikało z błędu ZUS, możliwe jest też wyrównanie za 3 lata wstecz. Jakie dokumenty są niezbędne? Musisz dostarczyć do ZUS:

  • Wniosek EKP (o ustalenie kapitału początkowego) lub wniosek ERPO (o ponowne ustalenie emerytury).
  • Kwestionariusz ERP-6 (wykaz okresów składkowych i nieskładkowych).
  • Oryginały świadectw pracy lub zaświadczenia o wynagrodzeniu (np. na druku ERP-7).

Co, jeśli zakład pracy już nie istnieje? Wciąż możesz odzyskać pieniądze. Szukaj dokumentów w:

  • Archiwach państwowych (np. w internetowej Bazie Archiwów).
  • Starych legitymacjach ubezpieczeniowych (wpisy o zarobkach są traktowane przez ZUS jako dowód).
  • Pomocne mogą być też zeznania świadków (byłych współpracowników) na druku ZUS Rp-8.

Czy można przeliczyć emeryturę, będąc już na świadczeniu? Tak. Jeśli odnalazłeś nowe dokumenty (np. zaświadczenie o zarobkach, których wcześniej nie miałeś), możesz złożyć wniosek o przeliczenie w dowolnym momencie.

Jak sprawdzić, czy ZUS już wyliczył mój kapitał? Najszybciej zrobisz to przez internet na nowej platformie eZUS (dawny portal PUE ZUS). W zakładce "Stan konta ubezpieczonego" sprawdzisz, czy widnieje tam kwota "zwaloryzowanego kapitału początkowego".

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Kto może ubiegać się w ZUS o przeliczenie kapitału początkowego?

O przeliczenie kapitału początkowego może ubiegać się każdy, kto urodził się po 31 grudnia 1948 roku i pracował przed 1 stycznia 1999 roku. Dotyczy to zwłaszcza roczników 50. i 60.

Skąd bierze się kwota nawet 2000 zł dla roczników 1950-1969?

Kwota nawet 2000 zł nie jest jednym „specjalnym przelewem”. Wynika z ponownego przeliczenia kapitału początkowego; podwyżka może wynieść 200, 300 lub kilkaset złotych miesięcznie, co rocznie daje 2000-3000 zł.

Jakie dokumenty trzeba dostarczyć do ZUS przy przeliczeniu kapitału początkowego?

Do ZUS trzeba dostarczyć wniosek EKP lub ERPO, kwestionariusz ERP-6 oraz oryginały świadectw pracy lub zaświadczenia o wynagrodzeniu, np. na druku ERP-7.

Co zrobić, jeśli zakład pracy sprzed 1999 roku już nie istnieje?

Dokumentów można szukać w archiwach państwowych, np. w internetowej Bazie Archiwów, oraz w starych legitymacjach ubezpieczeniowych. Pomocne mogą być też zeznania świadków na druku ZUS Rp-8.

Kiedy można złożyć wniosek o przeliczenie kapitału początkowego w ZUS?

Wniosek o przeliczenie kapitału początkowego można złożyć w dowolnym momencie, także będąc już na emeryturze. Warto zrobić to przed 1 czerwca 2026 roku, bo wtedy ZUS przeprowadzi coroczną waloryzację.

Powiązane
Emerytury kobiet wyższe o kilkaset złotych. ZUS sam przeliczy pieniądze
Emerytury kobiet wyższe o kilkaset złotych. ZUS sam przeliczy pieniądze
Zasiłek dla bezrobotnych mocno w górę od 1 czerwca. Tyle dokładnie wyniosą nowe stawki
Zasiłek dla bezrobotnych mocno w górę od 1 czerwca. Tyle dokładnie wyniosą nowe stawki
1600 plus dla seniorów. Sejm podjął nagłą decyzję
1600 plus dla seniorów. Sejm podjął nagłą decyzję
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Nowe osiedla kontra upały. Gdzie szukać chłodu? Czy można kupić nowe mieszkanie z klimatyzacją?
10 lip 2026

Kupujący mieszkania zmieniają swoje priorytety. Dziś liczy się już nie tylko cena i lokalizacja, ale także komfort codziennego życia, możliwość pracy z domu, dostęp do zieleni oraz rozwiązania, które pomagają przetrwać coraz częstsze upały. Jak na te oczekiwania odpowiadają deweloperzy i jakie trendy będą kształtować nowe osiedla? Opowiada Jakub Sobczyński, Dyrektor Zarządzający Grupy Deweloperskiej Megapolis.
W MOPS 7 usług aż do 21.00. Nigdy w nocy. Niekiedy jednak w Boże Narodzenie i Wielkanoc [Zmiany od 31 sierpnia 2026 r.]
10 lip 2026

Zmiany wprowadza nowy standard usług opiekuńczych. Ma formę rozporządzenia i wchodzi w życie 31 sierpnia 2026 r. W MOPS 7 rodzajów usług opiekuńcze mogą być świadczone na rzecz osób ich potrzebujących w różnych porach dnia i adekwatnie do występujących potrzeb przez 7 dni w tygodniu, w godzinach od 6:00 do 21:00, z wyłączeniem dni świątecznych. Nie ma opieki nocnej w ofercie typowego MOPS (gmina może wprowadzić to w indywidualnej ofercie). Ale w uzasadnionych przypadkach standard dopuszcza świadczenie usług w dni świąteczne. Jest więc na zasadzie wyjątku możliwe otrzymanie pomocy z MOPS w takie święta jak Wielkanoc.
Stacje kontroli pojazdów znowu w tarapatach - podwyżki cen przeglądów nie pomogły zadłużeniu
10 lip 2026

Podwyżka cen przeglądu technicznego do 149 zł miała uratować stacje kontroli pojazdów – ale wystarczyło kilka miesięcy, by długi branży znów poszły w górę. Na koniec kwietnia 2026 roku zaległe zadłużenie SKP wyniosło ponad 90,3 mln zł – o 2,2% więcej niż rok wcześniej. Z terminową spłatą zobowiązań ma problem 341 stacji w całym kraju. Co ten kryzys oznacza dla naszych portfeli?
Owoce najłatwiejsze w uprawie w Polsce. Co im wystarczy, by zawsze obficie owocowały?
10 lip 2026

Owoce najłatwiejsze w uprawie w Polsce to czerwona i biała porzeczka. To krzew bezproblemowy. Poleca się ją wszystkim - nawet najbardziej początkującym ogrodnikom. Co im wystarczy, by zawsze obficie owocowały?

REKLAMA

Pracownik musi kontrolować AI. Sam przycisk „zatwierdź” może nie wystarczyć
10 lip 2026

Firma może zbudować proces, w którym sztuczna inteligencja przygotowuje rekomendację, a ostateczną decyzję formalnie zatwierdza pracownik. Na papierze człowiek pozostaje więc w centrum procesu. AI Act wymaga jednak, aby nadzór nad systemami wysokiego ryzyka był skuteczny, a nie sprowadzony do obecności osoby, która automatycznie akceptuje kolejne wyniki. Pracownik powinien rozumieć ograniczenia systemu, mieć odpowiednie kompetencje i rzeczywiste uprawnienia do zakwestionowania rekomendacji.
Firma korzysta z AI od kilku lat. Modernizacja systemu może uruchomić nowe obowiązki
10 lip 2026

System sztucznej inteligencji od kilku lat analizuje dokumenty kandydatów do pracy, wspiera ocenę klientów albo pomaga podejmować decyzje dotyczące określonych usług. Firma może uznać, że skoro narzędzie zostało wdrożone przed rozpoczęciem stosowania nowych wymogów AI Act, jego sytuacja prawna jest ustalona. Nie zawsze będzie to bezpieczne założenie. Znaczenie może mieć nie tylko data uruchomienia systemu, ale również to, co przedsiębiorstwo zrobiło z nim później. Nie tylko głęboka przebudowa, ale też dodanie nowych funkcji albo zmiana celu wykorzystania mogą spowodować konieczność ponownej oceny rozwiązania.
Windy jednak nie dla wszystkich od 20 września 2026 r. – seniorzy nadal pozostaną skazani na schody, nawet w pięcio- czy sześciokondygnacyjnym budynku. Ministerstwo Rozwoju i Technologii nie pozostawia wątpliwości co do nowych przepisów
10 lip 2026

Od 13 czerwca 2025 r. Ministerstwo Rozwoju i Technologii pracuje nad nowym rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które ma wprowadzić obowiązek wyposażania budynków mieszkalnych wielorodzinnych, które posiadają trzy lub więcej kondygnacji w dźwig osobowy (czyli – w windę). W odpowiedzi na uwagę zgłoszoną przez Krajową Radę Izby Architektów RP w ramach opiniowania ww. projektu – resort, będący autorem ww. projektu, poinformował jednak, że od powyższego wymogu będzie można odstąpić.
To może decydować o zatrudnieniu. Badanie ujawnia zaskakujące preferencje rekruterów
10 lip 2026

Kompetencje nie zawsze są jedynym kryterium podczas rekrutacji. Z najnowszych badań wynika, że wygląd, a konkretnie masa ciała, może mieć istotny wpływ na decyzje pracodawców. Ponad 80 proc. rekruterów deklaruje, że przy identycznych kwalifikacjach częściej wybrałoby kandydata o szczupłej sylwetce niż osobę z nadmierną masą ciała.

REKLAMA

Mniej mieszkań, więcej chętnych. Tak wygląda rynek najmu po czerwcu
10 lip 2026

Na rynku najmu mieszkań widać wyraźne ożywienie popytu. W czerwcu liczba dostępnych ofert zmniejszyła się z 86 do 84 tys. lokali, ponieważ nowych najemców przybywało szybciej niż mieszkań trafiających na rynek. Mimo kurczącej się oferty właściciele nie zdecydowali się jednak na podwyżki czynszów.
Nowość: interpretacja indywidualna GIP, gdy pracodawca ma wątpliwości w sprawie zatrudnienia na umowę o pracę. Jak złożyć wniosek? PIP wyjaśnia
10 lip 2026

Gdy pracodawca ma wątpliwości w sprawie zatrudnienia na umowę o pracę, może wystąpić o interpretację indywidualną Głównego Inspektora Pracy. To nowość, która weszła w życie wraz z reformą Państwowej Inspekcji Pracy. Jak złożyć wniosek i uiścić opłatę w wysokości 40 zł? PIP wyjaśnia krok po kroku.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA