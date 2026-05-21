Od 1,5 nawet do 22 tys. złotych na hektar. O takie wsparcie będzie można wnioskować już od 1 czerwca 2026 r.

Wraz z początkiem czerwca startuje nabór wniosków o wsparcie na inwestycje leśno-zadrzewieniowe. W zależności od rodzaju inwestycji będzie można otrzymać od 1,5 do 22 tysięcy złotych na hektar m.in. na zwiększenie bioróżnorodności lasów prywatnych i tworzenie zalesień śródpolnych.

Od 1 czerwca będzie można wnioskować o wsparcie

Już niedługo rozpocznie się nabór wniosków o wsparcie na inwestycje leśno-zadrzewieniowe. Potrwa przez dwa miesiące. Wnioski będzie można składać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Dostęp do aplikacji odbywa się za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE), dostępnej na stronie: https://www.gov.pl/web/arimr.



Nie ma możliwości złożenia ich w innej formie niż elektroniczna. Omawiane działania będą realizowane w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027, a środki będzie można uzyskać na:

- zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych

- zalesianie gruntów rolnych

- tworzenie zadrzewień śródpolnych,

- zakładanie systemów rolno-leśnych.

Od 1,5 do 22 tys. zł na hektar na zwiększenie bioróżnorodności

W przypadku zwiększania bioróżnorodności lasów prywatnych można będzie m.in. odnowić uszkodzony drzewostan czy wprowadzić II piętro, podszyt, przeprowadzić dolesianie luk czy założyć remizy leśne i strefy ekotonowych oraz wykonać cięcia pielęgnacyjne.

Od 16 do 21 tys. zł na hektar na zalesianie

Na przeprowadzenie zalesiania gruntów rolnych można będzie uzyskać od 16 tys. do 21 tys. złotych na hektar. Wysokość stawki będzie uzależniona m.in. od ukształtowania terenu oraz materiału użytego do zabezpieczenia drzewek. Dodatkowo w kolejnych latach do wykonanych zalesień będą przyznawane premie: 5-letnia premia pielęgnacyjna wynosząca odpowiednio od 1 tys. do 1,6 tys. zł na hektar na rok oraz 12-letnia premia zalesieniowa rekompensująca koszty utraconych dochodów z rolnictwa w wysokości 1438 zł na hektar, również na rok.

Od 10 do 18 tys. zł na hektar na tworzenie zadrzewień śródpolnych

Z kolei na tworzenie zadrzewień śródpolnych można otrzymać od 10 tys. do 18 tys. zł na hektar. Również w tym przypadku stawka będzie uzależniona od ukształtowania terenu oraz materiału użytego do zabezpieczenia drzewek. Dodatkowo przyznawana będzie 5-letnia premia na utrzymanie i pielęgnację drzew w wysokości 2494 zł na hektar na rok.

Od 3 do 7 tys. zł na zakładanie systemów rolno-leśnych

Wsparcie na zakładanie systemów rolno-leśnych wyniesie od 3 do 7 tys. zł na hektar. Dodatkowo do założonych systemów rolno-leśnych przyznawana jest 5-letnia premia na ich utrzymanie i pielęgnację w wysokości 300 zł na hektar na rok.

