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Dokupujesz panele fotowoltaiczne, a korzystałeś już z ulgi termomodernizacyjnej? Skarbówka o tym, czy masz prawo do kolejnego odliczenia

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18 czerwca 2026, 06:01
Sławomir Biliński
Sławomir Biliński
prawnik, dziennikarz, prowadzący szkolenia
Fotowoltaika
Fotowoltaika
Shutterstock

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W 2020 r. zamontowałeś na posesji panele fotowoltaiczne i rozliczyłeś wkład własny w uldze termomodernizacyjnej. Pięć lat później dokupujesz kolejne panele, magazyn energii i pompę ciepła. Czy po wcześniejszym rozliczeniu fotowoltaiki można ponownie skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej? Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odpowiada twierdząco – ale pod kilkoma warunkami, o których łatwo zapomnieć.

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Ulga termomodernizacyjna a rozbudowa fotowoltaiki – co wynika z interpretacji KIS

Taką właśnie sytuację rozstrzygnął Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 15 czerwca 2026 r. Pytanie zadał podatnik rozliczający się na PIT-37, nieprowadzący działalności gospodarczej, właściciel domu jednorodzinnego i wolnostojącego garażu. W 2020 r. zamontował panele fotowoltaiczne (dofinansowane z programu „Mój Prąd”) i już w zeznaniu za 2020 r., składanym w 2021 r., odliczył wkład własny w ramach ulgi termomodernizacyjnej. W 2025 r. rozbudował instalację: dokupił kolejne panele, magazyn energii oraz pompę ciepła, która zastąpiła stary kocioł węglowy i służy do ogrzewania domu oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Tym razem inwestycję w 85 proc. sfinansował grant unijny, a z własnej kieszeni pokrył pozostałą część kosztów. Zapytał, czy ten wkład własny może odliczyć w zeznaniu za 2025 r.

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Ulga termomodernizacyjna a kolejne przedsięwzięcie – czy przysługuje następne odliczenie?

Dyrektor KIS uznał stanowisko podatnika za prawidłowe. Kluczowy wniosek jest taki, że rozbudowa instalacji wykonana w 2025 r. stanowi kolejne przedsięwzięcie termomodernizacyjne, które może zostać rozliczone niezależnie od inwestycji zrealizowanej w 2020 r. Nie ma więc znaczenia, że podatnik korzystał już wcześniej z ulgi termomodernizacyjnej. Organ nie miał wątpliwości, że rozbudowa instalacji fotowoltaicznej, montaż magazynu energii oraz wymiana kotła węglowego na pompę ciepła mieszczą się w ustawowej definicji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

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Pompy ciepła

Pompy ciepła

Shutterstock

Co to konkretnie oznacza? Doposażenie domu w panele i magazyn energii przyczynia się do ograniczenia zapotrzebowania na energię dostarczaną z zewnątrz na potrzeby ogrzewania budynku i podgrzewania wody, a pompa ciepła oznacza zmianę źródła ciepła na wykorzystujące energię odnawialną. Oba cele mieszczą się w definicji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Co ciekawe, pierwsza instalacja fotowoltaiczna była zamontowana na wolnostojącym garażu, natomiast kolejne urządzenia służą już bezpośrednio ogrzewaniu budynku mieszkalnego. Organ nie uznał tej okoliczności za przeszkodę do skorzystania z ulgi przy kolejnej inwestycji.

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Ulga termomodernizacyjna – liczy się limit odliczenia, a nie liczba inwestycji

To najważniejsza rzecz do zapamiętania. Ulga nie jest „jednorazowa” w tym sensie, że przysługuje tylko raz w życiu. Limit 53 000 zł odnosi się do wszystkich przedsięwzięć termomodernizacyjnych realizowanych przez podatnika we wszystkich budynkach, których jest właścicielem lub współwłaścicielem. Dopóki suma odliczeń mieści się w tej kwocie, można odliczać kolejne wydatki – także po latach i przy nowej inwestycji. To limit przypisany do podatnika, a nie do pojedynczej instalacji czy jednego roku podatkowego.

Pamiętaj przy tym o terminie: przedsięwzięcie musi zostać zakończone w ciągu 3 lat od końca roku, w którym poniesiono pierwszy wydatek dotyczący danego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Jeśli odliczenie nie znajdzie pokrycia w dochodzie za dany rok, nadwyżkę można rozliczać w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat.

Wkład własny przy fotowoltaice i pompie ciepła – o tym musisz pamiętać

To pułapka, w którą wpada wielu beneficjentów dotacji. Odliczeniu podlega wyłącznie wkład własny – ta część kosztów, której ciężar ekonomiczny rzeczywiście poniósł podatnik. Wydatki sfinansowane lub zwrócone w jakiejkolwiek formie, np. poprzez dotację, grant czy środki z funduszy ochrony środowiska, nie mogą zostać odliczone.

W opisanej sprawie grant pokrył 85 proc. kosztów inwestycji, więc do odliczenia pozostało jedynie 15 proc. wydatków stanowiących wkład własny. Warto pamiętać również o jeszcze jednej konsekwencji: jeśli już po dokonaniu odliczenia podatnik otrzyma zwrot wcześniej odliczonych wydatków, będzie musiał doliczyć odpowiednią kwotę do dochodu za rok, w którym otrzymał zwrot.

Pompa ciepła, magazyn energii i fotowoltaika są w wykazie

Ulga obejmuje wyłącznie materiały, urządzenia i usługi wskazane w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 r. W katalogu znajdują się m.in. ogniwa fotowoltaiczne, magazyny energii oraz pompy ciepła wykorzystywane do ogrzewania pomieszczeń lub przygotowania ciepłej wody użytkowej. Odliczeniu podlega również montaż tych urządzeń.

Magazyn energii został dodany do wykazu od 1 stycznia 2025 r. Dlatego wydatki na jego zakup i montaż mogły zostać uznane za wydatki kwalifikujące się do ulgi termomodernizacyjnej.

Przydomowy magazyn energii

Przydomowy magazyn energii

Shutterstock

O czym musisz pamiętać

Zanim wpiszesz odliczenie do PIT, sprawdź, czy:

  • jesteś właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego, którego dotyczy inwestycja,
  • odliczasz wyłącznie wkład własny, a nie kwotę pokrytą dotacją lub grantem,
  • masz fakturę VAT wystawioną na siebie przez czynnego podatnika VAT,
  • nie przekroczyłeś łącznego limitu 53 000 zł, licząc razem z wcześniejszymi odliczeniami,
  • przedsięwzięcie zostało zakończone w wymaganym terminie 3 lat.

Kolejna inwestycja nie przekreśla prawa do ulgi

W opisanej przez podatnika sytuacji Dyrektor KIS uznał, że rozbudowa instalacji fotowoltaicznej, zakup magazynu energii i pompy ciepła stanowią elementy kolejnego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego uprawniającego do odliczenia. Granicą nie jest więc fakt wcześniejszego korzystania z ulgi, lecz łączny limit 53 000 zł oraz zasada, że odliczyć można wyłącznie wydatki faktycznie poniesione z własnych środków.

Źródło: Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15 czerwca 2026 r., sygn. 0112-KDIL2-1.4011.400.2026.2.MBP, dotycząca możliwości skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej w związku z zakupem i montażem kolejnych paneli fotowoltaicznych, magazynu energii oraz pompy ciepła.

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Źródło: INFOR
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