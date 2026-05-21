Rodzic zakłada nową rodzinę i chce obniżyć alimenty. Co na to przepisy?
To częsta sytuacja, kiedy po zakończonym małżeństwie lub związku rodzic decyduje się na założenie nowej rodziny. Czy fakt narodzin kolejnego dziecka wpływa wysokość na dotychczas płaconych alimentów?
Nowa rodzina i kolejne dziecko. Czy można obniżyć alimenty?
Rzeczywiście, narodziny kolejnego dziecka często nie pozostają bez wpływu na zakres alimentów uiszczanych na starsze dzieci.
Wysokość alimentów zależy bowiem nie tylko od usprawiedliwionych potrzeb dziecka, ale też od możliwości zarobkowych i majątkowych rodzica. Co istotne, w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Stanowi o tym art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
Jeżeli zatem po narodzinach kolejnego dziecka zmniejszyły się możliwości finansowe w stosunku do dzieci z poprzedniego związku, to można żądać obniżenia alimentów. To czy takie powództwo zostanie uwzględnione zależy od konkretnych okoliczności.
Narodziny dziecka a alimenty. Przykładowe orzeczenia sądów
W orzecznictwie często wskazuje się na zasadę równej stopy życiowej, która dotyczy wszystkich dzieci zobowiązanego rodzica.
"Skoro powód (..) podczas rozprawy rozwodowej (...) zgadzał się na płacenie alimentów na synów w kwocie (...), to w ocenie Sądu zakładając nową rodzinę i decydując się na kolejne dziecko winien pamiętać o starszych chłopcach, na utrzymanie których musi łożyć" - argumentował przykładowo Sąd Rejonowy w Toruniu, w uzasadnieniu wyroku z 10 lipca 2019 r. (III RC 7/19).
"Należy wskazać, że powód decydując się na założenie nowej rodziny winien mieć świadomość ciążącego już na nim obowiązku alimentacyjnego względem dorastającego syna i jego zwiększonych potrzeb. Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 14 maja 2002r. w sprawie sygn. akt V CKN 1032/00, sam fakt urodzenia się kolejnego dziecka może ewentualnie wpłynąć na rozmiar istniejącego już obowiązku (wysokość rat alimentacyjnych), ale nie jest to regułą. Zasadność takiego żądania jest oceniana przez sąd przez pryzmat wszystkich okoliczność ustalonych w sprawie" - przypomniał przykładowo Sąd Okręgowy w Gliwicach w wyroku z 15 stycznia 2015 r. (sygn. III Ca 1432/14).
"Nie ulega żadnej wątpliwości, że założenie nowej rodziny i posiadanie dwójki małoletnich dzieci spowodowało zmianę stosunków po stronie powoda. Powód jednak ma nie tylko dwójkę małoletnich dzieci, ale jego dzieckiem jest również pozwana i dlatego także ją winien alimentować." - uznał Sąd Okręgowy w Gliwicach w uzasadnieniu wyroku z 22 czerwca 2015 r. (sygn. III Ca 525/15).
Czy obowiązek alimentacyjny wygasa po narodzinach kolejnego dziecka?
Warto pamiętać, iż sam fakt urodzenia się kolejnego dziecka nie pociąga za sobą automatycznie ustania obowiązku alimentacyjnego w stosunku do pozostałych dzieci. Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia z dnia 14 maja 2002 r., (V CKN 1032/2000).
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (j. t. Dz. U. z 2026 r., poz. 236)
