Zwykle koszty pochówku pokrywane są przez zasiłek pogrzebowy. Zdecydowanie mniej popularnym sposobem na pokrycie kosztów pogrzebu jest zasiłek celowy. Kiedy przysługuje zasiłek pogrzebowy, a kiedy można starać się o zasiłek celowy?

Kiedy przysługuje zasiłek pogrzebowy

Świadczeniem, które ma pomóc pokryć koszty pochówku, jest zasiłek pogrzebowy. Zasiłek przysługuje w razie śmierci osoby ubezpieczonej w ZUS, osoby pobierającej emeryturę lub rentę oraz członkom ich rodzin.

Zasiłek przysługuje również w przypadku śmierci osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania. Zasiłek przysługuje również w razie śmierci ubezpieczonego po ustaniu ubezpieczenia, jeżeli śmierć nastąpiła w okresie pobierania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego.

Wysokość zasiłku pogrzebowego

Wysokość zasiłku pogrzebowego wynosi 7000 zł. Świadczenie otrzyma osoba, która pokryła koszty pogrzebu. Zasiłek przysługuje również pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego, pod warunkiem że pokryły koszty pogrzebu.

Zasiłek w pełnej wysokości otrzymają członkowie rodziny zmarłego niezależnie od faktycznych kosztów pogrzebu. Natomiast osobom spoza rodziny świadczenie wypłaca się do wysokości faktycznych wydatków, ale nie więcej niż limit. Jeśli koszty pogrzebu pokrywa kilka osób lub instytucji, zasiłek dzieli się proporcjonalnie.

Zasiłek celowy z pomocy społecznej

Innym świadczeniem pieniężnym przysługującym w związku z pogrzebem jest zasiłek celowy na pokrycie uzasadnionych i udokumentowanych kosztów pochówku. Jest to świadczenie z pomocy społecznej, które przyznaje się niezależnie od dochodu.

Zasiłek może uzyskać osoba pokrywająca koszty pogrzebu, jeżeli po zmarłym nie przysługuje zasiłek pogrzebowy. Zasiłek celowy można uzyskać także wtedy, gdy koszty związane z pogrzebem są nadzwyczajne, trudne do przewidzenia i niemożliwe do pokrycia z kwoty zasiłku pogrzebowego. Taka sytuacja może mieć miejsce np. w razie konieczności transportu zwłok z zagranicy.

Zwrot zasiłku celowego

Możliwa jest sytuacja, gdy zasiłek celowy na pokrycie kosztów pogrzebu trzeba będzie zwrócić. Zasiłek jest przyznawany pod warunkiem zwrotu przez osobę, której go przyznano, części albo całości kwoty zasiłku:

jeżeli tej osobie zostanie wypłacone po osobie zmarłej świadczenie od innej instytucji lub osoby (z wyłączeniem zasiłku pogrzebowego),

od innej instytucji lub osoby (z wyłączeniem zasiłku pogrzebowego), z masy spadkowej (jeżeli osoba ta jest spadkobiercą).

Podstawa prawna: