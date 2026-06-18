REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Zakupy » Sprzedawcy obciążają klientów opłatą za płatność kartą. Aby było to dozwolone, muszą być spełnione te warunki

Sprzedawcy obciążają klientów opłatą za płatność kartą. Aby było to dozwolone, muszą być spełnione te warunki

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
18 czerwca 2026, 11:05
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Prawniczka, mediatorka, szkoleniowiec
Sprzedawcy obciążają klientów opłatą za płatność kartą. Aby było to dozwolone, muszą być spełnione te warunki
Sprzedawcy obciążają klientów opłatą za płatność kartą. Aby było to dozwolone, muszą być spełnione te warunki
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Czy sprzedawca może obciążyć konsumenta kosztami związanymi z korzystania z płatności bezgotówkowej? To pytanie w czasie wakacji pojawia się częściej niż w innych momentach roku. Jest tak, bo w tym czasie częściej stołujemy się poza domem, płacimy napiwki i zwracamy uwagę na pozycje wyszczególnione na paragonach.

Usługa finansowa na paragonie rodzi pytania

Ile będą nas kosztowały tegoroczne wakacje? Bez względu na to, jak zdecydujemy się je spędzić, na pewno więcej niż te z roku poprzedniego. Media społecznościowe znów obiegną informacje o cenie czereśni, frytek i gofrów, a także rozważania na temat tego, czy spędzanie urlopu w Polsce ma sens, a kelnerom należy dawać napiwki. Wysokie ceny posiłków, przekąsek czy kawy oraz rozważania o napiwku i jego wysokości sprawią też, że konsumenci uważniej zaczną się przyglądać przedstawianym im paragonom, a wielu z nich zauważy na nich pozycję, na którą wcześniej nie zwracali uwagi. Chodzi o pojawiającą się coraz częściej na tych dowodach sprzedaży „usługę finansową”, czyli opłatę za płatność kartą płatniczą, która najczęściej wynosi pomiędzy 0,5 a 2 proc. wartości rachunku.

REKLAMA

REKLAMA

Kosztu płatności bezgotówkowych rosną

Choć płatności gotówkowe są w Polsce codziennością już od wielu lat, a niektórzy nie pamiętają już czasów, w których ich nie było lub dostęp do nich był ograniczony, to jednak temat opłaty za płatność kartą jest stosunkowo nowy. W początkowym okresie po ich pojawieniu się na polskim rynku, w którym były one raczej formą luksusu, a opłaty z nimi związane były wysokie, na mocy unijnych regulacji maksymalna stawka interchange została określona na 0,2% dla kart debetowych i 0,3% dla kredytowych, co istotnie sprzyjało popularyzacji tej formy płatności. W latach 2018–2025 funkcjonował też program Polska Bezgotówkowa, w ramach którego setki tysięcy przedsiębiorców otrzymały darmowe terminale i zwolnienia z prowizji na pierwsze miesiące ich używania lub do osiągnięcia obrotu o określonej wysokości. Te dobre czasy dobiegły jednak końca i obecnie coraz więcej mówi się o kosztach jakie pociąga za sobą korzystanie z tej formy płatności i stawkach opłat systemowych i prowizji dla agentów rozliczeniowych. Efektem takiego stanu rzeczy są działania przedsiębiorców, którzy chcą przerzucić część kosztów z tym związanych na konsumentów.

Przepisy nie wykluczają podziału kosztów

Jak wynika z przepisów ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, w przypadku transakcji realizowanych na terenie RP to płatnik i odbiorca ponoszą opłaty określone w umowie zawartej przez każdego z nich ze swoim dostawcą. Przepisy nie stają na przeszkodzie obciążaniu kosztami opłaty konsumentów i dają sprzedawcom prawo do kształtowania w tym zakresie swoich relacji z klientami – mogą oferować im zniżki za skorzystanie z takiej, a nie innej formy płatności, a tym samym wpływać na ich wybory w tym zakresie. Jednak co istotne, sprzedawca nie może pobrać od konsumenta (płatnika) opłaty wyższej niż ta, którą sam jest zobowiązany zapłacić z tytułu skorzystania z danej formy płatności, a dodatkowo nabywca musi zostać poinformowany o tym, że opłata zostanie pobrana jeszcze przed zainicjowaniem transakcji. Jeżeli takiej informacji nie otrzyma, nie ma obowiązku jej uiszczenia.

