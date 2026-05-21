REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Alimenty » Zmiana i ustanie alimentów » Rodzic zakłada nową rodzinę i chce obniżyć alimenty. Co na to przepisy?
Porada Infor.pl

Rodzic zakłada nową rodzinę i chce obniżyć alimenty. Co na to przepisy?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
21 maja 2026, 16:30
[Data aktualizacji 21 maja 2026, 16:46]
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Co z alimentami, gdy rodzic zakłada nową rodzinę?
Co z alimentami, gdy rodzic zakłada nową rodzinę?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

To częsta sytuacja, kiedy po zakończonym małżeństwie lub związku rodzic decyduje się na założenie nowej rodziny. Czy fakt narodzin kolejnego dziecka wpływa wysokość na dotychczas płaconych alimentów?

Nowa rodzina i kolejne dziecko. Czy można obniżyć alimenty?

Rzeczywiście, narodziny kolejnego dziecka często nie pozostają bez wpływu na zakres alimentów uiszczanych na starsze dzieci.

REKLAMA

REKLAMA

Wysokość alimentów zależy bowiem nie tylko od usprawiedliwionych potrzeb dziecka, ale też od możliwości zarobkowych i majątkowych rodzica. Co istotne, w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Stanowi o tym art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Ważne

Jeżeli zatem po narodzinach kolejnego dziecka zmniejszyły się możliwości finansowe w stosunku do dzieci z poprzedniego związku, to można żądać obniżenia alimentów. To czy takie powództwo zostanie uwzględnione zależy od konkretnych okoliczności.

REKLAMA

Narodziny dziecka a alimenty. Przykładowe orzeczenia sądów

W orzecznictwie często wskazuje się na zasadę równej stopy życiowej, która dotyczy wszystkich dzieci zobowiązanego rodzica.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Przykład

"Skoro powód (..) podczas rozprawy rozwodowej (...) zgadzał się na płacenie alimentów na synów w kwocie (...), to w ocenie Sądu zakładając nową rodzinę i decydując się na kolejne dziecko winien pamiętać o starszych chłopcach, na utrzymanie których musi łożyć" - argumentował przykładowo Sąd Rejonowy w Toruniu, w uzasadnieniu wyroku z 10 lipca 2019 r. (III RC 7/19).

Przykład

"Należy wskazać, że powód decydując się na założenie nowej rodziny winien mieć świadomość ciążącego już na nim obowiązku alimentacyjnego względem dorastającego syna i jego zwiększonych potrzeb. Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 14 maja 2002r. w sprawie sygn. akt V CKN 1032/00, sam fakt urodzenia się kolejnego dziecka może ewentualnie wpłynąć na rozmiar istniejącego już obowiązku (wysokość rat alimentacyjnych), ale nie jest to regułą. Zasadność takiego żądania jest oceniana przez sąd przez pryzmat wszystkich okoliczność ustalonych w sprawie" - przypomniał przykładowo Sąd Okręgowy w Gliwicach w wyroku z 15 stycznia 2015 r. (sygn. III Ca 1432/14).

Przykład

"Nie ulega żadnej wątpliwości, że założenie nowej rodziny i posiadanie dwójki małoletnich dzieci spowodowało zmianę stosunków po stronie powoda. Powód jednak ma nie tylko dwójkę małoletnich dzieci, ale jego dzieckiem jest również pozwana i dlatego także ją winien alimentować." - uznał Sąd Okręgowy w Gliwicach w uzasadnieniu wyroku z 22 czerwca 2015 r. (sygn. III Ca 525/15).

Czy obowiązek alimentacyjny wygasa po narodzinach kolejnego dziecka?

Warto pamiętać, iż sam fakt urodzenia się kolejnego dziecka nie pociąga za sobą automatycznie ustania obowiązku alimentacyjnego w stosunku do pozostałych dzieci. Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia z dnia 14 maja 2002 r., (V CKN 1032/2000).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (j. t. Dz. U. z 2026 r., poz. 236)

Powiązane
Jakie alimenty, gdy rodzic nie pracuje?
Jakie alimenty, gdy rodzic nie pracuje?
Czy rodzic z niepełnosprawnością musi płacić alimenty na dziecko?
Czy rodzic z niepełnosprawnością musi płacić alimenty na dziecko?
Alimenty na dziecko w 2026 roku. Ile wynoszą? Kiedy rodzic nie musi płacić?
Alimenty na dziecko w 2026 roku. Ile wynoszą? Kiedy rodzic nie musi płacić?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Kiedy zasiłek pogrzebowy a kiedy zasiłek celowy na pokrycie kosztów pogrzebu?
21 maja 2026

Zwykle koszty pochówku pokrywane są przez zasiłek pogrzebowy. Zdecydowanie mniej popularnym sposobem na pokrycie kosztów pogrzebu jest zasiłek celowy. Kiedy przysługuje zasiłek pogrzebowy, a kiedy można starać się o zasiłek celowy?
Pozorne B2B pod lupą PIP – jakie elementy współpracy przesądzają, że to stosunek pracy a nie umowa cywilnoprawna
21 maja 2026

Coraz więcej osób współpracuje w oparciu o umowę B2B, czyli kontrakt zawarty między dwoma podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą. Model ten bywa korzystny finansowo dla obu stron - wykonawca może kształtować swoje obciążenia podatkowe i składkowe, zamawiający unika części kosztów związanych z zatrudnieniem pracowniczym. Problem pojawia się wtedy, gdy umowa, choć starannie napisana, jest wykonywana jak umowa o pracę. W takim przypadku jej treść nie ma decydującego znaczenia, bo o kwalifikacji relacji przesądzają fakty, które da się odtworzyć z codziennej praktyki.
Tyle zapłacimy za paliwo w piątek. Minister energii ustalił ceny benzyny i diesla na 22 maja
21 maja 2026

W najnowszym obwieszczeniu minister energii określił ceny benzyny i oleju napędowego na piątek. Sprawdzamy, ile maksymalnie kierowcy zapłacą za paliwo na stacjach benzynowych w dniu 22 maja.
Pierwszy dzień lata 2026. Kiedy wypada astronomiczne lato, a kiedy kalendarzowe, meteorologiczne, klimatyczne?
21 maja 2026

Pierwszy dzień lata 2026. Jaka to data w kalendarzu? Czy astronomiczne jest tego samego dnia co kalendarzowe? Czym jest przesilenie letnie?

REKLAMA

Parafialne Grupy Obrony Cywilnej. Kościół katolicki ma plan działania na wypadek sytuacji kryzysowych
21 maja 2026

W Kościele rozpoczęto inicjatywę Parafialnych Grup Obrony Cywilnej. Jej zadaniem jest wzmacnianie odporności lokalnych społeczności poprzez zaangażowanie wiernych w różne zespoły zadaniowe, takie jak grupy transportowe, medyczne, wsparcia psychologicznego oraz opiekuńczo-wychowawcze.
Wynagrodzenie minimalne w 2027 roku. Na stole są trzy propozycje. Kto proponuje najwięcej? I co z drugą podwyżką?
21 maja 2026

Trzy różne kwoty są na stole. Trwają prace nad wynagrodzeniem minimalnym 2027. Pracodawcy, związkowcy i resort pracy nie są zgodni. Kwota nie jest jeszcze przesądzona, ale wiadomo już co z drugą podwyżką.
Idylla nie trwa długo. MOPS początkowo wypłaca 6 albo 7 zasiłków. Na buty, odzież, leki, lekarza, czynsz, naprawy
21 maja 2026

W artykule omawiam dwa wyroki potwierdzające możliwość otrzymania z MOPS przez jedną osobę dużej liczby zasiłków na różne życiowe cele - leki, żywność, odzież, czynsz, buty, lekarza, opał, energię, drobne remonty i naprawy w łazience. Ale uwaga! Jeżeli tych świadczeń dla jednej osoby jest za dużo, MOPS uruchamia limity. Punktem wyjścia jest średnia wartość np. zasiłku celowego w MOPS i sprawdzenie jak wobec wartości średniej w MOPS (np 500 zł miesięcznie), wygląda beneficjent otrzymujący za ostatnie kilka miesięcy np. 900 zł miesięcznie.
Dziura budżetowa rośnie. Deficyt państwa sięgnął już ponad 89 mld
20 maja 2026

Ministerstwo Finansów pokazało najnowsze dane o stanie budżetu. Deficyt po kwietniu wyniósł już 89,29 mld zł, czyli niemal jedną trzecią całorocznego planu. Resort wskazuje jednak na rosnące wpływy z VAT i CIT oraz wyższe dochody samorządów z PIT.

REKLAMA

Adwokat dla rodziny – Interdyscyplinarne ujęcie dobra dziecka
20 maja 2026

Sekcja Prawa Rodzinnego oraz Sekcja Praw Dziecka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, we współpracy z Wydziałem Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, zapraszają do udziału w konferencji „ADWOKAT DLA RODZINY – Interdyscyplinarne ujęcie dobra dziecka”, która odbędzie się 22 maja 2026 r. w Auli Starego BUW Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie.
Oszustwo na pomyłkowy przelew BLIK. Bank radzi jak nie dać się nabrać złodziejowi
20 maja 2026

VeloBank S.A. przestrzega, że pojawił się nowy typ oszustwa bankowego, który wykorzystuje przelew BLIK i przypadkowe osoby jako nieświadomych pośredników w oszustwie. Na czym polega to oszustwo i jak nie dać się nabrać cyberprzestępcy?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA