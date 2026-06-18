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ZUS wypłaca dodatkowe pieniądze dla roczników 1950-1969. Jak odebrać nawet 2000 zł?

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18 czerwca 2026, 10:31
Anna Kot
Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
Dodatek do emerytury, pieniądze, gotówka
ZUS wypłaca dodatkowe pieniądze dla roczników 1950-1969. Jak odebrać nawet 2000 zł?
Shutterstock

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Nawet o 2000 złotych może wzrosnąć emerytura osób urodzonych w latach 1950-1969. ZUS przeliczy świadczenie i wypłaci wyrównanie, jeśli seniorzy udowodnią odpowiedni staż pracy sprzed 1999 roku. W tamtych latach dokumentacja pracownicza często była niekompletna lub ginęła. Wyjaśniamy, jaki jest kluczowy warunek i jak odzyskać należne pieniądze.

Skąd bierze się dodatkowe 2000 zł?

Mitem jest, że istnieje jeden "specjalny przelew" o tej wartości. Kwota ta wynika z ponownego przeliczenia kapitału początkowego. Dla wielu osób z roczników 1950-1969, które pracowały przed reformą emerytalną, nowa kalkulacja może podnieść miesięczną emeryturę o 200, 300, a w rekordowych przypadkach nawet o kilkaset złotych. W skali roku daje to kwoty rzędu 2000-3000 zł dodatkowych pieniędzy w domowym budżecie.

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Warunek, o którym wielu zapomina. Kapitał początkowy

Kluczem do sukcesu jest udokumentowanie stażu pracy sprzed 1 stycznia 1999 roku. W tamtym czasie ZUS nie prowadził indywidualnych kont cyfrowych. To na barkach pracownika spoczywa obowiązek dostarczenia dowodów na to, że pracował i odprowadzał składki. Co musisz sprawdzić?

  • Legitymacje ubezpieczeniowe: Stare wpisy o zatrudnieniu i zarobkach.
  • Świadectwa pracy: Kluczowe dokumenty z zakładów, które często już nie istnieją.
  • Archiwa: Jeśli zakład upadł, dokumenty mogą być w składnicach akt.

Dlaczego roczniki 1950-1969 są uprzywilejowane?

Osoby te weszły na rynek pracy jeszcze przed wielką reformą systemu ubezpieczeń społecznych. To ich dotyczy problem "brakujących lat" w systemie. Jeśli ZUS nie ma Twoich danych z lat 80. czy 90., do obliczeń przyjmuje kwotę zero zł za ten okres, co drastycznie obniża emeryturę.

Jak złożyć wniosek o przeliczenie?

Nie musisz czekać na specjalne zaproszenie z urzędu. Przeliczenie kapitału początkowego jest możliwe w każdym momencie - zarówno przed przejściem na emeryturę, jak i będąc już seniorem. Warto zrobić to przed 1 czerwca 2026 roku, ponieważ wtedy ZUS przeprowadzi coroczną, wysoką waloryzację stanu kont i kapitału początkowego.

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  • Zbierz dokumenty: Każdy rok pracy to wyższy kapitał.
  • Złóż wniosek EKP: To formularz dotyczący kapitału początkowego.
  • Dostarcz dowody na staż: Nawet praca sezonowa czy dorywcza z dawnych lat może mieć znaczenie.

Pamiętaj: ZUS nie doliczy tych pieniędzy automatycznie. Jeśli nie dostarczysz dokumentów, urząd uzna, że w tym czasie nie pracowałeś.

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FAQ - wszystko, co musisz wiedzieć o przeliczeniu emerytury dla roczników 1950-1969

Kto może ubiegać się o przeliczenie kapitału początkowego? Każdy, kto urodził się po 31 grudnia 1948 roku i pracował przed 1 stycznia 1999 roku. Dotyczy to zwłaszcza roczników 50. i 60., których staż pracy z tamtego okresu często nie jest w pełni ujęty w systemie ZUS.

Ile dokładnie można zyskać? Kwota podwyżki jest indywidualna. Średnio emeryci zyskują od 200 do kilkuset złotych miesięcznie. Skumulowana korzyść w skali roku często przekracza 2000 zł. Ponadto, jeśli zaniżenie emerytury wynikało z błędu ZUS, możliwe jest też wyrównanie za 3 lata wstecz. Jakie dokumenty są niezbędne? Musisz dostarczyć do ZUS:

  • Wniosek EKP (o ustalenie kapitału początkowego) lub wniosek ERPO (o ponowne ustalenie emerytury).
  • Kwestionariusz ERP-6 (wykaz okresów składkowych i nieskładkowych).
  • Oryginały świadectw pracy lub zaświadczenia o wynagrodzeniu (np. na druku ERP-7).

Co, jeśli zakład pracy już nie istnieje? Wciąż możesz odzyskać pieniądze. Szukaj dokumentów w:

  • Archiwach państwowych (np. w internetowej Bazie Archiwów).
  • Starych legitymacjach ubezpieczeniowych (wpisy o zarobkach są traktowane przez ZUS jako dowód).
  • Pomocne mogą być też zeznania świadków (byłych współpracowników) na druku ZUS Rp-8.

Czy można przeliczyć emeryturę, będąc już na świadczeniu? Tak. Jeśli odnalazłeś nowe dokumenty (np. zaświadczenie o zarobkach, których wcześniej nie miałeś), możesz złożyć wniosek o przeliczenie w dowolnym momencie.

Jak sprawdzić, czy ZUS już wyliczył mój kapitał? Najszybciej zrobisz to przez internet na nowej platformie eZUS (dawny portal PUE ZUS). W zakładce "Stan konta ubezpieczonego" sprawdzisz, czy widnieje tam kwota "zwaloryzowanego kapitału początkowego".

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Źródło: INFOR
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