Czym jest „usługa finansowa” na paragonie w barze, jadłodajni lub restauracji?

Pozycja „usługa finansowa”, która pojawia się na paragonach konsumentów oznacza najczęściej opłatę za płatność bezgotówkową.

Kiedy nabywca musi zostać poinformowany o konieczności uiszczenia dodatkowej opłaty za płatność bezgotówkową?

Tak, przepisy wymagają, aby sprzedawca poinformował nabywcę o pobraniu opłaty jeszcze przed zainicjowaniem transakcji.

Czy nabywca musi uiścić opłatę za płatność kartą, jeśli sprzedawca go o niej nie uprzedzi?

Jeżeli nabywca nie otrzyma informacji o opłacie za płatność kartą przed zainicjowaniem transakcji, nie ma obowiązku jej uiszczenia.

Podstawa prawna

art. 20, art. 37a ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 611)

Zobacz również:
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Nadchodzi nowy podatek od mieszkań. Znamy stawki
18 cze 2026

Temat podatku katastralnego w Polsce właśnie wszedł w decydującą fazę. Komisja Europejska wydała nowe zalecenia dla Polski, krytykując nasz obecny system jako głęboko niesprawiedliwy i napędzający spekulację. W tym samym czasie do Sejmu trafiła właśnie nowa, poprawiona wersja projektu ustawy autorstwa Nowej Lewicy. Autorzy załatali w niej luki, które miały pozwolić bogatym inwestorom na unikanie opłat.
Pracodawca zwolni pracownika, który często choruje. Sądy są zgodne – celem stosunku pracy nie jest utrzymywanie pracownika
18 cze 2026

Kończy się czas rynku pracy pracownika. Wraz z tym końcem coraz częściej wspomina się o tym, że celem stosunku pracy jest nie dbanie o dobro i komfort pracownika, a świadczenie pracy, która choć ma się odbywać na określonych w przepisach zasadach i być odpowiednio wynagradzana, to ma też umożliwiać pracodawcy prowadzenie działalności na wolnym rynku.
Dostałeś darowiznę i zapłaciłeś podatek? Możesz go odzyskać do końca 2026 roku. Kogo dotyczy?
18 cze 2026

16 czerwca 2026 r. weszła w życie ustawa przedłużająca o rok zwolnienie z podatku od darowizn – obowiązuje do 31 grudnia 2026 r. Jeśli dostałeś darowiznę i zapłaciłeś już podatek, możesz go odzyskać. Jeśli toczy się przeciwko Tobie postępowanie podatkowe – może zostać umorzone. Ale jest istotny warunek ograniczający tę ulgę podatkową. Jaki?
Darmowy bilet na 7 dni podróży pociągiem po Polsce i Niemczech. Ale tylko 30 tysięcy biletów do wzięcia i jest warunek wieku
18 cze 2026

Polska i Niemcy rozdają 60 000 darmowych biletów kolejowych dla młodych ludzi w wieku 18-27 lat. Polsko-Niemiecki Bilet Przyjaźni pozwala przez 7 dni bezpłatnie podróżować pociągiem po sąsiednim kraju – i dodatkowo masz darmowy przejazd w obie strony po własnym kraju. Szczegóły rejestracji pojawią się wkrótce na stronie PKP Intercity. Dla Polaków przypada połowa z puli, czyli 30 tys. biletów.

