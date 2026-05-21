Coraz więcej osób współpracuje w oparciu o umowę B2B, czyli kontrakt zawarty między dwoma podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą. Model ten bywa korzystny finansowo dla obu stron - wykonawca może kształtować swoje obciążenia podatkowe i składkowe, zamawiający unika części kosztów związanych z zatrudnieniem pracowniczym. Problem pojawia się wtedy, gdy umowa, choć starannie napisana, jest wykonywana jak umowa o pracę. W takim przypadku jej treść nie ma decydującego znaczenia, bo o kwalifikacji relacji przesądzają fakty, które da się odtworzyć z codziennej praktyki.

Ten rozdźwięk między papierem a codziennością może być bardziej kosztowny w świetle nadchodzących zmian dotyczących uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy (nowe przepisy w tym zakresie wchodzą w życie 8 lipca 2026 r.). Zwiększy się bowiem ryzyko kwestionowania pozornego samozatrudnienia na podstawie materiału zgromadzonego w toku kontroli, która z kolei będzie mogła odbywać się także zdalnie. Taki materiał to często ślady pozostawione w narzędziach tj. kalendarze spotkań, korespondencja, sposób raportowania, zasady dostępności, a czasem również proste elementy organizacyjne, takie jak przypisane miejsce w biurze czy sposób oznaczania roli w systemach.

Nie jeden szczegół, tylko całość obrazu

Punktem wyjścia pozostaje art. 22 k.p. i założenie, że o zakwalifikowaniu relacji nie decyduje jej nazwa ani ekonomiczny interes stron. Szczególnie istotne jest to, że ciężar oceny przesuwa się z interpretacji postanowień umownych na rekonstrukcję tego, jak współpraca faktycznie wygląda. Innymi słowy, nie wystarczy napisać umowę „jak B2B”, jeśli organizacja prowadzi współpracę „jak etat”. Tę rozbieżność da się wykazać nie tylko zeznaniami, ale też twardymi dowodami z systemów.

Ryzyko zwykle zaczyna narastać nie w samej umowie, lecz w tym, jak organizacja „ustawia” wykonawcę w codziennej pracy. Jeżeli na co dzień traktuje się go jak osobę obsadzoną na stanowisku, z przypisanymi obowiązkami, miejscem w strukturze i oczekiwaniem stałej dyspozycyjności, to nawet przy poprawnym kontrakcie łatwo zbudować obraz relacji pracowniczej. Najbardziej widoczne jest to w komunikacji i w sposobie zlecania zadań tj. czy strony uzgadniają zakres i odbierają rezultat, czy też jedna strona kieruje pracą drugiej, wydaje polecenia i rozlicza ich wykonanie w podobny sposób do zespołu pracowniczego. Bezpieczniej jest, gdy współpraca jest prowadzona jak relacja usługowa, z naciskiem na rezultat, standard jakości i odbiór, a nie na samą „obecność” wykonawcy w organizacji.

Gdzie kończy się koordynacja projektu, a zaczyna relacja przełożony-podwładny

Największe ryzyko w praktyce generuje podporządkowanie, bo ono widać w codziennych komunikatach i stylu współpracy. Jeżeli w relacji pojawiają się sformułowania o „poleceniach służbowych”, podporządkowaniu przełożonemu, bieżące instrukcje co do sposobu wykonywania usług, a po stronie firmy funkcjonuje osoba określana wprost jako przełożony lub manager nadzorujący, to jest to materiał, który łatwo „niesie” tezę o stosunku pracy. Co istotne, nie chodzi wyłącznie o to, co jest wpisane do umowy. Ryzyko bywa budowane przez praktykę spotkań, odpraw i codziennego przydzielania zadań. Jeżeli współpraca sprowadza się do tego, że wykonawca dostaje na bieżąco zadania, które ma realizować według szczegółowych wskazówek, a następnie jest z nich rozliczany tak samo lub podobnie jak pracownicy, to obraz podporządkowania powstaje nawet wtedy, gdy kontrakt mówi o samodzielności.

Szczególnie zdradliwe są te praktyki, które operacyjnie uchodzą za naturalne elementy zarządzania projektem, a w materiale dowodowym zaczynają wyglądać jak organizacja pracy „pracowniczej”. Przykładem są cykliczne statusy i odprawy. Jeśli spotkanie przypomina naradę służbową, na której jedna strona rozdziela zadania, wydaje bieżące polecenia i rozlicza ich wykonanie, a nie rozmowę biznesową o zakresie, priorytetach i odbiorach, to trudno potem przekonywać, że relacja miała charakter partnerski. Jeżeli w materiałach dowodowych pojawiają się sformułowania typu „wykonałem polecenie”, „zatwierdź urlop”, „wpisz nadgodziny”, to nie są drobiazgi, taki język buduje obraz relacji pracowniczej, bo odwołuje się do kategorii właściwych dla czasu pracy i podporządkowania.

Stałe godziny i stałe biurko - proste fakty, które robią różnicę

Drugim obszarem, który bywa łatwy do zakwestionowania, jest czas i miejsce. Kontrole bardzo dobrze „lubią” stałość, bo stałość da się łatwo wykazać. Gdy wykonawca codziennie pojawia się w biurze, ma przypisane biurko, a jego obecność jest weryfikowana kartą dostępu, zaczyna to wyglądać jak organizacja miejsca pracy. Analogicznie ze stałymi godzinami. Jeśli praktyka utrwala rozkład 9:00-17:00, pojawia się kontrola przerw, spóźnień i nadgodzin, albo choćby obowiązek stałego stawiennictwa, to trudno obronić tezę, że wykonawca sam organizował czas świadczenia usług. Szczególnie istotne jest to, że takie elementy zostawiają ślady systemowe. Nawet jeśli nikt nie mówi wprost o „czasie pracy”, historię obecności można odtworzyć z logów wejść i wyjść.

Dowody, które powstają mimochodem

Kolejny obszar to raportowanie i narzędzia rozliczeniowe. Timesheety są w wielu organizacjach standardem, ale w ocenie ryzyka istotne jest, czy służą rozliczeniu pracochłonności i budżetu w ramach projektu, czy w praktyce pełnią funkcję ewidencji czasu pracy. Jeżeli raportowanie skupia się na obecności, godzinach, przerwach, spóźnieniach i zatwierdzaniu „czasu” przez managera, to zaczyna przypominać rozwiązania pracownicze, a nie biznesowe. Da się to prowadzić inaczej, nawet bez rewolucji w systemach. Różnicę robi przesunięcie akcentu z obecności na postęp usług, rezultaty, ryzyka projektowe i zakres wykonanych usług, bo to odpowiada relacji kontraktowej.

Bardzo wrażliwym tematem są też nieobecności. W wielu organizacjach odruchowo stosuje się pojęcia urlopu i choroby, co potem przenosi się na systemy i dokumenty. Tymczasem traktowanie przerw w dostępności jak urlopu wypoczynkowego, z pulą dni, wnioskiem, akceptacją managera i płatnością za czas niewykonywania usług, tworzy konstrukcję trudną do obrony w modelu cywilnoprawnym. W praktyce ryzyko widać szczególnie wtedy, gdy wykonawca jest włączany w pracowniczy system urlopowy albo rozlicza L4 w sposób analogiczny do pracowników. W dokumentach kontrolnych bywa to bardzo sugestywne- skoro jest urlop i wynagrodzenie urlopowe, to dlaczego to nie jest etat.

Klauzula w umowie kontra praktyka

Kolejny element, który często działa jak „test prawdziwości” B2B, to zastępstwo. Sama klauzula o możliwości podwykonawstwa nic nie daje, jeśli w praktyce zastępstw nigdy nie ma, a usługi są zawsze świadczone osobiście. Szczególnie ryzykowny jest model, w którym to zamawiający wyznacza osobę na zastępstwo. Wtedy relacja zaczyna przypominać zarządzanie personelem, a nie współpracę z niezależnym podmiotem.

Wynagrodzenie i faktury

Dużą rolę odgrywa też sposób wynagradzania i fakturowania, bo to obszar, który kontrola widzi najszybciej. Stała miesięczna kwota niezależna od wykonania, jakości i odbioru, a do tego automatyczne fakturowanie bez związku z odbiorem, wygląda jak pensja wypłacana za samą gotowość. W praktyce ryzyko potęgują faktury bez merytorycznego opisu usług oraz „puste” protokoły odbioru, które nie dokumentują, co faktycznie zostało dostarczone. W organizacjach, które chcą ograniczać ryzyko, różnicę robi właśnie to, że każda faktura ma sensowny opis powiązany z zakresem lub etapem oraz istnieje realny proces odbioru, choćby w formule milczącej akceptacji.

Jeżeli organizacja pokrywa wszystkie koszty wykonawcy, udostępnia sprzęt w trybie identycznym jak pracownikom i zapewnia pełne bezpieczeństwo ekonomiczne, to łatwo o wniosek, że ryzyko gospodarcze jest po stronie zamawiającego. Równie negatywnie działa włączanie B2B w benefity, oceny okresowe i inne elementy typowe dla HR. Podobnie działa wpisanie wykonawcy do struktury organizacyjnej firmy jak pracownika, z linią raportowania i przełożonym, bo to buduje obraz podległości organizacyjnej.

Zgodna wola stron nie rozstrzyga, gdy sposób współpracy przypomina etat

Warto też odnieść się do argumentu, który często pojawia się w rozmowach z zarządami i działami HR, że skoro obie strony świadomie wybrały B2B, to sama ta zgodna wola powinna chronić przed reklasyfikacją. W postępowaniu administracyjnym dotyczącym decyzji o stwierdzeniu istnienia stosunku pracy ustawodawca rzeczywiście nakazuje uwzględniać wolę stron, ale tylko o tyle, o ile nie jest ona sprzeczna z prawem, w szczególności z przepisami prawa pracy i zasadami współżycia społecznego, oraz nie zmierza do obejścia prawa. W praktyce oznacza to, że nawet jeśli w umowie strony konsekwentnie deklarują współpracę B2B, a w toku kontroli obie to potwierdzą, nie będzie to rozstrzygające, jeżeli materiał dowodowy pokaże wykonywanie pracy w warunkach właściwych dla stosunku pracy. Innymi słowy, zgodne oświadczenia stron mogą „pomóc” na marginesie, ale nie zastąpią faktów- jeżeli organizacja na co dzień zarządza współpracą jak zatrudnieniem pracowniczym, sama deklaracja woli nie przełamie oceny opartej na realnym sposobie wykonywania umowy.

Co da się poprawić bez rewolucji

Na koniec warto podkreślić dwie rzeczy, które w praktyce trzeba umieć powiedzieć organizacji wprost. Po pierwsze, nie istnieje jedno „magiczne” postanowienie ani pojedynczy element praktyki, który zawsze przesądza sprawę. Ryzyko powstaje z kumulacji faktów, które razem tworzą obraz relacji. Po drugie, w wielu środowiskach wdrożenie wszystkich możliwych zmian bywa niewykonalne. Projekty wymagają wspólnych narzędzi, bezpieczeństwo wymusza określony model dostępu, a praca zespołowa jest realną potrzebą. To nie zwalnia jednak z obowiązku przyjrzenia się praktyce i wybrania tych rozwiązań, które da się wdrożyć bez destabilizowania biznesu. W wielu przypadkach największy efekt daje uporządkowanie kilku obszarów, które w praktyce najszybciej budują obraz relacji pracowniczej tj. stałość czasu i miejsca, język podporządkowania, „urlopowy” sposób obsługi nieobecności oraz automatyczne fakturowanie bez powiązania z odbiorem. Warto zacząć od analizy, jak współpraca wygląda w praktyce dzisiaj, i ustalić, które zmiany są możliwe do wprowadzenia od razu, aby ograniczyć ryzyko, zanim zrobi to inspektor PIP.



Autorka: Katarzyna Kanik – radca prawny, senior associate w kancelarii KWKR