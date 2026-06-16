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Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Po 65. roku życia ZUS dopłaca 500 zł do emerytury. Złóż wniosek, decyzja w 30 dni. Jakie warunki trzeba spełnić?

Po 65. roku życia ZUS dopłaca 500 zł do emerytury. Złóż wniosek, decyzja w 30 dni. Jakie warunki trzeba spełnić?

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16 czerwca 2026, 15:58
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Jak otrzymać 500 zł do emerytury po 65. roku życia? Jakie warunki trzeba spełnić? Gdzie złożyć wniosek?
Jak otrzymać 500 zł do emerytury po 65. roku życia? Jakie warunki trzeba spełnić? Gdzie złożyć wniosek?
Shutterstock

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Po 65. roku życia wiele osób zaczyna zmagać się z poważnymi problemami zdrowotnymi, ograniczoną samodzielnością i koniecznością codziennej pomocy. Właśnie dlatego część seniorów może otrzymać dodatkowe wsparcie finansowe do emerytury wynoszące nawet 500 zł miesięcznie. Nie chodzi jednak o świadczenie przyznawane automatycznie. Wiele osób wciąż nie wie, że takie wsparcie w ogóle istnieje. Wyjaśniamy, komu przysługuje świadczenie, jakie dokumenty trzeba przygotować i gdzie złożyć wniosek żeby dostać dodatkowe 500 zł do emerytury.

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Komu przysługuje świadczenie uzupełniające w 2026?

Świadczenie uzupełniające to dodatkowe wsparcie finansowe wypłacane przez ZUS osobom, które ze względu na stan zdrowia nie są w stanie samodzielnie funkcjonować i wymagają codziennej pomocy. Program działa już od 2019 roku i został stworzony przede wszystkim dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

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Choć świadczenie uzupełniające przysługuje szerszej grupie osób, to właśnie po 65. roku życia coraz więcej seniorów zaczyna zmagać się z chorobami przewlekłymi, ograniczoną sprawnością czy problemami z samodzielnym funkcjonowaniem. Często dopiero po przejściu na emeryturę pojawiają się lub nasilają schorzenia związane m.in. z poruszaniem się, pamięcią czy koniecznością stałej opieki. Wiele osób wciąż nie wie jednak, że w takiej sytuacji może ubiegać się o dodatkowe wsparcie finansowe z ZUS.

Aby otrzymać pieniądze, trzeba spełnić kilka warunków jednocześnie. Świadczenie przysługuje osobom, które:

  • mieszkają w Polsce,
  • ukończyły 18 lat,
  • posiadają orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  • mają odpowiednio niskie świadczenia finansowane ze środków publicznych.

Kluczowe jest posiadanie orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji. To właśnie ten dokument decyduje o przyznaniu wsparcia. ZUS bierze pod uwagę stan zdrowia i ocenia, czy dana osoba rzeczywiście wymaga stałej pomocy innych osób przy codziennych czynnościach, np. ubieraniu się, przygotowywaniu posiłków czy poruszaniu się.

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Ile wynosi świadczenie uzupełniające w 2026 roku?

Pełna kwota świadczenia wynosi 500 zł miesięcznie. Można ją dostać wtedy, gdy:

  • osoba nie pobiera emerytury, renty ani innego świadczenia finansowanego ze środków publicznych,
  • albo pobierane świadczenia brutto nie przekraczają 2187,67 zł miesięcznie.

Jeżeli emerytura lub renta jest wyższa niż 2187,67 zł, ale jednocześnie nie przekracza 2687,67 zł brutto, ZUS nadal może wypłacić pieniądze. Wtedy działa zasada „złotówka za złotówkę”, a świadczenie zostaje odpowiednio pomniejszone. Będzie to różnica między kwotą 2 687,67 zł i łączną kwotą przysługujących świadczeń. Po przekroczeniu kwoty 2687,67 zł brutto świadczenie uzupełniające nie przysługuje.

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Wniosek można złożyć:

  • w placówce ZUS,
  • przez internet za pomocą eZUS.

Do wniosku należy dołączyć orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Dokument od lekarza musi być wystawiony nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku.

Jeśli osoba starsza podczas składania wniosku nie ma jeszcze orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji, taki dokument może wydać lekarz orzecznik ZUS albo komisja lekarska ZUS. Wystarczy, że zainteresowany do wniosku dołączy dokumentację medyczną oraz zaświadczenie o stanie zdrowia na formularzu OL-9.

Formularz OL-9 do pobrania

OL-9 zaświadczenie o stanie zdrowia do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Jak długo czeka się na decyzję o przyznaniu świadczenia?

Decyzja powinna być wydana w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do jej wydania. Okolicznością taką może być np. uprawomocnienie się orzeczenia w sprawie niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Od kiedy ZUS wypłaca świadczenie?

Świadczenie uzupełniające przyznawane jest od miesiąca, w którym zostaną spełnione wszystkie warunki. Nie może jednak zostać wypłacone wcześniej niż od miesiąca złożenia wniosku. Jeżeli orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji zostało wydane bezterminowo, świadczenie również może być wypłacane bezterminowo.

Co zrobić, gdy nie zgadzasz się decyzją?

Każdy wnioskujący ma prawo odwołać się od tej decyzji. Odwołanie należy wnieść do sądu okręgowego (sądu pracy i ubezpieczeń społecznych) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Można to zrobić na piśmie lub zgłosić ustnie do protokołu w placówce ZUS albo wysłać pocztą, w ciągu miesiąca od dnia doręczenia decyzji. Po tym terminie decyzja stanie się prawomocna i nie szansa na odwołanie przepadnie

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1649).

Jaki jest próg dochodowy do świadczenia uzupełniającego? Jakie są limity brutto?

Pełna kwota świadczenia wynosi 500 zł miesięcznie. Przysługuje przy braku emerytury, renty lub innego świadczenia albo gdy świadczenia brutto nie przekraczają 2187,67 zł miesięcznie. Po przekroczeniu 2687,67 zł brutto świadczenie uzupełniające nie przysługuje.

Co dołączyć do wniosku bez orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji?

Jeśli osoba starsza nie ma orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji, do wniosku dołącza dokumentację medyczną oraz zaświadczenie o stanie zdrowia na formularzu OL-9. Dokument może wydać lekarz orzecznik ZUS albo komisja lekarska ZUS.

Od kiedy ZUS wypłaca świadczenie uzupełniające?

Świadczenie uzupełniające przyznawane jest od miesiąca, w którym zostaną spełnione wszystkie warunki. Nie może zostać wypłacone wcześniej niż od miesiąca złożenia wniosku.

Źródło: INFOR
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