REKLAMA

Polscy rolnicy dostaną więcej pieniędzy z UE. Do Polski trafi ponad 40 mld euro
18 cze 2026

Polska ma otrzymać co najmniej 33,6 mld euro z nowego budżetu Unii Europejskiej na lata 2028–2034. To więcej niż w obecnej perspektywie finansowej. Dodatkowo całkowita pula środków związanych z rolnictwem może przekroczyć 40 mld euro. Komisja Europejska zapowiada również większe wsparcie dla młodych rolników oraz działania osłonowe wobec rosnących cen nawozów.
Dokupujesz panele fotowoltaiczne, a korzystałeś już z ulgi termomodernizacyjnej? Skarbówka o tym, czy masz prawo do kolejnego odliczenia
18 cze 2026

W 2020 r. zamontowałeś na posesji panele fotowoltaiczne i rozliczyłeś wkład własny w uldze termomodernizacyjnej. Pięć lat później dokupujesz kolejne panele, magazyn energii i pompę ciepła. Czy po wcześniejszym rozliczeniu fotowoltaiki można ponownie skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej? Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odpowiada twierdząco – ale pod kilkoma warunkami, o których łatwo zapomnieć.
Emerytura może być wyższa o 1000 złotych. Wystarczy złożenie takiego wniosku
18 cze 2026

Przez lata pracowali w trudnych, uciążliwych lub niebezpiecznych warunkach, często nie zdając sobie sprawy, że może to przełożyć się na wyższą emeryturę. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przewiduje specjalną rekompensatę dla tych, którzy stracili możliwość skorzystania z wcześniejszego zakończenia aktywności zawodowej po reformie systemu emerytalnego. Nie jest to jednak dodatkowy przelew ani osobne świadczenie. Rekompensata zwiększa podstawę wyliczenia emerytury, a tym samym może podnieść wysokość przyszłych wypłat.
Koniec z 8 niedzielami w roku bez zakazu handlu, a w sobotę sklepy otwarte tylko do godziny 21 – zakupów nie zrobimy już w niedziele poprzedzające Wigilię i Wielkanoc? Zapadła decyzja Sejmu
18 cze 2026

Likwidacja trzech niedziel handlowych poprzedzających Wigilię Bożego Narodzenia oraz niedzieli handlowej poprzedzającej bezpośrednio pierwszy dzień Wielkiej Nocy, jak również skrócenie czasu pracy sklepów, które obowiązuje zakaz handlu w niedziele, do godziny 21 w soboty – to postulat petycji obywatelskiej, która w dniu 16 lutego 2026 r. została złożona do Sejmu. Decyzja sejmowej Komisji do Spraw Petycji w powyższej sprawie, zapadła w dniu 10 czerwca br.

REKLAMA

W ZUS i WZON 92 punkty nie chronią stopnia znacznego. Na schodach wygląda jak wyczerpany himalaista, którego każdy krok waży [świadczenie wspierające]
18 cze 2026

Czytelnik opisał w liście do redakcji Infor.pl jak za dwa tygodnie będzie rozpoczynał bezsensowne stawanie przed komisjami WZON i ZUS. Ponownie. Jego stan zdrowia ma trwałe deficyty. I nie ma żadnego uzasadnienia - gdy z trudem robi kroki na schodach w urzędach - aby jeszcze raz przechodził weryfikację stanu zdrowia. Powinien otrzymać świadczenie wspierające na stałe. Od początku wypłat świadczenia wspierającego w 2024 r. osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie apelują, aby w najcięższych przypadkach zdrowotnych było ono przyznawana na stałe. Żeby osoby niesamodzielne w wysokim stopniu i w oczywisty sposób bez szans na poprawę stanu zdrowia, nie musiały przechodzić gehenny stawania przed komisjami ZUS I WZON. Miałoby to się odbywać w ten sposób, że specjaliści WZON przyznający punkty wydawaliby specjalne orzeczenie z adnotacją "na stałe" z odpowiednim uzasadnieniem łatwo weryfikowalnym przez wewnętrzne kontrole WZON.
MFiG: wymiana całego dachu nie może być odliczona w PIT w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Tylko wydatki na ocieplenie wskazane w rozporządzeniu
17 cze 2026

W dniu 7 maja 2026 r. Minister Finansów i Gospodarki wydał ogólną interpretację podatkową w sprawie odliczania i wydatków na pokrycia dachowe w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Minister uznał, że można odliczyć jedynie wydatki na ocieplenie (docieplenie) dachu a nie na wykonanie pokrycia (poszycia) dachowego.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA