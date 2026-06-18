Dostaniesz darmowy bilet na 7 dni podróży po Polsce i Niemczech, jeśli spełnisz warunek wieku

Darmowy bilet na 7 dni podróży pociągiem po Polsce i Niemczech. Ale tylko 30 tysięcy biletów do wzięcia i jest warunek wieku
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Polska i Niemcy rozdają 60 000 darmowych biletów kolejowych dla młodych ludzi w wieku 18-27 lat. Polsko-Niemiecki Bilet Przyjaźni pozwala przez 7 dni bezpłatnie podróżować pociągiem po sąsiednim kraju – i dodatkowo masz darmowy przejazd w obie strony po własnym kraju. Szczegóły rejestracji pojawią się wkrótce na stronie PKP Intercity. Dla Polaków przypada połowa z puli, czyli 30 tys. biletów.
- Dla kogo darmowe bilety?
- Ile można oszczędzić? Co obejmuje darmowy bilet na pociąg? Jakie są warunki korzystania?
- Dlaczego akurat teraz darmowe bilety na pociąg w Polsce i Niemczech?
- Kiedy i jak się zgłosić po darmowy bilet?
- Co robić, żeby nie przegapić tygodniowego darmowego biletu na pociągi? Checklista
- Najczęściej zadawane pytania o darmowy bilet na pociągi ważny 7 dni w Niemczech i Polsce
Dla kogo darmowe bilety?
Warunki do spełnienia:
- Wiek: 18-27 lat;
- Obywatelstwo: polskie (dla biletów z puli polskiej) lub niemieckie (dla puli niemieckiej).
Pula:
- 30 000 biletów dla młodych Polaków;
- 30 000 biletów dla młodych Niemców.
„Polska i Niemcy udostępniają po 30 tys. Polsko-Niemieckich Biletów Przyjaźni dla osób w wieku od 18 do 27 lat. Ta wyjątkowa inicjatywa jest realizowana w roku jubileuszu 100-lecia Polskich Kolei Państwowych, dając młodym ludziom możliwość poznania kraju sąsiada, podróżowania koleją i nawiązywania nowych kontaktów" – powiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
Ile można oszczędzić? Co obejmuje darmowy bilet na pociąg? Jakie są warunki korzystania?
Bilet Przyjaźni ważny przez 7 dni daje prawo do:
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- Bezpłatnych przejazdów po sąsiednim kraju (Polak jedzie po Niemczech, Niemiec po Polsce);
- Bezpłatnego przejazdu w obie strony po własnym kraju (np. Polak z Krakowa może dojechać do Gdańska i wrócić).
Masz 23 lata, mieszkasz w Warszawie. Dostajesz Bilet Przyjaźni. Jedziesz pociągiem do Berlina (darmowy przejazd z Warszawy do granicy). Przez tydzień zwiedzasz Niemcy – Berlin, Monachium, Hamburg – wszystkie przejazdy pociągami za darmo. Wracasz do Polski (znowu darmowy przejazd z granicy do Warszawy).
Łączny koszt normalnych biletów? Kilkaset euro. Z Biletem Przyjaźni? 0 zł. W zależności od wybranych połączeń i ich ilości, możesz oszczędzić nawet kilka tysięcy złotych.
Dlaczego akurat teraz darmowe bilety na pociąg w Polsce i Niemczech?
Inicjatywa związana jest z 35. rocznicą podpisania polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie (1991-2026).
„Właśnie w tych trudnych czasach musimy podkreślić znaczenie idei europejskiej i sprawić, by korzyści płynące ze ścisłej współpracy naszych dwóch krajów stały się namacalne" – podkreślił federalny minister transportu Patrick Schnieder.
„Niemiecko-Polski Bilet Przyjaźni umożliwia młodym ludziom odkrywanie naszych dwóch krajów i, miejmy nadzieję, czerpanie wielu nowych wrażeń i doświadczeń podczas spotkań z naszymi sąsiadami. Jednocześnie podkreślamy w ten sposób nasze ambicje w zakresie ochrony klimatu, czyniąc podróże koleją jeszcze bardziej atrakcyjnymi" – dodał niemiecki minister.
Kiedy i jak się zgłosić po darmowy bilet?
Szczegóły rejestracji – w tym daty naboru, formularz zgłoszeniowy i warunki – pojawią się wkrótce na stronie PKP Intercity (intercity.pl). Śledź stronę PKP Intercity oraz media społecznościowe – prawdopodobnie rejestracja ruszy w lipcu 2026 r. lub jeszcze nawet pod koniec czerwca.
Co robić, żeby nie przegapić tygodniowego darmowego biletu na pociągi? Checklista
- Sprawdź, czy spełniasz warunek wieku – musisz mieć 18-27 lat;
- Obserwuj stronę PKP Intercity – tam pojawi się formularz zgłoszeniowy;
- Zaplanuj już teraz trasę – Berlin, Monachium, Hamburg, Kolonia? A może mniejsze miasta?
- Powiedz znajomym o akcji – pojedziecie razem na niezapomnianą wyprawę, a za bilety nie zapłacicie nic!
30 000 darmowych biletów to świetna okazja, żeby poznać Niemcy, poprawić niemiecki, nawiązać kontakty – i to z bezpłatnym biletem na pociąg ważnym przez tydzień.
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Najczęściej zadawane pytania o darmowy bilet na pociągi ważny 7 dni w Niemczech i Polsce
Ile kosztuje bilet?
0 zł – to całkowicie darmowa inicjatywa.
Czy muszę mieć 18-27 lat w momencie rejestracji czy w momencie podróży?
To będzie doprecyzowane w regulaminie – śledź stronę PKP Intercity.
Czy mogę wybrać dowolny tydzień?
Szczegóły poznamy po ogłoszeniu warunków. Należy się spodziewać ograniczonego czasu ważności biletu.
Co jeśli nie załapię się na 30 tys. biletów?
Bilety będą rozdawane prawdopodobnie w systemie „kto pierwszy, ten lepszy" – warto zgłosić się szybko po otwarciu rejestracji.
Czy mogę pojechać z przyjacielem/przyjaciółką na darmowy bilet?
Bilet jest na jedną osobę. Każdy musi się zarejestrować osobno.
Źródło: Ministerstwo Infrastruktury
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